Arriva anche in provincia di Imperia la "Sagra della Lotta Antispecista": appuntamento LAV il 4 ottobre

La Sede LAV di Imperia si prepara ad accogliere cittadini e cittadine alla "Sagra della Lotta Antispecista", iniziativa organizzata nell'ambito della campagna LAV "Lotta per uno, lotta per tutti". L'appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre alle 17, presso Piazza Marello 4, nell'area dai Cappuccini alla Fondura. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di far conoscere più da vicino le attività dell'associazione e le persone che ogni giorno sono impegnate sul territorio nella tutela degli animali. Un momento aperto a chi vuole approfondire il tema e scoprire le possibilità di partecipazione alle attività locali. L'incontro sarà anche un'occasione per confrontarsi direttamente con gli attivisti e conoscere le iniziative portate avanti dalla sede imperiese.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile partecipare a un incontro con gli attivisti e alla presentazione delle attività della sede, oltre a visitare il banchetto informativo allestito per l'occasione. Non mancherà un momento conviviale con buffet, accompagnato da testimonianze e interventi dedicati alle esperienze maturate sul territorio. Tra gli appuntamenti previsti anche la partecipazione di un biologo con esperienza nella convivenza con gli animali selvatici, che porterà il proprio contributo sui rapporti tra persone e fauna. L'iniziativa punta quindi a unire informazione, confronto e socialità, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere da vicino il lavoro quotidiano dell'associazione. Un appuntamento pensato non soltanto per chi già segue le attività LAV, ma anche per chi desidera avvicinarsi per la prima volta all'impegno animalista.

Gli eventi della "Sagra della Lotta Antispecista" rientrano nella campagna "Lotta per uno, lotta per tutti", promossa dalla LAV per coinvolgere nuove persone nelle attività dell'associazione. La campagna si rivolge a chi desidera mettere a disposizione tempo, competenze ed energie per la tutela degli animali e per contribuire alle iniziative promosse sul territorio. Il messaggio dell'iniziativa parte dall'idea che "difendere anche un solo animale significa proteggere una vita", collegando l'impegno individuale a un più ampio percorso di cambiamento. L'obiettivo dichiarato è promuovere una società nella quale gli animali non siano considerati semplicemente risorse da utilizzare, ma esseri da rispettare. Un percorso che passa anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e la partecipazione diretta alle attività delle realtà impegnate sul campo.

Per la LAV, diventare attivisti significa quindi partecipare concretamente alla vita dell'associazione, mettendo in comune capacità, idee ed energie. Le attività possono comprendere campagne, iniziative pubbliche, momenti di sensibilizzazione e interventi sul territorio, con l'obiettivo di dare maggiore attenzione alle tematiche legate alla tutela degli animali. La "Sagra della Lotta Antispecista" rappresenta in questo senso un momento di incontro pensato per avvicinare nuove persone all'impegno dell'associazione. Chi parteciperà all'appuntamento di Imperia potrà conoscere le attività della sede locale e confrontarsi con chi già svolge attività di volontariato. Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sulle iniziative organizzate nelle diverse città è possibile consultare la pagina dedicata all'attivismo sul sito lav.it/attivismo.