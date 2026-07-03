Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 3 LUGLIO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-19.00. 'Anziani?': un pomeriggio di confronto sul futuro della terza età a Sanremo. Come vivono oggi gli over 65? Quali sono i loro bisogni, le opportunità e il ruolo che possono continuare a svolgere nella vita della comunità? A queste domande cercherà di dare risposta l'iniziativa promossa da Generazione Sanremo. Sala della Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi 47, ingresso libero (locandina)



17.00. Per la rassegna ‘Sanremo Jazz Festival’, mostra fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)



18.00-20.00. Per il ‘Sanremo Jazz Festival’, Busker: artisti di strada (Open Stage)

19.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto del Peach Jam Trio in Piazza Bresca

19.30. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto dell’Enough Trio. Mille 806, via Giacomo Matteotti 104



19.30. Sagra di San Siro 2026: serata gastronomica e danzante con servizio al tavolo per i festeggiamenti patronali allietata dall’Orchestra Fantasia. Piazza San Siro, info 328 7125882



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Vicidomini Briano duo’ formato da Angela Vicidomini (voce) e Alessio Briano (tastiere). Un viaggio musicale all’insegna dei successi internazionali e della musica leggera italiana. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto del Fofo Swing Trio. Drinx, via Gioberti 43



20.00. Apertura festeggiamenti di Sant’Anna a Coldirodi: serata gastronomica e danzante con ‘Giacomo Mirage e la voce di Francesca’. Campo da basket



21.00. Evento organizzato da Fratelli d’Italia della provincia di Imperia volto ad affrontare i temi dell’immigrazione, della pressione fiscale e del lavoro, con un approfondimento sui principali risultati conseguiti dal Governo Meloni nel corso di questi anni di mandato. Intervengono: l’On. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia; l’On. Matteo Rosso, coordinatore regionale della Liguria; il Sen. Gianni Berrino, coordinatore provinciale di Imperia; l’Assessore al Turismo della Regione Liguria, Luca Lombardi. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99

21.30. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, concerto ‘The Remedy Tour 2026’ di Kurt Rosenwinkel con Pietro Tonolo, Jorge Rossy, Giampaolo Casati, Dario Deidda e Giancarlo Bianchetti. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (info e prenotazioni a questo link)



21.45. Per ‘Il Forte del Cinema’, rassegna cinematografica all’aperto realizzata in collaborazione con il Teatro Ariston Sanremo, proiezione film ‘Super Mario Galaxy – Il Film’. Terrazza dei Bastioni del Forte di Santa Tecla (8 euro)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



21.00. Appuntamento dedicato ai viaggi e al racconto del mondo attraverso la presentazione del libro ‘Dovevo restare a casa - Tutto il bello del mondo guardato di traverso’ scritto da Fiorenzo Runco e impreziosito dalla prefazione di Beppe Tenti, storico ideatore e volto dei documentari tv di Overland. A dialogare con l’autore Gabriella Benedetti, caporedattrice del gruppo Facebook VivImperia, mentre alcuni intermezzi musicali a tema eseguiti dal vivo al pianoforte da Tiziana Zunino Circolo Castelvecchio, Viale Europa 7



21.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia – Cartoline Musicali al Monte Calvario’ (4ª edizione), ‘Sogno Notturno – In Memoria di Don Del Santo’: concerto eseguito dall’Ensemble Belle Epoque formato da M° Piera Raineri (Pianista Concertatrice) e Mattia Pelosi (Tenore). Santuario di Santa Croce sul Monte Calvario (agosto (a partire dalle 20, e al termine dei concerti), disponibile servizio navetta gratuito con partenze da Piazza Ricci e da via Tommaso Littardi, area di servizio di fronte al campo sportivo)



VENTIMIGLIA



21.00. 51° Agosto Medievale, presentazione del Palio Agosto Medievale. Centro Polivalente San Francesco



VALLECROSIA AL MARE

18.30-01.00. Fontane Danzanti: uno spettacolo di musica, luci e acqua. Piazza Ex Mercato dei Fiori



