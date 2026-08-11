Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 11 a domenica 16 agosto 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 11 AGOSTO



SANREMO

9.30-10.30. Per Agosto nei Parchi, Mum and Baby ai giardini Foce, ingresso libero (locandina), info e contatti WhatsApp: 348 9781194



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi, Life Long Training al Parco Franco Alfano, ingresso libero (locandina), info e contatti WhatsApp: 320 2985161



18.30. ‘Estate al Porto’: programma di intrattenimento gratuito dedicato a cittadini, turisti e attività economiche del territorio che accompagnerà l'estate sanremese ogni martedì di luglio e agosto nella suggestiva cornice del Porto Vecchio con intrattenimento musicale a cura di Cityofevile. Corso Nazario Sauro sarà chiuso al traffico veicolare e trasformato in area pedonale (tutti i martedì di luglio e agosto)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina affidata al duo Beatrice e Serena formato da Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orrigo (voce). Il talento vocale di Beatrice Orrigo e la fisarmonica di Serena Lo Faro, si uniscono in questo duo di notevole fascino ed esperienza. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.30. Grande festa d’agosto con esibizione dell’Ambassadors Duo, raffinata formazione composta da voce femminile e voce maschile. Il repertorio spazia tra grandi classici italiani e internazionali, evergreen, soul, pop e lounge, adattandosi ai diversi momenti della serata. Roof Garden del Casinò

21.00. Spettacolo musicale ‘Canta che ti passa!’. Pian di Nave



21.00. Nell’ambito delle celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi, concerto di musica sacra del Duo pianistico ‘Le Veronesi’ composto da Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro. Chiesa di ‘Tutti i Santi’, Corso Matuzia 1, ingresso libero

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.00. Per la rassegna ‘Imperia in Armonia – Cartoline Musicali al Monte Calvario’ (4ª edizione), ‘Maria Callas, la Divina: quando i sogni diventano realtà’: spettacolo teatrale e musicale incentrato sulla figura della celebre cantante con i soprani Clarissa Costanzo e Claudia Belluomini, accompagnati al pianoforte dal M°GianLuca Ascheri. Santuario di Santa Croce sul Monte Calvario, ingresso libero a offerta (a partire dalle 20, e al termine dei concerti, disponibile servizio navetta gratuito con partenze da Piazza Ricci e da via Tommaso Littardi, area di servizio di fronte al campo sportivo)

VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)



18.00. Artigianato in passeggiata al Belvedere Resentello

20.00-21.00. Serate di Pilates gratuite tenute dall’istruttrice professionale Nigheja Veronesi, diplomata alla Scala di Milano e certificata insegnante di Pilates Csen, e organizzate dalla palestra Wellfit Center di Ventimiglia e Pro Loco Intemelia 26. Passeggiata Oberdan, Belvedere Resentello (tutti i martedì di luglio e agosto)



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio Muscolare alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Power Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) (fino al 25 agosto)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, ‘Pasticceria delle Meraviglie’ con Mr Paolo. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.30. Per la rassegna Note d'estate, concerto dell'Orchestra Note Libere con un programma che attraversa secoli di storia della musica, dal Barocco al Novecento, offrendo al pubblico l'opportunità di ascoltare interpreti emergenti impegnati in un repertorio di grande fascino. Ex Chiesa Anglicana, ingrasso gratuito con prenotazione obbligatoria

OSPEDALETTI



17.00-24.00. I Colori dell’Arte: mercatino di artigianato e aziende agricole a cura dell’Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



21.30. ‘E…state in forma’: animazione a cura di Happiness Asd. Pista ciclabile



TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



16.30. Visita guidata gratuita al centro storico di Taggia a cura della guida Raffaella Asdente. Ritrovo e partenza da Piazza IV Novembre a Taggia (tutti i martedì e venerdì sino al 28 agosto)

21.00. ‘Recital d’organo – Omaggio a Karl Richter’: concerto organistico a cura delle parrocchie di Arma e Taggia. Chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio ad Arma



21.00. Per la rassegna ‘Circus Time’, ‘Uno spettacolo per due’ con protagonista il Duo Kida, una coppia di giocolieri alla ricerca degli ingredienti giusti per creare lo spettacolo perfetto, in una serata dedicata alle famiglie e ai più piccoli. piazza Tiziano Chierotti

