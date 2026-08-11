Serie A, sponsorizzazioni legate alle scommesse: stime per circa 38 milioni di euro

Gli accordi di sponsorizzazione in Serie A valgono ogni anno 38 milioni di euro

Basta un occhio attento per notarlo subito. Sulla maglia dei club italiani sono pubblicizzati alcuni operatori di gioco d’azzardo e scommesse. Parliamo della dicotomia Inter-Betsson, per esempio, che da sola vale 30 milioni di euro all’anno. Ma ce ne sono anche altre, meno evidenti ma comunque importanti.

Queste contribuiscono a tessere il tessuto di scambi commerciali che muove 38 milioni di euro ogni anno. Peraltro, tale cifra riguarda solo la Serie A. Tra i club del massimo girone, oggi parleremo di alcuni di questi.

Uno sguardo più da vicino

Diamo uno sguardo più da vicino ai numeri. Stando ai rapporti di GiocoResponsabile, il principale accordo è quello tra Inter e Betsson. Che da solo compone la fetta più grande del volume di affari del calcio italiano.

Sempre secondo GiocoResponsabile, altri club di Serie A con relazioni di sponsorship sono:

l’Udinese, con Bet365 Scores come sponsor di manica.

il Cagliari, che riporta lo stesso operatore sulla stessa posizione.

e il Torino, dove Bet365Scores è il secondo main sponsor. Compare sul fronte della maglia.

Altri club italiani sono, per esempio, la Fiorentina, con Betway Scores. Si tratta di un accordo che avvantaggia entrambe le parti. Infatti, Betway entra nel mercato italiano tramite i Viola. La Fiore, invece, consolida la sua posizione come partner per sponsorizzazioni.

Parlando di dati economici, i numeri dietro a ogni singolo accordo non sono chiari. Nel senso che non sono stati resi pubblici. Pertanto, noi possiamo fare solo delle stime riguardanti il valore esatto dietro a ogni stretta di mano.

Tuttavia, è ragionevole supporre che si tratti di cifre di qualche milione di euro. Briciole, se confrontati ai 30 milioni che Betsson paga ogni anno all’Inter. È l’unica cifra di cui siamo sicuri, poiché è stata dichiarata dalla società. Ma anche per gli altri, si tratta sempre di grossi introiti. I club li incassano annualmente e li usano per finanziare il calciomercato.

Così vengono stretti gli accordi

Le modalità con cui alcune sponsorizzazioni sportive vengono strutturate hanno sollevato interrogativi sull'applicazione del quadro normativo introdotto dal Decreto Dignità del 2018 e sulle sue limitazioni in materia di pubblicità e promozione del gioco con vincite in denaro.

In definitiva, le sponsorizzazioni legate al settore delle scommesse rappresentano una componente rilevante degli accordi commerciali nel calcio italiano. Resta da vedere come questo fenomeno si evolverà negli anni e quale sarà il futuro della presenza dei brand legati al settore nelle sponsorizzazioni sportive.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.