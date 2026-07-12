Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 12 luglio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 12 LUGLIO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



13.00-18.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Mercatino d’artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto

17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.30. Festa Provinciale dell’Unità: ‘Flottilla, un ponte tra Europa e Palestina, un confronto sulla missione della Flottilla, la crisi umanitaria a Gaza e il ruolo dell’Europa’. Introduce Cole Grigliano, Membro Bureau Young European Socialists. Intervengono: Brando Benifei, Eurodeputato PD; Paolo Romano, Consigliere Regione PD Lombardia; Mattia Cipriani, Responsabile Europa Giovani Democratici; Elena Aiello Delia, Portavoce italiana Global Summit Human Rights; Enrico Ioculano, Consigliere Regione PD Liguria; Eleonora Lanzoni, Young European Socialists + dalle 21.00, ‘Liscio, latino americano e animazione’, balliamo insieme a ‘Mariella Group’. Piazza Chiappe a Bussana (servizio ristorante dalle 20)



19.00. Giornata finale del 6° Torneo di Tennis Lions Sanremo Matutia a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile del Circolo Tennis Sanremo (iscrizione 25 euro con intero ricavato devoluto a favore dei Cani Guida Lions). Campi da gioco terra rossa del Tennis in Corso Matuzia 28, info 0184 661776



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata Davide Laura (violino & dj set). Il violinista Davide Laura è noto per la sua capacità di fondere strumenti dal vivo con suoni campionati, creare composizioni coinvolgenti utilizzando una loop station e pedali per effetti, attingendo alla sua profonda formazione in musica classica, jazz, elettronica e world music, affiancando il violino a intermezzi di raffinato dj set. Le sue performance da solista sono state trasmesse più volte dalla televisione nazionale italiana.. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, Ritmo Latino: serata latino‑americana con ‘Dj Biscochito’. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. ‘Omaggio a Dodo Goya’: concerto con The Braves 4Tet, formazione guidata dal sassofonista Andrea De Martini, insieme a Umberto Petrin al pianoforte, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Marco Tonin alla batteria. A seguire il Mimmo Cafiero Trio, con Mimmo Cafiero alla batteria, Salvatore Bonafede al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. Presenta Maurilio Giordana. Evento a cura dell’associazione culturale ‘Mus’Art’. Pian di Nave



21.00. Per ‘Voxonus Festival’ (15ª edizione), ‘Conversazioni a Parigi’: concerto del Voxonus Quartet che porterà gli spettatori alle origini italiane dello strumento a 16 corde. Musiche di: Bruni, Cambini e il giovane Mozart. A cura dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla (più info)

IMPERIA

11.00. ‘Il modernismo ligure a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora del celebre clown, approfondendone la storia e l’originale interpretazione degli elementi architettonici e decorativi Liberty. Ritrovo presso la biglietteria del museo. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. ‘Alla scoperta di Villa Faravelli’: dopo una panoramica generale sulla Villa, l’attenzione si concentrerà sulla grande vetrata centrale in stile Liberty, elemento scenografico e simbolico che diventa chiave di lettura per comprendere linguaggi, forme e suggestioni di questo movimento artistico. M.A.C.I. Museo d’Arte Contemporanea di Imperia a Villa Faravelli, viale Giacomo Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)



18.30-01.00. ‘Festa della Birra e dell’Estate’: musica, spettacoli , street food, fiumi di birra artigianale e raffinati cocktail con animazione dello showman Gianni Rossi. Evento a cura del CIV di Porto Maurizio e Confcommercio Imperia. Via Felice Cascione, fino al 12 luglio (la locandina con il programma)



21.00. Per la rassegna ‘Musica al santuario’ (5ª edizione), ‘Malinconia e leggerezza’: concerto del Duo violoncello e pianoforte formato da Claudio Merlo e Nicola Giribaldi. Musiche di: Bridge, Sibelius, Schumann, Tchaikovsky, Rossini, Chopin. Santuario di Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore dei restauri del Santuario, info 333 9076317 (più info)

VENTIMIGLIA



17.00-24.00. Ultimo giorno della 57ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food: evento pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Lungomare Varaldo, ingresso gratuito



19.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’26 , ‘Alzando gli occhi al cielo di notte’: spettacolo teatrale in ricordo di Carlo Maria Maggia per la Regia di Diego Marangon (13 euro). Giardini Botanici ‘Hanbury’, Corso Montecarlo 43, Mortola Inferiore, info e prenotazioni 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com

21.00. Concerto del Coro ANC Ventimigliese diretto dal Maestro Dario Amoroso: oltre alle tradizionali esecuzioni corali, la serata sarà arricchita dalle esibizioni di alcuni solisti del coro, che offriranno momenti di particolare intensità artistica. Evento a cura dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione ‘Fois’ di Ventimiglia. Teatro Arena del Nuovo Porto di cala del forte, ingresso gratuito



21.30. ‘Creuza… De Ma’’: spettacolo di Antonio Carli. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.20. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Wonka’. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Spettacolo musicale dedicato alla Canzone Italiana e Straniera con Cristina Noris (clarinetto solista), Massimo Dal Prà (pianoforte), Vitaliano Gallo (fagotto e chitarra). In programma canzoni di Modugno, Dorsey, Otto, King, Celentano, Anka, Fidenco, Meccia, Battisti, Paoli, DeAndrè, IlVolo, Albano, Cutugno, Mina, DeCrescenzo, Ruggero, Fogli, Bocelli, Giorgia, Martini, Zarrillo, Baldi, Alotta, Cammariere, Tananai, Annalisa, DaVinci. Piazza IV Novembre, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.15. Escursione da San Bernardino di Conio alla Sotta di San Lorenzo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.15 alla stazione dei treni di Taggia oppure alle 9.00 a San Bernardino di Conio nel piazzale, info 327 0824866 (più info)



