Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 2 agosto 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 2 AGOSTO

SANREMO



9.00. Festival dei Boschi: manifestazione culturale, ecologica e sociale con incontro tra arte e natura + attività per tutte le età + escursioni e sport all'aria aperta + musica e spettacoli dal vivo + tradizionale ‘Tavola Longa’, un momento di cena e pranzo collettivo in cui ciascun partecipante porta il proprio cibo e le proprie stoviglie per condividere il pasto in allegria e a impatto zero. Località san Romolo (il programma a questo link)



9.00. 70ª edizione del ‘Pierin e Martin Pescatore’: gara promozionale di pesca per bambini e ragazzi divisa in due fascia d'età: Pierin Pescatore riservata ai bambini più piccoli (fino a 12 anni). Martin Pescatore riservata ai ragazzi più grandi (dai 13 ai 16/17 anni). Ai partecipanti viene assegnata una postazione e viene fornito un kit di benvenuto contenente lenze, esche e merenda. I giovani pescatori hanno a disposizione circa un paio d'ore per sfoderare la propria abilità. Molo di Ponente del Porto Vecchio

10.00. ‘SanremoCasa’, ultimo giorno del primo salone dedicato alla cultura dell’abitare e al benessere domestico: interior designer, architetti, artigiani e professionisti del settore saranno a disposizione per consulenze gratuite + accesso a promozioni speciali, prodotti e servizi unici presentati dai migliori espositori del settore + un ricco calendario di incontri, talk con esperti e workshop accompagnerà le giornate del salone. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



21.00. Visita guidata gratuita a cura di Marco Macchi nel Quartiere del porto e Santa Tecla. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (info 333 3787365 da lunedì a venerdì ore 9/13, oppure cultura@comune.sanremo.im.it)

21.00. Nell’ambito della Stagione Concertistica Internazionale 2026. Concerto straordinario dal titolo ‘Amor y pasión’ con Edua Zadory (violino) e Hernan Quintela (pianoforte). Palazzo Roverizio

21.00. Spettacolo musicale ‘Monia Summer 2026’ con Monia Russo. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



22.00. Per la rassegna ‘I Concerti delle Logge’, esibizione del Duo violino e pianoforte: Giovanni Sardo (violino), Luigi Stillo (pianoforte) + Consegna Premio delle Logge 2026. Logge di S. Chiara a Porto Maurizio (ingresso 10 euro)

VENTIMIGLIA



8.00-20.00. ‘Desbaratu’: evento commerciale dove i negozi espongono all’esterno la loro merce a prezzi vantaggiosi e il centro cittadino si trasformerà in una festosa isola pedonale + attrazioni, giochi da tavolo, gonfiabili per bambini, truccabimbi, bancarelle di artigianato e musica



10.00-12.30. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.15-22.45. Apertura straordinaria della nuova Sala Multimediale Immersiva in cui ci si troverà catapultati a esplorare, grazie alle proiezioni multimediali video-sonore immersive, le realtà culturali, folkloristiche, paesaggistiche, e molte altre, delle vallate del Ponente Ligure. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi'



21.15. Per ‘Hanbury che spettacolo 2026’, ‘Incontro d’autore in musica’: prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo di Roberto Negro ‘Due delitti per Scichilone’ e del nuovo progetto musicale dei Back to the Wood, ‘Soul Scratches’. Giardini Botanici Hanbury, ingresso libero e gratuito, info 338 6273449



21.30. Per ‘Agosto Medievale 2026’, ‘Notte della Contesa’: Corteo da Parata, Lettura Bando, Cerimoniale di Giuramento, Assegnazione Corsie + ‘Campo de li Giochi’: competizione dei Sestieri in vari giochi storici (tiro alla fune, corsa con l'anello, il portatore). Piazza Costituente (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



18.00-24.00. Festa del Basilico e Sagra du Cen: serate gastronomiche e danzanti in compagnia di Mariella Group. Centro storico di Vallecrosia al Mare

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



9.00-12.00. SportInPorto: escursioni in barca a vela e cabinati, kayak, SUP e snorkeling. Porto cittadino



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘E…state in Tenco’: Luciano ‘Lucien’ Barbieri presenta Amilcare e Sanremo, volume dedicato ad Amilcare Rambaldi e al suo contributo alla storia della musica italiana e del Premio Tenco (h 21) + Concerto di Luca Romagnoli, tra le voci più riconoscibili della scena indipendente italiana (h 21,20) + Morgan in concerto piano e voce, tra canzone d’autore, ricerca musicale e contaminazioni sonore (h 22). Giardini Lowe, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (più info)

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica in piazza: Live Ultrapop – Renga/Nek tribute. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera promozionale: manifestazione storica ‘U Giurnu du Rebaxiu’. A cura dell’Associazione Confcommercio. Vie centrali di Arma

10.00. Giornata a gonfie vele a cura dell’Associazione Marina di Arma. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



10.00-23.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



21.30. ‘Gio…can…do con Ubac’: sfilata cinofila non competitiva e giochi per cani e bambini A cura dell’Associazione ‘Amici dell’Arma’. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.30. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. 'Aspettando Santo Stefano e Balliamoci l'Estate': serata con protagonista Gianni Rossi, noto showman e volto dell'intrattenimento, che proporrà uno spettacolo ricco di musica, animazione, balli di gruppo e i grandi successi dell'estate. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA



