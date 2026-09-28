Nuovo Statuto CPAE, la Diocesi di Ventimiglia-San Remo uniforma regole, durata e trasparenza dei Consigli

Con decreto del 27 settembre scorso, il vescovo di Ventimiglia-San Remo, monsignor Antonio Suetta, ha promulgato il nuovo Statuto dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici, i cosiddetti CPAE. Il testo entrerà in applicazione dal 1° ottobre 2026 e aggiorna la disciplina di questi organismi, introducendo regole comuni per tutte le parrocchie della Diocesi. L'obiettivo è uniformare il funzionamento dei Consigli e rafforzarne il ruolo nella gestione dei beni parrocchiali. Il CPAE è infatti l'organismo attraverso il quale alcuni fedeli laici collaborano con il parroco nell'amministrazione delle risorse della comunità. Il Consiglio mantiene comunque carattere consultivo ed è presieduto dal parroco.

Tra i compiti principali del CPAE rientrano la vigilanza sulla corretta tenuta della contabilità, sugli adempimenti fiscali e sulla gestione della cassa parrocchiale. Il Consiglio è inoltre chiamato ad approvare il bilancio consuntivo annuale, che deve essere presentato dal parroco all'Ufficio Amministrativo Diocesano entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e il bilancio deve essere approvato e sottoscritto dai componenti del Consiglio. Si tratta di disposizioni che puntano a rendere più ordinata e trasparente la gestione economica delle parrocchie, attraverso una precisa scansione degli adempimenti e delle responsabilità.

Il nuovo Statuto stabilisce anche la composizione dei Consigli. Oltre al parroco e all'eventuale vicario parrocchiale, il CPAE è formato da tre o cinque membri laici, in relazione al numero degli abitanti della parrocchia. I consiglieri vengono designati dal parroco e confermati dall'Ordinario diocesano. Per ricoprire l'incarico sono richieste sicura moralità, inserimento nella vita della comunità e capacità di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. Quando possibile, viene inoltre auspicata la presenza di persone con competenze specifiche in campo economico o giuridico. Il servizio prestato dai consiglieri è gratuito.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle incompatibilità, previste per tutelare l'autonomia e la trasparenza dell'organismo. Le disposizioni riguardano, tra gli altri, i congiunti del parroco, coloro che intrattengono rapporti imprenditoriali con la parrocchia e alcune categorie di persone che ricoprono determinati incarichi politici. Il nuovo Statuto definisce inoltre una durata comune per tutti i Consigli: il CPAE resta in carica cinque anni, con scadenza fissata al 31 ottobre al termine del quinquennio. In caso di nomina di un nuovo parroco, il Consiglio viene inizialmente confermato per un anno, garantendo così una fase di continuità nella gestione.

Anche il funzionamento ordinario dei CPAE viene regolamentato in modo preciso. Il Consiglio dovrà riunirsi almeno una volta ogni quadrimestre, quindi almeno tre volte all'anno, e ogni riunione dovrà essere documentata attraverso un verbale. I verbali, una volta approvati, dovranno essere conservati nell'archivio parrocchiale. Tra i consiglieri viene inoltre individuato un rappresentante presso il Consiglio Pastorale Parrocchiale, mentre al parroco spetta il compito di coordinare i rapporti tra i due organismi. L'intento è favorire un collegamento più stretto tra la dimensione economica e quella pastorale della vita della parrocchia.

Uno degli aspetti sottolineati dal nuovo Statuto riguarda infine il rapporto con la comunità dei fedeli. Ogni anno il CPAE è chiamato a presentare al Consiglio Pastorale e alla comunità parrocchiale un rendiconto sull'utilizzo delle eventuali rendite della parrocchia e delle offerte ricevute. "La gestione delle risorse economiche è parte della responsabilità condivisa verso la vita e la missione della comunità cristiana", è il principio che accompagna il nuovo impianto normativo. La condivisione delle informazioni viene così indicata come uno strumento per rafforzare partecipazione, corresponsabilità e trasparenza.

Con il nuovo Statuto, la Diocesi di Ventimiglia-San Remo mette quindi a disposizione delle parrocchie un quadro comune di regole per la composizione, la durata e il funzionamento dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici. La gestione dei beni viene ricondotta a un percorso nel quale il parroco mantiene le proprie responsabilità, affiancato dalla collaborazione dei laici. Un modello che punta a coniugare attenzione amministrativa e dimensione ecclesiale, nella convinzione che anche l'utilizzo delle risorse economiche debba essere orientato al servizio della comunità e della sua missione.