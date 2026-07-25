Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 25 domenica 26 luglio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 25 LUGLIO



SANREMO



9.00. Mercatini dell’artigianato in Corso Imperatrice, fino al 26 luglio



9.00. Per ‘World Drowning Prevention Day 25 July - Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento’, prova di salvataggio + interventi sul tema ‘Ogni vita conta. L’annegamento si può prevenire’. Stabilimento balneare Ippocampo, via Vittorio Emanuele 33 (locandina)



10.00. Sanremo Gym Festival 2026: evento nazionale alla sua terza edizione con gare di Ginnastica Ritmica: Campionato individuale e di squadra + Galà + Master con l' olimpionica Veronica Bertolini. Polo sportivo al mercato dei fiori in Valle Arma, info al 3664125027



10.00-18.00. ‘Salute e Bellezza per la tua pelle’: evento gratuito dedicato alla Skin Care e alla Protezione Solare a cura della Farmacia Salus. Secondo appuntamento con La Roche Posay, esame della pelle e consulenza + corner solari e panel informativo. Bagni Euro Nettuno, Lungomare Vittorio 23, prenotazione postazione 328 457762 (Terry)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



19.00. Nell’ambito del ‘Voxonus Festival’ (15ª edizione) dell’Orchestra Sinfonica di Savona, ‘Blu Oltremare’: concerto di pianoforte con Valentina Lombardo. Forte di Santa Tecla (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Velvet Sound’, duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato di volta in volta dalle voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo. Il progetto propone un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, serata gastronomica e danzante con ‘Alesinger’. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. Per la 27ª edizione della rassegna di teatro dialettale Nini Sappia, commedia dialettale dal titolo ‘O Figgio do Baron’ di Giovanni Solimano e Antonella Risso messa in scena dal Gruppo Teatrale ‘Don Bosco’ di Varazze. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. Spettacolo Musicale ‘La Notte dei Fiori’ con la partecipazione di Fabio Concato, Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Cristina D’Avena, Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Conducono Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, affiancati dagli interventi comici di Federico Basso e Antonio Ornano. Pian di Nave (la serata sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 sabato 29 agosto)

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. L’artista sarà presente alle h 16. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



21.00. Concerto di flauto ed organo nell’ambito del Festival Internazionale Città di Imperia - Serate Organistiche Leonardiane (16ª edizione) con i musicisti Roberto Orengo e Giorgio Revelli. Chiesa di San Simone e Giuda a Cantalupo, ingresso libero



21.15. Per ‘Estate al Parasio’, ‘Dal rock al dialetto: spettacolo musicale a cura della Long Island Band con Cover anni ’80/’90/’00 in chiave Ska e Rocksteady. Piazza Parasio. Piazza Parasio (più info a questo link)



21.45. Per la rassegna ‘Musica sotto le Gru’, concerto della ‘Studio 54 Disco Band’ in un viaggio attraverso oltre cinquant'anni di musica da ballare, dai grandi classici della disco degli anni Settanta fino alle hit pop e dance più conosciute. Banchina Aicardi di Oneglia, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

18.00. Vernissage mostra d’arte dal titolo ‘ART.E in libertà’ al Centro Culturale S. Francesco



21.00. Battaglia dei Fiori Kids: ‘Piccin e Garsuneti’: spettacolo conclusivo con l’esibizione delle scuole di danza della città. Belvedere Resentello



21.00. Festa Patronale San Giacomo in Frazione Varase

21.15. Per ‘Hanbury che spettacolo 2026’, ‘…solo una parola …solo una domanda’: reading letterario musicale con Angelica Murante al pianoforte e Giulio Cozzari al violoncello. Regia di Diego Marangon. Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni: Liber theatrum 338 6273449

21.15. ‘Ventemigliusi d’antan’: ‘A ritrovo e l’ufende – Gianchetti’: spettacolo della Compagnia di Teatro Ventemigliusi. Frazione Latte

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



21.00. Serata Danzante A cura dell’Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



14.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)



14.30. Per ‘Discovering the Bicknell Museum’, ‘Di là dal ficus tra gli erbari’: osservazione guidata delle specie classificate oltre un secolo fa, confrontando le antiche tavole illustrate con la natura che ancora oggi circonda e avvolge il Museo. Un’esperienza unica a metà tra scienza, arte e meraviglia (7 euro). Museo-Biblioteca ‘Clarence Bicknell’, via Romana 39, prenotazione al numero +39 3313449065



