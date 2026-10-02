CINEMA: orari, trame e stellette dei film in cartellone oggi, venerdì 2 ottobre 2026

In locandina e nelle immagini il film al Roof 1 dell'Ariston di Sanremo e al cinema Centrale di Bordighera



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- VERITY – ore 16.30 - di Michael Showalter - con Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova, Michael Abbott Jr. - Drammatico, Thriller - “Lowen Ashleigh è una scrittrice di talento ma in difficoltà che riceve da Jeremy Crawford un’inaspettata proposta di lavoro: completare come ghostwriter la fortunata serie di romanzi della moglie Verity, celebre autrice rimasta gravemente debilitata dopo un misterioso incidente. Lowen si trasferisce così nella remota tenuta dei Crawford, dove, mentre esamina i manoscritti della scrittrice, scopre un’autobiografia segreta contenente confessioni inquietanti e sconvolgenti sulla vita di Verity, sul rapporto con il marito e sulle tragedie che hanno segnato la famiglia. Immersa in un’atmosfera sempre più ambigua, Lowen fatica a distinguere la realtà dalla finzione, la manipolazione dall’attrazione e l’opportunità dall’ossessione…”

Voto della critica: **

- DIGGER – di Alejandro G. Iñárritu - ore 19.15 - 21.30 - con Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg - Azione, Avventura, Commedia - “Digger Rockwell è un potentissimo magnate del petrolio, erede di una fortuna familiare che ha continuato ad accrescere fino ad arrivare ai vertici del potere e ad avere un rapporto diretto con il Presidente degli Stati Uniti, oltre all’accesso a informazioni riservate. Quando le attività dei suoi pozzi tra i ghiacci della Groenlandia provocano un gravissimo incidente, la crisi rischia di coinvolgere gran parte dell’Europa settentrionale e di sconvolgere gli equilibri mondiali. Digger si affida allora al Dottor Ganesh, l’unico scienziato disposto a dirgli apertamente la verità, nel tentativo di porre rimedio alla catastrofe. Ma né le armi dell’esercito americano né i media manipolati dall’intelligenza artificiale possono contrastare le forze della natura. Digger finirà per riconoscere le proprie responsabilità, sostenendo però di essere anche il prodotto di Stati moderni caratterizzati da un’insaziabile necessità di petrolio…”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- L'ISOLA DEI RICORDI – ore 17.00 – di Joel Crawford, Januel Mercado – Animazione - “Jo e Raissa sono due neodiplomate amiche fin dall'infanzia, ormai pronte a intraprendere strade diverse nella vita. Durante la loro ultima notte insieme, Jo e Raissa si imbattono in un misterioso portale che le trasporta sull'isola fantastica di Nakali, un luogo popolato da creature magiche e mitologiche di cui hanno sempre sentito parlare nelle storie delle loro famiglie filippine. Alcune di queste creature diventeranno alleate, altre nemiche. Insieme a Raww, un licantropo-cane benintenzionato ma un po' pasticcione, e a un piccolo ma agguerrito gruppo di nuovi compagni, Jo e Raissa dovranno affrontare la temibile Manananggal, la creatura più pericolosa dell'isola. Quando scoprono che il prezzo per tornare a casa è sacrificare tutti i ricordi della loro amicizia, Jo e Raissa dovranno trovare un modo per lasciare l'isola prima di dimenticarsi per sempre l'una dell'altra...”

