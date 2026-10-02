L'Oroscopo di Corinne da 2 all'8 ottobre

ARIETE: Sbuffanti e nervosetti, mal sopportando ordini ed imposizioni, scatterete ad ogni provocazione certi di essere dalla parte della ragione… L’impulsività e la testardaggine son risapute ma stavolta, riguardo una specifica situazione, converrà riflettere e ragionare … Grazie al trigono di Marte recupererete dei soldini o vi caverete un pallino, mentre Saturno congiunto al Sole porta corrucci e contrattempi. Una inaspettata novella invece vi sorprenderà.

TORO: Vi converrebbe starvene calmi e tranquilli ad aspettare che le acque si plachino, specie se abitualmente trattate con tipi più indigesti di un mattone, anche perché dare in escandescenze risulterebbe controproducente con rischio di alterare un rapporto interpersonale… Qualche nativo dovrà risolvere una questione operativa, finanziaria od affettiva, altri invece riceveranno una meritata ovazione. Riparate gola e bronchi dal freschino e curate un disturbino.

GEMELLI: Tenderete a ingigantire i problemi, mal interpretare propositi o intenzioni, alimentando malintesi o dichiarandovi palesemente offesi! In concomitanza la stoltezza altrui strabilierà ma voi fatevi valere con la certezza che a lavar la crapa agli asini si sprecano solo acqua e sapone e poi spronate un congiunto insicuro allontanando un soggetto molto indisponente! In concomitanza giubilerete per una riuscita o per l’alleggerimento di un fardello. Soldi da sborsare o reclamare.

CANCRO: Con l’ultimo quarto di Luna che il 3 ottobre si plasma nella vostra costellazione le cose iniziano pian piano a girare per il verso giusto a patto di non abbandonare la speranza e confidare in un futuro migliore! Qualcuno accamperà pretese assurde o conterà delle fandonie ma voi tirate dritti per la vostra viuzza e dell’altrui stoltezza fatevene un baffo! Un bel comunicato giungerà invece da un figliolo o da qualcuno a cui volete tanto bene. Visite e week end singolare.

LEONE: Se la fase di ristagno permane e attendete una spintarella da stelline imbranate e rintronate sappiate che presto rinsaviranno illuminando le giornate anche se un leccapiedi, per avere dei tornaconti, vi indorerà, un rompiscatole vi tampinerà e un fastidio innervosirà. Tra coppie, figli, cooperatori, tante discussioni nasceranno per divergenze di opinione o scarsità di comprensione. Serate da combinare insieme a chi non seguita a mugugnare. Propensione alle infiammazioni.

VERGINE: Quante cose dovrete sbrigare in una settimana traboccante di impegni, gioie, sbuffi e sdegni… Ma, muovendo un passettino alla volta, collocherete ogni pedina al posto giusto indipendentemente da quella fiacca che ogni tanto assale… Concedetevi, nel week end, una pausa distensiva e non fidatevi eccessivamente di gente sbruffona e doppiogiochista. Chi è stato colpito da indisposizioni si riprenderà. Persone da ringraziare per un appoggio morale.

BILANCIA: Con il benestare di Marte ingranate la marcia e partite verso le mete prefissate lasciando cuocere nel proprio brodo gli invidiosi e i presuntuosi! Chi ha cause in sospeso invece preventivi dei rimandi od incagli. Non sottovalutatevi perché sarete benissimo all’altezza di una situazione generante ansia ma portante immani soddisfazioni confidando pure in una persona a voi accanto nella buona e cattiva sorte. Ritrovo festaiolo, compleanno aitante.

SCORPIONE: Un variegato scenario astrale arrecherà inquietudine ma sappiate che, quantunque foste passati attraverso il vaglio di un periodo tosto, presto avrete modo di riscattarvi e dare un tocco di briosità alla quotidianità compresa l’opportunità di trascorrere bei momenti con una persona carismatica. Una pecca può provenire dal lavoro o da versamenti che tribolate a sostenere. Scoop lasciante di stucco e salute da salvaguardare. Sorprese nel week end. Circolazione difettosa.

SAGITTARIO: Un larvato stato di apprensione turberà la quiete impedendo di vivere spensieratamente quasi come se un problemino assorbisse una buona fetta di energia o non riusciste a rinvenire quella tranquillità a cui tanto ambite ma prendersela non serve: cercate quindi di guardare fiduciosamente ad un autunno sorprendente. Una fettina di vita sta per mutare: basta soltanto sapere aspettare e allora sì che brinderete ad un lieto accadimento o allettante evento.

CAPRICORNO: Confidate in quelle marrane stelle che, dopo aver fatto gli sberleffi, vi daranno una mano a risolvere un paio di problemi, malgrado la settimana appaia essere egualmente scompaginata. Una persona chiederà di essere capita: quindi lasciatela meditare senza brontolare e, sia in casa che fuori, trattenete la rabbia preparandovi ad accogliere cose inaspettate compresi dei corrucci per un congiunto, dei contatti con dottori e un sabato e una domenica fermentati.

ACQUARIO: Meno smaglianti del consueto vi ninnerete sull’amaca dell’apatia dando l’errata impressione di fregarvene del mondo intero. In realtà trattasi unicamente di stati d’animo correlati all’autunnale stagione, al limitato spirito di sopportazione, all’insofferenza verso pressanti doveri e ad un’alimentazione scorretta. Delle gaiezze si alterneranno a incavolature motivate dall’ottusità altrui così come dovrete definire una delicata questione privata o materiale.

PESCI: Mostrarsi onesti fa di voi degli esseri stimati ma attenzione perché qualcuno tenterà egualmente di mettervela nel frac! Siate prudenti sulla strada, negli affari e non pigliate per oro colato tutto ciò che vi verrà riferito… Si prevedono altresì temporanei dissapori aggiustabili col dialogo e la chiarezza mentre imprevisti o comunicazioni lasceranno di stucco. Sabato adatto allo shopping o taglio dei capelli. Domenica allegrotta. Stomaco o pancino in subbuglio.

La speranza è come le stelle: si accende quando tutto è buio…