Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 28 giugno 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 28 GIUGNO

SANREMO

9.00. Mercatini Artigianato in Corso Imperatrice, fino al 28 giugno



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, inaugurazione Mostra Fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)



18.00. Per la rassegna ‘Scrittrici in Libreria’ Roberta Poggio (scrittrice, sceneggiatrice, traduttrice) parla del suo romanzo ‘Onora il padre’. Accompagnamento musicale di Adriano Ghirardo. Conduce Daniela Cassini. Libreria Ubik Sanremo Libri di Via Roma 91



18.00-20.00. Sanremo Jazz Festival 2026: Marching Band nel Centro Cittadino



18.00. Lezioni, laboratori, esposizioni e performance in occasione del Simposio di ‘Patafisica, con ospiti da tutta Italia (e non solo) per 3 giorni di festa conclusiva del secondo anno di attività della Cattedra di ‘Patafisica’. Accademia della Pigna, in piazza Capitolo 1, info fondazionepata@officinebrand.it

19.00. Per la Stagione Concertistica Internazionale 2026 ‘I Concerti di Villa Nobel’ (8ª edizione), evento dal titolo ‘Jazz in Brandeburg & friends!’ con Giuseppe Nova (flauto), Giorgio Boffa (contrabbasso), Giovanni Scotta (pianoforte). Musiche di Bach, Bolling, Bernstein (12 euro). Villa Nobel, consigliata prenotazione +39 0184501017 - +39 3382987503 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, Sanremo Jazz Festival 2026’: concerto del David Linx Quintet. Opening Toccata con Mario Piacentini. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Spettacolo ‘Se un uomo… se una donna - Quando il cinema va a teatro’ messo in scena dalla compagnia ‘Teatro della Luna’. Piazza San Siro



21.00. Finale regionale del nuovo format ‘Canta Con Noi Nazionale’ dell’associazione Viva Armea. ‘SalsaMenteria’ in piazza Borea D’Olmo, info 380 70 98 908



IMPERIA



8.45. Escursione da S. Bernardo di Mendatica al Monte Frontè accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alle ore 8.45 presso il parcheggio del LIDL di Imperia Oneglia (200 metri dalla stazione FS) oppure ore 9.45 a San Bernardo di Mendatica di fronte all’albergo San Bernardo (ora chiuso) (i dettagli a questo link)

11.00. ‘Grock e la musica’: una giornata tra musica, creatività e meraviglia a Villa Grock. Alle 11.00 e alle 15.00, visite accompagnate alla Villa per conoscere la storia di Grock, il più grande clown del mondo + postazione creativa dedicata ai più piccoli (tutto il giorno). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e acquisto biglietti a questo link)



17.00-22.00. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja: in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici+ attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi, fino al 29 giugno (il programma a questo link)



19.00. ‘Würstel Challenge’: format esclusivo tra street food, la comicità di Mauro Villata da Colorado e una grande lotteria finale con in palio uno scooter 125. Paninoteca Lucky, via G. Alterisio, info 324 6015262 (più info)



21.00. Festeggiamenti di San Pietro Apostolo: Santa Messa celebrata dal prevosto della parrocchia di Santa Maria Maddalena in San Lorenzo al Mare + vestizione di nuovi confratelli + processione verso il Duomo con la statua del Santo



VENTIMIGLIA



10.00-12.00. Ultimo giorno della mostra di Acquerelli Botanici ‘Opuntia’ di Chiara Trinchieri aperta ai visitatori muniti di biglietto d'ingresso ai Giardini Hanbury. Palazzo Hanbury (più info)

19.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026’, ‘La rotta di Ulisse, la rotta di Enea’ con Sergio Maifredi. Museo Area Archeologica di Nervia (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Per il Festival ‘Albintimilium theatrum fEst’ 2026’, ‘Il Mediterraneo in barca’ di Georges Simenon: spettacolo teatral-musicale con Mino Manni. Musiche originali di Roberto Frati. Teatro Romano (info e acquisto biglietti a questo link)

