CBT ITALIA al Roc d’Azur 2026: a Fréjus debutta una nuova Mystero in serie limitata

La Francia tra i mercati strategici di CBT ITALIA

Per CBT ITALIA si tratta di una presenza particolarmente significativa.

La Francia rappresenta infatti da sempre uno dei principali mercati internazionali dell’azienda cuneese e il Roc d’Azur costituisce un’occasione strategica per consolidare ulteriormente il rapporto con un pubblico che conosce e apprezza il marchio.

Essere presenti a Fréjus significa quindi rafforzare un legame già importante e incontrare direttamente clienti, appassionati e operatori del settore in uno dei contesti ciclistici più rilevanti a livello internazionale.

A Fréjus debutta una nuova Mystero in serie limitata

Il principale elemento di novità della partecipazione al Roc d’Azur di Fréjus sarà la presentazione di una nuova versione della CBT ITALIA Mystero, realizzata in serie limitata.

Una configurazione esclusiva, disponibile solamente in un numero molto ristretto di esemplari, che verrà mostrata al grande pubblico proprio in occasione dell’appuntamento francese.

I dettagli della nuova versione saranno svelati direttamente durante la manifestazione, lasciando ai visitatori del Roc d’Azur la possibilità di essere tra i primi a scoprirla.

Tutta la gamma Mystero a disposizione del pubblico

Accanto alla nuova serie limitata, nello spazio CBT ITALIA al Roc d’Azur 2026 sarà possibile vedere da vicino anche il resto della gamma Mystero.

Lo staff CBT ITALIA sarà presente durante tutta la manifestazione per confrontarsi con appassionati e ciclisti, illustrare le caratteristiche dei diversi allestimenti e approfondire configurazioni, componenti e possibilità di scelta.

L’obiettivo non sarà quindi soltanto esporre le biciclette, ma creare un momento di incontro diretto tra il pubblico e l’azienda.

Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2

Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54

5.590,00 €

Mystero Record 2x13 WRL

Campagnolo Bora Wto 45mm

6.610,00 €

In fiera sarà possibile prenotare il modello desiderato

Durante i giorni del Roc d’Azur sarà inoltre possibile prenotare direttamente il modello CBT ITALIA desiderato.

Un’opportunità concreta per chi desidera trasformare l’interesse per una bicicletta CBT ITALIA in una scelta personalizzata, potendo dialogare direttamente con chi conosce il prodotto e il progetto che ne sta alla base.

Un rapporto diretto con chi sceglie CBT ITALIA

Il confronto con il pubblico rappresenta uno degli elementi centrali della filosofia dell’azienda.

L’obiettivo è permettere al ciclista di conoscere non soltanto il prodotto finito, ma anche il lavoro, la progettazione e le scelte tecniche che stanno dietro a ogni bicicletta.

Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2

Newmen Advanced A.50

4.770,00 €

Mystero Record 2x13 WRL

Newmen Advanced A.50

4.900,00 €

Appuntamento dall’8 all’11 ottobre 2026 a Fréjus.

CBT ITALIA vi aspetta a Roc d’Azur allo stand T 73.

Mystero Ultegra R8170 12v Di2

Newmen Advanced A.50

3.771,00 €

Mystero 105 R7170 12v Di2

Newmen Advanced A.50

3.399,00 €

Scopri tutte le versioni della Mystero e le ultime novità su www.cbtitalia.com.

Tel. 0171/402380.

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CBT ITALIA

Via Genova 15, Cuneo Showroom aperto dal lunedì al venerdì, ore 8:00–16:30

(Consigliato appuntamento).