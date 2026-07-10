Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 10 a domenica 12 luglio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 10 LUGLIO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Mercatino d’artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto, fino al 12 luglio



18.00. Swing Corner of the Fortress (V° ed.), ‘Ultimo Django a Parigi’: concerto sincopato del Fofo Trio con la partecipazione di Davide Fusi al piano e di Silvano Manco al contrabbasso. Direzione artistica Freddy Colt. Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla (più info)



18.30. Festa Provinciale dell’Unità: ‘Donne, giustizia e diritto internazionale: il caso Nessy Guerra’. Introduce Silvana Zingarelli, Portavoce delle Democratiche Provincia di Imperia. Modera Vittorio Toesca, Consigliere Comunale Sanremo. Intervengono: Agata Armanetti, Avvocata di Nessy Guerra; Nessy Guerra (in video collegamento); Valentina Ghio (Deputata PD) + dalle 21, ‘Liscio in piazza’ con l’Orchestra Ornella Group. Piazza Chiappe a Bussana (servizio ristorante dalle 20)



19.00. 6° Torneo di Tennis Lions Sanremo Matutia a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile del Circolo Tennis Sanremo (iscrizione 25 euro con intero ricavato devoluto a favore dei Cani Guida Lions). Campi da gioco terra rossa del Tennis in Corso Matuzia 28, fino al 12 luglio, info 0184 661776



19.00. ‘Una serata all'Opera’: concerto dei giovani partecipanti alla Masterclass di alto perfezionamento in canto lirico promossa dall'Associazione ‘Musica a Santa Tecla, accompagnati al pianoforte dal Maestro Umberto Barisciano. In programma musiche di Bellini, Verdi, Puccini, Mascagni, Tosti e altri. Villa Nobel, corso Cavallotti, info 338 2987503 (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dall’Amarcord Duo. Il talento raffinato della chitarrista e cantante Marisa Fagnani, accompagnata al piano dal maestro Gianni Martini, per una ricercata proposta di jazz cantato, bossa nova, swing e pop italiano ed internazionale. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per ‘La Riviera del Gusto’, il format gastronomico dell'Europa Palace Sanremo dedicato all'incontro tra grandi chef della cucina italiana, l'Executive Chef Alessandro Schiavon ospiterà lo chef stellato Matteo Lorenzini (Osteria di Passignano) per una cena a quattro mani ispirata al dialogo tra Liguria e Toscana (cena aperta al pubblico, su prenotazione allo 0184 715000). Terrazza panoramica The RUFtop dell’Europa Palace (più info)



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, ‘Ce la giochiamo a birra e salsiccia’: serata allietata da ‘DJ Coach’. Campo da basket di Coldirodi



21.00. La Sanremo di Italo Calvino: visita guidate gratuita a cura di Marco Macchi. Ritrovo in Piazza Colombo sotto il ‘pino’, prenotazione obbligatoria +39 333 3787365 (da lunedì a lenerdì ore 09-13)

21.00. Musical ‘Retro- scena’ a cura dell’Associazione A.I.E.M. di Milano Pian di Nave



21.00. ‘La Piazza in Gioco': spettacolo teatrale a cura di Talea dal titolo ‘Che amore animale, storie semiserie sul mondo amoroso degli insetti’. Piazza Nota (ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria al 333 3787365 - da Lunedì a Venerdì h 9/13 – e-mail cultura@comune.sanremo.im.it)

21.00. 'Fantasia d’Estate': concerto Orchestra Giovanile Ponente Ligure con un repertorio straordinariamente vario, pensato per unire generazioni diverse in un unico grande viaggio sonoro. Piazza San Siro, ingresso gratuito

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. ‘Alla scoperta di Villa Faravelli’: dopo una panoramica generale sulla Villa, l’attenzione si concentrerà sulla grande vetrata centrale in stile Liberty, elemento scenografico e simbolico che diventa chiave di lettura per comprendere linguaggi, forme e suggestioni di questo movimento artistico. M.A.C.I. Museo d’Arte Contemporanea di Imperia a Villa Faravelli, viale Giacomo Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)

