Come digitalizzare i documenti cartacei in modo semplice e veloce

Quante volte cerchiamo un documento importante e lo troviamo solo dopo aver svuotato mezzo cassetto? La carta si accumula, occupa spazio e ha il difetto di sparire proprio quando serve. Digitalizzare i documenti cartacei ci aiuta a rimetterli in ordine: fogli e faldoni diventano file leggeri, facili da ritrovare e al riparo da strappi e macchie. Oggi serve poco per farlo, spesso solo lo smartphone: vediamo come procedere per gradi, dalla scansione fino all'archivio ordinato.

I vantaggi di digitalizzare i documenti

Partiamo dai motivi che rendono utile digitalizzare i documenti cartacei. Il primo è lo spazio: un archivio di anni entra in una cartella del computer, e i raccoglitori che occupavano un ripiano intero spariscono.

E come non menzionare la rapidità con cui si ritrova ogni cosa? Al posto di sfogliare buste una per una si scrive una parola e il file compare subito. La sicurezza, poi, pesa più di quanto si creda: un foglio si rovina con un bicchiere rovesciato, ma una copia digitale replicata in più punti resiste agli imprevisti.

Si aggiunge la comodità di condividere una ricevuta in un attimo, via mail, al posto di correre a fare fotocopie. Utile soprattutto quando il commercialista la chiede e siamo fuori casa.

Cosa serve per iniziare

L'attrezzatura richiesta è minima, ed è una buona notizia per chi temeva spese extra. Chi ha una stampante multifunzione possiede già uno scanner e parte avvantaggiato.

Per volumi importanti, uno scanner con alimentatore automatico dei fogli fa risparmiare parecchio tempo, ma anche lo smartphone viene in nostro soccorso: le fotocamere dei modelli recenti raggiungono una qualità sufficiente per la maggior parte dei documenti.

Scansionare i documenti con lo smartphone

Veniamo alla pratica con il telefono. Diverse app gratuite trasformano la fotocamera in uno scanner tascabile, alcune già presenti sul dispositivo, altre da scaricare in un minuto. Per una scansione pulita contano soprattutto la luce, meglio se naturale e diffusa, e una superficie a tinta unita che faccia risaltare i bordi del foglio.

L'app riconosce da sola i margini e raddrizza la prospettiva, restituendo un'immagine dritta come se venisse da uno scanner vero. Un'accortezza riguarda i riflessi delle pagine lucide o plastificate: in quel caso conviene inclinare un poco il foglio o spostare la sorgente di luce.

Rendere i file leggibili con l'OCR

Una scansione, da sola, resta un'immagine, ed ecco perché occorre l'OCR, il riconoscimento ottico dei caratteri, che ricava da quell'immagine del testo vero, selezionabile e ricercabile come su una pagina web.

Il salto in avanti è notevole, perché un archivio con l'OCR si interroga per parole chiave: ritrovare la fattura del 2019 diventa una ricerca di pochi secondi. Molte app di scansione applicano l'OCR già al momento del salvataggio; per i file più vecchi restano software da computer e servizi online che ripassano i documenti già archiviati e li rendono finalmente ricercabili.

Unire le scansioni in un unico file

Capita spesso di ritrovarsi con le pagine di uno stesso documento sparse in file diversi: la prima facciata di un contratto da una parte, gli allegati dall'altra. Riunirle in un solo PDF rende l'archivio molto più ordinato, e per fortuna l'operazione è alla portata di tutti.

Per accorpare tutto in un colpo solo possiamo sfruttare uno strumento apposito: con OpenPDF si possono unire PDF online direttamente dal browser, caricando i file, riordinandoli con un trascinamento e scaricando il documento finale in pochi secondi. L'elaborazione resta all'interno del browser, quindi i file non finiscono su server esterni, e il tool lavora allo stesso modo da computer, tablet o telefono.

Archiviare e nominare i file

Riempire il computer di scansioni alla rinfusa sposta soltanto il disordine dal cassetto allo schermo. Non ci rimane altro che realizzare un criterio di nomi coerente, deciso una volta e rispettato sempre. Una formula pratica? La data in formato giorno-mese-anno, seguita da una categoria e da una breve descrizione.

Lo step successivo è avere una struttura di cartelle semplice, per tipo di documento oppure per anno, quella che risulta più naturale da consultare. Il cloud, infine, dà un ulteriore vantaggio: caricare l'archivio su un servizio online lo rende raggiungibile da ogni dispositivo e ne tiene una copia lontano da casa.

Conservare l'archivio nel tempo

Resta l'ultimo tassello, spesso il più trascurato: proteggere l'archivio negli anni. Un file cancellato per errore o un disco che smette di funzionare mandano in fumo mesi di lavoro in un attimo, e la regola d'oro è tenere sempre almeno due copie in luoghi diversi, per esempio una sul computer e una nel cloud.

Per i documenti delicati, come quelli sanitari o bancari, ricordiamo che possiamo anche impostare una password (possibilmente complessa, e non facile) sui file più sensibili. Con queste attenzioni l'archivio digitale accompagna la vita di tutti i giorni a lungo. E il cassetto pieno di carta? Finalmente libero.













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