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri a Bordighera’ (7ª edizione): spettacolo teatrale itinerante (due partenze) dal titolo: ‘Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’, ideato e realizzato da Teatro X Monet/Teatro delle Dieci con le attrici e registe Fulvia Roggero e Silvia Villa. Partenze da piazza del Popolo (Piazza della Chiesa), prenotazione obbligatoria al 347 5446651 o 3477851494 (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.00-23.00. ‘Erika – Il segno prende forma’: esposizione delle opere realizzate durante il corso di nudo tenuto dal maestro Enzo Consiglio, docente dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, fino 26 luglio, ingresso libero



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter’, ‘Ambos Mundus’: concerto di Matteo Castellan, Giulia Subba, Pietro Ballestrero, Adriano De Micco (15 euro - soci 10 euro). Giardini Winter, via Ludovico Winter in Località Arziglia, info e prenotazioni 333 615 5989 (Paola)

21.30. Balliamoci l’estate: Ballo, canto e tanto divertimento con Gianni Rossi alla Rotonda S. Ampelio



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Per Musica in Piazza, ‘Non solo Gospel. Volume 3’ a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note sotto le Stelle. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

21.00. Per i Festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo ‘Qui dove il mare luccica’ – I successi di Lucio Dalla’. A cura dell’Associazione Culturale Gente Comune. Sagrato della Chiesa di San Giuseppe e Sant’Antonio ad Arma (locandina)



21.30. Processione di Sant’Ermu: rievocazione storica con figuranti in costume d’epoca a cura dell’Associazione Compagnia Armasca. Lungomare Arma (locandina)



SANTO STEFANO ALMARE

22.00. ‘Senza Alibi’: spettacolo della ‘Vasco Rossi Tribute Band’. A cura dell’associazione Pro Santo Stefano



SAN LORENZO AL MARE



20.00. CIBIO Summer 2026: Gourmet street food, musica e giochi bimbi. Rotonda sul mare

DIANO MARINA



9.00-12.00. ‘MareAbilia – Movimento, Funzione, Autonomia’: attività ricreative e sanitarie al Porto Turistico amcura della ASL 1 (Locandina)

9.00. ‘Salvamento in mare - Sicurezza, formazione, prevenzione’ a cura della Polisportiva Dianese Sea Sport in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Diano Marina. Spiaggia ‘Ex Camandone’, Lungomare XX settembre (locandina)



19.00. Festa Patronale di San Giacomo a Diano Calderina



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra RebattaBuse: musica, show e buon cibo. Sul palco i Black Bells – tributo agli AC/DC – , Iconic, il fluo party firmato Alcatraz Milano.Piazzale Olimpia



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

CERVO

17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: ultimo giorno della mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (h 17.30/19.30-20.30/22)

ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: ultimo giorno della mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo



BAJARDO



6.30. ‘Sunrise Concert’: concerto all’alba di Davide Laura al violino e Massimo Laura alla chitarra (classica e folk elettronico). Terrazza sulle Alpi

18.00. Per ‘Bajardo Lectures‘, ‘Il monachesimo buddhista e lo spirito cavalleresco’ con relatore Bhante Dharmapala (Claudio Torrero). Chiesa Vecchia

CAMPOROSSO

19.00. Big Beer Music Fest, Musica Party RDS: serata musicale ed enogastronomica al Palatenda Bigauda



CARPASIO

17.30. Franco Stalla presenta il suo libro alla scoperta della Lavanda ricco di proprietà e conosciuto fin dall'antichità per i suoi molteplici usi. Museo della Lavanda



CASTEL VITTORIO



19.00 & 21.00. Langan Wild Night, dove la natura incontra le stelle: ritrovo e pizza in agriturismo + alle 21, proiezione documentario ‘L'Energia della Valle’ con Wildlife Valle Argentina, a seguire osservazione del cielo stellato. Evento ad offerta libera. Posti limitati. Az. Agr. La Stella Alpina, Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria 377 6697118 (Angelo), 389 1237361 (Valentina) (locandina con il programma)