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto



17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio



17.00. ‘Irene si veste di giallo’: lettura teatrale del testo ritrovato ‘Chi ha ucciso Jimmy Suffolk?’ scritto da Irene Brin a 19 anni. Regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa, con interpretazioni di Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata e Silvia Villa + sfilata di moda a cura di Maison Daphné, ispirata all’eleganza degli anni ’50 e ’60 e all’eredità culturale di Irene Brin. Partecipa il nipote della scrittrice, il professor Vincent Torre. Giardino di Irene Brin, ingresso libero fino a esaurimento posti

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘Conoscere per Amare’: serata dedicata all’arte con intervento del curatore della Villa Pompeo Mariani Carlo Bagnasco su ‘Monet e Mariani, luci e colori delle riviere: l’influenza del fascino di Bordighera nelle opere di Claude Monet’. Giardini della ‘Fondazione San Giuseppe’ in Via del Troglio 4, ingresso gratuito, info 0184 261404



OSPEDALETTI



9.30. Inaugurazione dei lavori di rigenerazione urbana che hanno interessato una parte di pista ciclopedonale nella tratta a ridosso della vecchia stazione ferroviaria. Oltre al Sindaco di Ospedaletti Daniele Cimiotti e altri rappresentanti dell'amministrazione comunale, partecipano l'Assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola, consiglieri regionali e numerosi altri sindaci della provincia di Imperia



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



TAGGIA ARMA



20.30. Serata spagnola 'Paella y Sangria' cucinata in una spettacolare paellera di 1 metro di diametro, preparata dallo chef premiato Andrea e accompagnata dalla sangria e da un’atmosfera allegra in perfetto stile spagnolo. Bagni Germana, prenotazioni: 347 4343666 (più info)



21.00. Concerto del Coro Mille Voci 'Una Voce' a cura dell’Associazione 'Amici della Musica e dell’Arte'. Ex Mercato Coperto a Taggia



21.30. 'I Complessi Anni ’60': cover band specializzata nel riproporre dal vivo vasto repertorio dei gruppi musicali anni ’60. Piazzetta Chierotti ad Arma



21.30. 'C’è storia e storia': commedia scritta da Chiara Giribaldi e diretta da Gino Brusco e a cura della Compagnia ' I Cattivi di Cuore'. Anfiteatro del Castello a Taggia



RIVA LIGURE



20.00. Intrattenimento musicale con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà (Lato Levante)

21.00. Karaoke in Via Nino Bixio (Lato Ponente)



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)

21.30. Serata musicale ‘Raccontami di te – Michele’ in piazza Martiri della Libertà

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Camminata del Benessere con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidarietà’ in collaborazione con la Croce d’Oro di Cervo. Piazzale Olimpia



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



21.30. Per M&t Festival (32ᵃ edizione), ‘Un Giardino di Aranci fatto in casa’: spettacolo teatrale con Antonella Calderola, Azzurra Rizzolo e Marco Costantini. È una commedia in due atti che gode di una trama briosa, con squarci di intensa umanità e fruisce di un dialogo ricco, divertente ed articolato con un retrogusto amaro. Piazza della Torre



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

18.00-01.00. ‘Arte E Gusto - Arte, Artigianato, Cultura e Colture’: manifestazione espositiva, culturale ed intrattenitiva volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze a cura di CNA Imperia. Centro G. Falcone, anche domani



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio

CIVEZZA



21.15. Concerto ‘Per Mare e Per Terra’ del Trio Mormorè. Piazza della Chiesa

COSTARAINERA



21.00. Concerto pop ‘Breakboxes Acoustic Duo’ con servizio bar. Piazza V. Emanuele II



DIANO ARENTINO

21.15. ‘Puntando alle Stelle’: ritrovo presso la chiesa di San Bernardo ad Evigno per poi percorrere circa 800 metri a piedi per raggiungere il luogo di osservazione alla scoperta di stelle e costellazioni a occhio nudo e ammassi stellari e nebulose ai telescopi. A cura dell’associazione Stellaria. Evigno, Ex Poligono di Tiro, prenotazione consigliata con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Donatella Alfonso ‘Quando gli alberi parlano’ (Castelvecchi). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



