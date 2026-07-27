Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 27 LUGLIO

SANREMO



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna di Coldirodi, Sant’Annetta e Carnevale dei Bimbi con il Mago Salvatore e la truccabimbi Andreina. Campo da basket in frazione Coldirodi



21.00. ‘L’Estate che canta’: ‘Forever Hits’ con Monia Russo. Pian di Nave



21.15. ‘Cinema sotto le stelle’: proiezione di un classico dell'animazione Disney ‘Raya e l'ultimo drago’, un messaggio di dialogo e fiducia tra le comunità. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero e gratuito

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



18.30. Attività Yoga Bimbi al Belvedere Resentello

BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural Stretch alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Camminata Mindfulness alle 18.00 (partenza dalla Chiesa di Santa Maria Maddalena) (fino al 31 agosto)



9.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)

19.00. ‘Un Mare di Sapori’: tre serate sul Lungomare Argentina tra gli stand gastronomici dedicate ai sapori del territorio, tra proposte gastronomiche, musica e atmosfera estiva. Sul palco il ‘So What Trio’, musica pop soul blues funky. Evento in collaborazione con Confcommercio, fino al 29 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI

9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



21.00. 'Passeggiando per Ospedaletti': visita guidata del borgo a cura della Cooperativa Soc. Arcadia. Ritrovo sotto il portico del Comune (2 euro a persona), prenotazioni tel. 3270824866



TAGGIA ARMA



17.00. ‘Letture sotto l’ombrellone’: evento dedicato ai bambini con Fabio Barlucchi. Bagni Meridiana, info 335 5818291 (Patrizia)



RIVA LIGURE

21.00. Musica dal vivo con la band ‘Los Gitanos’. Via Martiri della Libertà, lato Ponente

SANTO STEFANO AL MARE



18.30. ‘Aperitivo sul Mare’: serata all’insegna della musica, dell’aperitivo e del relax con protagonista Enzo Testini, in arte DJ Tex (evento aperto sia agli ospiti dell’hotel sia al pubblico esterno). Aregai Marina Hotel & Residence (tutti i lunedì fino al 31 agosto)



21.00. Per la Rassegna Lunedì Bimbi, ‘La Nave Fantasma’: spettacolo di FEM Spettacoli, che trasporterà bambini e famiglie in un’avventura coinvolgente tra mistero, comicità e fantasia. Piazza Baden Powell

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film d’animazione ‘Minions & Monsters’. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)

SAN LORENZO AL MARE



10.30. Acquagym con Barbara. Spiaggia della Chiesa

21.00. Pilates sotto le Stelle con Caterina e Barbara presso la Statua Sirenetta (evento gratuito, indossare vestiti comodi, portare il proprio tappetino), info Spazio Garuda 0183 681995



DIANO MARINA



21.00. ‘Balliamoci l'Estate’: Show musicale e di animazione con Gianni Rossi, tra hit estive e grandi successi internazionali. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

21.00. ‘Fiabe da Colorare’: evento dedicato ai bambini residenti e turisti a cura di due giovani universitarie: Viola De Felice e Alice Gizzi. Anfiteatro-Giardini Marco Polo sul lungomare delle Nazioni



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

ENTROTERRA

BADALUCCO



21.30. Per ‘Musica nei Borghi’, ‘Qui dove il mare luccica’: un omaggio poetico a Lucio Dalla e al suo universo musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e interpretato dalle voci di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli. Piazza del Duomo, ingresso libero e gratuito

CERIANA



10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link), fino al 31 luglio



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), concerto del ‘Fabio Rinaudo Trio’ al titolo ‘The Piper’s Night’. Piazza San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCE

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto dei vincitori della Fondazione Gautier Capuçon. Palazzo d'Europa (più info)



21.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto gratuito del Monaco Brass. Esplanade des Sablettes (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 28 LUGLIO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



18.30. ‘Estate al Porto’: programma di intrattenimento gratuito dedicato a cittadini, turisti e attività economiche del territorio che accompagnerà l'estate sanremese ogni martedì di luglio e agosto nella suggestiva cornice del Porto Vecchio con intrattenimento musicale a cura della MH Band. Corso Nazario Sauro sarà chiuso al traffico veicolare e trasformato in area pedonale (tutti i martedì di luglio e agosto)



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, Gara di petanca a Villa Luca in frazione Coldirodi

21.00. ‘Rock in the Casbah’ (27ª edizione): festival di musica rock alternativo e indipendente che unisce la promozione delle band emergenti e locali (anche con contest dedicati) alle esibizioni di artisti affermati del panorama indipendente italiano e internazionale. Anfiteatro San Costanzo nel Centro storico, fino al 31 luglio (più info)

21.00. Spettacolo ‘Bravisssssssimo’ con Raul Cremona in Piazza San Siro

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



21.15. Per l’Estate al Parasio’, concerto del soprano Laurence Guillod, accompagnata al pianoforte dal Maestro Luisa Repola, in un programma dedicato alle immortali pagine di Mozart e Verdi. Oratorio di San Pietro (più info a questo link)



21.45. Per ‘Musica sotto le Gru,’ la band Lost in Blues in concerto. Banchina Aicardi di Oneglia, ingresso libero



VENTIMIGLIA



21.00-22.00. Serate di Pilates gratuite tenute dall’istruttrice professionale Nigheja Veronesi, diplomata alla Scala di Milano e certificata insegnante di Pilates Csen, e organizzate dalla palestra Wellfit Center di Ventimiglia e Pro Loco Intemelia 26. Passeggiata Oberdan, Belvedere Resentello (tutti i martedì di luglio e agosto)



21.15. Per l’ultimo appuntamento di Vox in Arena – Voci dal vivo nello spazio antico, ‘La Mandragola’, facetissima commedia dell’arte, brillante rilettura del capolavoro di Niccolò Machiavelli. Evento messo in scena da Stivalaccio Teatro (15 euro). Teatro Romano (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio Muscolare alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Power Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) (fino al 25 agosto)



9.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)

19.00. ‘Un Mare di Sapori’: tre serate sul Lungomare Argentina tra gli stand gastronomici dedicate ai sapori del territorio, tra proposte gastronomiche, musica e atmosfera estiva. Sul palco ‘Amo & Pero’ Dj set, grande serata SunSet to Moonlight + dalle 22.30, Disco Party Rotonda di Sant'Ampelio. Evento in collaborazione con Confcommercio, fino al 29 luglio



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, ‘Face Art – truccabimbi e caricaturista a cura di Ops! Teatro. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



