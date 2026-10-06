Identità digitale: attivare SPID in pochi minuti

Se non l'hai ancora attivato, la buona notizia è che ottenerlo richiede pochi minuti e nessuna coda allo sportello.

Con Namirial puoi richiedere lo SPID in qualsiasi momento, anche di sera o nel weekend, direttamente dal divano di casa. Vediamo come funziona e quale modalità scegliere.

Cos'è lo SPID e a cosa serve l'identità digitale

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è un insieme di credenziali personali (nome utente, password e codici temporanei) che consente di accedere ai servizi online di INPS, Agenzia delle Entrate, sanità, scuola e di molti enti privati. A rilasciarlo sono gli identity provider SPID, gestori accreditati da AgID che verificano l'identità del richiedente prima di attivare le credenziali.

Come fare lo SPID da casa: le modalità di registrazione

La registrazione SPID si avvia sempre online, ma il riconoscimento può avvenire in modi diversi. Le due strade più pratiche sono queste.

SPID con carta d'identità elettronica gratis, c hi possiede la CIE con il relativo PIN può creare lo SPID gratis: il documento stesso certifica l'identità, quindi non serve alcun operatore. Oltre alla carta occorrono tessera sanitaria, indirizzo e-mail e numero di cellulare. È la soluzione ideale per chi cerca uno SPID online gratuito e ha il PIN a portata di mano.

hi possiede la con il relativo PIN può creare lo SPID gratis: il documento stesso certifica l'identità, quindi non serve alcun operatore. Oltre alla carta occorrono tessera sanitaria, indirizzo e-mail e numero di cellulare. È la soluzione ideale per chi cerca uno e ha il PIN a portata di mano. SPID veloce con riconoscimento via webcam, se il PIN della CIE è andato perso, o se hai solo patente o passaporto, la video identificazione è l'alternativa più comoda. Bastano un documento italiano valido, la tessera sanitaria, un dispositivo con webcam e una connessione stabile. Lo SPID Namirial con riconoscimento webcam costa 19,90 euro più IVA in coda standard e 24,90 euro più IVA con coda prioritaria, pensata per chi ha fretta.

Quanto costa fare lo SPID e dove farlo

Fare lo SPID online può essere gratuito oppure a pagamento: dipende dagli strumenti che hai e da quanto in fretta ti serve. Evitare spostamenti è il vero vantaggio, perché la procedura si completa interamente dal proprio smartphone, tablet o computer, senza appuntamenti.

SPID accesso: i livelli di sicurezza

Una volta attivo, lo SPID offre tre livelli di protezione. Il primo richiede solo nome utente e password; il secondo aggiunge un codice temporaneo via app o SMS ed è il più usato per i servizi pubblici; il terzo prevede un dispositivo fisico, come una smart card, per le operazioni più delicate.

L'identità digitale è ormai indispensabile per dialogare con enti e servizi senza perdere tempo. Affidarsi a Namirial, prestatore di servizi fiduciari qualificati specializzato in identità digitale, firma elettronica e soluzioni di sicurezza per cittadini, professionisti e aziende, significa scegliere una procedura semplice e conforme alle norme. Pochi minuti oggi ti faranno risparmiare ore domani: scegli la modalità più adatta e attiva il tuo SPID.













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