18.30-01.00. ‘Festa della Birra e dell’Estate’: musica , spettacoli , street food, fiumi di birra artigianale e raffinati cocktail con animazione dello showman Gianni Rossi. Evento a cura del CIV di Porto Maurizio e Confcommercio Imperia. Via Felice Cascione, fino al 12 luglio (la locandina con il programma)



21.00. Per la 23ª edizione di Porte Aperte alla Musica, in collaborazione con la Globalart Studio ODV, i ragazzi del Centro di Riabilitazione ISAH mettono in scena lo spettacolo teatrale e musicale straordinario dal titolo ‘Vita’ ideato e diretto dal Maestro Adriano Strangis. Presenta Roberto Guidarini e special guest Ranzy e Fresh ‘n Clean Junior. Calata Aicardi, Molo corto, ingresso libero



VENTIMIGLIA

17.00. 57ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food: evento pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Lungomare Varaldo, ingresso gratuito, fino a domenica 12 luglio



21.15. Per ‘Vox in Arena’, Gioele Dix in ‘Ettore e Andromaca che non volevano la guerra’. Testo e regia di Gioele Dix. Con ironia e profondità, Gioele Dix restituisce sorprendente attualità alla voce di Ettore e Andromaca, trasformando il classico in una riflessione sul presente. (15 euro). Teatro Romano (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA AL MARE

21.00. Oratorio Summer Night: Serata discoteca all'aperto con DJ set all’Oratorio Don Bosco, Via Col. Aprosio 433

21.00. Serata danzante a cura dell’Associazione ‘5 Torri’. Piazza Erio Tripodi

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto



17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



18.30. Picnic letterario a cura del Gruppo di Lettura ‘Tra le Righe’. Auditorium Comunale e Giardini Pian d’Aschè



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

TAGGIA ARMA

10.00. ‘Arma Pesca e Moscatello: per un giorno Arma tornerà a essere un antico porto per scoprire la storia del borgo marinaro, tra tradizioni del mare e cultura del vino. Lungomare e Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



21.00. Incontro dal titolo ‘Diversamente: la disabilità come opportunità’ con Fulvio Fellegara, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, Roberto Ravera, direttore SC Psicologia di Ats Liguria Asl1, la psicologa Emanuela Arnaldi, Riccardo Di Gerlando, educatore professionale e videomaker, Pino Reghezza, presidente di Angsa Imperia, Giorgia Palumbo e Marzia Zola del Jobel Social Bar di Alassio, e Rocco Trimarchi di Formedil Imperia-Sanremo. Modera la presidente della neonata associazione culturale Altre-Menti Barbara Brugnolo. Villa Boselli ad Arma, ingresso libero

RIVA LIGURE



20.00. Intrattenimento musicale con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà (Lato Levante)

21.00. Karaoke in Via Nino Bixio (Lato Ponente)



SANTO STEFANO ALMARE



9.00. Mostra mercato ‘Lavand’Arte’ dedicata alla lavanda e al suo impiego, fino al 12 luglio



19.00. Festival dei Bar: musica dal vivo sul Lungomare D’Albertis



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)

18.00. Ciappa Ciappa 2.0 Harley Davidson Italian Club + musica e stand gastronomici. Rotonda sul mare ‘Rosa dei Venti’

DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



21.00. Suggestiva visita guidata a lume di candela della Sezione Archeologica del Museo Civico di Palazzo del Parco

21.00. ‘Diano Comic Show’ con Franco Neri al Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



18.30. Teatro delle Fiabe: spettacolo per bambini sul Lungomare delle Nazioni



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



21.00. Aspettando il Rovere d’Oro: Night Live presso il Santuario della N.S. della Rovere (più info)



CERVO



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (63ª edizione): Paolo Fresu & Pierpaolo Vacca (Paolo Fresu – tromba, flicorno, effetti, Pierpaolo Vacca – organetto, elettronica). Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

19.00. 2ª Sagra dell’Arancina: degustazione dell’eccellenza della cucina tradizionale della Regione Sicilia con Musica Live della Jack‑Y Band. Pala Bigauda, prenotazioni WhatsApp

(+39) 344 6587245



CERIANA



10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: ultimo giorno della mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola



CIPRESSA



19.00. Serata gastronomica con musica a cura dei ‘Compagni di Bacco’. Torre Gallinara

CIVEZZA



18.00. Presentazione del libro ‘Scorpiones - L’indagine dei sei giorni’ di Paolo Manzone. Forum Ricca

CASTEL VITTORIO

20.00. ‘A Cena con le Stelle - In Viaggio lungo la Via Lattea’: cena dalle ore 20.00 + osservazioni guidate dalle ore 22.00 di stelle doppie, ammassi stellari e nebulose. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



DIANO CASTELLO

10.00-19.00. ‘Premio Vermentino 2026’ (anteprima della 33ª edizione): riunione della giuria popolare 'ospiti e vip', in collaborazione con Fisar. Teatro Concordia (il programma a questo link)



DOLCEACQUA



22.00. 'Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Giovanni e Ambra. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



21.00. Per la Festa della Montagna, concerto sotto le stelle del Complesso Musicale ‘Città di Alassio’. Piazza ai Caduti

PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Luca Fucini ‘I Savoia a Sanremo e nel ponente ligure’ (Leucotea). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



21.45. Deep Sky Nights all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO



10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



PIGNA



8.30. Escursione da Margheria dei Boschi al Passo dell’Arpetta accompagnati dalla guida GAE M.Giovanna (10 euro). Ritrovo davanti alla pasticceria di Pigna alle 9 o davanti al Rifugio di Gouta alle 8.30, info 347/4563954 (più info)



RANZO



19.30. ‘Ranzo IS Wine’: evento che intreccia narrazione teatrale, musica e cultura gastronomica del territorio con ‘Mortai in Vigna’ (alla Torretta): Cooking Show comunitario a cura della Pro Loco di Ranzo, che guiderà il pubblico alla scoperta delle eccellenze del territorio: l’Aglio di Vessalico, l’Olio Extravergine Riviera Ligure DOP, le Olive Taggiasche liguri IGP, insieme alle verdure di stagione + alle 20, aperitivo a base di vini e specialità di Ranzo + alle 21, spettacolo dal titolo ‘Storie di Uomini e di Vini’ di e con Pino Petruzzelli accompagnato dal violino del Maestro Eliano Calamaro con musiche di Antonio Vivaldi e Johann Sebastian Bach. Borgata Ricci, Località Torretta, ingresso gratuito



SEBORGA



21.00. Per 'Seborga Culture Club', esibizione dei Bruti e Boi, gruppo composto da sette musicisti profondamente legati al territorio e conosciuto per il proprio repertorio di canzoni in dialetto ligure. Piazza della Libertà, ingresso libero

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.00. Ravioli cu pesigu (Evento autentico ligure). Campo sportivo



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con il Quartet Accordéon Project (New musette). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



MONACO



18.00. Meeting Herculis EBS: meeting internazionale di atletica leggera, una delle tappe ufficiali della Diamond League, il circuito che riunisce i migliori atleti del pianeta. Stadio Louis II (il programma)



19.30. Per ‘Les Ballets de Monte Carlo’, ‘Wakudoki’: spettacolo di Balletto con la coreografia di Éric Oberdorff. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (info e acquisto biglietti)



21.30. Per il ‘Festival du Fort Antoine’, ‘I Talenti del Forte’ (4ª edizione): evento dedicato alla valorizzazione dei giovani talenti del Principato. Fort Antoine, ingresso libero e aperto a tutti (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 11 LUGLIO

SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Mercatino d’artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto, fino al 12 luglio



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.30. Festa Provinciale dell’Unità: ‘La strada per la pace’, introduce Francesco Fangati, PD Sanremo. Modera Daniele La Corte, Giornalista e scrittore. Interviene Cecilia Strada, Eurodeputata PD + dalle 21 ‘Liscio per tutti’ con l’Orchestra Laura Fiori. Piazza Chiappe a Bussana (servizio ristorante dalle 20)



19.00. 6° Torneo di Tennis Lions Sanremo Matutia a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile del Circolo Tennis Sanremo (iscrizione 25 euro con intero ricavato devoluto a favore dei Cani Guida Lions). Campi da gioco terra rossa del Tennis in Corso Matuzia 28, fino al 12 luglio, info 0184 661776