17.00-24.00. I Colori dell’Arte: mercatino di artigianato e aziende agricole a cura dell’Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



21.30. ‘E…state in forma’: animazione a cura di Happiness Asd. Pista ciclabile



TAGGIA ARMA



21.00. ‘Canto Infedele – La Penelope di Joyce’: commedia con Giorgia Brusco e Mauro Germinario (contrabbasso). A cura di Htc et Nunc Teatro. Anfiteatro del Castello

21.30. Per la rassegna estiva ‘Circus Time’, ‘Urban Gravity’: lo show che sfida la gravità con Diego Donadonibus. Adrenalina, tecnica e spettacolo in una esibizione mozzafiato. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

20.00. Musica Italiana a cura di Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà, lato Levante



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)



21.30. Per la Rassegna San Steva Summer Live 2026, concerto dei ‘Nuovi Solidi’, Lucio Battisti Tribute Band

SAN LORENZO AL MARE



9.30-11.00. Snorkeling guidato per bambini e adulti (20 posti), gratuito su prenotazione



16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)

21.00. Spettacolo per bimbi ‘Apprendista Stregone’. Piazza Marvaldi

DIANO MARINA



21.30. ‘Le più belle canzoni del Festival di Sanremo’: concerto-tributo alla canzone italiana con il gruppo Progetto Festival: Angela Vicidomini, Alessio Briano, Artan Selishta e Andrea Balestrieri. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Camminata del Benessere accompagnati dalla guida con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00. Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30. Inaugurazione mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Intervengono la prof.ssa Susanna Bernoldi, Presidente AIFO Imperia, e la Dott.ssa Gabriella Stabile Re, Presidente dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri di Imperia. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5



21.30. Per la 63° edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del Trio Concept formato da Edoardo Grieco (violino), Francesco Massimino (violoncello), Lorenzo Nguyen (pianoforte). Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BAJARDO



17.00. Presentazione del libro di Paola Maccario ‘Francesco Maccario internato Militare n. 3494’. Chiesetta di San Rocco

CAMPOROSSO



21.00. Per la Rassegna commedie dialettali, spettacolo ‘Girumin u se vo marià’ della Compagnia Cheli Da Luna Bona di Camporosso. Palatenda Bigauda

CERIANA

10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link), fino al 31 luglio



CIPRESSA



21.15. Per ‘Musica nei Castelli di Liguria’, spettacolo ‘O Baccicin vattêne a cà...’: ‘Canti e musiche della tradizione ligure dai monti al mare’ con il Quartetto Vittoria’ formato da Laura Parodi (voce), Fabio Rinaudo (piva ligure e musette francese), Nicolò Mandirola (fisarmonica) e Stefano Buscaglia (piffero). Chiesa fortezza di San Pietro a Lingueglietta, info: Telefono / WhatsApp: 335 6311043 (più info)



COSTARAINERA



9.30. Ginnastica dolce con Barbara al Parco Novaro



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), Cello Recital a cura della masterclass di Dario Destefano. Piazza San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



21.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto di Neïma Naouri, Pablo Campos e The Amazing Keystone Big Band. Sagrato della Basilique Saint-Michel Archange (più info)

MONACO



21.30. Per il ‘Festival du Fort Antoine’, concerto a cappella con ii Quartetto ‘A Bocca Chiusa’ che chiuderà il festival con un concerto unico che unisce virtuosissimo e umorismo. Fort Antoine, ingresso libero e aperto a tutti (più info)



NICE



20.00. Nice Classic Festival: concerto ‘Cordes En Miroir’ Résonances Croisées. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



MERCOLEDI’ 29 LUGLIO

SANREMO



9.00. ‘100 Primavere’: visita guidata gratuita alle sculture di Vincenzo Pasquali. Un viaggio attraverso le più importanti sculture in città in occasione dei 100 anni della Primavera di Corso Imperatrice. Ritrovo all’ingresso del Cimitero Monumentale della Foce, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9/13) - cultura@comune.sanremo.im.it

10.00-18.00. ‘Salute e Bellezza per la tua pelle’: evento gratuito dedicato alla Skin Care e alla Protezione Solare a cura della Farmacia Salus. Secondo appuntamento con BioNike, degustazione integratori e benessere del corpo + corner solari e panel informativo. Bagni Euro Nettuno, Lungomare Vittorio 23, prenotazione postazione 328 457762 (Terry)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



14.30. Inaugurazione Piazza del Poggio con Special Guest Claudio Chiappucci. Piazza della Libertà



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



19.00. ‘Sere d’estate in biblioteca’: conversazioni in sanremasco guidate da Anna Blangetti per riscoprire il dialetto e le tradizioni locali. Evento a cura dalla Banca del Tempo. Biblioteca civica ‘Francesco Corradi’, via Carli 1



19.30. ‘A tavola in Piazza del Duca’: Piazza Borea d'Olmo si trasformerà in una grande sala da pranzo all'aperto, dove residenti e turisti potranno vivere un'esperienza che unisce eccellenze gastronomiche del territorio (brandacujun, l’insalata di polpo, hamburger gourmet, pizze, focacce farcite, paella valenciana, panini e tanto altro, fino ai dessert, accompagnati da una selezione di bevande e vini) e intrattenimento musicale a cura di Master DBJ con le grandi hit dance degli anni '70, '80 e '90. Piazza Borea d’Olmo, fino al 31 luglio



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, Gara di petanca a Villa Luca in frazione Coldirodi



20.30. Per ‘La Piazza in Gioco - Storie, arte e giochi in Piazza Nota’, Laboratorio archeologico (8-12 anni) ‘I Detectives del passato. Lo scavo archeologico’. Museo Civico, Piazza Nota 2, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria per i laboratori 333 3787365 (da lunedì a venerdì ore 9/13) cultura@comune.sanremo.im.it



21.00. Nell’ambito dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo estivi, Beppe Convertini presenta il saggio ‘Il Paese delle tradizioni’ (Rai Libri). Piazza San Siro, ingresso libero



21.00. ‘Rock in the Casbah’ (27ª edizione): festival di musica rock alternativo e indipendente che unisce la promozione delle band emergenti e locali (anche con contest dedicati) alle esibizioni di artisti affermati del panorama indipendente italiano e internazionale. Anfiteatro San Costanzo nel Centro storico, fino al 31 luglio (più info)



21.30. ‘Sanremo Summer Symphony’: concerto di Filippo Graziani con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Marco Bellasi. Graziani rende omaggio all’eredità artistica del padre Ivan Graziani, figura centrale della canzone d’autore italiana. Auditorium Franco Alfano (info, programma e biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



