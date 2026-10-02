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FACEBOOK | 02 ottobre 2026, 07:00

A Molo 8.44 arriva il grande appuntamento dedicato al pattinaggio

Appuntamento per sabato 3 ottobre, dalle 15 alle 18.30, nella piazzetta davanti a Decathlon

A Molo 8.44 arriva il grande appuntamento dedicato al pattinaggio

Sabato 3 ottobre, dalle 15 alle 18.30, la piazzetta davanti a Decathlon al Molo 8.44 di Vado Ligure si trasformerà in una vera e propria pista a cielo aperto, con un pomeriggio dedicato al mondo del pattinaggio, pensato per appassionati e curiosi di tutte le età.

L’iniziativa propone due diverse discipline: pattinaggio artistico, tra eleganza, espressività e tecnica, e pattinaggio corsa, all’insegna di velocità, divertimento e abilità. Un’occasione per avvicinarsi a questi sport, provarli e vivere un pomeriggio dinamico e coinvolgente.

L’appuntamento, realizzato con la collaborazione di Decathlon, Skate Italia e R.S.V.L. Roller Sports Vado Ligure, è gratuito e aperto a tutti.

Un pomeriggio di sport, movimento e divertimento per tutta la famiglia, nel cuore del Molo 8.44.

I.P.

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