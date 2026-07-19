Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 19 luglio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 19 LUGLIO

SANREMO



10.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



13.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. 24° incontro a Monte Bignone presso la chiesetta dedicata alla Madonna del Carmelo con Santa Messa celebrata da Don Graziano. Al termine della cerimonia verrà offerto un rinfresco per i partecipanti. Evento organizzato da: EKoclub International, Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, Associazione di Protezione Civile Radio Emergenza Sanremo insieme al gruppo ‘I Love Monte Bignone’



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.40. Nell’ambito di ‘Tecla - Esperienze creative al Forte’, ‘Tracce’: laboratorio creativo per bambini e famiglie per imparare a vedere l’arte nelle forme, nelle ombre e nelle trame delle sue mura storiche. A cura Di Roberta Di Marco. Età consigliata dai 5 anni in su (10 euro). Forte di Santa Tecla. prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 3337805551 (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, Torneo di Beer Pong con DJ Lagrek e DJ Kaaron. Campo da basket della frazione di Coldirodi



20.30.Proiezione in diretta della Finale della FIFA World Cup 2026 Spagna vs Argentina. Sala del Teatro Ariston (intero 10 euro – ridotto 6 euro)



21.00. Concerto Bronx Tour 2026 dei Filodiretto. Piazza San Siro



21.00. Per ‘Sanremo Summer Simphony’: spettacolo musicale di Ana Carla Maza a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (a pagamento). Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



20.30. Per la ‘Festa della Madonna del Carmelo’, Santa Messa solenne celebrata dal Rev. Sac. Giorgio Bigazzi, Parroco di San Lorenzo al Mare nella Parrocchia di San Benedetto Revelli a Borgo Prino + Processione con confraternite, banda musicale, scorta in mare e con imbarcazioni del Circolo Borgo Foce, Cappuccini e Prino (segue rinfresco)



21.15. Per ‘Estate al Parasio’, ‘Celebri romanze e canzoni’ con Mattia Pelosi (tenore) e M° Luisa Repola (pianoforte). Oratorio di S. Pietro (più info a questo link)

VENTIMIGLIA



8.20. Escursione 'La Brigue – Notre Dames des Fontaines – La Cappella Sistina delle Alpi Marittime' accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alle 9.30 nel parcheggio poco oltre il paese di La Brigue oppure ala stazione di Ventimiglia alle 8.20 (più info)



14.00-20.00. ART.E in Libertà: ultimo giorno della mostra d’arte con esposizione di opere del collettivo ART.e, artisti con diverse prospettive e vision. Centro Culturale S. Francesco, Via Garibaldi 37 A nel Centro Storico



20.30. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, serata di osservazione astronomica ‘Il cielo dal paradiso terrestre’ a cura dell’associazione Stellaria. Giardini Botanici Hanbury in frazione Mortola Inferiore, Corso Montecarlo 43 (più info)

21.00. Baby Dance Disco al Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



20.30. ‘La memoria è il cambiamento’: serata dedicata alle vittime della strage di Via D’Amelio e a tutte le vittime innocenti delle mafie con esibizioni Bande musicali di Bordighera e Ventimiglia dirette dai Maestri Diandra Di Franco e Luca Anghinoni. A cura dei ragazzi del ‘Castello dei destini cambiati’ (Apericena ad offerta h 19). Case Libere in Via Cornice dei due Golfi 138



21.00-23.00. ‘Erika – Il segno prende forma’: esposizione delle opere realizzate durante il corso di nudo tenuto dal maestro Enzo Consiglio, docente dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, fino 26 luglio, ingresso libero



21.00. Presentazione libro ‘Strano, molto strano’, il nuovo romanzo di Cristina Rava, pubblicato da Rizzoli. Dialoga con l'autrice Raffaella Fenoglio e letture di alcuni brani del romanzo a cura di Pia Orsini e Laura Mingione. Evento promosso dall'Associazione Culturale ‘Il Festival delle Ragazze’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero aperto a tutti (al termine l'autrice sarà a disposizione dei lettori per firma copie)



21.20. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Romantiche’. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Commedia dialettale ‘I Mestieri’ a cura della Compagnia Nasciui pè Rie. Auditorium Comunale,

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera promozionale Antiquariato e piccolo collezionismo. Ex Mercato Coperto a Taggia

18.00. Per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena, la Compagnia Stabile Città di Sanremo presenta ‘La donna in antica festa religiosa’: rievocazione storica della vita e della donna nella religione medievale attraverso danze e balli d’epoca. Piazza Cavour e Via Soleri a Taggia



