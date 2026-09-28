Montalto Carpasio, accordo con gli "Amici dei 3 Borghi" per la manutenzione dei sentieri comunali

Il Comune di Montalto Carpasio affida agli "Amici dei 3 Borghi" la manutenzione ordinaria di due sentieri comunali. La Giunta, con la deliberazione numero 54, ha infatti approvato la convenzione con l'Associazione di Promozione Sociale, iscritta al RUNTS, che aveva presentato la propria candidatura all'ente con una nota protocollata il primo settembre scorso. L'obiettivo è garantire la percorribilità e la sicurezza dei percorsi pedonali presenti sul territorio, che nel corso dell'anno necessitano di interventi di manutenzione ordinaria.

La convenzione riguarda in particolare due itinerari: Glori-Fontanili-Colla Piana e Fontanili-Glori Superiore-Roggeri-Fontanili. L'Amministrazione comunale ha ritenuto di accogliere la proposta dell'associazione, considerando l'attività di volontariato come uno strumento di partecipazione e solidarietà a favore della comunità. La collaborazione con il Terzo Settore, si legge nella deliberazione, viene perseguita anche nell'ottica di garantire efficienza economica e adeguatezza degli interventi, valorizzando al tempo stesso il ruolo delle realtà associative locali.

Il provvedimento richiama il Codice del Terzo Settore, e in particolare gli articoli 56 e 71 del decreto legislativo 117 del 2017, che consentono alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento delle loro attività. L'APS "Amici dei 3 Borghi", con sede in via Fontanili a Montalto Carpasio, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti giuridici e assicurativi necessari per svolgere le attività previste dall'accordo. La convenzione definirà nel dettaglio durata, servizi richiesti e impegni reciproci tra Comune e associazione.

Sul piano economico, è previsto un rimborso massimo di 1.500 euro, riconosciuto esclusivamente per le spese effettivamente sostenute e documentate nell'ambito delle attività previste dalla convenzione. Non si tratta quindi di un corrispettivo per un servizio, ma di un rimborso delle spese ammissibili secondo quanto stabilito nell'accordo. La Giunta ha approvato all'unanimità la proposta e ha contestualmente autorizzato il sindaco Mariano Bianchi alla sottoscrizione dell'accordo di contitolarità allegato alla deliberazione.

La scelta si inserisce nella volontà dell'Amministrazione di mantenere in condizioni adeguate una rete sentieristica che rappresenta una componente importante del territorio di Montalto Carpasio. La manutenzione ordinaria consentirà di intervenire sui due percorsi individuati attraverso una collaborazione con una realtà associativa locale.