Ricerca, maxi-stanziamento dell'UE: oltre 210 milioni di euro per trattenere e attirare 700 ricercatori in Europa

Più di 700 ricercatori avranno la possibilità di costruire e consolidare la propria carriera scientifica in Europa grazie a un ulteriore finanziamento di oltre 210 milioni di euro destinato alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) , uno dei programmi di punta dell'Unione Europea dedicati alla ricerca e all'innovazione.

L'importante iniezione di risorse si inserisce nel quadro di Choose Europe, l'iniziativa promossa dalla Commissione europea con l'obiettivo di posizionare l'UE come principale polo globale di attrazione per il talento scientifico e lo sviluppo tecnologico.

«I ricercatori scelgono l'Europa. Sanno che apprezziamo e sosteniamo la scienza e che l'Europa offre un ambiente in cui i talenti e le idee possono prosperare», ha dichiarato Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. «Da 30 anni le azioni Marie Skłodowska-Curie aiutano i ricercatori di tutto il mondo a costruire la propria carriera in Europa. Con questi finanziamenti aggiuntivi rafforziamo il nostro impegno a favore della ricerca di livello mondiale e garantiamo che le società e le economie europee possano beneficiare di conoscenze, idee e innovazioni all'avanguardia».

L'aumento dei fondi risponde a un vero e proprio record di richieste registrato nell'ultimo periodo. L'invito a presentare proposte per le borse di studio post-dottorato MSCA 2026 ha infatti totalizzato 21 627 domande da ricercatori di tutto il mondo: il numero più alto mai ricevuto per una singola azione di finanziamento nei più di 40 anni di storia dei programmi quadro dell'UE per la ricerca.