Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 29 GIUGNO

SANREMO



10.00-12.00. Convegno ‘Il Mercato dei Fiori e il rilancio della floricoltura del Ponente’ dedicato al futuro della floricoltura ligure e alla valorizzazione del Mercato dei Fiori, recentemente riqualificato e potenziato grazie ai fondi del PNRR. Intervengono: Ester Moscato, Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo; Sergio Tommasini, Presidente AMAIE Energia e Servizi; Alessandro Piana, Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria; Isabella Tovaglieri, Eurodeputata (visita del Mercato alle ore 9). Mercato dei Fiori, via Quinto Mansuino 12 (partecipazione previa iscrizione al modulo di registrazione di questo link) (locandina)

16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



16.30. Incontro introduttivo del ciclo ‘America latina e Liguria tra Premi Nobel e Teatri’ con ‘Le vie del Nobel’, dedicato ai vincitori latinoamericani del Premio Nobel per la Letteratura, e mostra ‘Vissi d’arte. Italia nei teatri dell’America Latina’ realizzata in collaborazione con il MAECI. Modera Carlotta Gualco, d direttrice di Fondazione Casa America ETS. Villa Nobel (il programma)



17.00. Per la rassegna ‘Un Sanremo Jazz Festival’, mostra fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)

20.30. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto nei locali del ‘Dema-Tonin 4tet’ & Zazzarazzaz. Vice, Via Gioberti 33



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



17.00-23.30. 46ª edizione della Festa di San Giovanni - 18° MercantIneja (ultimo giorno): in occasione dei festeggiamenti patronali di San Giovanni grande esposizione di prodotti, dai prodotti gastronomici all’artigianato + stand gastronomici + attività varie + musica e spettacoli. Calata Cuneo e Banchina Aicardi (il programma a questo link)



20.30. Festeggiamenti di San Pietro Apostolo: Santa Messa solenne presieduta da monsignor Lucio Fabbris, con l’accompagnamento della Corale San Maurizio diretta dal Maestro Roberto Grasso + alle 21, tradizionale processione per le vie della città con la statua di San Pietro, accompagnata dal sermone di don Marco Cuneo in piazza Raineri e dalla benedizione dei presenti



21.00. Spettacolo teatrale di fine anno dell’Istituto Comprensivo Littardi: un treno molto speciale parte dalla stazione di Imperia dove a bordo viaggia uno spaccato dell’umanità intera; attraverso confronti ironici e brillanti, prendono vita nuove idee capaci di superare gli stereotipi e di tracciare, forse, la salvezza del genere umano (5 euro). Teatro Cavour

BORDIGHERA



18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



SAN LORENZO AL MARE

21.00. Pilates sotto le Stelle con Caterina e Barbara presso la Statua Sirenetta (evento gratuito, indossare vestiti comodi, portare il proprio tappetino), info Spazio Garuda 0183 681995



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

CERVO



9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana, fino al 30 giugno (h 9/13-16/20, lunedì chiuso)

ENTROTERRA

SOLDANO

18.00. ‘Vigne senza Frontiere’, progetto di collaborazione enologica tra Liguria e Stati Uniti che ha l'obiettivo di promuovere lo scambio e la valorizzazione delle produzioni vitivinicole liguri e del New Jersey attraverso degustazioni, incontri e momenti di approfondimento dedicati agli operatori del settore e al pubblico. Intervengono l'assessore regionale Alessandro Piana, il sindaco di Soldano Antonio Fimmanò, l'ambasciatrice europea dei produttori di vino del New Jersey Sally Semeria, il sommelier Jacopo Fanciulli. Ex oratorio San Giovanni Battista



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 30 GIUGNO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Per la rassegna ‘Un Sanremo Jazz Festival’, mostra fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)

19.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto dell’Elisa Arnaldi Trio. Piazza Bresca



20.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, ‘StraSanSiro’: Marathon non competitiva per le vie della Parrocchia. A seguire buffet offerto dall'organizzazione

21.00. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, concerto del John Scofield trio (a pagamento). Teatro del Casinò (info e prenotazioni a questo link)

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)