Voto della critica: ***

- MAIGRET - L'AMORE E LA MORTE – ore 19.15 - 21.15 – di Pascal Bonitzer - con Denis Podalydès, Anne Alvaro, Manuel Guillot, Irène Jacob, Dominique Reymond - Drammatico - “Il commissario Maigret viene convocato d'urgenza al Quai d'Orsay, la sede del Ministero degli Affari Esteri a Parigi, in seguito all'omicidio dell'ex-ambasciatore Monsieur Berthier-Lagès. Trattandosi di una figura di spicco della diplomazia e dell'alta società, il caso assume un'enorme rilevanza politica e mediatica. Così a Maigret viene chiesta la massima discrezione. Il commissario arriva sul luogo del delitto assieme al suo assistente, il detective Janvier e si trova davanti al cadavere. È insospettito dal comportamento e dalle reazioni della sua domestica, Jacqueline Larrieu soprannominata anche Jacotte, e poi si sofferma sul dettaglio di una grande quantità di lettere; Berthier-Lagès aveva infatti intrattenuto una lunga corrispondenza amorosa con la principessa de Vuynes, rimasta vedova proprio qualche giorno prima del delitto. Le sue indagini coinvolgono i membri delle due famiglie, disposte a tutto pur di difendere il loro nome da uno scandalo pubblico. Tra passioni segrete e improvvise rivelazioni, il commissario dovrà ricomporre un intricatissimo puzzle per riuscire a smascherare il colpevole...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ONSLAUGHT – ASSALTO FINALE – ore 17.15 - 21.30 - di Adam Wingard - con Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Wareheim, Reginald VelJohnson, Michael Biehn, Rebecca Hall, Drew Starkey - Azione, Horror, Thriller - “Fin dalla fine della Seconda guerra mondiale, il governo americano finanzia segretamente esperimenti militari servendosi anche di scienziati nazisti. Hans Kammler, discendente di uno di loro, porta avanti un progetto per creare geneticamente supersoldati invincibili utilizzando i corpi di tre veterani morti. L’esperimento, però, sfugge al controllo e i tre esseri si fanno strada nel deserto del New Mexico seminando morte. Sulla loro strada incontrano Celeste, ex cecchina dell’esercito che si è ritirata a vivere in una roulotte e deve fare i conti con un passato difficile, una maternità complicata e il disturbo da stress post-traumatico. Quando la figlia viene affidata alle sue cure, Celeste è costretta a recuperare tutte le capacità apprese durante la vita militare per proteggerla dalla furia dei supersoldati…”

Voto della critica: **½

- BEAST – ore 19.15 - di Tyler Atkins - con Daniel MacPherson, Russell Crowe, Luke Hemsworth, Mojean Aria, Nathan Phillips, Kelly Gale, Bren Foster - Azione, Drammatico, Sportivo - “Patton James, ex campione di MMA, ha ormai abbandonato la gabbia e lavora come pescatore, cercando con difficoltà di mantenere la propria famiglia. Quando il fratello Malon finisce nei guai con la malavita, Patton è costretto a rimettersi in gioco. Riunitosi con Sammy, il vecchio allenatore che aveva contribuito a renderlo una leggenda, decide di affrontare un ultimo combattimento contro Xavier Grau, brutale campione in carica. Per Patton tornare nell’ottagono significa risvegliare il guerriero che credeva di essersi lasciato alle spalle e affrontare una sfida decisiva non soltanto per salvare il fratello, ma anche per la propria famiglia e per se stesso…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA CITTÀ DEI VIVI – ore 16.45 - 19.00 - 21.30 – di Edoardo Gabbriellini - con Emanuele Maria Di Stefano, Valerio Mastandrea, Gaia Merlonghi, Simona Senzacqua, Roberta Mattei, Michele Valerio Legrottaglie, Giorgio Montaldo - Drammatico - “Luca ha ventitré anni e vive con la famiglia che lo ha adottato e che gli vuole bene. Trascorre le giornate tra gli amici, la periferia e il centro di Roma e ha una relazione importante con la fidanzata. Frequenta la scuola serale per conseguire il diploma e aiuta il padre nel suo lavoro, mentre cerca di capire quale direzione dare alla propria vita. In un’età in cui tutto sembra ancora possibile e, nello stesso tempo, già perduto, Luca conduce anche una doppia vita. Il bisogno di denaro e una nuova conoscenza lo avvicinano a un ambiente di feste altolocate che sembra offrirgli la possibilità di guadagnare facilmente. Una notte, dopo un incontro apparentemente casuale, la traiettoria della sua esistenza si spezza contro una violenza cieca e insensata. Il film è liberamente ispirato all’omonimo romanzo-inchiesta di Nicola Lagioia e alla tragica vicenda di Luca Varani…”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- QUASI VERA – ore 17.00 - 19.00 - 21.00 - di Fausto Brizzi - con Frank Matano, Laura Chiatti, Andrea Perroni, Rocío Muñoz Morales, Taylor Mega, Sergio Friscia, Federica Cifola - Commedia - “Diego è un aspirante attore che, tra provini andati male e piccoli ruoli da comparsa, fatica a trovare il proprio posto nel mondo. Quando la sua vita personale entra in crisi, si ritrova costretto a reinventarsi. Grazie alle sue competenze informatiche e all’intelligenza artificiale crea Vera, una influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta, che conquista rapidamente milioni di follower. Ma mentre il confine tra reale e virtuale si fa sempre più sottile, Diego dovrà confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte e con il desiderio di ritrovare ciò che conta davvero…”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- NESSUN DOLORE – ore 16.30 - 18.30 – di Gianni Amelio - con Alessandro Borghi, Valeria Golino, Valerio Mastandrea - Drammatico - “Davide è un uomo sulla trentina che vende libri usati in una piazza romana. Un giorno si vede 'imporre' da un immigrato nordafricano la presenza di un bambino del quale cerca rapidamente di disfarsi. Facendolo, provoca un grave incidente che fa sì che al pronto soccorso incontri un'adolescente anch'essa immigrata ed incinta. Tutto quanto sino ad allora era stato tenuto a distanza finisce con il divenire sempre più presente...”