21.00. Quando il Teatro incontra la musica: evento artistico e culturale a cura del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia con la partecipazione di artisti di grande talento: Gioacchino Logico, interpreta il Sommo Poeta Attore; Nadiia Karpova, interpreta la Principessa della Lirica; Marilena Cozzi, interpreta damigella della Principessa e cantante jazz; Emilia Spinella, interpreta Anima Rock and Soul; Rino Aliquò, interpreta il presentatore folle e poliedrico tuttofare. Ex Chiesa di San Francesco, ingresso libero



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



10.30. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



16.00. Bordighera Cup – Regata della Gallinara: rinfresco e cerimonia di premiazione della regate, del Trofeo Giuseppe Statari e assegnazione del Trofeo di Primavera. Sede dello Yacht Club di Bordighera, nel porto turistico della città (più info)



18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



SAN LORENZO AL MARE

9.00-19.00. Fiera delle Fiere fashion con made in Italy e artigianato. Piazzale dell’ex Stazione

DIANO MARINA



9.00. ‘Divertiamoci a Diano Marina’ (14ª edizione): due intere giornate di animazione con stand di hobbistica, prodotti tipici e artigianato, a cura dell’Associazione ViviDianoMarina... con Noi e dei commercianti cittadini. Centro cittadino (isola pedonale)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13/09)

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06/09)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13/09)

CERVO

9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

ENTROTERRA

CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



CIVEZZA



7.00. Camminiamo insieme (evento gratuito), info +39 3923459954

10.00-22.00. Mostra personale di arte visiva di Silvana Mazzaro presso il Forum Ricca



DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del biologico, dell’antiquariato e dell’artigianato in Piazza Mauro e Piazza Garibaldi (ultima domenica di tutti i mesi)

15.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico, come ponte vecchio, la Parrocchia di Sant’Antonio Abate e il Castello dei Doria. Al termine degustazione prodotti tipici. Info e prenotazioni: +39 0184 206 666



21.15. ‘Terre liguri. Il borgo si racconta’: spettacolo prodotto da Collettivo Ligure arti Performative APS con gli attori di Hic et Nunc Teatro diretti da Giorgia Brusco. Supervisione drammaturgica Pino Petruzzelli. Nove storie che uniscono accadimenti personali e fatti storici. Castello dei Doria, info e prenotazione biglietti 339 1796877



MENDATICA

9.45. Escursione da S. Bernardo di Mendatica al Monte Frontè accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi 10 euro). Ritrovo alle ore 8.45 presso il parcheggio del LIDL di Imperia Oneglia (200 metri dalla stazione FS) oppure ore 9.45 a San Bernardo di Mendatica di fronte all’albergo San Bernardo (ora chiuso) (i dettagli a questo link)



PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Tradizionale Mercatino dell’Antiquariato dove è possibile vivere un’esperienza unica, incamminandosi in ‘una passeggiata nel passato’ alla scoperta di oggetti d’epoca. Portici medievali, info e prenotazioni 0183 36313 int.3 (ogni ultima domenica del mese, anche in caso di pioggia)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

REZZO

10.00-12.00. Visita del borgo e del Museo della Pietra della frazione di Cènova (necessaria prenotazione a rezzo.turismocultura@gmail.com)

15.00-17.30. Visita guidata al Castello Clavesana (necessaria prenotazione a rezzo.turismocultura@gmail.com)

TRIORA



9.00. ‘Pedalando tra i sapori’, nell’ambito del progetto ‘Bici in Comune’, escursione guidata in bicicletta completamente gratuita. L'itinerario prevede un affascinante percorso ad anello che toccherà le località di Triora, Verdeggia e Realdo, per poi fare ritorno al punto di partenza. Prenotazione obbligatoria 333 9306797



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni h 15/18.30, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12, fino al 30 giugno 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



12.00. Nell’ambito dell’iniziativa Bici in Comune, ‘Sagra dei Sügeli’ in frazione Realdo



VALLEBONA

16.00-20.00. Ultimo giorno della mostra 'Fluid Structures', retrospettiva di Alfred Thum con opere di Johannes Thum. AreaArte (da venerdì a domenica fino al 28 giugno)



FRANCIA

NICE



8.00. Ironman France Nice 70.3. Partenza dalla Promenade des Anglais (per saperne di più cliccare questo link)





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