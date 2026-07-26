Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 luglio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 26 LUGLIO

SANREMO

8.30-17.00. Festa di Sant’Anna a Coldirodi: Santa Messa in Chiesa Parrocchiale (h 8.30) + Un fiore per tutte le Anne (h 10) + alle 17, Messa solenne e processione per le strade del paese. Al termine, benedizione con la reliquia della Santa



9.00. Mercatini dell’artigianato in Corso Imperatrice



10.00. Sanremo Gym Festival 2026: evento nazionale alla sua terza edizione con gare di Ginnastica Ritmica: Campionato individuale e di squadra + Galà + Master con l' olimpionica Veronica Bertolini. Polo sportivo al mercato dei fiori in Valle Arma, info al 3664125027



13.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dalla musica di Davide Laura (violino & dj set) con chitarra e voce, basso e batteria con un repertorio di grandi classici internazionali e nazionali, passando dal blues al jazz, dalla bossa nova al lounge, senza tralasciare hits indimenticabili. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con ‘Cristian e la Luna Nueva’. Campo da basket della frazione di Coldirodi



23.00. Speciale live di Giorgia Mos, dj e producer sanremese con migliaia di followers, sulle note di ‘Pasaporte’, il nuovo singolo in collaborazione con Kanu. Boca Beach in corso Marconi



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



17.00-24.00. ‘Oneglia Imperiaffari’: manifestazione commerciale e di intrattenimento, promossa da Confcommercio Imperia che trasformerà il centro di Oneglia in un grande mercato all'aperto all'insegna delle occasioni e del divertimento, con food, dj set e drink station

21.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia – Cartoline Musicali al Monte Calvario’ (4ª edizione), ‘Omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Beppe Voltarelli e Gabriella Martinelli. Direttore: M° Giancarlo De Lorenzo. Santuario di Santa Croce sul Monte Calvario (agosto (a partire dalle 20, e al termine dei concerti), disponibile servizio navetta gratuito con partenze da Piazza Ricci e da via Tommaso Littardi, area di servizio di fronte al campo sportivo)

VENTIMIGLIA



9.00-21.00. XI Giornata del Bambino: escursioni in barca per bambini e genitori a cura del Circolo Nautico Intemelia. Circolo Nautico / Capo Mortola



21.00-23.00. Apertura serale straordinaria in cui si potrà ‘viaggiare’ nella Sala Multimediale Immersiva del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



21.00. Concerto del Coro ANC Ventimigliese (Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione MOVM Fois di Ventimiglia) con al pianoforte Antonella Pisano e Lorenzo Spinella e con la partecipazione dei solisti del Coro. Direzione musicale del Maestro Dario Amoroso. Presenta il presidente del Coro, Rino Aliquò. Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso gratuito



21.15-22.45. Apertura straordinaria della nuova Sala Multimediale Immersiva in cui ci si troverà catapultati a esplorare, grazie alle proiezioni multimediali video-sonore immersive, le realtà culturali, folkloristiche, paesaggistiche, e molte altre, delle vallate del Ponente Ligure. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi'

21.15. ‘Vivaldi, I concerti da camera’: concerto ‘Le armonie della natura’ a cura dell’associazione Antonio Vivaldi. Centro Polivalente San Francesco

21.15. Per ‘Hanbury che spettacolo 2026’, Trio Detalles de Tango: concerto di tango argentino con Bandoneon, violino e pianoforte. Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni: Liber theatrum 338 6273449

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri a Bordighera’ (7ª edizione): spettacolo teatrale itinerante (due partenze) dal titolo: ‘Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’, ideato e realizzato da Teatro X Monet/Teatro delle Dieci con le attrici e registe Fulvia Roggero e Silvia Villa. Partenze da piazza del Popolo (Piazza della Chiesa), prenotazione obbligatoria al 347 5446651 o 3477851494 (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00-23.00. ‘Erika – Il segno prende forma’: ultimo giorno dell’esposizione delle opere realizzate durante il corso di nudo tenuto dal maestro Enzo Consiglio, docente dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero



21.30. Per la rassegna ‘Touscouleurs’, concerto di Luca Falomi, chitarra, Eugenia Canale, pianoforte e rhodes, Stefano Della Casa, violoncello ed effettistica, Max Trabucco, batteria e percussioni. Ex Chiesa Anglicana, ingresso da Via Vittorio Veneto, prenotazione obbligatoria

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Musica in Piazza con la Band Compagni di Viaggio . Tributo a Francesco De Gregori. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera di Sant’Erasmo: Fiera tradizionale che si ripete ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Sant’Erasmo. Lungomare di Arma (locandina)



22.30. Festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo: Arma festeggia Sant’Erasmo, protettore della gente di mare con migliaia di lumini sull’acqua e con spettacolo pirotecnico alle 22.30 + intrattenimento musicale con DJ Master DBJ dalle 23. Lungomare di Arma (locandina)