21.00. Serata in compagnia di Andrea Parodi con presentazione del suo nuovo libro ‘Marguareis - Vette, scalate, sentieri, rifugi’. Sede CAI – Imperia, Piazza U. Calvi 8, ingresso libero per tutti



VENTIMIGLIA



21.00. Presentazione del libro ‘Dragonfly - La forma del vento’ di Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua. Chiostro di Sant’Agostino, Piazza E. Bassi



BORDIGHERA

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, Horror Comedy Show di Squilibrio. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



DIANO MARINA



21.30. Diano in Musica, seconda serata live per le vie e piazze dell'isola pedonale. Si esibiscono le band Twenty-Fifty, Eagle Experience e Tre Gotti. Evento a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina. Centro cittadino (isola pedonale)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Camminata del Benessere accompagnati dalla guida con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



CERVO



9.00-20.00. ‘Aspettando Saroni’: ultimo giorno della mostra realizzata dagli allievi delle classi quarta e quinta del corso di arti figurative del Liceo Artistico Amoretti di Imperia. Castello dei Clavesana (h 9/13-16/20)



ENTROTERRA



CAMPOROSSO

21.00. Rassegna commedie dialettali ‘I mestieri’ a cura della Compagnia Teatrale di Ospedaletti ‘Nasciui Pe’ Rie’. Palatenda Bigauda



CERIANA

17.00-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



21.30. Per il ‘Festival du Fort Antoine’, ‘Dissonances Jeanne d'Arc’: spettacolo radiofonico popolare e buffonesco ideato dalla Compagnia ‘Dire Dire’ dedicato alla controversa figura di Giovanna d'Arco. Un’opera che propone un'esperienza teatrale tanto divertente quanto spiazzante. Fort Antoine, ingresso libero e aperto a tutti (più info)



MERCOLEDI’ 1 LUGLIO

SANREMO

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Per la rassegna ‘Sanremo Jazz Festival’, mostra Fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)



18.00. ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto del Bravo Jazz 4tet. Piazza Borea d’Olmo



21.00. Per ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di mercoledì), il giornalista Mario Giordano presenta il suo saggio ‘I re di denari. Intrighi, segreti e potere dei signori delle banche. Alle spalle dei risparmiatori’ (Rizzoli). Sala Privata del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

19.00. Intrattenimento musicale a cura di Martini Paolo e la sua Band. Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)

20.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, ‘Magia e Cinema in Piazza’: spettacolo con il mago Sasà e a seguire proiezione del film ‘Il robot selvaggio’

21.00. Laboratorio artistico ‘Il bosco incantato. Animali e folletti’ (anni 6-12). Piazza Nota (prenotazione obbligatoria)



21.45. Per ‘Il Forte del Cinema’, rassegna cinematografica all’aperto realizzata in collaborazione con il Teatro Ariston Sanremo, proiezione film ‘Toy Story 5’. Terrazza dei Bastioni del Forte di Santa Tecla (8 euro)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VALLECROSIA



21.30. Viaggio Nel Cosmo alla scoperta delle meraviglie del cielo estivo. Osservazione in diretta di alcuni spettacolari oggetti celesti. Non è necessaria la prenotazione, offerta libera. Parco della Casa Valdese



BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Pilates alla Rotonda di Sant'Ampelio h 7.50 + Total Body h 8.30 alla Rotonda di Sant'Ampelio + Laboratorio Musicale alle 18.00 presso il Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina (fino al 26 agosto)



17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in Riva al Mare’ (15ª edizione), Catena Fiorello Galeano presenta Serenata Salentina (Rizzoli). Dialoga con Chiara Gily, Autrice. Letture a cura di Lucia Caponetto, attrice lettrice. Molo delle Tartarughe, ingresso libero (più info)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.00. Masterclass di Zumba in Piazza della Torre



CERVO

20.30. Per un nuovo appuntamento delle ‘Escursioni Borghi di Ponente’, traversata notturna di circa 7 km da Chiappa a Cervo accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro (10 euro). Ritrovo dalla Chiesa San Mauro e Giacomo di Chiappa, info e prenotazioni 340 2440972