18.00-20.00. ‘Lupo Ugo e la quercia magica’: laboratorio narrativo- teatrale per bambine e bambini dai 6 ai 11. Villa Grock, via Fanny Roncati (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Per la rassegna ‘Un Libro aperto’, presentazione libro di Nanni Delbecchi ‘I Misteri di Via dell’Anima’. Via Antica dell’Ospizio, ingresso libero



21.00. Concerto nell’ambito del Festival Internazionale Città di Imperia - Serate Organistiche Leonardiane (ultimo appuntamento della XVI Edizione): concerto di canto ed organo con protagonisti due celebri cantanti francesi: la soprano Elisabeth Vidal e il baritono André François Cognet accompagnati all’organo dal M° Giorgio Revelli. Concattedrale di San Maurizio, ingresso libero



21.15. Per L’ultimo appuntamento 2026 della rassegna ‘Estate al Parasio’, spettacolo ‘60 anni 'Per una Lira' – Viaggio tra le note di Lucio Battisti’, proposto da Verderame Eccetera, un omaggio al grande cantautore italiano in occasione dell'anniversario di uno dei suoi brani più celebri. Piazza Parasio (più info a questo link)

VENTIMIGLIA



21.30. Festa degli anziani: serata musicale con Mariella Group al Belvedere Resentello



VALLECROSIA AL MARE

21.00. ‘I Mercoledì d’Estate’: Street food, Musica, Artigianato e Sport. Lungomare (fino al 19 agosto)

21.30. Viaggio nel Cosmo alla scoperta delle meraviglie del cielo estivo. Presentazione e osservazione in diretta di alcuni spettacolari oggetti celesti. A cura dell’associazione Stellaria. Parco della Casa Valdese, non è necessaria la prenotazione, offerta libera



BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Pilates alla Rotonda di Sant'Ampelio h 7.50 + Total Body h 8.30 alla Rotonda di Sant'Ampelio + Laboratorio Musicale alle 18.00 presso il Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina (fino al 26 agosto)



9.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)



14.30. Per ‘Discovering the Bicknell Museum’, ‘Di là dal ficus tra gli erbari’: osservazione guidata delle specie classificate oltre un secolo fa, confrontando le antiche tavole illustrate con la natura che ancora oggi circonda e avvolge il Museo. Un’esperienza unica a metà tra scienza, arte e meraviglia (7 euro). Museo-Biblioteca ‘Clarence Bicknell’, via Romana 39, prenotazione al numero +39 3313449065

19.00. ‘Un Mare di Sapori’: ultima di tre serate sul Lungomare Argentina con stand gastronomici dedicate ai sapori del territorio, tra proposte gastronomiche, musica e atmosfera estiva. Sil palco il ‘Giuseppe Fabris Trio’. Evento in collaborazione con Confcommercio



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



TAGGIA ARMA

18.00-22.00. ‘Mercoledì Pixel e Dadi’: serata estiva dedicate al gioco, alla socializzazione e alla condivisione a cura del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ATSL – Area 1. Iniziativa rivolta a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 13 e i 25 anni, che potranno trascorrere alcune ore insieme cimentandosi con videogiochi, console e giochi da tavolo. ME-LAB di via N. Pesce 36 ad Arma, partecipazione gratuita, gradita la prenotazione al numero 338 2014669



21.30. Balliamoci l’estate: musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE



21.15. Bim Bum Bam: la Notte Bianca dei Bambini. Vie e piazze cittadine



SANTO STEFANO AL MARE



19.00. Festival dei Bar: musica dal vivo sul Lungomare C. Colombo e centro storico



21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film d’animazione ‘Toy Story 5’. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)

SAN LORENZO AL MARE

21.00. ‘Tradizioni celtiche Le Lune di Lugh – Il viaggio’: camminata al plenilunio sulla ciclabile con meditazione guidata. Ritrovo IAT Porta di Valle



DIANO MARINA

21.15. ‘I Love’: serata musicale con la Banda Città di Diano Marina diretta da Nadia Spagnolo. Piazza del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. Concerto San Giorgio con piccola orchestra e coro. In programma spazia dalla musica classica, celtica a quella orientale per passare a esecuzioni di musica moderna arrangiata per l’organico. Piazza Giuseppe Verdi

CERVO

18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



ENTROTERRA

CERIANA

10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link), fino al 31 luglio



DIANO ARENTINO



17.00. Nuova escursione del progetto Trekyoga a Diano Arentino con partenza dalla chiesa di San Bernardo a Evigno. Alla piscina Panorama Dianese di Evigno si svolgerà la seduta di yoga con Raquel Macedo, seguirà aperitivo finale alle luci del tramonto per chi lo desidera, a 15 euro, informazioni ed iscrizioni: GAE Davide Fornaro +39 340 2440972



DOLCEACQUA



21.00. ‘La vita attraverso gli astri’: serata dedicata allo zodiaco e al grande cambiamento che l’umanità sta attraversando condotta da Vincenzo Laganà, astrologo con oltre quarant’anni di esperienza, che analizzerà tutti i segni zodiacali, con input concreti e ispirazioni per affrontare con consapevolezza e serenità il futuro che ci attende (a pagamento). Castello dei Doria



ISOLABONA



20.00. Festeggiamenti Patronali Santa Maria Maddalena: serata gastronomica e danzante allietata da Paolo Golini. I Tigli



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), Perinaldo Festival Jazz Ensemble & Gianni Denitto in ‘OUR Love supreme. Da John Coltrane alle musiche dal mondo’. Piazza San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



21.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto di Nicolas Altstaedt + Ensemble Jupiter + Thomas Dunford. Sagrato della Basilique Saint-Michel Archange (più info)



MONACO



16.00-18.00. ‘Au Cœur de Monaco’: visita guidata condotta da esperti del settore che permetteranno di scoprire tutta la diversità e gli aspetti meno conosciuti del patrimonio monegasco (10 euro). Ritrovo in Piazza del Palazzo, di fronte alla statua di Malizia (tutti i mercoledì fino al 19 agosto) (più info)



NICE



20.00. Nice Classic Festival: concerto ‘Élégances d'Avant-Garde - Le Sacre du Printemps’. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