TRIORA



10.00. Corso di scrittura nel bosco di Marco Mastrorilli (venerdì, sabato e domenica). Per informazioni: info@mastrorilli.it



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI



21.15. Spettacolo teatrale a cura di Luisa Vassallo 'DazioCristoforo’ che rende omaggio all’universo immaginifico di Slava Polunin, clown e mimo tra i più famosi al mondo, e messo in scena l’Associazione ‘A Occhi Aperti’ e Officina Teatrale Sulla Strada di Grock. Piazzetta della chiesa a Tovetto, ingresso gratuito



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con il Trio Frankie Rochester (Jazz Pop Fusion). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



MONACO



18.30. U Sciaratu, il carnevale estivo della Rocca, a tema Animali Fantastici: sfilata di carri allegorici appositamente allestiti per l'occasione, intrattenimento, truccabimbi, sculture di palloncini, spettacoli di strada, nonché stand di gelati, popcorn e zucchero filato per grandi e piccini + dalle 22 grande ballo nella piazza del Municipio



19.30. Serata di gala in occasione del 40° anniversario de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ con sfilata di ballerini, coreografi, musicisti e artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della compagnia. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



SABATO 4 LUGLIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00. Sport Ability Day: possibilità di provare numerose discipline sportive: dal calcio al rugby, passando per hockey su prato, ciclismo, tennis tavolo, arrampicata, atletica leggera, trekking, pallavolo, automobilismo e altre ancora. Saranno presenti istruttori e atleti di numerose Associazioni: Sanremese Calcio, Sanremo Rugby, Viva Sport Imperia, A Ruota Libera, TT Arma di Taggia, Ala Sanremo, Pro San Pietro Atletica, Riviera Volley Sanremo, Liguria Calcio non vedenti, Ponente corse, Ad Sidera, Anffas, Bikers HDC Imperia, 333. Pista d’Atletica a Pian di Poma (il programma)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Un Sanremo Jazz Festival’, ultimo giorno della mostra fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò (più info)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)

18.00-20.00. Per il ‘Sanremo Jazz Festival’, Busker: artisti di strada (Open Stage)



18.00. Swing Corner of the Fortress (5° edizione): concerto omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita offerto dal duo composto dal trombettista milanese Giancarlo Mariani e dal maestro Massimo Dal Prà, noto direttore d’orchestra e docente di Conservatorio, al piano elettrico + presentazione del libro fotografico 'My Miles' di Umberto Germinale. Direzione artistica Freddy Colt. Forte di Santa Tecla (più info)



18.30. Per il Festival Le Muse 2026’, ‘Lo stupro etnico e il bullismo’: presentazione del romanzo di Loriana Lucciarini ‘Non sul mio corpo’ che racconta lo stupro etnico nella ex Jugoslavia. Partecipa l’avvocata Agata Amanetti con un intervento sullo stupro etnico in Sudan che riguarda, come documentato da Medici Senza frontiere dal 2024, migliaia di donne. Spazio di piazza Cassini 10/11, ingresso libero

19.30. Sagra di San Siro 2026: serata gastronomica e danzante con servizio al tavolo per i festeggiamenti patronali allietata dall’Orchestra Fantasia + premiazioni della corsa ‘StraSanSiro’. Piazza San Siro, info 328 7125882



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Velvet Sound’, duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato di volta in volta dalle incantevoli voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo. Il progetto propone un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

20.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto del Bemsha Trio Jazz. Drinx, Via Gioberti 43



20.00. Festa di Sant’Anna a Coldirodi: serata gastronomica e danzante con l'orchestra ‘Ciansunier’. Campo da basket di Coldirodi



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita; serata con servizio bar e cucina allietata dall'orchestra Beppe Montagna. Frazione Poggio (ampio parcheggio)