9.00. Invito alla canoa a cura dell’Associazione Arma Pesca. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



19.30. ‘Sant'Erasmo Run K10’: gara competitiva di 10 chilometri FIDAL + 5 KM aperta a tutti. Partenza da Piazza Tiziano Chierotti (più info)



21.30. Per la rassegna ‘Teatro al Castello – Estate 2026’, ‘Terre di Liguria’: spettacolo ideato e condotto da Pino Petruzzelli, a cura di Hic et Nunc Teatro, un racconto scenico che intreccia memorie personali, territorio e storia della Liguria. Anfiteatro del Castello a Taggia

RIVA LIGURE



17.00-24.00. Western Mania: Carnevale Estivo a cura dell’associazione ‘Riva Beat’ con battesimo della sella con docili pony da cavalcare da parte di giovanissimi + alle 21 concentrazione di carri in piazza Matteotti con due i giri previsti nel centro storico + alle 22, teatro con Gioacchino Logico e Marco Silvano Corradi (un tutore dell'ordine e un bandito) + alle 22.30 balli di gruppo e karaoke + alle 23 lotteria per beneficenza a favore di ‘Villa Cicin’ + alle 23.30, concorso per le maschere più belle, la più simpatica e al miglior gruppo + ballo e dj set fino alle 24 (servizio di street food). Vie e piazze cittadine



SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Mostra mercato ‘Lavand’Arte’ dedicata alla lavanda e al suo impiego, fino al 12 luglio



SAN LORENZO AL MARE



9.00. Ciappa Ciappa 2.0 Harley Davidson Italian Club, sfilata per le vie e pranzo



DIANO MARINA

10.00. ‘Dipingiamo Insieme’: mostra di pittura a cielo aperto nelle vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. Aspettando il Rovere d’Oro: Night Live presso il Santuario della N.S. della Rovere (più info)



CERVO



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)

ENTROTERRA

BADALUCCO



8.00-14.00. Agri‑Cultura Market: mercatino prodotti agricoltura ed artigiani in Piazza Marconi a cura di Consorzio Valle Argentina e Comune di Badalucco



CONIO



9.00. Escursione da San Bernardino di Conio alla Sotta di San Lorenzo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.15 alla stazione dei treni di Taggia oppure alle 9.00 a San Bernardino di Conio nel piazzale, info 327 0824866 (più info)



DIANO CASTELLO

8.30-19.00. ‘Premio Vermentino 2026’ (33ª edizione): degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro + festa in Ciassa e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari (il programma a questo link)



MONTALTO CARPASIO



10.00-18.00. ‘Pastasciutta Antifascista - Insieme verso una pace condivisa’: S. Messa in Costa nella Cappella del Sacro Cuore di Gesù + h 11, Saluti delle autorità e avvio raccolta fondi pro Emergency + h 11.30, Renato Donati e Pier Di Pasqua in ‘L’oro della Resistenza’+ dalle 13 alle 14.30, Pastasciutta antifascista e castagne dei partigiani + 14, ‘La guerra può essere solo abolita’, intervengono Thomas Lamberti e Maurizio Loconte + h 15, Beppe Battaglia ‘Dal carcere alla vita’ - h 16, Eddi Marcucci presenta il libro ‘Rabbia proteggimi’ + h 17, In viaggio con Pino Petruzzelli ‘Terra, guerra, radici’ + h 18, Egin – Canti di lotta e resistenza italiani/internazionali. Bus navetta da Carpasio e bivio per Costa dalle 11 alle 19 Visita con guida al castagno dei partigiani



MONTEGROSSO PIAN LATTE



9.00. Per la Festa della Montagna, serie di appuntamenti legati alla tradizione rurale, alla cucina tipica, alle attività outdoor, ai prodotti di eccellenza locali, agli antichi e nuovi mestieri della montagna: escursioni guidate sulle tracce degli antichi insediamenti del borgo; laboratorio di Scrittura di Poesie; Canti Locali, Popolari e Spontanei; battesimo del Guanto; spazio Aziende Agricole; presentazioni; spazio Artigiani; ginnastica all'aria aperta: escursioni in bike/e-bike; street food di paese a cura della Pro Loco e delle Attività del Borgo; Degio e La Mula; spazio outdoor (più info)



PERINALDO



10.00. Vicoli d’arte: atelier di artisti per i vicoli del centro storico, in collaborazione con l’accademia di Brera, fino al 16 luglio



10.30. 4° torneo rapid di scacchi Perinaldo 2026 in belvedere Chianea



21.45. Deep Sky Nights all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-19.00. ‘Monaco Méditerranée’: salone che celebra la creatività contemporanea e lo stile di vita mediterraneo attraverso una raffinata selezione di creatori, artigiani, designer e case indipendenti riuniti nel cuore di Monaco. Forum Grimaldi (più info)



21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Simone Young con Pablo Ferrández (violoncello). Musiche di Gustav Mahler. In programma musiche di: Mendelssohn, Elgar, Mozart. Corte d’Onore del Palazzo del Principe (più info)



NICE

19.30. Pitbull – ‘I'm back Tour 2026’ con ospite speciale Lil Jon. Allianz Riviera Boulevard des jardinier (info e acquisto biglietti a questo link)





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