19.00. Per la Stagione Concertistica Internazionale ’26, ‘Lux e Pax – Un cammino musicale fra preghiera e speranza’: concerto per la Pace con il coro Filharmonia di Sanremo diretto dal M° Giuglio Magnanini con Sonja Silvano al pianoforte. Forte di Santa Tecla, info 338 2987503 (più info)



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, serata gastronomica danzante con ‘Cristian & I Luna Nueva’. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. Cinema a San Romolo

21.00. ‘Canta che ti passa!’: spettacolo musicale a cura della Dany Animation Staff. Pian di Nave

21.00. Per la rassegna ‘Sanremo Summer Simphony’, ‘UnoJazz&Blues 2026’: concerto di Kurt Elling a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.30-01.00. ‘Festa della Birra e dell’Estate’: musica , spettacoli , street food, fiumi di birra artigianale e raffinati cocktail con animazione dello showman Gianni Rossi. Evento a cura del CIV di Porto Maurizio e Confcommercio Imperia. Via Felice Cascione, fino al 12 luglio (la locandina con il programma)



21.00. ‘1967 – 1977 Francesco Guccini – 10 anni di canzoni’: serata musicale a cura di Franco Bessone e Alberto Cecchini (voce e chitarra) dedicata a uno dei più rappresentativi e popolari cantautori italiani, proposta dal Circolo Acli Caramagna Ligure 1923. Piazza della Chiesa a Caramagna Soprana, ingresso libero

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



17.00-24.00. 57ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food: evento pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Lungomare Varaldo, ingresso gratuito, fino a domenica 12 luglio



19.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’26 , ‘Tra cielo e cuore: viaggio corale tra natura e sentimento’: concerto corale con il complesso di Voci Ghost Notes (Genova) diretto da Gianfranco Giolfo. Giardini Botanici ‘Hanbury’, Corso Montecarlo 43 – Mortola Inferiore, ingresso libero e gratuito



21.30. Balliamoci l’Estate: serata d’animazione con lo showman Gianni Rossi. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE

15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



14.30. Per ‘Discovering the Bicknell Museum’, ‘Crono-rifugio. Giornali Belle Époque a Bordighera’: si sfoglieranno le pagine originali che leggevano i viaggiatori inglesi e stranieri in vacanza, un viaggio fin de siècle nella Belle Époque, rigorosamente su carta, per toccare con mano le origini del nostro turismo (7 euro). Museo-Biblioteca ‘Clarence Bicknell’, via Romana 39, prenotazione al numero +39 3313449065

17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: ultimo giorno della mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter’, ‘L’Italia s’è desta’ con Dalila Cozzolino (15 euro - soci 10 euro). Giardini Winter, via Ludovico Winter in Località Arziglia, info e prenotazioni 333 615 5989 (Paola)

21.30. ‘Musica live in rotonda’ con la band ‘Unknown destination’ (alternative rock). Rotonda S. Ampelio, ingresso gratuito



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.00. ‘Shopping sotto le Stelle’: manifestazione lungo la pista ciclabile di Ospedaletti, con la partecipazione di ambulanti, hobbisti e attività commerciali del territorio



21.30. Musica in pista: Balli e musica on the road con ‘Dj Tex’. Pista ciclabile

21.30. Musica in piazza con il gruppo Senza Ali‑B, tributo a Vasco Rossi. Piazza IV Novembre

TAGGIA ARMA



18.00. Festa della Musica: un evento unico e imperdibile organizzato in collaborazione con le attività commerciali di Taggia per tutti gli amanti della musica. Strepitosi piatti preparati per l’occasione, sfilata di trampolieri luminosi, giochi gonfiabili per tutti i bambini… e naturalmente tanta musica! Piazze e vie del centro di Taggia



18.00. 'GODO', debutto in Liguria del format romano di eventi che unisce musica house, estetica anni 70 e tramonti sul mare. Dal tramonto a sera, dj set sulla sabbia con il duo resident. Beach party al Calapollo, ingresso gratuito con accredito su www.godoparty.com/vieniagodere - posti limitati. Per info IG @godoparty