CERIANA



10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link), fino al 31 luglio



19.30. Serata danzante ‘Santa Marta. Piazza Santa Marta

COSTARAINERA



16.00. Serata danzante con Cena conviviale al Centro sociale



DIANO CASTELLO



21.30. 'Playing Shakespeare - suonare, recitare e giocare con William Shakespeare’: concerto spettacolo con Gabriella Garioli (soprano), Marcella Grossi (arpa e flauti), Nicoletta Bracco (flauti), Agata Nerelli (attrice). Con la partecipazione di Massimo Ormea (controtenore). Musiche di J. Dowland, J. Playford, C. Monteverdi, F. Pilkington, G. Finger Monologhi di N. Bracco. Piazzetta A. Massone, ingresso libero

ISOLABONA



20.00. ‘Il mistero di Miss Hellen: sei pronto a scoprire la verità?’: cena gotica dove il confine tra realtà e finzione si fa sottile. Tra una portata e l'altra, sarete testimoni del mistero di Miss Hellen: riuscirete a risolvere l'enigma o ne rimarrete intrappolati?. Evento a cura della Pro Loco, in collaborazione con la Compagnia Teatrale ‘I Cantastorie’ (35 euro cena inclusa). Piazza Martiri della Libertà, info e prenotazioni: 348 0172817

PIETRABRUNA



16.00. Festa della Lavanda: mercatini artigianali, lambiccatura lavanda, serata danzante con cucina



PIEVE DI TECO



19.30. XVIII° Memorial Nicola Ferrari: serata all’insegna delle specialità culinarie preparate dallo chef Francisco (cozze alla marinara, polenta con buridda, panissa, ravioli, salsiccia, rostelle e piatti Veg) + DJ set. Piazza Carenzi (locandina)

PIGNA



17.00-23.00. ‘Tutta la Valle balla’, ‘La Carovana … da Eindhoven a Pigna’: spettacolo con musicisti olandesi. Piazza XX Settembre



PONTEDASSIO

19.00. Sagra della lumaca e degli spiedini e serata danzante con l’orchestra Cristian & La Luna Nueva. Frazione Villa Viani, ampio parcheggio, anche domani



SEBORGA

20.00. ‘Sagra polpo e patate’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Orchestra Alex Cabrio’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

19.00. Serata gastronomica e musicale con i Ciansunier in località Verdeggia (disponibile bus navetta)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Ambra guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA



20.00. Sagra dei Calamari: Serata gastronomica al Campo sportivo



VILLA FARALDI

18.00. ‘Giocando al Museo’: pomeriggio dedicato ai bambini, con attività di animazione e giochi per conoscere, divertendosi, il meraviglioso mondo dell'olio extravergine di oliva. ‘U Gumbu de Nuccio’ a Tovo Faraldi, in Via Mare, ingresso libero, info: 340 256 2879



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.30. Promenade en Fête: festa per famiglie gratuita con musica, fuochi d’artificio e molto altro, durante la quale il lungomare pedonale accoglierà oltre 20.000 persone (il programma)

MENTON



21.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto d’apertura con Gautier Capuçon (Violoncelle) e l’Orchestre Philharmonique de Nice diretta da Lionel Bringuier. Parvis de la Basilique Saint Michel Archange (più info)



MONACO

22.00. Spettacolo piromusicale seguito da un DJ party. Quai Albert I, accesso libero e gratuito



NICE



20.00. ‘Nice Jazz Fest’ (ultimo giorno): evento con la partecipazione dei più grandi mostri sacri del genere e della musica internazionale con un cartellone che spazia dal jazz più tradizionale a sonorità pop, urban, funk ed elettroniche. Place Masséna e all'interno del Théâtre de Verdure nei Jardin Albert 1er (il programma a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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DOMENICA 26 LUGLIO

SANREMO

8.30-17.00. Festa di Sant’Anna a Coldirodi: Santa Messa in Chiesa Parrocchiale (h 8.30) + Un fiore per tutte le Anne (h 10) + alle 17, Messa solenne e processione per le strade del paese. Al termine, benedizione con la reliquia della Santa



9.00. Mercatini dell’artigianato in Corso Imperatrice



10.00. Sanremo Gym Festival 2026: evento nazionale alla sua terza edizione con gare di Ginnastica Ritmica: Campionato individuale e di squadra + Galà + Master con l' olimpionica Veronica Bertolini. Polo sportivo al mercato dei fiori in Valle Arma, info al 3664125027



