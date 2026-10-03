Sanremo, Portosole si prepara a ospitare Triathlon e Rally: la Giunta riconosce il pubblico interesse

La Giunta comunale di Sanremo ha riconosciuto il pubblico interesse del "Geoplin Challenge Sanremo - 24° Triathlon di Sanremo" e del "Rallye Sanremo 2026", esprimendo un indirizzo favorevole alla temporanea messa a disposizione delle aree a terra di Portosole necessarie alla realizzazione delle due manifestazioni. Si tratta di due appuntamenti di rilievo sportivo e turistico che porteranno in città atleti, tecnici, accompagnatori, operatori e pubblico. Il provvedimento si inserisce negli indirizzi dell'Amministrazione comunale per la promozione turistica e la valorizzazione di Sanremo anche attraverso gli eventi sportivi.

Il Triathlon di Sanremo, organizzato dall'Asd Riviera Triathlon 1992, è in programma nelle giornate di 3 e 4 ottobre 2026. La manifestazione, inserita nel calendario Challenge Family e in quello della Federazione Italiana Triathlon, comprende diverse competizioni con partenza, transito e arrivo nell'area di Portosole e un significativo coinvolgimento del territorio comunale. L'istanza presentata dagli organizzatori prevede la presenza di atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, oltre al pubblico al seguito dell'evento. La denominazione completa comprende anche il 19° Trofeo Daniele Rambaldi, il 23° Memorial Marco Gavino, il 5° Memorial Alessio Bianchi e il 3° Memorial Ulrike Watchler.

Per quanto riguarda invece il Rallye Sanremo 2026, la richiesta è stata presentata da ACI Ponente Ligure e riguarda il periodo compreso tra il 15 e il 18 ottobre. Le aree a terra di Portosole saranno richieste per la predisposizione del tracciato della "Prova Spettacolo", destinata anche alla trasmissione televisiva, oltre che per gli spazi necessari all'assistenza delle vetture partecipanti. La Giunta ha sottolineato come il Rallye Sanremo, insieme alle manifestazioni automobilistiche collegate, rappresenti un'iniziativa di particolare rilievo per la città sotto il profilo sportivo, turistico e promozionale.

La scelta di individuare Portosole come area di riferimento per le attività organizzative è legata anche alla necessità di concentrare in un ambito già interessato dagli eventi sportivi e promozionali le strutture e i servizi necessari. La delibera cita, tra le attività previste, allestimenti, zone cambio, assistenza, predisposizione dei percorsi e servizi logistici, organizzativi e tecnici. Per il Rallye si aggiungono la realizzazione della Prova Spettacolo e gli spazi destinati all'assistenza delle vetture. Secondo la Giunta, questa soluzione consentirebbe inoltre di limitare, per quanto possibile, l'impatto delle manifestazioni sulle altre aree cittadine.

Un passaggio specifico della delibera riguarda però il rapporto concessorio relativo a Portosole. Le aree demaniali marittime interessate dagli eventi rientrano infatti nella concessione in favore della società Portosole Club Nautico Internazionale Sanremo. La concessione originaria, risalente al 1975 e relativa alla realizzazione e al mantenimento del porto turistico, è stata successivamente prorogata, portando la scadenza al 31 luglio 2064. La Giunta precisa quindi che l'eventuale utilizzo temporaneo delle aree per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle previste dal titolo concessorio dovrà essere verificato e disciplinato nel rispetto della normativa vigente.