ENTROTERRA

CERIANA

17.00-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



16.00-18.00. ‘Au Cœur de Monaco’: visita guidata condotta da esperti del settore che permetteranno di scoprire tutta la diversità e gli aspetti meno conosciuti del patrimonio monegasco (10 euro). Ritrovo in Piazza del Palazzo, di fronte alla statua di Malizia (tutti i mercoledì fino al 19 agosto) (più info)



GIOVEDI’ 2 LUGLIO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Per la rassegna ‘Un Sanremo Jazz Festival’, mostra fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)



17.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)

19.00. Per la Stagione Concertistica Internazionale 2026 ‘I Concerti di Villa Nobel’ (8ª edizione), ‘La magia del Violino’: concerto del Duo Aetneo formato da Alessio Nicosia (violino), Antonino Spina (pianoforte). Musiche di Mozart, Schubert, Schumann. Villa Nobel, consigliata prenotazione +39 0184501017 - +39 3382987503 (più info)

19.30. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto ‘Summer Jazz’ a Le Quattro Stagioni, Via Francesco Corradi 83

20.00-23.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto Jazz Night. RêVe, Corso Imperatrice 27



20.30. Per i Festeggiamenti Parrocchiali di San Siro 2025, ‘Aperitivo con Mistero: L’ultima nota, segreto al Chiar di Luna’. Piazza San Siro



21.15. Per ‘Cinema sotto le stelle’ (20ª edizione) a tema ‘Facciamo la pace?’, proiezione film ‘Il dittatore dello stato libero di Bananas’ (1971), regia di Woody Allen. Una satira che smaschera l'assurdità del potere e delle dittature attraverso il linguaggio della comicità. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero

21.30. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, concerto del Miles & Davis Tribute Feat. Pietro Tonolo, Jorge Rossi, Giampaolo Casati, Dario Deidda, Giancarlo Bianchetti. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (info e prenotazioni a questo link)

21.45. Per ‘Il Forte del Cinema’, rassegna cinematografica all’aperto realizzata in collaborazione con il Teatro Ariston Sanremo, proiezione film ‘Michael’. Terrazza dei Bastioni del Forte di Santa Tecla (8 euro)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



21.00. Per la rassegna ‘Un Libro Aperto: storie, parole, pagine’, Roberta Tagliavini presenta il libr ‘La mercante di Brera’ (Una storia di ribellione, talento e passione - Sperling & Kupfer). Presenta Sara Serafini. via Antica dell'Ospizio, ingresso libero

VENTIMIGLIA



18.30–21.00. Lezioni gratuite di Yoga sulla Terrazza Forte Annunziata



BORDIGHERA



7.50-21.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Stretching alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates Barre alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Baby Dance alle 21.00 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 27 agosto

17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio



18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

TAGGIA ARMA



18.00. ‘Letture sotto l’ombrellone’ con Marco Damele presso Bagni Il Gabbiano, info 347 2256829 (Lella)



RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, Bruno Gambarotta presenta ‘Le Signore in Giallo - Dal noir torinese ai misteri del Ponente’. Dialoga con l’autore Claudio Porchia. Piazza Matteotti



DIANO MARINA



21.00. ‘Terremoto sui tacchi’: spettacolo teatrale a cura di Hic et Nunc Teatro a Villa Scarsella

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

21.00. Rassegna ‘Popular Music’ con il coro dialettale ‘Cheli de Campurussu’. Piazza d’Armi



CERIANA

17.00-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



CIPRESSA

17.00. Festa patronale: Santa Messa, processione, sbandieratori + alle 19 cena in piazza con Dj Andrea



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VESSALICO



8.00. 266ª Fiera dell’Aglio di Vessalico: ampio servizio di ristoro con i prodotti locali + ballo con orchestra + gonfiabili per bambini + passeggiate con i pony + esposizione di macchine agricole



FRANCIA

MONACO



8.30-18.30. ‘Ocean Space Forum’: di fronte all'intensificarsi delle sfide ambientali, climatiche e geopolitiche che interessano gli ambienti marittimi, l’evento si propone di promuovere un dialogo di alto livello e di individuare soluzioni concrete per la salvaguardia, la sicurezza e la gestione sostenibile dell'oceano. Auditorium Rainier III, boulevard Louis II (più info)