13.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dalla musica di Davide Laura (violino & dj set) con chitarra e voce, basso e batteria con un repertorio di grandi classici internazionali e nazionali, passando dal blues al jazz, dalla bossa nova al lounge, senza tralasciare hits indimenticabili. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, serata gastronomica e danzante con ‘Cristian e la Luna Nueva’. Campo da basket della frazione di Coldirodi



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



17.00-24.00. ‘Oneglia Imperiaffari’: manifestazione commerciale e di intrattenimento, promossa da Confcommercio Imperia che trasformerà il centro di Oneglia in un grande mercato all'aperto all'insegna delle occasioni e del divertimento, con food, dj set e drink station

21.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia – Cartoline Musicali al Monte Calvario’ (4ª edizione), ‘Omaggio a Lucio Dalla con la partecipazione di Beppe Voltarelli e Gabriella Martinelli. Direttore: M° Giancarlo De Lorenzo. Santuario di Santa Croce sul Monte Calvario (agosto (a partire dalle 20, e al termine dei concerti), disponibile servizio navetta gratuito con partenze da Piazza Ricci e da via Tommaso Littardi, area di servizio di fronte al campo sportivo)

VENTIMIGLIA



9.00-21.00. XI Giornata del Bambino: escursioni in barca per bambini e genitori a cura del Circolo Nautico Intemelia. Circolo Nautico / Capo Mortola



21.00-23.00. Apertura serale straordinaria in cui si potrà ‘viaggiare’ nella Sala Multimediale Immersiva del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41



21.00. Concerto del Coro ANC Ventimigliese (Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione MOVM Fois di Ventimiglia) con al pianoforte Antonella Pisano e Lorenzo Spinella e con la partecipazione dei solisti del Coro. Direzione musicale del Maestro Dario Amoroso. Presenta il presidente del Coro, Rino Aliquò. Chiostro della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso gratuito

21.15. ‘Vivaldi, I concerti da camera’: concerto ‘Le armonie della natura’ a cura dell’associazione Antonio Vivaldi. Centro Polivalente San Francesco

21.15. Per ‘Hanbury che spettacolo 2026’, Trio Detalles de Tango: concerto di tango argentino con Bandoneon, violino e pianoforte. Giardini Botanici Hanbury, info e prenotazioni: Liber theatrum 338 6273449

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri a Bordighera’ (7ª edizione): spettacolo teatrale itinerante (due partenze) dal titolo: ‘Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’, ideato e realizzato da Teatro X Monet/Teatro delle Dieci con le attrici e registe Fulvia Roggero e Silvia Villa. Partenze da piazza del Popolo (Piazza della Chiesa), prenotazione obbligatoria al 347 5446651 o 3477851494 (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00-23.00. ‘Erika – Il segno prende forma’: ultimo giorno dell’esposizione delle opere realizzate durante il corso di nudo tenuto dal maestro Enzo Consiglio, docente dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero



21.30. Per la rassegna ‘Touscouleurs’, concerto di Luca Falomi, chitarra, Eugenia Canale, pianoforte e rhodes, Stefano Della Casa, violoncello ed effettistica, Max Trabucco, batteria e percussioni. Ex Chiesa Anglicana, ingresso da Via Vittorio Veneto, prenotazione obbligatoria

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Musica in Piazza con la Band Compagni di Viaggio . Tributo a Francesco De Gregori. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera di Sant’Erasmo: Fiera tradizionale che si ripete ogni anno in occasione dei festeggiamenti di Sant’Erasmo. Lungomare di Arma (locandina)



22.30. Festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo: Arma festeggia Sant’Erasmo, protettore della gente di mare con migliaia di lumini sull’acqua e con spettacolo pirotecnico alle 22.30 + intrattenimento musicale con DJ Master DBJ dalle 23. Lungomare di Arma (locandina)

RIVA LIGURE

18.30. Riva Comics & Games: cosplayer + Videogiochi + Giochi da tavolo + spettacoli e intrattenimenti in stile Pop-Art. Vie e Piazze Cittadine



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954



20.00. CIBIO Summer 2026: Gourmet street food, musica e giochi bimbi. Rotonda sul mare

21.00. ‘Vogliamo Mezz’Aria’: spettacolo al Teatro dell’Albero



21.30. ‘Cacelotti e Cianfrusaglia’: Teatrino musicale della Compagnia Teatro dell’Albero. Piazza Marvaldi

