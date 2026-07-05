Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 5 luglio 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 5 LUGLIO

SANREMO



8.30. Escursione da Colla Serro al Castagneto di Groo di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.30 presso la ex-stazione dei treni di Sanremo oppure alle ore 9.15 a Bajardo, info 338 1375423 (più info)



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



13.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.30-19.00. Mareggiando: progetto di attività didattiche promosso da Direzione regionale Musei Nazionali Liguria a cura di Roberta Di Marco. Mostra conclusiva degli elaborati delle classi partecipanti. Forte di Santa Tecla (più info)



17.40. Tracce: laboratorio creativo per bambini e famiglie imparando a vedere l’arte nelle forme, nelle ombre e nelle trame delle sue mura storiche (10 euro a bambino). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 333 7805551 (più info)



19.30. Sagra di San Siro 2026, ‘La Braciata’: serata con musica latina e carne alla brace allietata da DJ Sebastian Crossover. Piazza San Siro, info 328 7125882



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time’: serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Elicorda duo’ formato da Elisa Arnaldi (voce) e Davide Fusi (tastiere) che propone un raffinato percorso musicale che attraversa la tradizione della canzone italiana e internazionale, reinterpretata con sensibilità contemporanea. Attraverso arrangiamenti originali in chiave jazz e swing. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festa di Sant’Anna a Coldirodi: serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Alesinger’. Campo da basket di Coldirodi

21.00. Per ‘Sanremo Summer Simphony’, Goran Bregovic in ‘The Belly Button of the World’ (l’ombelico del mondo). Pian di Nave, ingresso gratuito fino a esaurimento posti (più info)

IMPERIA



8.00-12.00. ‘Il mare per tutti’: escursione in mare a favore delle Persone con disabilità a cura dell'Associazione di Pesca Sportiva Dilettantistica Stella Maris con dimostrazione di pesca. Ritrovo sulla passeggiata nel tratto antistante la chiesa Ave Maris Stella



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Musica al santuario’ (5ª edizione), ‘Il pianoforte romantico’: concerto di Giovanni Doria Miglietta (pianoforte), Quintetto Amadeo (Archi). Musiche di Chopin. Santuario di Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore dei restauri del Santuario, info 333 9076317 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. ‘Domenica Insieme Estate 2026’ a cura di Confesercenti nel Centro cittadino. Per l'intera giornata il centro città e le vie traverse saranno animati dall'isola pedonale lungo l'Aurelia, dai negozi aperti, dalle bancarelle di ambulanti, hobbysti e brocante e da iniziative di animazione itineranti con la musica della Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia e la sfilata degli Sbandieranti e Musici di Ventimiglia pensate per rendere ancora più piacevole passeggiare tra le vie cittadine



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio



17.00. Visita guidata in Villa Mariani e possibilità di vedere bozzetto 'Madonna dell' Olivo’ opera di Nicolò Barabino (8 euro). Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: ultimo giorno della mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.20. Cinema all’aperto con proiezione film ‘C’era una volta in Bhutan’ Giardini Lowe

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Concerto con il gruppo ‘Erbagrama’ in piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



9.00-18.30. Arma Summer Shopping: affari, negozi & botteghe aperte + dalle 15 intrattenimento musicale dei Three Quarters, formazione composta da Gianluca Spezialetti, voce e chitarra acustica, Nino Putrino, chitarra elettrica, e Maurizio Ditozzi, sax. Evento a cura di Confartigianato. Via Boselli e Via della Cornice ad Arma di Taggia



21.30. 'Beatles che storia!!!': omaggio alla storica band inglese con interpretazioni live, una narrazione e suggestive immagini proiettate su schermo gigante. Piazza Tiziano Cherotti ad Arma

SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA



9.00-19.00. Mercatino ‘Diano Colleziona’ nell'Isola Pedonale

21.00. Per la rassegna ‘Incontri ravvicinati coi cantautori’, ospite di Stefano Senardi la cantante Tosca che parlerà di ‘Feminae’, il suo nuovo album che rimette al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà. Presenta Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



11.00. Meeting Internazionale 500 storiche a cura del Fiat 500 Club Italia. Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidarietà’ in collaborazione con la Croce d’Oro di Cervo. Piazzale Olimpia

ENTROTERRA

BAJARDO



9.15. Escursione da Colla Serro al Castagneto di Groo di circa 5 ore accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle ore 8.30 presso la ex-stazione dei treni di Sanremo oppure alle ore 9.15 a Bajardo, info 338 1375423 (più info)



CARPASIO

10.00. Festa della Lavanda: inizio prima distillazione + Aperitivo al Museo su prenotazione (h 11.30) + inizio seconda distillazione (h 15) + presentazione del libro ‘Il Profumo è nell’aria’ di Enzo Ferrari (h 17) + Apericena al Museo su prenotazione (h 18) + per tutto il giorno visite guidate al Museo (entrata libera) e laboratori gratuiti per grandi e piccini. Museo della Lavanda, info e prenotazioni 331 737 8106



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



COSTARAINERA



9.30. Incontro e lezioni di snorkeling presso ‘I giardini incantati di Costarainera’, passeggiata a mare



DOLCEACQUA



15.00. Visita guidata: passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici, info e prenotazioni: +39 0184 206 666 (entro le ore 17.00 del giorno precedente)



ISOLABONA



21.00. Spettacolo teatrale ‘L’umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello’ messo in scena dagli attori della FormAzione lab e della Compagnia del Teatro della Luna. I Tigli

PERINALDO



21.45. Osservazione delle nebulose del cielo estivo all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)

17.00. Inaugurazione mostra diffusa ‘Uno Di Voi - One Of You’ dell’artista Corinne Torii. Bar Cavour (le opere saranno esposte nelle attività del paese fino al 6 settembre)



ROCCHETTA NERVINA



18.00. Concerto dell’orchestra genovese Trillargento, diretta dal maestro Matteo Guerrieri, nell’ambito del Campus 'Voci d’acqua e di terra' organizzato dall’Associazione Troubar Clair. Piazza Don Antonio Viale

SEBORGA



19.00-24.00. Onorata Milonga Festival: contenitore artistico tra milonghe, mostre, esibizioni e musica dal vivo ideata e diretta artisticamente dall' operatrice culturale Monica Nucera Mantelli. Evento gratuito a cura di Casa de Tango by Etnotango (dalle ore 17, Musei, Ambasciata Templare e Sale espositive aperte). Piazza Martiri Patrioti (il programma a questo link)

TRIORA



10.00. Corso di scrittura nel bosco di Marco Mastrorilli (ultimo giorno). Per informazioni: info@mastrorilli.it

10.30. Processione Madonna della Misericordia + nel pomeriggio Concerto bandistico. Piazza Tommaso Reggio



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCE

CAGNES-SUR-MER



10.00-22.00. Festa di San Pietro e del Mare - Festa dei Pescatori: spettacoli, attività nautiche, sardinade e molto altro. Baie du Cros (la brochure con il programma)





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