21.30. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, concerto Nils Landgren & Funk Unit. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (info e acquisto biglietti a questo link)



21.45. Per ‘Il Forte del Cinema’, rassegna cinematografica all’aperto realizzata in collaborazione con il Teatro Ariston Sanremo, proiezione film ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Terrazza dei Bastioni del Forte di Santa Tecla (8 euro)



00.00. Live allla consolle della dj e producer sanremese di fama internazionale Georgia Mos. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info e prenotazioni +39 339 2743970



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. ‘Villa Grock e il Linguaggio dei Simboli’: un viaggio tra arte, storia, simbolismi e atmosfere fuori dal tempo con possibilità di arricchire l’esperienza con la formula ‘colazione alla caffetteria Hard Grock Café, biglietto di ingresso e visita accompagnata’ (disponibile Servizio Navetta con partenza da Piazza Dante). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



19.00-02.00. Notte Bianca di Costa d’Oneglia 2026 e 39ª Festa della Bandiera Argentina: serata di musica, tango, iniziative culturali, ludiche, tradizionali e gastronomiche. A cura del Circolo Culturale Manuel Belgrano. Frazione Costa d’Oneglia, navetta gratuita dalle h 19 da largo Nannollo Piana (fermata Bus dietro Piazza Dante e fermata bivio per Costa d'Oneglia (rotonda di Castelvecchio) (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)



21.00. Danza Imperia incontra i ballerini dal corpo di ballo del Polish National Ballet di Varsavia. Evento a cura dell’Academia De Baile. Teatro Cavour, info +39 303 3396/30

VENTIMIGLIA

21.00. Musica a cura dell’Orchestra Mirko Casadei al Belvedere Resentello



21.00. Concerto delle pianiste Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro presso la chiesa di San Francesco, ingresso libero

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



18.30-01.00. Drum 100: evento musicale con performance di 100 batteristi presso la Piazza Ex Mercato dei Fiori. A cura della Camp Rock ASD

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto

17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio

21.30. Balliamoci l’Estate con l'animazione di Gianni Rossi alla Rotonda Sant’Ampelio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.30. ‘Un delitto in alto mare’ (Cena con delitto): una crociera di lusso. Ospiti illustri. Un mistero da risolvere. A cura della Compagnia Hic et Nunc con parte del ricavato devoluto a No14You, sportello di ascolto e aiuto contro la violenza (45 euro compresi i vini, abito a tema gradito). San Marco Gourmet, Lungomare Argentina 36, info e prenotazioni +39 380 4399192

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



19.00. Grand Opening di Atelier Robert – House of Floral, Art & Couture, spazio dedicato all'arte floreale, al design e alla couture, con l'obiettivo di offrire un nuovo punto di riferimento culturale e creativo sulla Riviera. Nuovo Showroom in Corso Regina Margherita 98/3



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Per la Rassegna ‘È Tempo di Libri’, Stefania Andreoli presenta ‘Un’ottima famiglia’ (Rizzoli). Evento in collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale



TAGGIA

18.00. Fiera promozionale e collezionismo – Mercatino a tema musicale a cura dell'Associazione 'Noteinarmonia'. Ex Mercato Coperto a Taggia



20.30. ‘Travelling Blues Festival 2026': esibizione del ‘Veronica Sbergia Quintet’ formato da Veronica Sbergia, Max De Bernardi alla chitarra acustica, Simone Scifoni al pianoforte, Simone Dabusti alla tromba e Dario Polerani al contrabbasso + Lakeetra Knowles accompagnata dalla Musictrain Band, formazione composta da Pablo Leoni alla batteria, Andrea Vismara al basso, Enrico Polverari alla chitarra e Luciano 'Lucky' Pesce alle tastiere. Mercato Coperto sul Lungo Argentina di Taggia, ingresso gratuito