21.30. ‘Gino… e gli altri’: concerto dedicato a Gino Paoli e ad alcuni degli altri grandi autori che hanno reso celebre la scuola genovese della canzone d'autore: Luigi Tenco, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sul palco: Matteo Callegari (voce e chitarra), Cristiano Callegari (pianoforte), Mauro Brunini (tromba), Roberto Re (basso), Andrea Civini (batteria). Piazza Eroi Taggesi a Taggia, ingresso gratuito

RIVA LIGURE

21.15. ‘Pace in Canto’, ‘Il Bosco delle Libertà’ con Eleonora Borca, Giorgia Cattaneo e Andrea Errico con Utopia Music In. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Nuovi Solidi in concerto: Lucio Battisti Tribute Band. Piazza del paese



SAN LORENZO AL MARE



9.30-11.00. Snorkeling guidato per bambini e adulti (20 posti), gratuito su prenotazione



16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco, fino al 16 agosto (h 10/12-16/19)



21.15. ‘Starlight Night Run’: manifestazione podistica non competitiva (corsa di 7 km o camminata di 4 km), capace di unire partecipanti di tutte le età in un’atmosfera luminosa e di festa, organizzata dalla Zenith Diano Marina. Partenza dal Molo delle Tartarughe (iscrizione a pagamento), info 329.9685229



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00. Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



18.00. ‘Estate con Schigibier’: una settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo, fino al 16 agosto (info e prenotazioni a questo link)



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

21.30. Per la 63° edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto di Jingzhi Zhang (violino), Umberto Ruboni (pianoforte). Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BAJARDO

21.00. Serata cinema nella Sala Cinema Castello con proiezione di Cartoni animati per i bimbi



CIPRESSA



17.00. Escursione guidata Lingueglietta e Parco di scultura ‘Tra i mondi’ Carin Grudda. Ritrovo Piazza De Andreis

COSTARAINERA



9.00. Ginnastica dolce con Barbara al Parco Novaro



DOLCEACQUA

21.30. ‘Paci a pezzi’: spettacolo con il comico Enzo Paci. Piazza Mauro

DOLCEDO

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Per le vie del Borgo’, il violoncellista Lamberto Curtoni e il pianista Giovanni Doria Miglietta eseguiranno un concerto con un programma prestigioso: la Sonata II op.39 (1893) per violoncello e pianoforte Dedicata ad Alfredo Piatti di Charles Villiers Stanford (1852 - 1924) e Sonata Op.119. (1949) per violoncello e pianoforte Dedicata a Lev Atovmyan di Sergej Prokofiev (1891- 1953). Piazza San Tommaso



MONTEGROSSO PIAN LATTE



8.30. ‘Il Sentiero della Transumanza’: escursione ad anello tra il paese e la Malga di Case Fascei alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale del territorio accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica Gabriele Cristiani. Ritrovo nella Piazza del Paese, info e prenotazioni: Whatsapp +39 379 196 02 53 (locandina)



PERINALDO



21.00. ‘U meigu di mati’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo. Tratta da ‘O miedeco d’e pazze’ (Il medico dei pazzi) di Eduardo Scarpetta (1908), la Compagnia Stabile porta nella Sanremo del 1920 una delle più celebri opere del teatro napoletano. Piazza del paese, ingresso gratuito



PIGNA

21.30. Nell’ambito della rassegna musicale bandistica Raimondo Redento, fondatore della Banda Musicale ‘L’Alpina’ di Pigna, concerto della Banda Filarmonica ‘L’Alpina’ di Pigna. Tensostruttura ‘Prato Giaira’



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

21.00. ‘Tunin da muta si racconta’: spettacolo teatrale di e con Matteo Oliva Centro Culturale



FRANCIA

MONACO



20.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival’, cena-spettacolo con il concerto di Lisa Stansfield. Salle des Étoiles (i dettagli a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





