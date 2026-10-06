Identità digitale: attivare SPID in pochi minuti

Se non l'hai ancora attivato, la buona notizia è che ottenerlo richiede pochi minuti e nessuna coda allo sportello.
Con Namirial puoi richiedere lo SPID in qualsiasi momento, anche di sera o nel weekend, direttamente dal divano di casa. Vediamo come funziona e quale modalità scegliere.
Cos'è lo SPID e a cosa serve l'identità digitale
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale è un insieme di credenziali personali (nome utente, password e codici temporanei) che consente di accedere ai servizi online di INPS, Agenzia delle Entrate, sanità, scuola e di molti enti privati. A rilasciarlo sono gli identity provider SPID, gestori accreditati da AgID che verificano l'identità del richiedente prima di attivare le credenziali.
Come fare lo SPID da casa: le modalità di registrazione
La registrazione SPID si avvia sempre online, ma il riconoscimento può avvenire in modi diversi. Le due strade più pratiche sono queste.
- SPID con carta d'identità elettronica gratis, chi possiede la CIE con il relativo PIN può creare lo SPID gratis: il documento stesso certifica l'identità, quindi non serve alcun operatore. Oltre alla carta occorrono tessera sanitaria, indirizzo e-mail e numero di cellulare. È la soluzione ideale per chi cerca uno SPID online gratuito e ha il PIN a portata di mano.
- SPID veloce con riconoscimento via webcam, se il PIN della CIE è andato perso, o se hai solo patente o passaporto, la video identificazione è l'alternativa più comoda. Bastano un documento italiano valido, la tessera sanitaria, un dispositivo con webcam e una connessione stabile. Lo SPID Namirial con riconoscimento webcam costa 19,90 euro più IVA in coda standard e 24,90 euro più IVA con coda prioritaria, pensata per chi ha fretta.
Quanto costa fare lo SPID e dove farlo
Fare lo SPID online può essere gratuito oppure a pagamento: dipende dagli strumenti che hai e da quanto in fretta ti serve. Evitare spostamenti è il vero vantaggio, perché la procedura si completa interamente dal proprio smartphone, tablet o computer, senza appuntamenti.
SPID accesso: i livelli di sicurezza
Una volta attivo, lo SPID offre tre livelli di protezione. Il primo richiede solo nome utente e password; il secondo aggiunge un codice temporaneo via app o SMS ed è il più usato per i servizi pubblici; il terzo prevede un dispositivo fisico, come una smart card, per le operazioni più delicate.
L'identità digitale è ormai indispensabile per dialogare con enti e servizi senza perdere tempo. Affidarsi a Namirial, prestatore di servizi fiduciari qualificati specializzato in identità digitale, firma elettronica e soluzioni di sicurezza per cittadini, professionisti e aziende, significa scegliere una procedura semplice e conforme alle norme. Pochi minuti oggi ti faranno risparmiare ore domani: scegli la modalità più adatta e attiva il tuo SPID.
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