RIVA LIGURE



21.30. Ballo liscio con l’Orchestra ‘Rita e gli Evergreen’. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

19.00. ‘Vini d’Amare’ (16ª edizione), notte di vini di Liguria e musica sotto le stelle (itinerario dalle ore 19): degustazione itinerante tra gli angoli più caratteristici del centro storico. 7 postazioni, abbinate a cibi tipici in ogni postazione, saranno dedicate ai quattro storici vitigni DOC liguri – Vermentino, Pigato, Rossese e Ormeasco – Scaic-tra, bollicine di Liguria, presidiate dai sommelier dell'AIS - Associazione Italiana Sommelier (locandina con la mappa)

DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



21.00. Per la 15ª Estate Musicale Dianese Festival, The Best of Dire Straits - tributo a cura della Solid Rockers (tribute band): Fabrizio Barbera (voce e chitarre), Maurizio Dedoni (basso), Luca Giuffrida (batteria), Riccardo Malan (chitarra), Paolo Bertolissi (sax e tastiere) e Riccardo Sasso (pianoforte e tastiere). (10 euro, ridotto Under 14 5 euro). Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidarietà’ in collaborazione con la Croce d’Oro di Cervo. Piazzale Olimpia



21.30. Per M&t Festival (32ᵃ edizione), ‘The Kollege’. Piazza della Torre



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

18.00-01.00. ‘Arte E Gusto - Arte, Artigianato, Cultura e Colture’: manifestazione espositiva, culturale ed intrattenitiva volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze a cura di CNA Imperia. Centro G. Falcone



21.00. OndeSonore: spettacolo itinerante (Musica, Teatro e Canto tra i carruggi) con la Scuola MusicArte di Camporosso. Centro Storico



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



21.30. 'Oltre la Riva - L'entroterra in Musica', 'Sherocks - la grande musica delle Donne'. Evento a cura dell'associazione 'Fare Musica'. Piazza Marconi, ingresso libero



COSIO D'ARROSCIA

18.00. Inaugurazione di 'Dis Art Azione - Una nuova deriva', progetto espositivo ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Situazioni Tribaliglobali, che riunisce le ricerche di Arturo Caldi, Cesare Di Nunno, Lara Giordanella, Emilio Grollero, Gianni Chiodo, Federico Molinari, Diego Repetto, Monica Repetto, Claudia Sepertino e Simonetta Tassara, dando vita a una riflessione corale sul ruolo dell'arte nel XXI secolo e sulla possibilità di ridefinire il rapporto tra opera, artista e società. Galleria Derive, via Mazzini



COSTARAINERA



15.00-17.00. Storie di mare e di balene, laboratorio per bambini a cura di Pro Natura. Giardino di Costarainera

DIANO CASTELLO

21.00. Per ‘Sorrisi Lirici a Diano Castello’ (10ª edizione – Memorial ‘Enzo Dara’) rappresentazione dell’ Opera buffa in tre atti ‘Don Pasquale’ di G. Donizetti. Con: Don Pasquale, basso: Nicholas Tagliatini; Norina, soprano: Anna Delfino; Ernesto, tenore: Federico Buttazzo; Dottor Malesta, baritono: Carlo Morini; Un Notaro, baritono: Riccardo Montemezzi. Maestro al pianoforte: Alberto Perfetti. Piazza Mons. Massone, ingresso libero (più info)



DOLCEACQUA



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)



ISOLABONA



20.00. Serata hamburger e patatine animata da DJ Nandino. I Tigli



PERINALDO



21.00. L’Emporio del teatro Auser, Anteas & B.D.T. Sanremo presentano ‘La locanda del tesoro nascosto’, commedia brillante in due atti di Ernestina Pellesi. La storia è ambientata a Calizzano nella locanda delle sorelle Allegra e Diletta, che gestiscono con l'aiuto della cugina Clarissa, e ruota intorno ad un presunto tesoro, che attira clienti in cerca d'oro e... non solo. Piazza della chiesa



21.45. Osservazione delle nebulose del cielo estivo all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Domenico Cerri’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.00. Corso di scrittura nel bosco di Marco Mastrorilli (sabato e domenica). Per informazioni: info@mastrorilli.it



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Giovanni e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA



18.30. 'Estate a Vallebona 2026': la giovane scrittrice residente a Vallebona, Emma Sorriento presenta il suo libro 'Tamago'. Conduce Pia Viale, dell'Associazione A Cria, in un dialogo dedicato al romanzo e al percorso letterario dell'autrice. Loggia dell'Aria del Palazzo Comunale, ingresso libero



FRANCIA

CANNES

22.00. Festival di arte pirotecnica, i più grandi pirotecnici internazionali tornano nella baia di Cannes per dipingere nuovi affreschi nel cielo. Primo appuntamento con l’azienda Pyro-Team DOO (Serbia) a tema ‘Immersivo’. Baia della città (più info)



CAGNES-SUR-MER



10.00-22.00. Festa di San Pietro e del Mare - Festa dei Pescatori: spettacoli, attività nautiche, sardinade e molto altro. Baie du Cros, anche domani (la brochure con il programma)



MENTON

9.00-11.00. ‘Dalla salute della Terra alla salute dell'Uomo’: viaggio alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale a cura dell'Associazione Pedagogia Steineriana di Vallebona. Interviene Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica (contributo minimo di 10 euro destinato al sostegno delle attività dell'Associazione). Giardino del ristorante Mirazur, Av. Aristide Briand 30 (prenotazione obbligatoria, posti limitati WhatsApp: 3472496690 Aurélie)



MONACO



19.30-22.30. Serata americana in occasione della festa nazionale americana, In programma: un'atmosfera festosa, cibo disponibile in loco e un concerto dal vivo del gruppo Vintage Drive per una piacevole e conviviale serata nel cuore del mercato. Condamine Market, Place d'Armes 15



19.30. Serata di gala in occasione del 40° anniversario de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ con sfilata di ballerini, coreografi, musicisti e artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della compagnia. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



DOMENICA 5 LUGLIO

SANREMO



8.30. Escursione da Colla Serro al Castagneto di Groo di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.30 presso la ex-stazione dei treni di Sanremo oppure alle ore 9.15 a Bajardo, info 338 1375423 (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



13.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.30-19.00. Mareggiando: progetto di attività didattiche promosso da Direzione regionale Musei Nazionali Liguria a cura di Roberta Di Marco. Mostra conclusiva degli elaborati delle classi partecipanti. Forte di Santa Tecla (più info)



17.40. Tracce: laboratorio creativo per bambini e famiglie imparando a vedere l’arte nelle forme, nelle ombre e nelle trame delle sue mura storiche (10 euro a bambino). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 333 7805551 (più info)



19.30. Sagra di San Siro 2026, ‘La Braciata’: serata con musica latina e carne alla brace allietata da DJ Sebastian Crossover. Piazza San Siro, info 328 7125882



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time’: serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Elicorda duo’ formato da Elisa Arnaldi (voce) e Davide Fusi (tastiere) che propone un raffinato percorso musicale che attraversa la tradizione della canzone italiana e internazionale, reinterpretata con sensibilità contemporanea. Attraverso arrangiamenti originali in chiave jazz e swing. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festa di Sant’Anna a Coldirodi: serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Alesinger’. Campo da basket di Coldirodi

21.00. Per ‘Sanremo Summer Simphony’, Goran Bregovic in ‘The Belly Button of the World’ (l’ombelico del mondo). Pian di Nave, ingresso gratuito fino a esaurimento posti (più info)

IMPERIA



21.00. Per la rassegna ‘Musica al santuario’ (5ª edizione), ‘Il pianoforte romantico’: concerto di Giovanni Doria Miglietta (pianoforte), Quintetto Amadeo (Archi). Musiche di Chopin. Santuario di Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore dei restauri del Santuario, info 333 9076317 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. ‘Domenica Insieme Estate 2026’ a cura di Confesercenti nel Centro cittadino. Per l'intera giornata il centro città e le vie traverse saranno animati dall'isola pedonale lungo l'Aurelia, dai negozi aperti, dalle bancarelle di ambulanti, hobbysti e brocante e da iniziative di animazione itineranti con la musica della Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia e la sfilata degli Sbandieranti e Musici di Ventimiglia pensate per rendere ancora più piacevole passeggiare tra le vie cittadine