RIVA LIGURE

18.30. Riva Comics & Games: cosplayer + Videogiochi + Giochi da tavolo + spettacoli e intrattenimenti in stile Pop-Art. Vie e Piazze Cittadine



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954



20.00. CIBIO Summer 2026: Gourmet street food, musica e giochi bimbi. Rotonda sul mare

21.00. ‘Vogliamo Mezz’Aria’: spettacolo al Teatro dell’Albero



21.30. ‘Cacelotti e Cianfrusaglia’: Teatrino musicale della Compagnia Teatro dell’Albero. Piazza Marvaldi

DIANO MARINA



21.00. Festa Patronale di Sant'Anna con animazione al Lido Sant'Anna



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



10.00. Festa dei Santi Gioacchino e Anna in Piazza Sant’Anna nella frazione di Poiolo



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

19.00. Sagra RebattaBuse: musica, show e buon cibo. Gran finale con Long Island (ska, rock steady e cover) e chiusura affidata alla Mister X Rock Band. Piazzale Olimpia

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

ENTROTERRA

BAJARDO



21.30. Teatro a 360° gradi: spettacolo teatrale alla Chiesa Vecchia

CERIANA

10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link), fino al 31 luglio



CIPRESSA



21.15. ‘Cacelotti e Ciantafurche - L’Unification du Portu e d’Ineia’: spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ per la Regia A. Manera. Piazza Martini



COSIO D’ARROSCIA

14.30. ‘Le scatole delle poesie’: laboratorio di scrittura poetica che prevede la preparazione delle scatole cui seguirà la posa delle stesse ed il laboratorio itinerante di scrittura tenuto da Dalia Lottero, Naturopata e ideatrice, e Patrizia Massano poetessa e scrittrice. Per partecipare contattare 345 5177753

DOLCEACQUA



9.00-18.00. Mercatino del biologico, dell’antiquariato e dell’artigianato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

16.00. Visita guidata ai siti storici: Ponte Vecchio, Parrocchia di Sant’Antonio Abate, Castello dei Doria. Al termine, degustazione di prodotti tipici, info e prenotazioni +39 0184 206 666 (entro le ore 17 del giorno precedente)



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)



DOLCEDO

21.00. Per la Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), l’attore Pino Petruzzelli che intratterrà il pubblico su un argomento adatto al luogo e caro al paese ‘La terra degli ulivi’. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale



LUCINASCO



21.15. Per la rassegna ‘Il Barocco Virtuoso’, il Coro Nova Tempora In concerto diretto da Gabriella Costa. Chiesa di San Pantaleone in frazione Borgoratto, ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (più info)

PERINALDO

16.00. Giro dei Santuari al Santuario della Visitazione (Chiesa della Meridiana Cassiniana): ‘Breve racconto’ sulla storia del Santuario a cura di Francesco Guglielmi e Don Marco Castagna. A seguire S. Messa e Processione

20.00. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), Cucina in Festival: cena preparata dall’Associazione Volontari di Perinaldo con una grande tavolata nel cuore del borgo. Artisti, residenti e visitatori condividono sapori del territorio e momenti di convivialità. Piazza San Nicolò, fino al 2 agosto (brochure)



21.30. ‘20 anni di Perinaldo Festival’: immagini storiche, ricordi, ospiti speciali e tappe del cammino del Festival (2006–2026). Piazza San Nicolò, fino al 2 agosto (brochure)



PIEVE DI TECO



7.30. XVIII° Memorial Nicola Ferrari: giornata all’insegna dello sport e del benessere con Trail running ‘Corsa per un Sorriso’ + Camminate e corsa bambini sotto i portici + Pranzo dalle h 12.30 e mercatino. Piazza Carenzi (locandina)

PIGNA

21.00. Commedia brillante con la Compagnia Cheli da Luna Bona di Camporosso. Tensostruttura del Campo Sportivo

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

19.00. Sagra della lumaca e degli spiedini e serata danzante con l’orchestra Mike e i Simpatici. Alle h 23 eccezionale estrazione a sorte di un gioiello. Frazione Villa Viani, ampio parcheggio



REZZO



10.00–12.00. Visita del borgo e del Museo della Pietra della frazione di Cenova

15.00–17.30. Visita guidata al Castello Clavesana

SEBORGA



22.00. Serata musicale con il Gruppo corale Cheli de Campurussì. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

21.00. La Compagnia Stabile Città di Sanremo porta in scena ‘I Cum…Promessi Spuuxi’, una esilarante parodia dialettale dei ‘Promessi Sposi’ in forma di commedia in tre atti con traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti



FRANCIA

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto del Duo Jatekok formato dalle pianiste Adélaïde Panaget e Naïri Badal. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



21.30. Concerto dell’Orchestra filarmonica di Monaco con Charles Dutoit & Martha Argerich e la soprano Alexandra Marcellier. Corte d’onore del Palazzo del Principe (più info)





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