Voto della critica: ***

- ODISSEA – ore 20.30 – di Christopher Nolan - con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya – Avventura/Drammatico – “Ulisse, eroe degli achei di proteiforme ingegno, ha ideato lo stratagemma del cavallo di Troia per porre fine ai dieci anni di assedio della città e finalmente conquistarla. La vittoria gli permette di partire verso casa, all'isola di Itaca, ma la sua flotta incontra diverse sventure e il suo viaggio lo porta a confrontarsi con minacce sovrannaturali, a visitare l'Ade e a una lunga sosta sull'isola della ninfa Calipso. Nel mentre suo figlio Telemaco, ormai cresciuto, cerca di proteggere la madre Penelope e il trono di Itaca dai proci che si fanno avanti come pretendenti della regina rimasta senza marito. Tra loro Antinoo, aiutato dalla serva di Penelope, Melanto, insidia pericolosamente Penelope....”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DIGGER – di Alejandro G. Iñárritu - ore 21.15 - con Tom Cruise, Jesse Plemons, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg - Azione, Avventura, Commedia - “Digger Rockwell è un potentissimo magnate del petrolio, erede di una fortuna familiare che ha continuato ad accrescere fino ad arrivare ai vertici del potere e ad avere un rapporto diretto con il Presidente degli Stati Uniti, oltre all’accesso a informazioni riservate. Quando le attività dei suoi pozzi tra i ghiacci della Groenlandia provocano un gravissimo incidente, la crisi rischia di coinvolgere gran parte dell’Europa settentrionale e di sconvolgere gli equilibri mondiali. Digger si affida allora al Dottor Ganesh, l’unico scienziato disposto a dirgli apertamente la verità, nel tentativo di porre rimedio alla catastrofe. Ma né le armi dell’esercito americano né i media manipolati dall’intelligenza artificiale possono contrastare le forze della natura. Digger finirà per riconoscere le proprie responsabilità, sostenendo però di essere anche il prodotto di Stati moderni caratterizzati da un’insaziabile necessità di petrolio…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- AVENGERS: ENDGAME EXTRA - LASER – ore 21.00 – di Anthony Russo, Joe Russo – con Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson – Avventura/Azione/Fantascienza - “In seguito alle azioni di Thanos nel precedente Avengers: Infinity War la popolazione dell'intero universo è stata dimezzata e tra i caduti c'è stato anche Nick Fury. Ma prima di morire questi è riuscito a lanciare un messaggio nello spazio alla potentissima Capitan Marvel, che tornata sulla Terra e di fronte a un gruppo di Avengers afflitto dalla sconfitta e dal lutto, vuole prendere le cose in mano. Quello che ha fatto Thanos però non si può risolvere con la semplice superforza e i colpi di energia...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 21.15 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- VERITY – ore 21.15 - di Michael Showalter - con Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Cordova, Michael Abbott Jr. - Drammatico, Thriller - “Lowen Ashleigh è una scrittrice di talento ma in difficoltà che riceve da Jeremy Crawford un’inaspettata proposta di lavoro: completare come ghostwriter la fortunata serie di romanzi della moglie Verity, celebre autrice rimasta gravemente debilitata dopo un misterioso incidente. Lowen si trasferisce così nella remota tenuta dei Crawford, dove, mentre esamina i manoscritti della scrittrice, scopre un’autobiografia segreta contenente confessioni inquietanti e sconvolgenti sulla vita di Verity, sul rapporto con il marito e sulle tragedie che hanno segnato la famiglia. Immersa in un’atmosfera sempre più ambigua, Lowen fatica a distinguere la realtà dalla finzione, la manipolazione dall’attrazione e l’opportunità dall’ossessione…”