21.30. Per il ‘Festival du Fort Antoine’, ‘Spettacolo-concerto ‘Alter Ego’ di Thibault Cauvin, chitarrista virtuoso di fama internazionale. Fort Antoine, ingresso libero e aperto a tutti (più info)



VENERDI’ 3 LUGLIO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Sanremo Jazz Festival’, mostra fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò, fino al 4 luglio (più info)



18.00-20.00. Per il ‘Sanremo Jazz Festival’, Busker: artisti di strada (Open Stage)

19.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto del Peach Jam Trio in Piazza Bresca

19.30. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto dell’Enough Trio. Mille 806, via Giacomo Matteotti 104



19.30. Sagra di San Siro 2026: serata gastronomica e danzante con servizio al tavolo per i festeggiamenti patronali allietata dall’Orchestra Fantasia. Piazza San Siro, info 328 7125882

20.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto del Fofo Swing Trio. Drinx, via Gioberti 43

21.30. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, concerto ‘The Remedy Tour 2026’ di Kurt Rosenwinkel. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (info e prenotazioni a questo link)



21.45. Per ‘Il Forte del Cinema’, rassegna cinematografica all’aperto realizzata in collaborazione con il Teatro Ariston Sanremo, proiezione film ‘Super Mario Galaxy – Il Film’. Terrazza dei Bastioni del Forte di Santa Tecla (8 euro)



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



VENTIMIGLIA



21.00. 51° Agosto Medievale, presentazione del Palio Agosto Medievale. Centro Polivalente San Francesco



VALLECROSIA AL MARE

18.30-01.00. Fontane Danzanti: uno spettacolo di musica, luci e acqua. Piazza Ex Mercato dei Fiori



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto



17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio



17.00. ‘Irene si veste di giallo’: lettura teatrale del testo ritrovato ‘Chi ha ucciso Jimmy Suffolk?’ scritto da Irene Brin a 19 anni. Regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa, con interpretazioni di Fulvia Roggero, Vincenzo Santagata e Silvia Villa + sfilata di moda a cura di Maison Daphné, ispirata all’eleganza degli anni ’50 e ’60 e all’eredità culturale di Irene Brin. Partecipa il nipote della scrittrice, il professor Vincent Torre. Giardino di Irene Brin, ingresso libero fino a esaurimento posti

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



RIVA LIGURE



20.00. Intrattenimento musicale con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà (Lato Levante)

21.00. Karaoke in Via Nino Bixio (Lato Ponente)



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)

21.30. Serata musicale ‘Raccontami di te – Michele’ in piazza Martiri della Libertà

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Camminata del Benessere con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidarietà’ in collaborazione con la Croce d’Oro di Cervo. Piazzale Olimpia



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



21.30. Per M&t Festival (32ᵃ edizione), ‘Un Giardino di Aranci fatto in casa’. Piazza della Torre



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

18.00-01.00. ‘Arte E Gusto - Arte, Artigianato, Cultura e Colture’: manifestazione espositiva, culturale ed intrattenitiva volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze a cura di CNA Imperia. Centro G. Falcone, anche domani



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio

CIVEZZA



21.15. Concerto ‘Per Mare e Per Terra’ del Trio Mormorè. Piazza della Chiesa

COSTARAINERA



21.00. Concerto pop ‘Breakboxes Acoustic Duo’ con servizio bar. Piazza V. Emanuele II



DIANO ARENTINO

21.15. ‘Puntando alle Stelle’: ritrovo presso la chiesa di San Bernardo ad Evigno per poi percorrere circa 800 metri a piedi per raggiungere il luogo di osservazione alla scoperta di stelle e costellazioni a occhio nudo e ammassi stellari e nebulose ai telescopi. A cura dell’associazione Stellaria. Evigno, Ex Poligono di Tiro, prenotazione consigliata con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Donatella Alfonso ‘Quando gli alberi parlano’ (Castelvecchi). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