DIANO MARINA



21.00. Festa Patronale di Sant'Anna con animazione al Lido Sant'Anna



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



10.00. Festa dei Santi Gioacchino e Anna in Piazza Sant’Anna nella frazione di Poiolo



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

19.00. Sagra RebattaBuse: musica, show e buon cibo. Gran finale con Long Island (ska, rock steady e cover) e chiusura affidata alla Mister X Rock Band. Piazzale Olimpia

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

ENTROTERRA

BAJARDO



21.30. Teatro a 360° gradi: spettacolo teatrale alla Chiesa Vecchia

CERIANA

10.00-21.00. ‘Ceriana Art 2026’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico (per saperne di più cliccare questo link), fino al 31 luglio



CIPRESSA



21.15. ‘Cacelotti e Ciantafurche - L’Unification du Portu e d’Ineia’: spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ per la Regia A. Manera. Piazza Martini



COSIO D’ARROSCIA

14.30. ‘Le scatole delle poesie’: laboratorio di scrittura poetica che prevede la preparazione delle scatole cui seguirà la posa delle stesse ed il laboratorio itinerante di scrittura tenuto da Dalia Lottero, Naturopata e ideatrice, e Patrizia Massano poetessa e scrittrice. Per partecipare contattare 345 5177753

DOLCEACQUA



9.00-18.00. Mercatino del biologico, dell’antiquariato e dell’artigianato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

16.00. Visita guidata ai siti storici: Ponte Vecchio, Parrocchia di Sant’Antonio Abate, Castello dei Doria. Al termine, degustazione di prodotti tipici, info e prenotazioni +39 0184 206 666 (entro le ore 17 del giorno precedente)



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)



DOLCEDO

21.00. Per la Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), l’attore Pino Petruzzelli che intratterrà il pubblico su un argomento adatto al luogo e caro al paese ‘La terra degli ulivi’. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale



LUCINASCO



21.15. Per la rassegna ‘Il Barocco Virtuoso’, il Coro Nova Tempora In concerto diretto da Gabriella Costa. Chiesa di San Pantaleone in frazione Borgoratto, ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (più info)

PERINALDO

16.00. Giro dei Santuari al Santuario della Visitazione (Chiesa della Meridiana Cassiniana): ‘Breve racconto’ sulla storia del Santuario a cura di Francesco Guglielmi e Don Marco Castagna. A seguire S. Messa e Processione

20.00. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), Cucina in Festival: cena preparata dall’Associazione Volontari di Perinaldo con una grande tavolata nel cuore del borgo. Artisti, residenti e visitatori condividono sapori del territorio e momenti di convivialità. Piazza San Nicolò, fino al 2 agosto (brochure)



21.30. ‘20 anni di Perinaldo Festival’: immagini storiche, ricordi, ospiti speciali e tappe del cammino del Festival (2006–2026). Piazza San Nicolò, fino al 2 agosto (brochure)



PIEVE DI TECO



7.30. XVIII° Memorial Nicola Ferrari: giornata all’insegna dello sport e del benessere con Trail running ‘Corsa per un Sorriso’ + Camminate e corsa bambini sotto i portici + Pranzo dalle h 12.30 e mercatino. Piazza Carenzi (locandina)

PIGNA

21.00. Commedia brillante con la Compagnia Cheli da Luna Bona di Camporosso. Tensostruttura del Campo Sportivo

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

19.00. Sagra della lumaca e degli spiedini e serata danzante con l’orchestra Mike e i Simpatici. Alle h 23 eccezionale estrazione a sorte di un gioiello. Frazione Villa Viani, ampio parcheggio



REZZO



10.00–12.00. Visita del borgo e del Museo della Pietra della frazione di Cenova

15.00–17.30. Visita guidata al Castello Clavesana

SEBORGA



22.00. Serata musicale con il Gruppo corale Cheli de Campurussì. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

21.00. La Compagnia Stabile Città di Sanremo porta in scena ‘I Cum…Promessi Spuuxi’, una esilarante parodia dialettale dei ‘Promessi Sposi’ in forma di commedia in tre atti con traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti



FRANCIA

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto del Duo Jatekok formato dalle pianiste Adélaïde Panaget e Naïri Badal. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



21.30. Concerto dell’Orchestra filarmonica di Monaco con Charles Dutoit & Martha Argerich e la soprano Alexandra Marcellier. Corte d’onore del Palazzo del Principe (più info)





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