Ventimiglia, lavoratori frontalieri: prosegue il confronto tra sindacati e CPI

Prosegue il confronto tra sindacati e CPI sui lavoratori frontalieri. Lo scorso 21 settembre, nell’ambito degli incontri periodici con il Centro per l’Impiego (CPI) di Ventimiglia, si è svolto un importante confronto tra il CSIR Liguria-PACA, le organizzazioni sindacali italiane CGIL, CISL e UIL e le organizzazioni sindacali francesi CGT, CFDT e FO, insieme ai lavoratori frontalieri del Principato di Monaco e della Costa Azzurra.

"L'incontro ha rappresentato un momento concreto di ascolto e confronto sulle diverse problematiche che quotidianamente interessano i lavoratori frontalieri: sicurezza sociale, infortuni sul lavoro e infortuni in itinere, sistemi pensionistici, diritti previdenziali e modalità contrattuali dei due Paesi" - dice il presidente CSIR Liguria-Paca Michele Delli Carri - "Un confronto proficuo e costruttivo, che ha permesso di affrontare direttamente le domande e le richieste dei lavoratori, mettendo a confronto competenze, esperienze e sistemi normativi differenti".

"Un lavoro importante per tutti i soggetti coinvolti: per il CPI, per le organizzazioni sindacali e, soprattutto, per i lavoratori frontalieri, che devono poter contare su informazioni chiare, assistenza e tutela dei propri diritti" - sottolinea Michele Delli Carri - "Il percorso continuerà con incontri periodici a cadenza bimestrale, perché il lavoro frontaliero richiede continuità, collaborazione transfrontaliera e una presenza concreta accanto ai lavoratori. Ascoltare, informare e tutelare: questo è il senso del nostro impegno".