TRIORA



10.00. Corso di scrittura nel bosco di Marco Mastrorilli (venerdì, sabato e domenica). Per informazioni: info@mastrorilli.it



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con il Trio Frankie Rochester (Jazz Pop Fusion). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



MONACO



19.30. Serata di gala in occasione del 40° anniversario de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ con sfilata di ballerini, coreografi, musicisti e artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della compagnia. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



SABATO 4 LUGLIO



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)

10.00. Sport Ability Day sulla Pista d’Atletica



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Per la rassegna ‘Un Sanremo Jazz Festival’, ultimo giorno della mostra fotografica ‘Jazz’in Sanremo suona Jazz… dal 1956’ di Umberto Germinale. Foyer del Casinò (più info)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)

18.00-20.00. Per il ‘Sanremo Jazz Festival’, Busker: artisti di strada (Open Stage)



18.00. Swing Corner of the Fortress (5° edizione): concerto sincopato swing e di altri stili jazzistici con tributi a grandi figure di autori e interpreti oltre ai compositori sanremesi di jazz del Novecento. Direzione artistica Freddy Colt. Forte di Santa Tecla (più info)

19.30. Sagra di San Siro 2026: serata gastronomica e danzante con servizio al tavolo per i festeggiamenti patronali allietata dall’Orchestra Fantasia + premiazioni della corsa ‘StraSanSiro’. Piazza San Siro, info 328 7125882

20.00. Per ‘Sanremo Jazz Festival’, concerto del Bemsha Trio Jazz. Drinx, Via Gioberti 43

21.30. Per la rassegna ‘UnoJazz&Blues 2026’, concerto Nils Landgren & Funk Unit. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (info e acquisto biglietti a questo link)



21.45. Per ‘Il Forte del Cinema’, rassegna cinematografica all’aperto realizzata in collaborazione con il Teatro Ariston Sanremo, proiezione film ‘Il Diavolo veste Prada 2’. Terrazza dei Bastioni del Forte di Santa Tecla (8 euro)



IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00. ‘Villa Grock e il Linguaggio dei Simboli’: un viaggio tra arte, storia, simbolismi e atmosfere fuori dal tempo con possibilità di arricchire l’esperienza con la formula ‘colazione alla caffetteria Hard Grock Café, biglietto di ingresso e visita accompagnata’ (disponibile Servizio Navetta con partenza da Piazza Dante). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



19.00-02.00. Notte Bianca di Costa d’Oneglia 2026 e 39ª Festa della Bandiera Argentina: serata di musica, tango, iniziative culturali, ludiche, tradizionali e gastronomiche. A cura del Circolo Culturale Manuel Belgrano. Frazione Costa d’Oneglia, navetta gratuita dalle h 19 da largo Nannollo Piana (fermata Bus dietro Piazza Dante e fermata bivio per Costa d'Oneglia (rotonda di Castelvecchio) (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)

VENTIMIGLIA

21.00. Musica a cura dell’Orchestra Mirko Casadei al Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



18.30-01.00. Drum 100: evento musicale con performance di 100 batteristi presso la Piazza Ex Mercato dei Fiori. A cura della Camp Rock ASD

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto

17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero, fino al 5 luglio

21.30. Balliamoci l’Estate con l'animazione di Gianni Rossi alla Rotonda Sant’Ampelio

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



19.00. Grand Opening di Atelier Robert – House of Floral, Art & Couture, spazio dedicato all'arte floreale, al design e alla couture, con l'obiettivo di offrire un nuovo punto di riferimento culturale e creativo sulla Riviera. Nuovo Showroom in Corso Regina Margherita 98/3



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Per la Rassegna ‘È Tempo di Libri’, Stefania Andreoli presenta ‘Un’ottima famiglia’ (Rizzoli). Evento in collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale



RIVA LIGURE



21.30. Ballo liscio con l’Orchestra ‘Rita e gli Evergreen’. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

19.00. ‘Vini d’Amare’ (16ª edizione): notte di vini di Liguria e musica sotto le stelle, itinerario dalle ore 19

DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



21.00. Per la 15ª Estate Musicale Dianese Festival, Tributo ai Dire Straits a Villa Scarsella



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidarietà’ in collaborazione con la Croce d’Oro di Cervo. Piazzale Olimpia