GIOVEDI’ 30 LUGLIO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

17.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto

19.00. Intrattenimento musicale con Martini Paolo e la sua Band. Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)



19.30-23.00. ‘Echoes of Tecla’: #Soundscape: progetto di danza contemporanea site-specific per il Forte Santa Tecla. A cura di Balletto Teatro di Torino (a pagamento). Forte di Santa Tecla (più info)



19.30. Per ‘A tavola in Piazza del Duca’, ‘Cena in Bianco’: Piazza Borea d'Olmo si trasformerà in una grande sala da pranzo all'aperto, dove residenti e turisti potranno vivere un'esperienza che unisce eccellenze gastronomiche del territorio (brandacujun, l’insalata di polpo, hamburger gourmet, pizze, focacce farcite, paella valenciana, panini e tanto altro, fino ai dessert, accompagnati da una selezione di bevande e vini) + performance di Antonio Mileto che alterna chitarra e pianoforte per creare atmosfere sempre diverse e coinvolgenti. Piazza Borea d’Olmo, fino al 31 luglio



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, finale della Gara di petanca a Villa Luca in frazione Coldirodi



21.00. ‘Rock in the Casbah’ (27ª edizione): festival di musica rock alternativo e indipendente che unisce la promozione delle band emergenti e locali (anche con contest dedicati) alle esibizioni di artisti affermati del panorama indipendente italiano e internazionale. Anfiteatro San Costanzo nel Centro storico, fino al 31 luglio (più info)

21.00. Concerto Nuovi Solidi ‘Tributo a Lucio Battisti’. Pian di Nave

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



22.00. Per la rassegna ‘I Concerti delle Logge’, esibizione del Duo soprano–pianoforte Paola Francesca Natale (soprano), Keith Goodman (pianoforte). Logge di S. Chiara a Porto Maurizio (ingresso 10 euro)



VENTIMIGLIA



18.30. Baby Dance nei Giardini del Corsaro



20.30 & 21.30. Per ‘Agosto Medievale 2026’, Raduno della Permissione: Corteo Storico con partenza da Piazza Funtanin e arrivo in Piazza della Cattedrale + Offerta del Cero in Cattedrale + Benedizione del Palio Marinaro + dalle 21.30 in Piazza della Cattedrale: il Camerlengo della Contea di Ventimiglia nomina il Cintraco secondo un cerimoniale + richiesta al Camerlengo della permissione per allestimento e inizio delle competizioni + assegnazione delle corsie (più info)

21.00-22.00. Lezioni gratuite di Pilates al Belvedere Resentello

21.00-22.00. Lezioni gratuite di Yoga a cura di Yoga Pramiti. Terrazza del Forte dell’Annunziata

VALLECROSIA AL MARE



21.00. Baby Dance: animazione e giochi per bambini a cura del Bar Ottagono e DAP Ballet. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA



7.50-21.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Stretching alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates Barre alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Baby Dance alle 21.00 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 27 agosto



9.00-13.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

21.30. Per ‘Ospedaletti in Classica’ (2ª edizione), ‘Concerto dei Tre Tenori’: Alessandro Fantoni, Rino Matafù e Manuel Pierattelli accompagnarli dal suono avvolgente dell’Electone del M° Stéphane Eliot, strumento unico nel suo genere capace di riprodurre le sonorità di un’intera orchestra sinfonica. Presenta la serata il M° Andrea Elena. Auditorium Comunale, ingresso gratuito

TAGGIA ARMA

17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: mercatino di artigianato artistico sul lungomare di Arma



21.00. Concerto a cura della Banda Musicale Pasquale Anfossi. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, Simonetta Chiarugi e Ottavia Castellaro presentano ‘Omaggio a Libereso, il giardiniere di Calvino’. Conduce Claudio Porchia. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Snorkeling… ‘Anche i grandi fanno snorkeling’ con biologo marino. Spiaggia Libera Attrezzata Ex Stazione

21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Michael’ con Jaafar Jackson. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)



21.30. Per la Rassegna San Steva Summer Live 2026, concerto ‘Perché Sanremo è Sanremo’ con Ramon Rossi (batteria), Riccardo Sasso (tastiere), Maurizio Dedoni (basso), Mauro Vero (chitarra) e Riccardo D’Attis (chitarra elettrica) e con le voci di Paolo Rossi, Luca Guerra, Selena Gaslini e Alessia Cava, tutti artisti sanremesi e componenti della Nazionale Italiana che nel 2024 ha conquistato il titolo ai Performer World Cup. Piazza Baden Powell, ingresso libero



DIANO MARINA



18.00. ‘Degustando con Diana’: aperitivo al Museo Civico con degustazione di olio e prodotti locali, in collaborazione con Onav e Azienda Armato di Lucinasco. Introduce Paola Lupert. Palazzo del Parco (a pagamento), info: 0183 497621



21.30. Per la rassegna Teatro sotto le stelle, spettacolo 'I Guerrisi sul fronte occidentale', un testo satirico che ironizza su tutto, da TeleOrwell all'Agenda 2030, dal riarmo alla digitalizzazione e medicalizzazione del nostro tempo. Ballo di Gorleri, info e prenotazioni al numero 371 6557288



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Camminata del Benessere con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. Serata Karaoke con Paolo Bianco. Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro

21.00. Spettacolo ‘Dreams on Wheels’ a cura dell’Associazione Roller SBM. Via Fornace

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto



ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. Serata Cinema nella Sala del Cinema al Castello



CERIANA

10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link), fino al 31 luglio

CIPRESSA

19.00. I Trilli in concerto e ristobar alla Torre Gallinara



COSTARAINERA



18.00. Per ‘Le Muse Festival 2026’, laboratorio di poesia oracolare con i tarocchi condotto da Valeria Bianchi Mian, psicologa e psicoterapeuta junghiana, oltre che poeta e scrittrice di saggi e noir. Piazza San Giovanni Battista

DOLCEDO



21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), spettacolo itinerante ‘Voci a mezz'aria - Goldoniana di mezza estate’. Gli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare accoglieranno il pubblico in diversi luoghi suggestivi del paese



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), concerto della ‘Perinaldo Festival Rock Band’. Campo Sportivo Innocenzo Cassini (la brochure con gli approfondimenti)



PIGNA

21.30. Nell’ambito della rassegna musicale bandistica Raimondo Redento, fondatore della Banda Musicale ‘L’Alpina’ di Pigna, concerto della Banda Musicale di Apricale. Piazza XX Settembre



SEBORGA



20.00. Serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’‘Orchestra Domenico Cerri + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto di tre giovani pianisti selezionati dai più prestigiosi concorsi pianistici internazionali accompagnati da Juliette Journaux, che eseguirà le parti orchestrali. Palazzo d'Europa (più info)