RIVA LIGURE



21.15. ‘Benvenuta Memole’: commedia teatrale a cura della Compagnia Gli SpacciAttori di Sogni. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO ALMARE



9.00. Mostra mercato ‘Lavand’Arte’ dedicata alla lavanda e al suo impiego, fino al 12 luglio



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

18.00. ‘Ciappa Ciappa 2.0’ Harley Davidson Italian Club + musica e stand gastronomici. Rotonda sul mare ‘Rosa dei Venti’’

DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



21.00. Per la 15ª Estate Musicale Dianese Festival, ‘Arcipelago di segni’: spettacolo di balletto messo in scena dal ‘Deos Danse Ensemble Opera Studio’ (Luca Alberti, Emanuela Bonora, Carlotta Brogi, Giulio Venturini). Direzione: Giovanni Di Cicco. Con la partecipazione, in apertura della serata, della Scuola New Movanimart (15 euro, 10 euro under 14). Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

21.00. Aspettando il Rovere d’Oro: Night Live presso il Santuario della N.S. della Rovere (più info)



CERVO



11.00. ‘Una dolcezza feroce’: inaugurazione mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo con scoprimento della targa davanti alla facciata della dimora dell’artista a Palazzo Ballayder in via Romana e intervento musicale del violinista Matteo Scatti + Oratorio di Santa Caterina alle 17.30, presentazione della mostra. Intervengono il curatore della mostra Fabio Belloni e la figlia dell’artista Giovanna Saroni + inaugurazione al Bastione di Mezzodì (Desiglioli)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO



21.00. ‘Mediterranea’: viaggio attraverso la cultura e le tradizioni dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo raccontato dalla musica dei gruppi Ligustica Ensemble (Fulvio Venturi, Mauro Parrinello, Nadia Fascina, Marco Boeri e Gianni Raspaldo), Oggitani (Sergio Caputo, Martino Biancheri, Fabrizio Vinciguerra, Roberto Sciacca e Fabio Turini) e Lizzadro Trio (Paolo Lizzadro, Yassin Eh Mahi e Carlo Ormea). Lungomare De André, ingresso gratuito



CESIO



18.00. Per la rassegna ‘Concerti sul Lago’ (11ª edizione), ‘Melodie nel Tempo’: concerto dell’ensemble Musique de Salon diretto da Tiziana Zunino. Piazza del Popolo ad Arzeno D'Oneglia, ingresso libero (segue cena in piazza)



CIPRESSA



19.00. Serata gastronomica con musica a cura della Compagni di Bacco. Torre Gallinara



DIANO CASTELLO

17.00-19.00. ‘Premio Vermentino 2026’ (33ª edizione): degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro + festa in Ciassa e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari, anche domani (il programma a questo link)

DOLCEACQUA



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)



ISOLABONA



20.00. Serata gastronomica e danzante con il gruppo musicale Simona e Gli Eclipse. I Tigli

MONTEGROSSO PIAN LATTE



21.00. Per la Festa della Montagna, Proiezione film ‘Un mondo a parte’ di Riccardo Milani con A. Albanese, V. Raffaele, S. Saltarelli, A. Barbonetti. Piazza ai Caduti (più info)



PERINALDO



19.00-24.00. Onorata Milonga Festival – ‘Hasta siempre amor. Tango y libertad’: contenitore artistico tra milonghe, mostre, esibizioni e musica dal vivo ideata e diretta artisticamente dall'operatrice culturale Monica Nucera Mantelli. Evento gratuito a cura di Casa de Tango by Etnotango. Piazza Martiri Patrioti (il programma a questo link)



20.00. Simultanea di scacchi con i maestri in piazza della chiesa



21.45. Deep Sky Nights all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO



10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Parcheggio del Forte Centrale, prenotazione obbligatoria al 331 8369485 (WhatsApp)



REZZO



21.00. Pagoda Night. Piazza del Paese



ROCCHETTA NERVINA

18.00. Concerto conclusivo dei ragazzi e ragazze partecipanti al Campus Voci d’acqua e di terra organizzato dall’Associazione Troubar Clair. Piazza Don Antonio Viale

