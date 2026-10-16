L'Oroscopo di Corinne dal 16 al 22 ottobre

ARIETE: “Vivi e lascia vivere” sembra incarnare il vostro motto: girate quindi alla larga da chiunque imponga regole ben lungi da quello spirito libero che vi contraddistingue … Un giochetto di seduzione indurrà i single in tentazione ma prima di partire in quarta accertatevi di venir corrisposti e, in qualsiasi settore, non mettete troppa carne al fuoco perché si brucerebbe lasciandovi con pugni di cenere in mano. Arrabbiature nel week end e rischio di infreddature.

TORO: Orgogliosi e dignitosi non scenderete a compromessi con chi, secondo voi, si è comportato scorrettamente ma… occhio a non esagerare in quanto mai come adesso abbisognate di pace e serenità …Un’improvvisata presto ringalluzzirà mentre, per posteriori versi, qualcuno amareggerà così come vi verranno raccontate delle bubbole: non credeteci e non cascateci: siete tori non polli! Soggetto da omaggiare o ringraziare, sabato bislacco e domenica festosa.

GEMELLI: Non arrovellatevi con dubbi ed interrogativi perché l’attuale stagione riserverà tante sorprese, il lavoro si riprenderà, un sogno si materializzerà, una soluzione sarà a portata di mano e far pessimistiche congetture servirebbe unicamente ad alterare la visione di una realtà più rosea di quanto immaginiate! Familiare a cui stare accanto in un attimo di impasse. La visita di qualcuno imbaldanzirà mentre una questione pratica impensierirà. Occhio alle multe!

CANCRO: Ma saranno gli astri sfuggenti o un contesto inappagante a rendervi nervosi ed insofferenti? Forse entrambi, fatto sta che, per varie ragioni, camminerete sui carboni ardenti in attesa di quelle certezze che a volte sembrano vacillare … Il lato economico serberà delle incognite, quello privato dei guizzi di confusione e la salute andrà salvaguardata … Approfittate di un’occasione per comprare convenientemente e mettete in riga un marpione.

LEONE: Nel corrente periodo aspettatevi ben poco di normale compresi i soggetti con cui tratterete e le situazioni in cui vi troverete in quanto abbagli e sbagli potrebbero portarvi sulla via degli interrogativi e del disinganno anche se, grazie al trigono di Saturno, alla fine vi riscatterete semplificando una faccenda complicata … Maldicenze da una viperetta a cui tappare la linguetta. Una sensazionale scoperta vi lascerà a bocca aperta mentre il week end sarà assai movimentato.

VERGINE: La fiducia è una cosa seria e, prima di concederla a chicchessia, si renderebbe opportuno riflettere: troppe volpi vorrebbero entrare nel vostro pollaio con relative ipotizzabili conseguenze … Dei furbastri infatti proveranno ad infinocchiarvi ma, aguzzando l’ingegno, li sbaraglierete e poi pensate positivamente perché, entro fine anno, brinderete ad un evento veramente emozionante! Contatti con un’amica assai saggia e week-end stralunato.

BILANCIA: Scendete in pista, mostrate le vostre qualità, non demordete dinanzi a contrattempi di quasi comune amministrazione, perdonate un’offesa, state insieme a chi infonde positività e la vita, come per incanto, vi arriderà! Visite, telefonate, spostamenti o ardimenti lambiranno gli appartenenti al I o II decano. Sulla strada usate prudenza e … occhio alle contravvenzioni … Compleanno da solennizzare con una tavolata o una bella bicchierata. Regalino stuzzichino!

SCORPIONE: Vi state preoccupando esageratamente … la ruota sembra non girare e voi li … sulla riva, ad ansimare ed aspettare … Suvvia … datevi una smossa e assaporate le minute gioie di ogni dì: in fin dei conti non siete soli e chi vi detesta od intralcia, prima o poi demorderà! Rinnovo di guardaroba e mezzo meccanico od elettrico facente le bizze. Badate a ciò che mangiate perché la quadratura di Giove fa sì che il pancino tenda a gonfiarsi e il fegato ad infiammarsi!

SAGITTARIO: Se qualcosa ha turbato ora state risalendo la china e l’appoggio di astri clementi consentirà di approdare ad una maggiore serenità anche se, in una o più circostanze, mal assimilerete le insolenze di chi sputa sentenze o dice scemenze ma dipenderà da voi farvi rispettare perché essere buoni va bene ma passar da fessi assolutamente no! Soddisfazione squisitamente personale. Virus influenzali all’attacco: fate incetta di vitamine e lavate spesso le mani...

CAPRICORNO: Con il primo di Luna, che il 18 ottobre si forma in questa costellazione, vi corroborerete e, se qualche dubbio ancora abbranca, l’astro d’argento lo scioglierà rischiarando la via di persuasioni smarritesi nei meandri dell’ansia. Siate fermi nei propositi, preparatevi a metamorfosi incredibilmente vere e … rispondete per le rime ad antagonisti, ruffiani od arrivisti. Corrucci per congiunti o parenti ma anche opportunità di riscattarvi da un momento avverso.

ACQUARIO: Ma quanto baccano per un discorso mal interpretato, un commento errato, un pettegolezzo infondato … In fin dei conti la ragione non sta mai da una parte sola e bisognerebbe sempre ascoltare le due campane prima di dare in escandescenze: rammentatelo a chi sputa sentenze o si crede onnipotente e poi occhio a ciò che mangiate: potrebbe rimanervi sullo stomaco … proprio come certi abietti soggetti … Festicciole o sagre a cui aderire. Sabato squinternato.

PESCI: Divisi tra più fuochi vi converrà dare un colpo al cerchio e uno alla botte usando bastone e carota nel trattare con chi, con capendo le vostre intenzioni, tenderà a ficcare tra le ruote dei ruvidi bastoni … Uno spizzico di confusione coglierà alla sprovvista specie se in procinto di compiere scelte di discreta entità, bilanci da riequilibrare e affanni da mitigare. Propensione al mal di schiena, alle infiammazioni e ai raffreddori stagionali. Domenica allegrotta.

Le stelle sono l’anima dell’Universo….