MONACO



21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Mone-Carlo con Juraj Valčuha (direttore) e Sayaka Shoji (violino). Cortile d'onore del Palazzo del Principe (più info)



NICE



20.00. Nice Classic Festival: concerto ‘Petite chronique d'Anna Magdalena Bach’, Spectacle littéraire et musical. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



VENERDI’ 31 LUGLIO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00. ‘SanremoCasa’, primo salone dedicato alla cultura dell’abitare e al benessere domestico: interior designer, architetti, artigiani e professionisti del settore saranno a disposizione per consulenze gratuite + accesso a promozioni speciali, prodotti e servizi unici presentati dai migliori espositori del settore + un ricco calendario di incontri, talk con esperti e workshop accompagnerà le giornate del salone. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 2 agosto (più info)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto

19.00. Nell’ambito della Stagione Concertistica Internazionale 2026, ‘Incanto romantico’: gran concerto di chiusura diretto da Fabio Marra con Gli Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria e con Maria Gloria Ferrari al pianoforte. Musiche di Chopin, Mendelssohn, Elgar (15 euro). Forte di Santa Tecla (più info)



19.30. Per ‘A tavola in Piazza del Duca’: Piazza Borea d'Olmo si trasformerà in una grande sala da pranzo all'aperto, dove residenti e turisti potranno vivere un'esperienza che unisce eccellenze gastronomiche del territorio (brandacujun, l’insalata di polpo, hamburger gourmet, pizze, focacce farcite, paella valenciana, panini e tanto altro, fino ai dessert, accompagnati da una selezione di bevande e vini) + gran finale con il gruppo Funky Monks con brani di band iconiche come Red Hot Chili Peppers, Aerosmith, Led Zeppelin, Beatles, Muse e Alice in Chains. Piazza Borea d’Olmo



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita: serata con servizio bar e cucina allietata dall'orchestra Laura Fiori. Frazione Poggio (ampio parcheggio)



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica con musica a cura del duo Pan & Pumat. Campo da basket di Coldirodi



20.30. ‘UnadiTre – Estate 2026’: format che vede protagonisti Davide Oldani e l'Executive Chef dell'Europa Palace Alessandro Schiavon. Il percorso gastronomico si svilupperà come un racconto estivo fatto di leggerezza, armonia e ricerca. Le cene sono aperte al pubblico su prenotazione. The RUFtop dell’Europa Palace, info e prenotazioni 0184715000 (info sul menù)



21.00. Visita guidata gratuita a cura di Marco Macchi nella ‘Pigna’ di Sanremo. Ritrovo davanti alla chiesa di San Siro, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (info 333 3787365 da lunedì a venerdì ore 9/13, oppure cultura@comune.sanremo.im.it)



21.00. Per ‘La Piazza in Gioco - Storie, arte e giochi in Piazza Nota’, spettacolo teatrale a cura di Talea dal titolo ‘I Love Dante’. Museo Civico, Piazza Nota 2, ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria per i laboratori 333 3787365 (da lunedì a venerdì ore 9/13) cultura@comune.sanremo.im.it



21.00. ‘Rock in the Casbah’ (ultimo giorno 27ª edizione): festival di musica rock alternativo e indipendente che unisce la promozione delle band emergenti e locali (anche con contest dedicati) alle esibizioni di artisti affermati del panorama indipendente italiano e internazionale. Anfiteatro San Costanzo nel Centro storico (più info)

21.00. Concerto Orchestra giovanile Ponente Ligure in Piazza San Siro



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie e intrattenimento musicale a Borgo Marina + tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



20.00. ‘La Velocissima’: campionato regionale master 5 km su strada, gara non competitiva, libera a tutti. Al termine premiazioni e Grande buffet per tutti (pasta fredda, birra ad offerta minima). Ritrovo alle 18.30 al Campo di atletica Lagorio (15 euro), info 347 405 9559 (più info)



21.00. Serata karaoke itinerante in Banchina Aicardi



21.00. Concerto estivo del Coro Mongioje presso il Santuario di Montegrazie



22.00. Per la rassegna ‘I Concerti delle Logge’, esibizione del Duo clarinetto–pianoforte Rocco Debernardis (clarinetto), Roberto Corliano (pianoforte). Logge di S. Chiara a Porto Maurizio (ingresso 10 euro)

VENTIMIGLIA



10.00–11.00. Aquagym nel tratto di spiaggia antistante Resentello

21.00. Storie di donne e magia: spettacolo teatrale con musica con gli attori del Circolo Reading di Ventimiglia. Regia di Lilia De Apollonia (replica alle h 22.20). Centro Storico



VALLECROSIA

21.00. Oratorio Summer Night: serata gioco ‘Laser Game’. Oratorio Don Bosco

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



21.30. Musica in Pista: Danza e musica sulla strada con Dj Tex. Pista ciclabile



TAGGIA ARMA



21.30. ‘La Terra degli Ulivi’ di e con Pino Petruzzelli: spettacolo nato da una lunga serie di interviste a chi coltiva ulivi in tutta Italia. Anfiteatro del Castello a Taggia

21.30. 2000 in Spinta: il più grande live show italiano dedicato ai tormentoni e alle hit dance, pop e rock dagli anni 2000 a oggi. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



RIVA LIGURE

21.30. Musica Pop/Rock con la UnoBand. Piazza Matteotti



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



21.00. Festa della Danza: esibizioni e ballo con scuole di danza (latino, line dance, danza orientale, swing, lindy hop). Centro storico



SANTO STEFANO AL MARE



15.30. Alimentazione sana con il pesce del nostro mare: incontro per i bambini con la Biologa marina dott.ssa Sabrina Zanella – A.P.S.D. L’Ancora



21.30. Per ‘Cinema all’aperto’, proiezione film ‘Il Diavolo veste Prada 2’ con M. Streep, A. Hathaway, E. Blunt. Anfiteatro Marina degli Aregai (8 euro)



DIANO MARINA



21.00. Per gli ‘Incontri ravvicinati con la Musica’, il cantautore Alberto Fortis si racconta e si esibisce tra musica e riflessioni. Conduce Stefano Senardi, modera Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra della Costina a cura dell’Associazione Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, fino al 2 agosto



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (63ª edizione): concerto di Giovanni Sollima (violoncello) e Carlotta Maestrini (pianoforte). Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO



19.00. Street Food Festival in Piazza Marconi, fino al 2 agosto



BAJARDO

17.00. ‘LBP Livio – Bajardo-Parigi’ a cura del collettivo KhonsuPhotos.com. Chiesetta di San Rocco



BORGOMARO

21.00. Per il FestiValdelMaro (8ª edizione), ‘Inez Project – Prima Practica: prima la Musica e Poi le Parol: il repertorio comprende meravigliosi temi dei più grandi compositori jazz di ogni tempo. Voce e tastiera: Ines Aliprandi . Sax tenore, alto e soprano: Maurizio Ditozzi. Chitarra: Lorenzo Herrnhut Girola. Basso: Alberto Micciché. Batteria: Simone Giuffra. Piazza della Chiesa della frazione Conio (più info)

CAMPOROSSO

18.30. OndeSonore con DocDJ in Piazza Marconi

CERIANA

10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’ (ultimo giorno): mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link)



CIPRESSA



21.00. Festa Country con Country Fever. Piazza E. Emanuelli



CIVEZZA

21.15. InConcerto ‘Armonie Future’ del Trio Mormorè. Piazza della Chiesa

DOLCEACQUA



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)

21.15. ‘Spiazzati Chanel’: spettacolo di cabaret con gli Spiazzati, regia di Alessandro Bergallo. Castello dei Doria (a pagamento)



PERINALDO



21.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), concerto del Duo Bottasso in ‘Postcards from Italy’. Piazza San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con Swinguys (Violon). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto di Fanny Azzuro e Popaul Amisi. Palazzo d'Europa (più info)

NICE



20.00. Per il ‘Festival Nice Classic 2026’, concerto de l’Orchestre Philharmonique de Nice. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



SABATO 1 AGOSTO

SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00. Festival dei Boschi: manifestazione culturale, ecologica e sociale con incontro tra arte e natura + attività per tutte le età + escursioni e sport all'aria aperta + musica e spettacoli dal vivo + tradizionale ‘Tavola Longa’, un momento di cena e pranzo collettivo in cui ciascun partecipante porta il proprio cibo e le proprie stoviglie per condividere il pasto in allegria e a impatto zero. Località san Romolo, anche domani (il programma a questo link)



10.00. ‘SanremoCasa’, primo salone dedicato alla cultura dell’abitare e al benessere domestico: interior designer, architetti, artigiani e professionisti del settore saranno a disposizione per consulenze gratuite + accesso a promozioni speciali, prodotti e servizi unici presentati dai migliori espositori del settore + un ricco calendario di incontri, talk con esperti e workshop accompagnerà le giornate del salone. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 2 agosto (più info)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita: serata con servizio bar e cucina allietata dall'orchestra Domenico Cerri. Frazione Poggio (ampio parcheggio)



20.00. Chiusura dei festeggiamenti di Sant’Anna con il Carnevale Estivo animato da Dj Coach. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. Per la 27ª edizione della rassegna di teatro dialettale Nini Sappia, commedia dialettale dal titolo ‘E Rostîe Sotto A Çénie’ di Enrico Scaravelli messa in scena dalla Compagnia ‘San Fruttuoso’ di Genova. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. ‘One Night Summer Hits’: concerto di Baby K, Grelmoss e Lil Jolie. Pian di Nave

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00 & 21.00. ImperiaPolis (69ª edizione): due partenze della manifestazione goliardica nota soprattutto per la spettacolare corsa dei carretti artigianali senza motore lungo le vie in discesa di Porto Maurizio. I partecipanti costruiscono con le proprie mani dei carretti originali, privi di motore, che sfruttano esclusivamente la forza di gravità per affrontare il percorso in discesa. Partenza da Borgo Parasio



21.45. Per ‘Musica sotto le Gru,’ la band The Passion Mode in concerto. Banchina Aicardi di Oneglia, ingresso libero



22.00. Per la rassegna ‘I Concerti delle Logge’, esibizione del Duo Casals: Felicitas Stephan (violoncello), Juan Carlos Arancibia Navarro (chitarra). Logge di S. Chiara a Porto Maurizio (ingresso 10 euro)

VENTIMIGLIA



17.00. Vernissage dell'esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata (visitabile fino al 29 agosto negli orari di apertura del Museo)



21.30. Per ‘Agosto Medievale 2026’, Asteludo’ disfida di drappi e tamburi + Corteo dei Sbandieratori e Musici + Torneo dei Sbandieratori e Musici a cura delle scuole dei Sestieri Cittadini + Spettacolo con giochi di bandiera. Piazza Costituente (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

18.00-24.00. Festa del Basilico e Sagra du Cen: serate gastronomiche e danzanti in compagnia di Mariella Group. Centro storico di Vallecrosia al Mare, anche domani

20.00. Oratorio Summer Night: Serata gastronomica con musica. Oratorio Don Bosco



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



9.00-17.30. SportInPorto: escursioni in barca a vela e cabinati, kayak, SUP e snorkeling. Nella giornata di sabato 25 luglio sarà possibile partecipare anche al battesimo del sub e a CanottoinPorto, la gara dei canotti: sfida divertente tra equipaggi, remi, travestimenti e voglia di mettersi in gioco con partenza alle 16. Porto cittadino (9/12-14.30/17.30)



14.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri – Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’: spettacolo teatrale itinerante (2 partenze) ideato e realizzato da Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro X Monet / Teatro delle Dieci. Partenze da Piazza del Popolo nella città Alta, prenotazione obbligatoria: +39 347 5446651 oppure +39 347 7851494 (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.00. ‘E…state in Tenco’: Roberta Bellesini Faletti & Chiara Buratti presentano ‘Io Dico’: Giorgio Faletti viene raccontato attraverso citazioni, aforismi e testi tratti dalle sue opere, interviste e canzoni + alle 21.30, Andrea Scanzi racconta le canzoni che hanno segnato la storia e le generazioni accompagnato dai Borderlobo e da musicisti internazionali che reinterpretano dal vivo brani di grandi artisti come Bob Dylan, Bruce Springsteen e Fabrizio De André. Giardini Lowe, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.00. 57ª Sagra du Pignurin Pan e Vin: distribuzione di pesce da frittura a cura dell’Associazione “U Descu Spiaretè (consumazione a pagamento). Dalle ore 21.30 musica e ballo. Piazzale al Mare

RIVA LIGURE

21.00-22.30. Festa del Mare: Santa Messa + Spettacolo Pirotecnico. Approdo Nautico



