Città gemellate, una delegazione di Bordighera in visita a Neckarsulm (Foto)

Una delegazione di Bordighera in visita a Neckarsulm. Il sindaco Marzia Baldassarre, gli assessori Alessandro Albanese e Massimiliano Di Vito e i consiglieri comunali Elisa Vagnetti e Federico Bertaina si sono, infatti, recati nella città gemellata situata in Germania.

Un'occasione per rafforzare i rapporti tra le due comunità. "E' davvero una grande gioia essere qui oggi a Neckarsulm e potervi portare, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Bordighera, il nostro saluto più affettuoso" - dice il sindaco Marzia Baldassarre nel suo discorso - "Per me questa visita ha un significato particolare. È la prima volta che ho l’onore di essere qui come Sindaco di Bordighera e sento profondamente la responsabilità, ma soprattutto il piacere, di proseguire una storia di amicizia che appartiene alle nostre due comunità e che si è costruita negli anni attraverso incontri, scambi, esperienze condivise e, soprattutto, rapporti umani. Un gemellaggio, infatti, non può essere soltanto una firma su un documento o un appuntamento che si ripete ogni anno. Un gemellaggio vive se le persone si incontrano, se imparano a conoscersi, se le associazioni collaborano, se i nostri giovani hanno occasioni per stare insieme e se, anno dopo anno, continuiamo ad avere il desiderio di scoprire qualcosa gli uni degli altri. Ed è proprio questo il valore più bello del rapporto tra Bordighera e Neckarsulm".

"Siamo due città diverse, con storie, paesaggi e tradizioni differenti. Bordighera porta con sé il Mediterraneo, il mare, i suoi giardini e quella particolare atmosfera della Riviera; Neckarsulm rappresenta una realtà europea dinamica, profondamente legata alla propria storia ma capace di guardare all’innovazione e al futuro. Eppure, ogni volta che ci incontriamo, scopriamo quanto siano più numerose le cose che ci uniscono rispetto a quelle che ci distinguono. Credo che sia proprio questo il senso più autentico dell’Europa" - sottolinea il primo cittadino - "L’Europa non è soltanto quella delle istituzioni e dei grandi accordi. È anche, e forse soprattutto, l’Europa delle città, delle comunità e delle persone. È l’Europa che nasce quando un cittadino di Neckarsulm viene accolto a Bordighera come un amico e quando noi arriviamo qui e sentiamo di non essere semplicemente degli ospiti ma parte di una relazione che dura nel tempo. Per questo desidero ringraziare sinceramente la città di Neckarsulm per l’accoglienza che ci avete riservato e tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno lavorato e continuano a lavorare per mantenere vivo questo legame. Domani avremo inoltre il piacere di partecipare alla Festa Internazionale insieme alle altre città partner. Sarà un momento di festa, certamente ma anche una bellissima rappresentazione di ciò che significa costruire concretamente relazioni tra popoli e culture diverse".

"Vorrei che questa visita fosse anche l’occasione per guardare avanti. Abbiamo il dovere di custodire ciò che è stato costruito prima di noi ma abbiamo anche la possibilità di immaginare nuovi scambi, nuove collaborazioni e soprattutto nuove occasioni dedicate ai giovani, alla cultura, allo sport, alle associazioni e alle realtà delle nostre città. Perché un gemellaggio è davvero forte quando non appartiene soltanto alle Amministrazioni ma diventa patrimonio dei cittadini" - mette in risalto Baldassarre - "Io credo molto in questa amicizia e posso assicurarvi che Bordighera continuerà a coltivarla con convinzione, con entusiasmo e con affetto. Porto con me il saluto della nostra città ma porto soprattutto un messaggio molto semplice: a Bordighera avete degli amici. E saremo sempre felici di accogliervi nella nostra città, così come oggi siamo felici e orgogliosi di essere qui con voi. Grazie per la vostra accoglienza, grazie per questa amicizia e grazie per continuare, insieme a noi, a darle un futuro. Ringrazio, inoltre, la responsabile dei gemellaggi Elisa Vagnetti. Viva Neckarsulm, viva Bordighera e viva l’amicizia tra le nostre città".