9.00-19.00. Diano Colleziona: mostra-mercato dedicata ad antiquariato, vintage e collezionismo. Centro cittadino (isola pedonale)

18.00. Festa Patronale di Sant’Anna: Santa Messa, processione e giochi pirotecnici in frazione Diano Serreta.

21.30. Galà ‘30 Minuti di Bellezza’, serata glamour con sfilata di moda e ospiti: Gemelli Diversi, Mario Reyes ‘Gipsy Man’, Randi, Benfy, Garfi e la conduttrice Simona Pandolfi. Direzione di Carmine Esposito e Sara Pittano. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra della Costina a cura dell’Associazione Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto

ENTROTERRA

BADALUCCO



19.00. Street Food Festival in Piazza Marconi

BAJARDO

21.00. Berben Band in concerto (cantautorato italiano). Giardini del Tiglio



BORGOMARO

19.00. Sagra degli Spaghetti alla Berettüna: serata gastronomica danzante allietata dall’orchestra Antonella Marchini con una pista da ballo da 200 mq. Alle 19, apertura stand gastronomici con i celebri spaghetti alla Berettüna e tante specialità locali. Località Ville San Pietro, anche domani, ingresso libero



CASTEL VITTORIO



16.00. 56ª Sagra del Turtun: Concorso del Turtun presentato dal giornalista Claudio Porchia. Alle 17, inizio della Sagra e vendita del Turtun. Alle 19.30, serata gastronomica (Turtun – Coniglio – Grigliata) e danzante con DJ Nando evento autentico ligure). Piazza XX Settembre, prenotazione tavoli: Simona 320 1876798

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

20.00. ‘100 anni della Compagnia Sacco’: musica, concerti, proiezioni e testimonianze. Piazza Marconi, anche domani



COSTARAINERA



21.00. Teatro dialettale ligure ‘I cum… prumesci spuuxi’ messo in scena dalla Compagnia Stabile di Sanremo. Piazza V. Emanuele II

DOLCEACQUA

16.00. Visita guidata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione di prodotti tipici, info e prenotazioni: +39 0184 206 666 (entro le ore 17 del giorno precedente)

21.30. ‘Magico Varietà’ con l’illusionista Gaspar & Serena e Mago Gentile, il Mago della Tv. Piazza Mauro



DOLCEDO

21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), musica Jazz con il quartetto ‘Con...Fusi 4et’ il cui spettacolo fa parte dell'iniziativa ‘Oltre la Riva - L'entroterra in musica’. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso



LUCINASCO

16.30-23.00. Per il progetto ‘Civiltà dell'Ulivo’, trekking guidato alla scoperta del paesaggio rurale e dei luoghi simbolo di Lucinasco (16.30) + concerto ‘Musica nei Frantoi’ con il musicista internazionale Ludwig Hampe + show cooking dedicato alla storica Torta Verde di Borgoratto, con Floriana Strappazzon e Renata Briano + degustazioni delle eccellenze agroalimentari proposte dalle aziende del territorio + proiezione del docufilm del regista Sandro Bozzolo, dedicato ai borghi e ai muretti a secco dell'entroterra ligure + spettacolo ‘Teatro Civile dell'Ulivo’ di Pino Petruzzelli (locandina con il programma)

PERINALDO



11.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), concerto di chiusura del ‘Perinaldo Festival Strings Ensemble’ e dell’Orchestra d’archi del Perinaldo Festival. Chiesa di San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)

PIGNA

21.00. Commedia brillante messa in scena dalla Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Tensostruttura del Campo Sportivo

POMPEIANA



21.15. ‘Poesia sotto le stelle’: serata di letture poetiche e momenti musicali con letture a cura degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al mare, le musiche a cura del Maestro Alessandra Asso. Piazza San Giuseppe, tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe (prima della serata, dalle 20.30 alle 21.10, possibilità di visita alla torre dei Panei)



PONTEDASSIO



21.30. ‘Swing d'autore a lume di candela’: un concerto del Trio Harmonic Box, con un raffinato repertorio per arpa celtica, pianoforte, flauto traverso, sottoflauto e voce. Piazza della chiesa della frazione Villa Viani, ingresso libero



REZZO

21.00. Concerto del Duo acustico Fabrizio Barbera e Maurizio Dedoni in frazione Lavina

SEBORGA



21.00. Concerto con il coro ‘Voci e note sotto le stelle’. Piazza Martiri



SOLDANO



21.30. Inaugurazione dell'evento 'Rossese Experience Week': tradizionale taglio del nastro, brindisi inaugurale e apertura della mostra d’arte che accompagnerà l’intera manifestazione. Piazza San Giovanni

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

11.00. Festa del Redentore sul Monte Saccarello



FRANCIA

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto con tre giovani pianisti selezionati dai più prestigiosi concorsi internazionali che si cimenteranno nel formato del concerto. Saranno accompagnati da Juliette Journaux, che eseguirà le parti orchestrali. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Mone-Carlo con Martin Rajna (direttore) & Zoltán Fejérvári (piano). Cortile d'onore del Palazzo del Principe (più info)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

10.30-18.00. La leggenda del trono: Giornata Medievale che rievocherà la vita quotidiana delle guarnigioni e degli abitanti durante il Medioevo. Un'esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, dove la storia prende vita davanti ai vostri occhi. Castello di Roquebrune-Cap-Martin (il programma)





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