SANTO STEFANO ALMARE



19.00. Festival dei Bar con musica dal vivo sul Lungomare D’Albertis



SAN LORENZO AL MARE



21.15. Spettacolo itinerante ‘Voci a mezz’aria – Goldoniana di mezz’estate’, prodotto e curato dal Teatro dell’Albero con partenze scaglionate ogni mezz’ora. Ritrovo presso Porta di Valle dalla grande statua azzurra sulla Via Aurelia (evento gratuito)

DIANO MARINA



21.00. ‘Arsenico & Vecchi Merletti’: commedia di Joseph Kesselring messa in scena dalla compagnia Amici del Teatro Agostino Bartolomeo e Maria. Regia di Ermanno Vanoli. Villa Scarsella, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra della Costina a cura dell’Associazione Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, fino al 2 agosto



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

CERVO

17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto



ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo



19.00. Street Food Festival in Piazza Marconi, fino al 2 agosto

BAJARDO

16.00. Biblioteca itinerante ‘Dai tigli alle stelle’. Vie e piazze del paese

18.00. Per ‘Bajardo Lectures‘, ‘Tant que vivray’: gesta, amore e morte del Cavalier Bajardo, con Marcello Spinetta e musiche di Alberto Rizzuti. Chiesa Vecchia



BORGOMARO

19.00. Sagra degli Spaghetti alla Berettüna: serata gastronomica danzante allietata dall’orchestra Giorgio Villani con una pista da ballo da 200 mq. Alle 19, apertura stand gastronomici con i celebri spaghetti alla Berettüna e tante specialità locali. Località Ville San Pietro, anche domani, ingresso libero

CAMPOROSSO

21.00. OndeSonore con i Compagni di Viaggio, Cover band di De Gregori. Lungomare De André

CASTEL VITTORIO



19.30. ‘A Cena con le Stelle - Al sorgere della Luna’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.30 di Luna, stelle doppie, ammassi stellari e nebulose. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

17.00. Mostra del pittore rapallese Francesco Bruzzo ‘La Metamorfosi’. Atelier En Na Cola



20.00. ‘100 anni della Compagnia Sacco’: musica, concerti, proiezioni e testimonianze. Piazza Marconi, anche domani

CIVEZZA



21.15. Concerto d’organo organizzato da Don Francesco Ramella. Piazza della Chiesa



DOLCEACQUA

20.00. Sagra dei ‘Frescioi’: serata gastronomica e danzante in Piazza Mauro

ISOLABONA



21.00. Commedia dialettale ‘Girumin U Se Vo Maria’ con la Compagnia Chelì da luna bona. I Tigli



PERINALDO



19.00 & 20.00. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), dalle 19, inizio Festa della Musica & Aikar Orkestra per le vie del borgo + alle 20, Cucina in Festival: cena in piazza a cura dell’Associazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)



SEBORGA

20.00. ‘Sagra dei ravioli’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Luca Panama + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Ambra guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA

20.00. Sagra dei Ravioli cu pesigu: serata gastronomica al Campo sportivo



FRANCIA

MONACO



18.00. Serata di festa in Quai Albert Ier con: castelli gonfiabili per bambini (h 18/21), fuochi d'artificio piromusicali (h 21.30) e intrattenimento musicale con una serata pop-rock. Accesso libero e gratuito



NICE



18.00. Per il ‘Festival Nice Classic 2026’, secondo concerto degli allievi dell’Accademia. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



20.45. ‘La grande notte veneziana’: Saint-Jean-Cap-Ferrat rende omaggio alla celebre città lacustre. Al calar della sera, prenderà il via una sfilata con maschere e costumi veneziani, una processione con fiaccole, sbandieratori e gruppi carnevaleschi. A seguire, un spettacolo pirotecnico accompagnerà la sfilata, che si concluderà con una serata di balli e divertimento. Avenue Jean Mermoz (più info)





DOMENICA 2 AGOSTO

SANREMO



9.00. Festival dei Boschi: manifestazione culturale, ecologica e sociale con incontro tra arte e natura + attività per tutte le età + escursioni e sport all'aria aperta + musica e spettacoli dal vivo + tradizionale ‘Tavola Longa’, un momento di cena e pranzo collettivo in cui ciascun partecipante porta il proprio cibo e le proprie stoviglie per condividere il pasto in allegria e a impatto zero. Località san Romolo (il programma a questo link)



9.00. 70ª edizione del ‘Pierin e Martin Pescatore’: gara promozionale di pesca per bambini e ragazzi divisa in due fascia d'età: Pierin Pescatore riservata ai bambini più piccoli (fino a 12 anni). Martin Pescatore riservata ai ragazzi più grandi (dai 13 ai 16/17 anni). Ai partecipanti viene assegnata una postazione e viene fornito un kit di benvenuto contenente lenze, esche e merenda. I giovani pescatori hanno a disposizione circa un paio d'ore per sfoderare la propria abilità. Molo di Ponente del Porto Vecchio

10.00. ‘SanremoCasa’, ultimo giorno del primo salone dedicato alla cultura dell’abitare e al benessere domestico: interior designer, architetti, artigiani e professionisti del settore saranno a disposizione per consulenze gratuite + accesso a promozioni speciali, prodotti e servizi unici presentati dai migliori espositori del settore + un ricco calendario di incontri, talk con esperti e workshop accompagnerà le giornate del salone. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



21.00. Visita guidata gratuita a cura di Marco Macchi nel Quartiere del porto e Santa Tecla. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (info 333 3787365 da lunedì a venerdì ore 9/13, oppure cultura@comune.sanremo.im.it)

21.00. Nell’ambito della Stagione Concertistica Internazionale 2026. Concerto straordinario dal titolo ‘Amor y pasión’ con Edua Zadory (violino) e Hernan Quintela (pianoforte). Palazzo Roverizio

21.00. Spettacolo musicale ‘Monia Summer 2026’ con Monia Russo. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



22.00. Per la rassegna ‘I Concerti delle Logge’, esibizione del Duo violino e pianoforte: Giovanni Sardo (violino), Luigi Stillo (pianoforte) + Consegna Premio delle Logge 2026. Logge di S. Chiara a Porto Maurizio (ingresso 10 euro)

VENTIMIGLIA



10.00-12.30. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.15-22.45. Apertura straordinaria della nuova Sala Multimediale Immersiva in cui ci si troverà catapultati a esplorare, grazie alle proiezioni multimediali video-sonore immersive, le realtà culturali, folkloristiche, paesaggistiche, e molte altre, delle vallate del Ponente Ligure. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi'