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: ultimo giorno della mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.20. Cinema all’aperto con proiezione film ‘C’era una volta in Bhutan’ Giardini Lowe

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Concerto con il gruppo ‘Erbagrama’ in piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



9.00-18.30. Arma Summer Shopping: affari, negozi & botteghe aperte + dalle 15 intrattenimento musicale dei Three Quarters, formazione composta da Gianluca Spezialetti, voce e chitarra acustica, Nino Putrino, chitarra elettrica, e Maurizio Ditozzi, sax. Evento a cura di Confartigianato. Via Boselli e Via della Cornice ad Arma di Taggia



21.30. 'Beatles che storia!!!': omaggio alla storica band inglese con interpretazioni live, una narrazione e suggestive immagini proiettate su schermo gigante. Piazza Tiziano Cherotti ad Arma

SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA



9.00-19.00. Mercatino ‘Diano Colleziona’ nell'Isola Pedonale

21.00. Per la rassegna ‘Incontri ravvicinati coi cantautori’, ospite di Stefano Senardi la cantante Tosca che parlerà di ‘Feminae’, il suo nuovo album che rimette al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà. Presenta Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



11.00. Meeting Internazionale 500 storiche a cura del Fiat 500 Club Italia. Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidarietà’ in collaborazione con la Croce d’Oro di Cervo. Piazzale Olimpia

ENTROTERRA

BAJARDO



9.15. Escursione da Colla Serro al Castagneto di Groo di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.30 presso la ex-stazione dei treni di Sanremo oppure alle ore 9.15 a Bajardo, info 338 1375423 (più info)



CARPASIO

10.00. Festa della Lavanda: inizio prima distillazione + Aperitivo al Museo su prenotazione (h 11.30) + inizio seconda distillazione (h 15) + presentazione del libro ‘Il Profumo è nell’aria’ di Enzo Ferrari (h 17) + Apericena al Museo su prenotazione (h 18) + per tutto il giorno visite guidate al Museo (entrata libera) e laboratori gratuiti per grandi e piccini. Museo della Lavanda, info e prenotazioni 331 737 8106



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



COSTARAINERA



9.30. Incontro e lezioni di snorkeling presso ‘I giardini incantati di Costarainera’, passeggiata a mare



DOLCEACQUA



15.00. Visita guidata: passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici, info e prenotazioni: +39 0184 206 666 (entro le ore 17.00 del giorno precedente)



ISOLABONA



21.00. Spettacolo teatrale ‘L’umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello’ messo in scena dagli attori della FormAzione lab e della Compagnia del Teatro della Luna. I Tigli

PERINALDO



21.45. Osservazione delle nebulose del cielo estivo all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)

17.00. Inaugurazione mostra diffusa ‘Uno Di Voi - One Of You’ dell’artista Corinne Torii. Bar Cavour (le opere saranno esposte nelle attività del paese fino al 6 settembre)

SEBORGA



19.00-24.00. Onorata Milonga Festival: contenitore artistico tra milonghe, mostre, esibizioni e musica dal vivo ideata e diretta artisticamente dall' operatrice culturale Monica Nucera Mantelli. Evento gratuito a cura di Casa de Tango by Etnotango (dalle ore 17, Musei, Ambasciata Templare e Sale espositive aperte). Piazza Martiri Patrioti (il programma a questo link)

TRIORA



10.00. Corso di scrittura nel bosco di Marco Mastrorilli (ultimo giorno). Per informazioni: info@mastrorilli.it

10.30. Processione Madonna della Misericordia + nel pomeriggio Concerto bandistico. Piazza Tommaso Reggio



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCE

CAGNES-SUR-MER



10.00-22.00. Festa di San Pietro e del Mare - Festa dei Pescatori: spettacoli, attività nautiche, sardinade e molto altro. Baie du Cros (la brochure con il programma)





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