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Ventimiglia Vallecrosia Bordighera | 29 settembre 2026, 16:43

Bordighera, torna il Laboratorio dell’Autostima di Noi4You: "Giocare è una cosa seria!" L’appuntamento il 1° ottobre

La serata sarà dedicata all’importanza del gioco anche nella vita adulta. L’incontro, condotto dalla dott.ssa Tecla Magliano, si terrà alle 21 nella sede dello Sportello di Aiuto e Ascolto

Bordighera, torna il Laboratorio dell’Autostima di Noi4You: &quot;Giocare è una cosa seria!&quot; L’appuntamento il 1° ottobre

Torna a Bordighera l’appuntamento mensile con il Laboratorio dell’Autostima promosso dall’associazione Noi4You, lo Sportello di Aiuto e Ascolto che propone momenti di confronto e riflessione dedicati al benessere personale. Il prossimo incontro è in programma giovedì 1 ottobre alle 21, nella sede dello Sportello di via Firenze 1. Il tema scelto per questa serata sarà "Giocare è una cosa seria!", un invito a riscoprire il valore del gioco anche al di fuori dell’infanzia. Un argomento che vuole portare l’attenzione su un aspetto spesso considerato marginale nella quotidianità degli adulti. L’obiettivo è invece riflettere sul ruolo che il gioco può avere nel prendersi cura di sé.

A guidare l’incontro sarà la dott.ssa Tecla Magliano, che approfondirà il significato del gioco e la sua importanza nelle diverse fasi della vita. "Chi dice che giocano solo i bambini?" è la domanda dalla quale prenderà spunto la serata, per evidenziare come questa attività possa rappresentare anche per gli adulti una modalità attraverso cui dedicarsi al proprio benessere. Il gioco, infatti, può offrire occasioni di leggerezza, piacere e condivisione, contribuendo a interrompere la routine e a recuperare spazi personali. Durante il laboratorio verranno quindi proposti spunti di riflessione sull’importanza di ritagliarsi momenti di piacere e coltivare le proprie passioni, anche all’interno degli impegni della vita quotidiana.

Come di consueto, dopo la presentazione iniziale della dott.ssa Magliano, la serata lascerà spazio al dibattito e allo scambio tra i partecipanti. Il confronto rappresenta infatti uno degli obiettivi principali del Laboratorio dell’Autostima: creare occasioni nelle quali condividere esperienze, pensieri e riflessioni, stimolando un dialogo costruttivo. L’incontro è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare e dedicare una serata a un tema legato alla propria quotidianità e al proprio benessere. L’appuntamento è dunque fissato per giovedì 1 ottobre alle 21.00, presso la sede Noi4You di via Firenze 1 a Bordighera.

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