21.15. Per ‘Hanbury che spettacolo 2026’, ‘Incontro d’autore in musica’: prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo di Roberto Negro ‘Due delitti per Scichilone’ e del nuovo progetto musicale dei Back to the Wood, ‘Soul Scratches’. Giardini Botanici Hanbury, ingresso libero e gratuito, info 338 6273449



21.30. Per ‘Agosto Medievale 2026’, ‘Notte della Contesa’: Corteo da Parata, Lettura Bando, Cerimoniale di Giuramento, Assegnazione Corsie + ‘Campo de li Giochi’: competizione dei Sestieri in vari giochi storici (tiro alla fune, corsa con l'anello, il portatore). Piazza Costituente (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



18.00-24.00. Festa del Basilico e Sagra du Cen: serate gastronomiche e danzanti in compagnia di Mariella Group. Centro storico di Vallecrosia al Mare

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



9.00-12.00. SportInPorto: escursioni in barca a vela e cabinati, kayak, SUP e snorkeling. Porto cittadino



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘E…state in Tenco’: Luciano ‘Lucien’ Barbieri presenta Amilcare e Sanremo, volume dedicato ad Amilcare Rambaldi e al suo contributo alla storia della musica italiana e del Premio Tenco (h 21) + Concerto di Luca Romagnoli, tra le voci più riconoscibili della scena indipendente italiana (h 21,20) + Morgan in concerto piano e voce, tra canzone d’autore, ricerca musicale e contaminazioni sonore (h 22). Giardini Lowe, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (più info)

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica in piazza: Live Ultrapop – Renga/Nek tribute. Piazzale al Mare



RIVA LIGURE

21.30. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Aspettando Santo Stefano con animazione a cura di Gianni Rossi

DIANO MARINA



9.00-19.00. Diano Colleziona: mostra-mercato dedicata ad antiquariato, vintage e collezionismo. Centro cittadino (isola pedonale)

18.00. Festa Patronale di Sant’Anna: Santa Messa, processione e giochi pirotecnici in frazione Diano Serreta.

21.30. Galà ‘30 Minuti di Bellezza’, serata glamour con sfilata di moda e ospiti: Gemelli Diversi, Mario Reyes ‘Gipsy Man’, Randi, Benfy, Garfi e la conduttrice Simona Pandolfi. Direzione di Carmine Esposito e Sara Pittano. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra della Costina a cura dell’Associazione Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto

ENTROTERRA

BADALUCCO



19.00. Street Food Festival in Piazza Marconi

BAJARDO

21.00. Berben Band in concerto (cantautorato italiano). Giardini del Tiglio



BORGOMARO

19.00. Sagra degli Spaghetti alla Berettüna: serata gastronomica danzante allietata dall’orchestra Antonella Marchini con una pista da ballo da 200 mq. Alle 19, apertura stand gastronomici con i celebri spaghetti alla Berettüna e tante specialità locali. Località Ville San Pietro, anche domani, ingresso libero



CASTEL VITTORIO



16.00. 56ª Sagra del Turtun: Concorso del Turtun presentato dal giornalista Claudio Porchia. Alle 17, inizio della Sagra e vendita del Turtun. Alle 19.30, serata gastronomica (Turtun – Coniglio – Grigliata) e danzante con DJ Nando evento autentico ligure). Piazza XX Settembre, prenotazione tavoli: Simona 320 1876798

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

20.00. ‘100 anni della Compagnia Sacco’: musica, concerti, proiezioni e testimonianze. Piazza Marconi, anche domani



COSTARAINERA



21.00. Teatro dialettale ligure ‘I cum… prumesci spuuxi’ messo in scena dalla Compagnia Stabile di Sanremo. Piazza V. Emanuele II

DOLCEACQUA

16.00. Visita guidata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione di prodotti tipici, info e prenotazioni: +39 0184 206 666 (entro le ore 17 del giorno precedente)

21.30. ‘Magico Varietà’ con l’illusionista Gaspar & Serena e Mago Gentile, il Mago della Tv. Piazza Mauro



DOLCEDO

21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), musica Jazz con il quartetto ‘Con...Fusi 4et’ il cui spettacolo fa parte dell'iniziativa ‘Oltre la Riva - L'entroterra in musica’. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso



LUCINASCO

16.30-23.00. Per il progetto ‘Civiltà dell'Ulivo’, trekking guidato alla scoperta del paesaggio rurale e dei luoghi simbolo di Lucinasco (16.30) + concerto ‘Musica nei Frantoi’ con il musicista internazionale Ludwig Hampe + show cooking dedicato alla storica Torta Verde di Borgoratto, con Floriana Strappazzon e Renata Briano + degustazioni delle eccellenze agroalimentari proposte dalle aziende del territorio + proiezione del docufilm del regista Sandro Bozzolo, dedicato ai borghi e ai muretti a secco dell'entroterra ligure + spettacolo ‘Teatro Civile dell'Ulivo’ di Pino Petruzzelli (locandina con il programma)

PERINALDO



11.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), concerto di chiusura del ‘Perinaldo Festival Strings Ensemble’ e dell’Orchestra d’archi del Perinaldo Festival. Chiesa di San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)

PIGNA

21.00. Commedia brillante messa in scena dalla Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Tensostruttura del Campo Sportivo

POMPEIANA



21.15. ‘Poesia sotto le stelle’: serata di letture poetiche e momenti musicali con letture a cura degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al mare, le musiche a cura del Maestro Alessandra Asso. Piazza San Giuseppe, tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe (prima della serata, dalle 20.30 alle 21.10, possibilità di visita alla torre dei Panei)



REZZO

21.00. Concerto del Duo acustico Fabrizio Barbera e Maurizio Dedoni in frazione Lavina

SEBORGA



21.00. Concerto con il coro ‘Voci e note sotto le stelle’. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

11.00. Festa del Redentore sul Monte Saccarello



FRANCIA

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto con tre giovani pianisti selezionati dai più prestigiosi concorsi internazionali che si cimenteranno nel formato del concerto. Saranno accompagnati da Juliette Journaux, che eseguirà le parti orchestrali. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Mone-Carlo con Martin Rajna (direttore) & Zoltán Fejérvári (piano). Cortile d'onore del Palazzo del Principe (più info)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

10.30-18.00. La leggenda del trono: Giornata Medievale che rievocherà la vita quotidiana delle guarnigioni e degli abitanti durante il Medioevo. Un'esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, dove la storia prende vita davanti ai vostri occhi. Castello di Roquebrune-Cap-Martin (il programma)





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