21.30. Per M&t Festival (32ᵃ edizione), ‘The Kollege’. Piazza della Torre



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

18.00-01.00. ‘Arte E Gusto - Arte, Artigianato, Cultura e Colture’: manifestazione espositiva, culturale ed intrattenitiva volta alla promozione del territorio e delle sue tradizioni ed eccellenze a cura di CNA Imperia. Centro G. Falcone



21.00. OndeSonore: spettacolo itinerante (Musica, Teatro e Canto tra i carruggi) con la Scuola MusicArte di Camporosso. Centro Storico



CERIANA

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



COSTARAINERA



15.00-17.00. Storie di mare e di balene, laboratorio per bambini a cura di Pro Natura. Giardino di Costarainera

DIANO CASTELLO

21.00. Per ‘Sorrisi Lirici a Diano Castello’ (10ª edizione – Memorial ‘Enzo Dara’) rappresentazione dell’ Opera buffa in tre atti ‘Don Pasquale’ di G. Donizetti. Con: Don Pasquale, basso: Nicholas Tagliatini; Norina, soprano: Anna Delfino; Ernesto, tenore: Federico Buttazzo; Dottor Malesta, baritono: Carlo Morini; Un Notaro, baritono: Riccardo Montemezzi. Maestro al pianoforte: Alberto Perfetti. Piazza Mons. Massone, ingresso libero (più info)



DOLCEACQUA



19.45-23.15. ‘Ebbri di Stelle’: esperienza unica tra i vigneti di Altavia con visita cantina, picnic sul prato con prodotti a KM zero, degustazione vini Altavia e osservazione guidata del cielo ad occhio nudo e ai telescopi. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Cantina Altavia, Località Arcagna, info e prenotazione 380 4703395 (english speaking)



ISOLABONA



20.00. Serata hamburger e patatine animata da DJ Nandino. I Tigli



PERINALDO



21.00. L’Emporio del teatro Auser, Anteas & B.D.T. Sanremo presentano ‘La locanda del tesoro nascosto’, commedia brillante in due atti di Ernestina Pellesi. Piazza della chiesa



21.45. Osservazione delle nebulose del cielo estivo all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



TRIORA



10.00. Corso di scrittura nel bosco di Marco Mastrorilli (sabato e domenica). Per informazioni: info@mastrorilli.it



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Giovanni e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)

FRANCIA

MENTON

9.00-11.00. ‘Dalla salute della Terra alla salute dell'Uomo’: viaggio alla scoperta delle storie e delle pratiche dell'Agricoltura Naturale a cura dell'Associazione Pedagogia Steineriana di Vallebona. Interviene Paolo Piantadosi, designer in Permacultura, esperto in Agricoltura Biodinamica (contributo minimo di 10 euro destinato al sostegno delle attività dell'Associazione). Giardino del ristorante Mirazur, Av. Aristide Briand 30 (prenotazione obbligatoria, posti limitati WhatsApp: 3472496690 Aurélie)



MONACO



19.30. Serata di gala in occasione del 40° anniversario de ‘Les Ballets de Monte-Carlo’ con sfilata di ballerini, coreografi, musicisti e artisti che hanno contribuito a scrivere la storia della compagnia. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)



DOMENICA 5 LUGLIO

SANREMO



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.30-19.00. Mareggiando: progetto di attività didattiche promosso da Direzione regionale Musei Nazionali Liguria a cura di Roberta Di Marco. Mostra conclusiva degli elaborati delle classi partecipanti. Forte di Santa Tecla (più info)



17.40. Tracce: laboratorio creativo per bambini e famiglie imparando a vedere l’arte nelle forme, nelle ombre e nelle trame delle sue mura storiche (10 euro a bambino). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti al 333 7805551 (più info)



19.30. Sagra di San Siro 2026, ‘La Braciata’: serata con musica latina e carne alla brace allietata da DJ Sebastian Crossover. Piazza San Siro, info 328 7125882