RIVA LIGURE

21.30. Tributo a Francesco De Gregori dei Compagni di Viaggio. Piazza Matteotti



DIANO MARINA



19.00. Sagra enogastronomica ‘Evviva l'Estate’ a Villa Scarsella



20.30. Festa Patronale N.S. del Monte Carmelo con processione solenne in piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.30. XXXVII Rovere d'Oro Night Live: serata finale. Sagrato N.S. della Rovere, fino al 19 luglio, ingresso gratuito (più info)



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)



21.30. Per ‘Cervo ti Strega’ (13ª edizione), incontro con Michele Mari, vincitore del LXXX Premio Strega 2026 con intervista a cura del conduttore televisivo Pino Strabioli. Introduce Francesca Rotta Gentile e intermezzi musicali a cura dall'Ines Aliprandi Trio, e delle scuole (Istituto Baruffi di Ceva-Ormea e Liceo Vieusseux di Imperia). A conclusione, degustazione di cioccolatini e liquore Strega. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti)

ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianato. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



BAJARDO



10.00-18.00. Sagra dei Crustoli nelle piazze del paese + Musica a cura dei 'Bruti e Boi' + Giochi gonfiabili per i più piccoli



CAMPOROSSO

21.00. Spettacoli, musica e danza a cura dell’Ass. Famu Musica a Sangiacux con maestri e allievi in esibizione. Arena Bigauda, fino al 19 luglio



CERIANA



10.00-21.00. ‘Ceriana Art’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico. Il programma di oggi: ‘Fragment de Mémoire’, C. Rivallan Infopoint in C. Italia 108 (h 10/11.30) + ‘Rythm and Poetry 2’, N. Winkelmann, Chiesa S. Spirito (h 16/20) + ‘Fotografia 2’, M. Esser, Chiesa S. Spirito (h 16/20) + ‘Work in Progress’, E. Armstrong, Atelier di Valenti (h 16/19) + ‘La Tavola delle Storie’: Apericena Infopoint, C. Italia 108 (h 19) + ‘Tra passato e presente: personaggi, storie e leggende’ Teatro itinerante della Compagnia Teatro a 360°, Piazza Marconi (h 21) (più info)



COSIO D’ARROSCIA



10.00. Festa delle Erbe & della Lavanda: giornata dedicata ai profumi, ai sapori e alle tradizioni dell’entroterra ligure, tra lavanda, erbe aromatiche, artigianato e intrattenimento per tutta la famiglia. Apertura degli stand espositivi alle h 10 + apertura degli stand gastronomici h 12.30 + Erbe aromatiche e lavanda + Mercatini e prodotti del territorio + Musica e spettacoli + Musei aperti + Giochi gonfiabili per i più piccoli + Stand olistici (servizio navetta attivo dalle 10.30 fino al termine della manifestazione)



DIANO CASTELLO

21.00. ‘Un paese da fiaba’: spettacolo itinerante gratuito con Massimo Ivaldo (il Gatto di Pinocchio), Sara Basso (Cantastorie), Andrea Santona (Principe Azzurro), Piera Cucci (Pierrotrombetta), Anna Giarrocco (Grimilde di Biancaneve) e Andrea Benfante (Gnomo del bosco). Evento a cura dell’Associazione Culturale ‘Sogni coi piedi per terra’. Ritrovo presso il loggiato di piazza Quaglia, all'ingresso del borgo



ISOLABONA



20.00. Serata Gastronomica all'insegna del buon cibo + concerto speciale ‘Tributo a Celentano e non solo’, band capitanata da Enzo. Campo Sportivo ‘Renato Noaro’



PERINALDO



21.45. Viaggio nella via lattea all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIGNA



9.30-18.00. Festa della Lavanda: distillazione della lavanda e bancarelle con prodotti tipici + Mostra fotografica ‘Fuori sentiero’ a cura di Mattia Pozzolo. Centro storico

PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



SEBORGA



21.00. ‘Spettacolo teatrale con la Compagnia di Teatri Ventimigliesi. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00. Triora Bimbi con Parco giochi e servizio ristoro (più info nella locandina)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30. ‘Jazz à Juan’ (ultimo appuntamento della 65ª edizione): festival de jazz con esibizione di Linda Lee Hopkins & Gospel pour 100 Voix. Pinède Gould (più info)

MONACO



19.30. ‘La Signora delle Camelie’: spettacolo di balletto con la coreografia di John Neumeier. Musica di Frédéric Chopin. Adattamento e regia di John Neumeier. Con Audric Bezard, Prima Ballerina, e Amandine Albisson, Étoile del Balletto dell'Opera di Parigi. Salle des Princes del Grimaldi Forum (info e prenotazioni a questo link)



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