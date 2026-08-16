Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 16 agosto 2026, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 16 AGOSTO

SANREMO



9.00-23.00. ‘Saldi di Gioia’: evento a cura di Confcommercio Sanremo con negozi aperti fino alle 23. Centro Cittadino

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Mercatino di artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Velvet Sound’, duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato dalle voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo, in un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. ‘Balliamoci l’Estate’: spettacolo di musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



20.45. ‘Il cielo dell’estate – Special edition’: spettacolo dagli 8 anni in su. Il pubblico sarà guidato in un viaggio tra nebulose, gas e polveri cosmiche, dove nascono stelle e prendono forma sorprendenti giochi di luce e colore. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Serata conclusiva dell’11ª edizione di ‘Imperia Unplugged Festival’ dedicata al progetto Music 4 Young, nato per valorizzare i giovani artisti della città di Imperia.: Hip hop, trap, urban e cantautorato contemporaneo saranno protagonisti di un evento che offrirà un palco professionale alle nuove generazioni, proseguendo il percorso avviato con successo negli ultimi anni da Imperia Musicale insieme al collettivo M4Y. Banchina Aicardi, ingresso gratuito (più info)

VENTIMIGLIA



20.30. ‘Il cielo dal paradiso terrestre’: osservazione astronomica a cura dell’associazione Stellaria (15 euro, ragazzi 6/14 anni 12 euro). Giardini Hanbury, prenotazione obbligatoria: 0039 0184 22950 (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con buon cibo, musica e balli. Oratorio della Parrocchia di San Rocco

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.20. Cinema in Giardino: proiezione film ‘IF - Gli amici immaginari’, un'avventura emozionante e divertente che celebra il valore dell'immaginazione e dell'amicizia. Giardini Lowe



OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica e Ballo con l’Orchestra Laura Fiori. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera promozionale ‘Antiquariato e piccolo collezionismo’ organizzata dall’associazione Arte & Party. Area dell’ex mercato coperto di via Lungo Argentina a Taggia



22.00. ‘Voglio tornare negli anni ’90’: live show che riporterà il pubblico indietro nel tempo attraverso le hit, i colori e le atmosfere di un decennio indimenticabile. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Tributo a Lucio Battisti con la band ‘Nuovi Solidi’. Piazza Ughetto



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 392 3459544

DIANO MARINA

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco (h 10/12-16/19)



10.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra collettiva di pittura dedicata agli artisti locali e agli appassionati di pittura dianesi ‘Dipingiamo insieme’. Via Genala e via Nizza

22.30. Spettacolo pirotecnico visibile da tutto il lungomare e dalle spiagge. Colori e luci che, al ritmo di musica, illuminano il cielo e il mare di Diano Marina, in un momento di stupore ed emozione. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



18.00. ‘Estate con Schigibier’ (ultimo giorno): settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo (info e prenotazioni a questo link)

CERVO



17.00-22.00. Ultimo giorno della mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA



ARMO

11.00. Festa di San Bernardo d’Armo sul colle omonimo: Sagra du Pan Fritu 2026 (evento autentico ligure) con stand gastronomici al coperto. Santa Messa alle 11 + Pomeriggio con: Bike Show di FEM Spettacoli + Freestyle con Diego Donadonibus + Intrattenimento per grandi e piccini + Serata con l’orchestra Alex Cabrio



BAJARDO

16.00. Letture e laboratori per bambini ai Giardino del Tiglio

21.00. Concerto di Mezz’Estate con Freddy Colt & I suoi ‘Swing Kids’, orchestra di 10 elementi oltre la voce femminile che farà rivivere l’età d’oro della canzone sincopata italiana, con brani di Kramer, Barzizza, Natalino Otto, Luttazzi e Quartetto Cetra. Giardino del Tiglio



CAMPOROSSO



21.00. ‘Razionale ed irrazionale: la matematica spiega le forme d’arte’: spettacolo di divulgazione musica e cultura a cura del Prof. Cristian Bonacini. Lungomare De André



DOLCEACQUA

21.15. Liber Theatrum presenta il ‘Teatro del Banchero’ con Macbeth di William Shakespeare. Regia e traduzione di Marco Gualco (12 euro - 8/14 anni 8 euro). Castello dei Doria, info e prenotazioni: 351 9249236



MOLINI DI TRIORA



9.00. Per ‘Bici in Comune’, escursione guidata gratuita nell’Alta Valle Argentina con percorso Molini – Drego – Molini (anello) ideale per chi desidera esplorare i versanti panoramici sopra Molini di Triora (tipologia consigliata: MTB / E-MTB). Ritrovo a Molini (escursione in sicurezza con l'accompagnamento di guide cicloturistiche esperte), info e prenotazioni telefono e WhatsApp: 333.9306797

PIGNA

20.00. Festa di San Rocco: serata gastronomica con la compagnia musicale de ‘I Braida’. Tensostruttura del Campo Sportivo

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

10.30. Funzioni religiose in occasione della Festa patronale di San Rocco. Frazione Verdeggia



14.00. Chiusura iscrizioni Torneo Petanque Aldo Lanteri. Frazione Verdeggia

16.00. Giochi per bambini in frazione Verdeggia

19.00. Sagra della Capra e fagioli con orchestra Cristian e la Luna Nueva in frazione Verdeggia (disponibile bus navetta)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, spettacolo dal titolo ‘Music & song from Ireland’: un viaggio tra le sonorità della tradizione gaelica affidato ai ‘Birkin Tree’, la più importante formazione italiana del genere, in un itinerario musicale tra antiche canzoni, trascinanti ballate e i ritmi tipici di reel, jig e hornpipe. Piazza XX Settembre, ingresso gratuito (più info)

FRANCIA

NICE



17.00 & 20.30. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Villa Masséna: alle 17, Cerimonia della Pace con la partecipazione di tutti i gruppi del festival + alle 20.30, Gala di chiusura con ‘Oshala’ dal Benin, ‘Camagua’ da Cuba, il Balletto Nazionale Albanese della Macedonia del Nord, El Mariachi ‘Mi Nombre Es México’ e il gruppo folkloristico ‘Termal’ dal Messico, e il gruppo folkloristico nazionale ‘Timor Furak’ da Timor Est + Stand e cibo internazionali in loco) (la programmazione a questo link)





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