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- THE INVITE IL PIACERE È TUTTO NOSTRO – ore 16.30 – 18.30 – 21.00 – di Olivia Wilde. Un film Da vedere 2026 con Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton, Skip Howland - Commedia/Drammatico - “Joe e Angela sono stati molto innamorati, uniti insieme dalla musica: Joe era un pianista di talento, e Angela amava il suo modo di suonare. Ma dopo molti anni di matrimonio il loro rapporto si è logorato, vittima delle frustrazioni artistiche e professionali di lui e della solitudine domestica di lei: al momento più che parlarsi battibeccano, rinfacciandosi le reciproche delusioni. Quando Angela invita a cena i vicini, la spagnola Pina e lo spirituale Hawk, l'obiettivo di Joe è soprattutto quello di chiedere loro di essere meno rumorosi quando fanno l'amore. Ma la cena con Pina e Hawk scompaginerà le carte per tutti, dando luogo ad un gioco di rivelazioni che coinvolgerà ciascuno dei presenti, mettendo a nudo le meschinità e le paure di tutti. Non guasta che fra Pina e Joe, così come fra Hawk e Angela, ci sia una forte attrazione sessuale, che troverà (possibile) riscontro in una proposta di sesso di gruppo...”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- AVENGERS: ENDGAME EXTRA - LASER – ore 20.30 – di Anthony Russo, Joe Russo – con Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson – Avventura/Azione/Fantascienza - “In seguito alle azioni di Thanos nel precedente Avengers: Infinity War la popolazione dell'intero universo è stata dimezzata e tra i caduti c'è stato anche Nick Fury. Ma prima di morire questi è riuscito a lanciare un messaggio nello spazio alla potentissima Capitan Marvel, che tornata sulla Terra e di fronte a un gruppo di Avengers afflitto dalla sconfitta e dal lutto, vuole prendere le cose in mano. Quello che ha fatto Thanos però non si può risolvere con la semplice superforza e i colpi di energia...”

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- HEART OF THE BEAST - NEL PROFONDO SELVAGGIO – ore 21.00 – di David Ayer - con Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe - Azione/Avventura/Drammatico - “Dopo un drammatico incidente aereo, l'ufficiale delle Forze Speciali James Belmont (Brad Pitt) si ritrova disperso nelle terre più remote e inospitali dell'Alaska. Al suo fianco c'è solo Odino, il fedele cane militare con cui ha condiviso missioni estreme e situazioni al limite. Circondati da una natura selvaggia e spietata, tra freddo estremo, predatori e ostacoli imprevedibili, James e Odin dovranno affidarsi l'uno all'altro per sopravvivere. Mentre ogni passo verso la salvezza si trasforma in una sfida, il loro legame verrà messo alla prova come mai prima d'ora...”

Voto della critica: ***



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it