SEBORGA

20.00. ‘Sagra dei ravioli’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Orchestra Antonella Marchini’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



19.00. Serata gastronomica e danzante con l’orchestra Mirage in frazione Verdeggia



VILLA FARALDI



21.00. ‘Cacelotti e Ciantafurche’: commedia di Lucetto Ramella che ripercorre le tensioni, i sogni e le resistenze che hanno preceduto la nascita di Imperia, avvenuta nel 21 ottobre 1923 con l’unione di Oneglia, Porto Maurizio e altri nove piccoli Comuni. Evento a cura della Compagnia Ramaiolo in Scena. Piazza della Chiesa di Nostra Signora della Trasfigurazione di Riva Faraldi, ingresso gratuito



FRANCIA

JUAN-LES-PINS

20.30 & 22.00. ‘Jazz à Juan’ (65ª edizione): festival de jazz con esibizione di Dhafer Youssef (h 20.30) + Morcheeba (h 22). Pinède Gould (più info)



MONACO



10.00-20.00. ‘Monaco Méditerranée’: salone che celebra la creatività contemporanea e lo stile di vita mediterraneo attraverso una raffinata selezione di creatori, artigiani, designer e case indipendenti riuniti nel cuore di Monaco. Forum Grimaldi, anche domani (più info)



19.30. Per ‘Les Ballets de Monte Carlo’, ‘Wakudoki’: spettacolo di Balletto con la coreografia di Éric Oberdorff. Salle Garnier dell'Opera di Monte-Carlo (info e acquisto biglietti)



DOMENICA 12 LUGLIO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



13.00-18.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Mercatino d’artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto

17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.30. Festa Provinciale dell’Unità: ‘Flottilla, un ponte tra Europa e Palestina, un confronto sulla missione della Flottilla, la crisi umanitaria a Gaza e il ruolo dell’Europa’. Introduce Cole Grigliano, Membro Bureau Young European Socialists. Intervengono: Brando Benifei, Eurodeputato PD; Paolo Romano, Consigliere Regione PD Lombardia; Mattia Cipriani, Responsabile Europa Giovani Democratici; Elena Aiello Delia, Portavoce italiana Global Summit Human Rights; Enrico Ioculano, Consigliere Regione PD Liguria; Eleonora Lanzoni, Young European Socialists + dalle 21.00, ‘Liscio, latino americano e animazione’, balliamo insieme a ‘Mariella Group’. Piazza Chiappe a Bussana (servizio ristorante dalle 20)



19.00. Giornata finale del 6° Torneo di Tennis Lions Sanremo Matutia a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile del Circolo Tennis Sanremo (iscrizione 25 euro con intero ricavato devoluto a favore dei Cani Guida Lions). Campi da gioco terra rossa del Tennis in Corso Matuzia 28, info 0184 661776



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata Davide Laura (violino & dj set). Il violinista Davide Laura è noto per la sua capacità di fondere strumenti dal vivo con suoni campionati, creare composizioni coinvolgenti utilizzando una loop station e pedali per effetti, attingendo alla sua profonda formazione in musica classica, jazz, elettronica e world music, affiancando il violino a intermezzi di raffinato dj set. Le sue performance da solista sono state trasmesse più volte dalla televisione nazionale italiana.. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, Ritmo Latino: serata latino‑americana con ‘Dj Biscochito’. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. ‘Omaggio a Dodo Goya’: concerto con The Braves 4Tet, formazione guidata dal sassofonista Andrea De Martini, insieme a Umberto Petrin al pianoforte, Luca Garlaschelli al contrabbasso e Marco Tonin alla batteria. A seguire il Mimmo Cafiero Trio, con Mimmo Cafiero alla batteria, Salvatore Bonafede al pianoforte e Gabriele Evangelista al contrabbasso. Presenta Maurilio Giordana. Evento a cura dell’associazione culturale ‘Mus’Art’. Pian di Nave



21.00. Per ‘Voxonus Festival’ (15ª edizione), ‘Conversazioni a Parigi’: concerto del Voxonus Quartet che porterà gli spettatori alle origini italiane dello strumento a 16 corde. Musiche di: Bruni, Cambini e il giovane Mozart. A cura dell’Orchestra Sinfonica di Savona. Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla (più info)