21.00. Per ‘Sanremo Summer Simphony’, Goran Bregovic in ‘The Belly Button of the World’ (l’ombelico del mondo). Pian di Nave, ingresso gratuito fino a esaurimento posti (più info)

IMPERIA



21.00. Per la rassegna ‘Musica al santuario’ (5ª edizione), ‘Il pianoforte romantico’: concerto di Giovanni Doria Miglietta (pianoforte), Quintetto Amadeo (Archi). Musiche di Chopin. Santuario di Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore dei restauri del Santuario, info 333 9076317 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. ‘Domenica Insieme Estate 2026’ a cura di Confesercenti nel Centro cittadino



VALLECROSIA



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

17.00-19.00. ‘Resistere per esistere’: mostra fotografica di Sergio D'Orsi che ha luogo. Sede dell'UCD di via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’11 luglio

18.00-22.00. ‘Oltre gli Spazi’: ultimo giorno della mostra collettiva degli allievi del corso di disegno e pittura dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, ingresso libero

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.20. Cinema all’aperto con proiezione film ‘C’era una volta in Bhutan’ Giardini Lowe

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



21.30. Concerto con il gruppo ‘Erbagrama’ in piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA



9.00-18.30. Arma Summer Shopping: affari, negozi & botteghe aperte + dalle 15 intrattenimento musicale dei Three Quarters, formazione composta da Gianluca Spezialetti, voce e chitarra acustica, Nino Putrino, chitarra elettrica, e Maurizio Ditozzi, sax. Evento a cura di Confartigianato. Via Boselli e Via della Cornice ad Arma di Taggia

SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954

DIANO MARINA



9.00-19.00. Mercatino ‘Diano Colleziona’ nell'Isola Pedonale

21.00. Per la rassegna ‘Incontri ravvicinati coi cantautori’, ospite di Stefano Senardi la cantante Tosca che parlerà di ‘Feminae’, il suo nuovo album che rimette al centro il femminile come spazio di creazione, identità e libertà. Presenta Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



11.00. Meeting Internazionale 500 storiche a cura del Fiat 500 Club Italia. Piazza della Torre

18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

19.00. Sagra ‘Tutti insieme per la solidarietà’ in collaborazione con la Croce d’Oro di Cervo. Piazzale Olimpia

ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

10.30-19.30. ‘Oltre la Materialità - stati d'animo ed ombre della vita nuova’: mostra personale dell'artista savonese Diego Santamaria con opere di ferro e metallo riciclato (martedì, mercoledì e giovedì h 17/19.30; venerdì, sabato e domenica h 10.30/12.30-17/19.30). Atelier En Na Cola, fino al 10 luglio



COSTARAINERA



9.30. Incontro e lezioni di snorkeling presso ‘I giardini incantati di Costarainera’, passeggiata a mare



DOLCEACQUA



15.00. Visita guidata: passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici, info e prenotazioni: +39 0184 206 666 (entro le ore 17.00 del giorno precedente)



ISOLABONA



21.00. Spettacolo teatrale ‘L’umanità in un atto unico tra Cechov e Pirandello’ messo in scena dagli attori della FormAzione lab e della Compagnia del Teatro della Luna. I Tigli

PERINALDO



21.45. Osservazione delle nebulose del cielo estivo all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)

17.00. Inaugurazione mostra diffusa ‘Uno Di Voi - One Of You’ dell’artista Corinne Torii. Bar Cavour (le opere saranno esposte nelle attività del paese fino al 6 settembre)

SEBORGA



19.00-24.00. Onorata Milonga Festival: contenitore artistico tra milonghe, mostre, esibizioni e musica dal vivo ideata e diretta artisticamente dall' operatrice culturale Monica Nucera Mantelli. Evento gratuito a cura di Casa de Tango by Etnotango (dalle ore 17, Musei, Ambasciata Templare e Sale espositive aperte). Piazza Martiri Patrioti (il programma a questo link)

TRIORA



10.00. Corso di scrittura nel bosco di Marco Mastrorilli (ultimo giorno). Per informazioni: info@mastrorilli.it

10.30. Processione Madonna della Misericordia + nel pomeriggio Concerto bandistico. Piazza Tommaso Reggio



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)







Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate