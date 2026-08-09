Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 9 agosto 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 9 AGOSTO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



16.00. Piña Festival 2026: quattro giorni di musica, connessioni, arte e cibo con amici e artisti a cura dell’associazione Culturale ‘Sanremo Adventures II’. Piazza San Costanzo, Villa Ormond e Mandala club, fino al 9 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.40. Nell’ambito di ‘Tecla Esperienze creative al Forte’, ‘Saluti da…’: laboratorio creativo per bambini e famiglie a cura Di Roberta Di Marco (10 euro a bambino + ingresso gratuito per il primo accompagnatore). Forte di Santa Tecla, prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 333 7805551 (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata da Mirko Rebaudo che propone un elegante intrattenimento musicale dal vivo al sassofono, pensato per ambienti esclusivi con repertorio spazia tra sonorita lounge, jazz, pop internazionale e brani chill-out. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



21.00. Spettacolo Cabaret con Roberto Lipari. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



21.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’ a cura di Lucia Scajola, incontro con Aldo Cazzullo che porterà in scena il suo San Francesco, un viaggio umano e storico tratto dal suo libro ‘Francesco, il primo italiano’, edito da HarperCollins. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA



18.00. 51° Agosto Medievale. Disfida de li Gozzi. Passeggiata Cavalotti / Marina San Giuseppe (più info)



19.00. 51° Agosto Medievale. Notte del Corsaro Nero delle Corporazioni e delle Botteghe Erranti. Centro Storico (più info)

21.30. Millennials nostalgia Gruppo Mercenari Rock. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



8.00-20.00. Giornata Commerciale del Ribasso: per l'intera giornata, le vie del centro si animano con offerte, occasioni e iniziative che invitano residenti e visitatori a passeggiare tra negozi, boutique e attività del territorio



10.00-24.00. ‘Liguria Vinile’: mostra mercato dedicata a vinili e CD, nuovi, usati e da collezione, con espositori selezionati provenienti da tutta Italia e proposte per tutti i gusti musicali. Durante le due giornate sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche rari e preziosi, con il supporto di espositori specializzati (h 10/13-17/24). Piazza Padre G. Viale della città alta, anche domani, ingresso gratuito, info: 347 7655538



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri – Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’: spettacolo teatrale itinerante (2 partenze) ideato e realizzato da Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro X Monet / Teatro delle Dieci. Partenze da Piazza del Popolo nella città Alta, prenotazione obbligatoria: +39 347 5446651 oppure +39 347 7851494 (info e acquisto biglietti a questo link)



19.00. Giardini in Love: ultima di tre serate dedicate danzanti e gastronomiche allietata dall’orchestra ‘Rita e gli Evergreen’. Giardini Lowe

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter’, ‘Una serata con Charms’ con Fabrizio Brandi ed Enrico Cenderelli. Musiche di Gianni Martini (15 euro - soci 10 euro). Giardini Winter, via Ludovico Winter in Località Arziglia, info e prenotazioni 333 615 5989 (Paola)

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica e Ballo con l’orchestra ‘Mariella Group’. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA

8.00-20.00. Fiera promozionale ‘Lo Shopping in Riva al Mare’ a cura dell’Associazione Consorzio di Via ‘Il Piano’. Via Queirolo ad Arma

10.00-23.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



10.00. Esperienza in barca a cura dell’Associazione Arma Pesca. Piazza Tiziano Chierotti

21.00. Concerto dell’Open Orchestra con musica pop per una notte d’estate da ricordare. Sagrato della Basilica della Madonna Miracolosa a Taggia

21.30. Concerto del gruppo musicale I Nuovi Soldi, band tributo a Lucio Battisti. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. ‘U meigu di mati’: commedia dialettale messo in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

8.00. Fiera di Santo Stefano per la Festa Patronale

21.00. Festa Patronale: Santa Messa e Processione (h 21.00) + Spettacolo Pirotecnico (h 22.45)

23.00. Spettacolo pirotecnico in occasione della festa del Santo Patrono che illuminerà il cielo e il mare di Santo Stefano al Mare



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 392 3459544

21.00. Concerto con il gruppo ‘Alibi’ ‘Vasco Rossi Tribute Band’ Piazza V. Emanuele

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘DianAffari’: giornata dedicata allo shopping e agli affari, con diverse attività collaterali, a cura della Confcommercio del Golfo Dianese, con il coinvolgimento dei negozianti. Centro cittadino



10.00-19.00. Mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco, fino al 16 agosto (h 10/12-16/19, chiuso lunedì)



21.15. Per la Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), il Coro Mongioje in Concerto diretto da Ezio Vergoli nell'ambito della rassegna I Concerti sul Lago (XI edizione), organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Nardini, con la direzione artistica di Tiziana Zunino. Chiesa di San Nicola da Tolentino della frazione di Diano Gorleri, ingresso libero (bus navetta gratuito a/r dalla fermata di via Cesare Battisti, ex passaggio a livello)



21.30. ‘Diano Comic Show’: spettacolo comico che vede protagonisti i famosi cabarettisti Marco Vasumi e Giancarlo Kalabrugovic (celebre per i suoi irresistibili personaggi di Zelig), pronti a intrattenere il pubblico con i loro sketch più esilaranti e monologhi mozzafiato. Molo delle Tartarughe, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.30. Festa del Popolo a cura di Rifondazione Comunista Provinciale: servizio di Cucina e Bar + dalle 20.00, dibattito ‘Cuba resiste Sotto attacco e sotto embargo di Europa e USA’ con Idalmis Lawrence, Segretaria del Circolo Imperiese dell’Associazione di Amicizia Italia–Cuba, e con la giornalista e scrittrice Geraldina Collotti + dalle 21.30, Musica caraibica con Arsenio D.J. + Renato Donati, del Teatro dell’Attrito, presenta storie della Resistenza con ‘Racconti sulla Resistenza’. Piazzale Olimpia



21.30. Nell’ambito del Rovere Jazz Festival (ultimo appuntamento dell’11ª edizione), concerto di Lou Marini & The Italian Grooves formato da Lou Marini – sax, Alessandro Chiappetta – chitarra, Gianluca Di Ienno – organo, Enzo Zirilli – batteria (Jazz, soul e funk). Piazza Rovere, ingresso gratuito

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (63ª edizione): concerto di Alessandro Santacaterina – chitarra battente, lap steel guitar, live electronics. Area Naturalistica Parco del Ciapà (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BADALUCCO

8.00-14.00. Agri-Cultura Market: mercatino prodotti agricultura ed artigiani a cura di Consorzio Valle Argentina e Comune di Badalucco. Piazza Marconi



21.00. Commedia dialettale ‘Aspettandu Ciccià’ di Silvana Bianchi messa in scena dalla Compagnia teatrale Riemughe Surve di Montalto Carpasio. Giardin du Prevostu

BAJARDO

10.00-20.00. ‘Antica... mente - XIX Festa della Lavanda e delle essenze di montagna’ (mercatino e animazioni). Vie e piazze del Paese



COSIO D’ARROSCIA



8.30. ‘Situazioni in Jazz Festival’ (ultimo giorno della 3ª edizione): palcoscenico diffuso, musica e benessere, workshop e laboratori esperienziali di musica d'insieme guidati da musicisti ed esperti, aperti sia a strumentisti sia a curiosi o appassionati, arte e teatro. Jam Session e Palchi Aperti. Vie e piazze del paese (il programma nel dettaglio)



DOLCEACQUA

21.15. ‘Un Tango di Parole’: spettacolo teatral-musicale e ballo con protagonisti Claudio Di Romualdo al bandoneon e fisarmonica, Scilla Littardi e Robert Leone come coppia di ballerini tangueros, le voci poetiche e recitanti di Jacqueline Veneziano, Laura Sibilla e Stella Perrone e quella narrante di Diego Marangon. Castello dei Doria (a pagamento)



DOLCEDO

21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), Al limite del Silenzio: concerto con il Quartetto Cherubini (ensemble di sassofoni). Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso



MONTEGROSSO PIAN LATTE



10.00. Festa delle Navette: giornata rappresenta in ricordo dei pastori del paese che trascorrevano i mesi estivi con le loro greggi nell'alpeggio della Madonna della Neve, a Upega, mantenendo viva una tradizione che ha segnato profondamente la storia locale. In programma, la celebrazione della Santa Messa al mattino, il pranzo campestre e un pomeriggio di festa e convivialità aperto a tutti.



PERINALDO



16.00-18.00. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Fuori Sentiero’ di Mattia Pizzolo con immagini realizzate nel territorio del Parco delle Alpi Liguri con 32 scatti tutti inediti e 4 pannelli scritti. Biblioteca comunale, via Gramsci / piazza Tourves



20.00. ‘Join the Dinner Party’ (unisciti alla cena) a cura del Perinaldo & Friends. Centro Storico



PIETRABRUNA



21.30. ‘OltreLaRiva’ (2ª edizione): concerto di ‘Sheldon & the Rollin’Cats (rock and roll band). Piazza della Repubblica

REZZO

10.00. Festa dei Bambini a Lavina: pesca NO kill con istruttori FIPSAS, caccia al tesoro tra i vicoli e una speciale sessione di Yoga per Bambini (mattino) + tradizionali postazioni di gioco e prove di abilità come il Lavin-Oca, il Saccomatto e il brivido del Ponte Sospeso sul torrente (pomeriggio) + animazione GiocoCirco a cura dell'artista e animatore Meriadoc Monteverdi con il magico gioco del telo gigante ‘mongolfiera’. Per tutta la giornata garantiti servizi, aree picnic e bar, ingresso gratuito con offerta libera (più info)

SEBORGA



19.00-24.00. Onorata Milonga Festival – ‘Hasta siempre amor. Tango y libertad’: in occasione della Notte dei Desideri, serata speciale tra tango, poesia e spettacolo con Tangoteatrodanza ‘Mariposas’ con la voce di Mario Brusa + Mostra fotografica ‘Puck Natural Lovers’ di Franca Setteducati + concerto di Tango Tradizionale con il Duo Acosta formato da Miguel Angel Acosta (chitarra e voce) e David Pecetto (bandoneon). Evento gratuito a cura di Casa de Tango by Etnotango. Piazza Martiri Patrioti (più info a questo link)

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CANNES



14.00-00.30. ‘Les Plages Électroniques’: ultimo di 3 giorni di festa con i piedi nell'acqua, 15 ore di musica non-stop con nuovi palchi, nuove esperienze, nuovi intrattenimenti e molto altro. Palais des festivals et des congrès (la programmazione)

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto con tre giovani pianisti selezionati dai più prestigiosi concorsi internazionali che si cimenteranno nel formato del concerto. Saranno accompagnati da Juliette Journaux, che eseguirà le parti orchestrali. Palais de l'Europe (più info)

MONACO

20.30. In occasione del Monte-Carlo Summer Festival, cena-spettacolo con il concerto ‘Soul!’ (cena h 20.30; inizio concerto h 22.30). Salle des Étoiles (più info)



NICE



20.00. Per il ‘Festival Nice Classic 2026’, concerto di chiusura. Auditorium du conservatoire de Nice, J. Kosma (più info)





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