IMPERIA

11.00. ‘Il modernismo ligure a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora del celebre clown, approfondendone la storia e l’originale interpretazione degli elementi architettonici e decorativi Liberty. Ritrovo presso la biglietteria del museo. Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



16.00. ‘Alla scoperta di Villa Faravelli’: dopo una panoramica generale sulla Villa, l’attenzione si concentrerà sulla grande vetrata centrale in stile Liberty, elemento scenografico e simbolico che diventa chiave di lettura per comprendere linguaggi, forme e suggestioni di questo movimento artistico. M.A.C.I. Museo d’Arte Contemporanea di Imperia a Villa Faravelli, viale Giacomo Matteotti 151 (info e acquisto biglietti a questo link)



18.30-01.00. ‘Festa della Birra e dell’Estate’: musica, spettacoli , street food, fiumi di birra artigianale e raffinati cocktail con animazione dello showman Gianni Rossi. Evento a cura del CIV di Porto Maurizio e Confcommercio Imperia. Via Felice Cascione, fino al 12 luglio (la locandina con il programma)



21.00. Per la rassegna ‘Musica al santuario’ (5ª edizione), ‘Malinconia e leggerezza’: concerto del Duo violoncello e pianoforte formato da Claudio Merlo e Nicola Giribaldi. Musiche di: Bridge, Sibelius, Schumann, Tchaikovsky, Rossini, Chopin. Santuario di Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore dei restauri del Santuario, info 333 9076317 (più info)

VENTIMIGLIA



17.00-24.00. Ultimo giorno della 57ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food: evento pensato per famiglie, giovani e appassionati del buon cibo, che potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da tutto il mondo. Lungomare Varaldo, ingresso gratuito



19.00. Per ‘HanburycheSpettacolo!’26 , ‘Alzando gli occhi al cielo di notte’: spettacolo teatrale in ricordo di Carlo Maria Maggia per la Regia di Diego Marangon (13 euro). Giardini Botanici ‘Hanbury’, Corso Montecarlo 43, Mortola Inferiore, info e prenotazioni 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com

21.00. Concerto del Coro ANC Ventimigliese diretto dal Maestro Dario Amoroso: oltre alle tradizionali esecuzioni corali, la serata sarà arricchita dalle esibizioni di alcuni solisti del coro, che offriranno momenti di particolare intensità artistica. Evento a cura dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione ‘Fois’ di Ventimiglia. Teatro Arena del Nuovo Porto di cala del forte, ingresso gratuito



21.30. ‘Creuza… De Ma’’: spettacolo di Antonio Carli. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.20. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Wonka’. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Spettacolo musicale dedicato alla Canzone Italiana e Straniera con Cristina Noris (clarinetto solista), Massimo Dal Prà (pianoforte), Vitaliano Gallo (fagotto e chitarra). In programma canzoni di Modugno, Dorsey, Otto, King, Celentano, Anka, Fidenco, Meccia, Battisti, Paoli, DeAndrè, IlVolo, Albano, Cutugno, Mina, DeCrescenzo, Ruggero, Fogli, Bocelli, Giorgia, Martini, Zarrillo, Baldi, Alotta, Cammariere, Tananai, Annalisa, DaVinci. Piazza IV Novembre, ingresso libero



TAGGIA ARMA



8.15. Escursione da San Bernardino di Conio alla Sotta di San Lorenzo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.15 alla stazione dei treni di Taggia oppure alle 9.00 a San Bernardino di Conio nel piazzale, info 327 0824866 (più info)



9.00. Invito alla canoa a cura dell’Associazione Arma Pesca. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



19.30. ‘Sant'Erasmo Run K10’: gara competitiva di 10 chilometri FIDAL + 5 KM aperta a tutti. Partenza da Piazza Tiziano Chierotti (più info)



21.30. Per la rassegna ‘Teatro al Castello – Estate 2026’, ‘Terre di Liguria’: spettacolo ideato e condotto da Pino Petruzzelli, a cura di Hic et Nunc Teatro, un racconto scenico che intreccia memorie personali, territorio e storia della Liguria. Anfiteatro del Castello a Taggia

RIVA LIGURE



21.30. Western Mania: Carnevale Estivo a cura dell’associazione ‘Riva Beat’. Vie e piazze cittadine



SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Mostra mercato ‘Lavand’Arte’ dedicata alla lavanda e al suo impiego, fino al 12 luglio



SAN LORENZO AL MARE



9.00. Ciappa Ciappa 2.0 Harley Davidson Italian Club, sfilata per le vie e pranzo



DIANO MARINA

10.00. ‘Dipingiamo Insieme’: mostra di pittura a cielo aperto nelle vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. Aspettando il Rovere d’Oro: Night Live presso il Santuario della N.S. della Rovere (più info)



CERVO



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)

ENTROTERRA

BADALUCCO



8.00-14.00. Agri‑Cultura Market: mercatino prodotti agricoltura ed artigiani in Piazza Marconi a cura di Consorzio Valle Argentina e Comune di Badalucco



CONIO



9.00. Escursione da San Bernardino di Conio alla Sotta di San Lorenzo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.15 alla stazione dei treni di Taggia oppure alle 9.00 a San Bernardino di Conio nel piazzale, info 327 0824866 (più info)



DIANO CASTELLO

8.30-19.00. ‘Premio Vermentino 2026’ (33ª edizione): degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro + festa in Ciassa e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari (il programma a questo link)



MONTALTO CARPASIO



10.00-18.00. ‘Pastasciutta Antifascista - Insieme verso una pace condivisa’: S. Messa in Costa nella Cappella del Sacro Cuore di Gesù + h 11, Saluti delle autorità e avvio raccolta fondi pro Emergency + h 11.30, Renato Donati e Pier Di Pasqua in ‘L’oro della Resistenza’+ dalle 13 alle 14.30, Pastasciutta antifascista e castagne dei partigiani + 14, ‘La guerra può essere solo abolita’, intervengono Thomas Lamberti e Maurizio Loconte + h 15, Beppe Battaglia ‘Dal carcere alla vita’ - h 16, Eddi Marcucci presenta il libro ‘Rabbia proteggimi’ + h 17, In viaggio con Pino Petruzzelli ‘Terra, guerra, radici’ + h 18, Egin – Canti di lotta e resistenza italiani/internazionali. Bus navetta da Carpasio e bivio per Costa dalle 11 alle 19 Visita con guida al castagno dei partigiani



MONTEGROSSO PIAN LATTE



9.00. Per la Festa della Montagna, serie di appuntamenti legati alla tradizione rurale, alla cucina tipica, alle attività outdoor, ai prodotti di eccellenza locali, agli antichi e nuovi mestieri della montagna: escursioni guidate sulle tracce degli antichi insediamenti del borgo; laboratorio di Scrittura di Poesie; Canti Locali, Popolari e Spontanei; battesimo del Guanto; spazio Aziende Agricole; presentazioni; spazio Artigiani; ginnastica all'aria aperta: escursioni in bike/e-bike; street food di paese a cura della Pro Loco e delle Attività del Borgo; Degio e La Mula; spazio outdoor (più info)



PERINALDO



10.00. Vicoli d’arte: atelier di artisti per i vicoli del centro storico, in collaborazione con l’accademia di Brera, fino al 16 luglio



10.30. 4° torneo rapid di scacchi Perinaldo 2026 in belvedere Chianea



21.45. Deep Sky Nights all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-19.00. ‘Monaco Méditerranée’: salone che celebra la creatività contemporanea e lo stile di vita mediterraneo attraverso una raffinata selezione di creatori, artigiani, designer e case indipendenti riuniti nel cuore di Monaco. Forum Grimaldi (più info)



21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Simone Young con Pablo Ferrández (violoncello). Musiche di Gustav Mahler. In programma musiche di: Mendelssohn, Elgar, Mozart. Corte d’Onore del Palazzo del Principe (più info)



NICE

19.30. Pitbull – ‘I'm back Tour 2026’ con ospite speciale Lil Jon. Allianz Riviera Boulevard des jardinier (info e acquisto biglietti a questo link)





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