MERCOLEDI’ 12 AGOSTO

SANREMO



9.00. ‘100 Primavere’: visita guidata gratuita alle sculture di Vincenzo Pasquali. Un viaggio attraverso le più importanti sculture in città in occasione dei 100 anni della Primavera di Corso Imperatrice. Ritrovo all’ingresso del Cimitero Monumentale della Foce, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9/13) - cultura@comune.sanremo.im.it



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



17.00. Eclisse sul Monte Ceppo: pic-nic serale per ammirare l’eclisse quasi totale (95%) dal Monte Ceppo con partenza da ‘le Beulle’ (10 euro a persona, gratis fino a 15 anni). Ritrovo alle 17.00 alla vecchia stazione di Sanremo oppure alle 17.45 al Passo Ghimbegna. Da qui ci si sposterà in auto fino al punto di partenza. Consigliato: Scarponcini e calze, giacca antivento, zaino con borraccia, cena al sacco, pila), prenotazioni e informazioni: Marco Macchi – 327 082486

18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



18.30-19.30. Per Agosto nei Parchi, balli latino americani. Giardino delle Carmelitane Scalze (locandina), info e contatti WhatsApp: 392 2810318



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, ‘Summer Cocktail Party’: serata esclusiva a bordo piscina affidata alle sonorità del ‘Elicorda Jazz Trio’ composto da Elisa Arnaldi alla voce, Davide Fusi al pianoforte e Mauro Demoro al contrabbasso. Attraverso arrangiamenti originali in chiave jazz e swing, il gruppo dà nuova vita a brani noti del repertorio popolare e d’autore. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. Laboratorio artistico ‘Giochiamo con l’argilla’ (anni 6-12). Piazza Nota (prenotazione obbligatoria)



21.00. Concerto di musica sacra del Duo pianistico ‘Le Veronesi’ composto da Mariarita Schenato e Maria Beatrice Boscaro. Santuario Basilica ‘Sacro Cuore di Gesù’. Piazza Don Francesco Lombardi in frazione Bussana, ingresso libero



21.00. Per la rassegna ‘Affabulando in Piazza Capitolo’, presentazione del libro ‘Silicio’, ultima opera del poeta Cristian Ponsillo (Antea Edizioni). L’autore dialogherà con Alessio Orsetti, segretario dell’associazione Mondo Fluttuante di Sanremo. Piccola Biblioteca della Pigna, ingresso gratuito

21.00. ‘Balliamoci l’Estate’: musica, balli e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Pian di Nave



21.30. ‘The World of Disney in Orchestra’: grande concerto-spettacolo con oltre cento artisti sul palco tra orchestra e coro, diretti dal Maestro Diego Basso. Da Biancaneve a Il Re Leone, da La Bella e la Bestia a Frozen, le colonne sonore che hanno accompagnato intere generazioni prenderanno vita in una serata che promette di emozionare grandi e piccoli. Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



17.00-21.00. ‘Il Museo al brillar di stelle - Conversazioni e visite guidate a lume di candela’: apertura straordinaria in occasione dell’eclissi di sole con possibilità di visitare il percorso espositivo in una atmosfera magica creata dalla luce solare al tramonto ulteriormente resa incantata dall'avanzare del disco lunare a coprire la nostra stella (l'osservazione dell'eclissi solare senza specifiche protezioni può portare a danni permanenti alla vista). Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata



18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (25 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di agosto)



21.30. Spettacolo musicale a cura dell’Orchestra ‘Mariella Group’. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



21.00. ‘I Mercoledì d’Estate’: Street food, Musica, Artigianato e Sport. Lungomare (fino al 19 agosto)



19.00-01.00. Notte Blu: musica dal vivo, performance itineranti, stand di oggetti artigianali, golosità e tanto divertimento + Live music e DJ set + Street food + Area gin artigianali da tutta Italia + Mercatino dell’artigianato + Attrazioni per i bimbi + gran finale alle ore 23.00 con i nuovi spettacolari fuochi d’artificio a ritmo di musica. Lungomare Marconi



BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Pilates alla Rotonda di Sant'Ampelio h 7.50 + Total Body h 8.30 alla Rotonda di Sant'Ampelio + Laboratorio Musicale alle 18.00 presso il Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina (fino al 26 agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



22.00. ‘Claudio Lauretta Show’: spettacolo di cabaret capace di intrecciare musica, comicità e imitazioni, passando in pochi istanti da una voce e da un personaggio all’altro. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



21.15. Bim Bum Bam: ‘Uno spettacolo per due’. Via Martiri della Libertà



SANTO STEFANO AL MARE

19.00. Festival dei Bar con Musica dal vivo sul Lungomare C. Colombo e centro storico

21.00. ‘Un libro per l’estate’ a cura dell’associazione Il Timone

SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 3923459544



21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al Mare’, Matteo Bussola presenta ‘Il sole nelle pozzanghere’ (Einaudi). Dialoga con Nadia Schiavini, libraia. Banchina dell’Hotel Riviera dei Fiori, ingresso gratuito, info e prenotazioni 339 2877093



DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco, fino al 16 agosto (h 10/12-16/19)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



18.00. ‘Estate con Schigibier’: una settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo, fino al 16 agosto (info e prenotazioni a questo link)



19.00. Ribotta Patronale 2026: tre serate dedicate alla buona cucina, alla musica e al piacere di ritrovarsi insieme con stand gastronomici con piatti tipici, specialità a tema e tante proposte pensate per soddisfare ogni palato + musica, balli e divertimento con ritmi latino-americani grazie alla scuola di ballo Alma Latina del maestro Marco Viotti e al coinvolgente DJ set di Mr Cuba DJ. Chiesa della Divina Misericordia, fino al 14 agosto



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BAJARDO

21.30. ‘Il Potere delle Rune Celtiche’: spettacolo teatrale con Silvano Ilardo e Elena Mazzola all’arpa. Chiesa Vecchia



CHIUSANICO

21.00. Per il FestiValdelMaro (8ª edizione), ‘Parlami d'Amore - Quando la radio cantava la vita’: concerto di Mario Incudine, accompagnato dal maestro Antonio Vasta, in un viaggio fatto di musica e parole, di tenerezza e di ironia, di amarcord e di aneddoti che raccontano un pezzo della nostra storia (11 euro). Piazza Brigata Liguria in frazione Torria (più info)

COSTARAINERA

18.00. Nell’ambito de ‘Le Muse Festival 2026’, presentazione letteraria di ‘Lo stile italiano. Da Rosa Genoni a Daphné’, libro scritto a sei mani da Elisabetta Bertolotti, Barbara Borsotto e Raffaella Podreider che racconta l’avanguardia dell’alta moda nel Ponente Ligure a partire da Rosa Genoni, icona storica del settore, fino alla Maison Daphné di Sanremo. Piazza San Giovanni Battista

DOLCEACQUA

21.15. Concerto della Banda Musicale di Dolceacqua. Piazza Mauro



PIGNA

20.00. Festa del ‘Gran Pistau in tru cupu’ (evento autentico della Regione Liguria): antico piatto tradizionale dell’estremo ponente ligure. Si tratta di una ricetta a base di grano pestato in un mortaio, bollito tradizionalmente con cotiche o lardo e condito con porri e formaggio. Piazza Vittorio Emanuele II. Località Buggio

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)

21.00. Cinema all'aperto: proiezione film ‘Up’. Piazza XX Settembre



FRANCIA

MONACO



16.00-18.00. ‘Au Cœur de Monaco’: visita guidata condotta da esperti del settore che permetteranno di scoprire tutta la diversità e gli aspetti meno conosciuti del patrimonio monegasco (10 euro). Ritrovo in Piazza del Palazzo, di fronte alla statua di Malizia (tutti i mercoledì fino al 19 agosto) (più info)



NICE



19.00. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Levens, Belvédère, Saint-Jeannet, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, Châteauneuf-Villevieille e Drap), fino al 16 agosto (la programmazione a questo link)





GIOVEDI’ 13 AGOSTO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

17.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



19.00. Show & Music a cura di Dany Animation. Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)



21.15. Per ‘Cinema sotto le Stelle’, proiezione film ‘Il grande dittatore’ di Charlie Chaplin (1940), il cui celebre discorso finale continua ancora oggi a rappresentare un potente appello alla fratellanza tra gli uomini. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero e gratuito



21.30. Per la rassegna ‘Sanremo Summer Symphony 2026’, ‘Tra il Mare e le Stelle’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo liberamente ispirato alla vita di Lucio Dalla. Direttore: Giancarlo De Lorenzo. Con: Peppe Voltarelli, Gabriella Martinelli, Davide Mancini. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria dal titolo ‘Deo Juvante: il mito Grimaldi nell'estremo Ponente ligure’ a cura dell’Archivio di Stato di Imperia. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero, fino al 30 settembre (martedì e giovedì fino al 30 settembre)



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



18.00. Lezioni gratuite di Pilates al Belvedere Resentello

18.30. Baby Dance nei Giardini del Corsaro



18.30-20.00. Lezioni gratuite di Yoga a cura di Yoga Pramiti. Terrazza del Forte dell’Annunziata

BORDIGHERA



7.50-21.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Stretching alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates Barre alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Baby Dance alle 21.00 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 27 agosto



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

21.30. Per la Rassegna Letteraria ‘È Tempo di Libri’, Orso Tosco presenta il libro ‘La malinconia del tartufo’ (Rizzoli) in collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA

10.00-19.00. Mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)

17.00-24.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: mercatino di artigianato artistico sul lungomare di Arma



17.00. Concerto organistico ‘La Sonata Barocca a Tre’ a cura delle parrocchie di Arma e Taggia. Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano a Taggia

22.00. Spettacolo musicale con i Jovanotte, tribute band dedicata a Lorenzo Jovanotti, per una serata carica di energia e dei più grandi successi dell’artista. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE



21.30. ‘Balla con Noi’: spettacolo con la Karibe Band. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Snorkeling… ‘Anche i grandi fanno snorkeling’ con biologo marino. Stabilimento Balneare Il Vascello

22.00. Per la rassegna ‘San Steva Summer Live 2026’, 'Divina Show’: spettacolo live dedicato ai più grandi successi della disco dance dagli anni ’70 fino agli anni 2000 che unisce musica dal vivo, cantanti, ballerine, coreografie, costumi di scena e una produzione curata in ogni dettaglio, dando vita a uno spettacolo dal forte impatto visivo e musicale.

Piazza Baden Powell, ingresso gratuito



DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco, fino al 16 agosto (h 10/12-16/19)



15.00. ‘Storie al Museo’: Laboratori didattici per ragazzi e famiglie che prevedono lettura di miti e storie tramandate dall’antichità (4 euro). Palazzo del Parco, info 0183.497621



21.30. Nell’ambito della rassegna ‘Teatro sotto le stelle’, spettacolo dal titolo ‘Corti sul filo’ portato in scena dalla Compagnia del Teatro d'Asporto di Imperia: tra intrighi, colpi di scena e poesia, tre storie diverse legate da un Filo. Con Ester Perri, Roberta Giribaldi, Fabio Megiovanni e Roberto Mazzola. Ballo di Gorleri, info e prenotazioni 371 6557288



21.30. Per l’‘Estate musicale dianese’ (15ª edizione), ‘Elton John Tribute Show’: emozioni e musica di uno dei miti della musica moderna. Sul palco il gruppo The One, impegnato in un tour che tocca tutta la Penisola (15 euro, posti numerati). Villa Scarsella (info e acquisto biglietti a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



18.00. ‘Estate con Schigibier’: una settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo, fino al 16 agosto (info e prenotazioni a questo link)



19.00. Ribotta Patronale 2026: tre serate dedicate alla buona cucina, alla musica e al piacere di ritrovarsi insieme con stand gastronomici con piatti tipici, specialità a tema e tante proposte pensate per soddisfare ogni palato + Sarabanda: gigantesca sfida musicale ispirata al celebre format televisivo, dove quiz, canzoni, prove di velocità, risate e colpi di scena coinvolgeranno grandi e piccini in una serata tutta da vivere, animata da DJ Ro Beat. Chiesa della Divina Misericordia, fino al 14 agosto



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (63ª edizione): Aldo Cazzullo in Francesco’ di e con Aldo Cazzullo. Interventi musicali: Ring Around Quartet. Voci: Vera Marenco, Manuela Litro, Guido Ripoli, Alberto Longo. Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



BORGOMARO



21.00. Per il FestiValdelMaro (8ª edizione), ‘C'era una volta lo Swing - Omaggio ai celeberrimi trii vocali degli anni trenta’ con il ‘Kali Sisters’ (Elena Caligiuri, Stafania Balzano, Elena Fasola) accompagnato da Manuel Bariani (chitarra), Vito Zeno (contrabbasso). Viaggio musicale sospeso nel tempo, dove tre voci femminili danzano leggere tra le pieghe degli anni Trenta, inseguendo le ombre gentili del Trio Lescano. Piazza San Pietro della frazione Ville San Pietro, ingresso libero (più info)

CIVEZZA



21.15. Concerto d’organo organizzato da Don Francesco Ramella. Piazza della Chiesa



DOLCEACQUA



22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Giovanni e Brigida. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)

DOLCEDO

21.00. Nell’ambito della rassegna ‘Per le vie del Borgo’, concerto con Andrea Bacchetti, ligure, amico di Dolcedo da anni dove ha suonato un numerose occasioni, in duo con il celebre violinista Wolfgang Redik, attualmente responsabile del dipartimento di musica da camera presso il Mozarteum di Salisburgo. Piazza San Tommaso



ISOLABONA

18.30-23.30. Vino Nostrum - degustazione di vini + Lezione di degustazione guidata Alessandro Carassale, Storico e saggista + Show coking: sapori del territorio in abbinamento ai vini del territorio. Evento a cura di LOTLAB, associazione di promozione sociale. Piazza Martiri



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, Giorgio Passerone presenta ‘Leopardi rivoluzionario intempestivo’(parte I). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



PIGNA

20.00. Raviolata d'estate: serata gastronomica con la compagnia musicale dei Green Heart. Tensostruttura del Campo Sportivo



REZZO



21.30. ‘OltreLaRiva’ (2ª edizione): concerto dei Zingarò (swing e musica italiana). Via Roma, ingresso libero

SEBORGA



20.00. ‘Sagra dei pansotti al sugo di noci’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Orchestra Mary Mapeis’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

21.00. ‘Riscoprire la Liguria’: serata live con Harald Philipp. Centro Culturale



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA



ANTIBES JUAN-LES-PINS



22.00. Festival dei fuochi d'artificio: tradizionale spettacolo pirotecnico arricchito dalla musica. Baia di Juan-les-Pins



NICE



18.00. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Levens, Belvédère, Saint-Jeannet, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, Châteauneuf-Villevieille e Drap), fino al 16 agosto (la programmazione a questo link)



VENERDI’ 14 AGOSTO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



11.00 & 19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Mercatino di artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto, fino al 16 agosto



17.30. Per Agosto nei Parchi, yoga: attività a pagamento al Parco Franco Alfano(locandina), info Shanti Sanremo 331 2244159 (tutti i venerdì di agosto)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre

18.00. Parata Musicale della Banda Folkloristica ‘Canta e Sciuscia’. Vie e piazze del centro cittadino



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Velvet Sound’, duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato dalle voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo, in un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita: serata con servizio bar e cucina allietata dall'orchestra ‘Cristian e la Luna Nueva’. Frazione Poggio (ampio parcheggio)

20.30. Grande festa d’agosto: musica degli anni sessanta con i ‘Baluba Shake’. In programma successi evergreen degli anni che hanno segnato la storia della musica italiana. Quattro musicisti si scateneranno in ‘The Sixties Night’, in un solo show, tante emozioni. Roof Garden del Casinò



21.00. Spettacolo teatrale per bambini e famiglie ‘Il primo bambino su Marte’ a cura dell’Associazione Talea. Piazza Nota



21.30. ‘Nostalgia 90’: viaggio nel tempo che trasforma la nostalgia in energia condivisa, creando un’atmosfera unica in cui cantare, ballare e lasciarsi trasportare. Pian di Nave, ingresso libero (più info)

22.30. Spettacolo pirotecnico. Molo di Ponente del Porto Vecchio



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-13.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



18.30. ‘Dal mediterraneo all’oceano’: visita accompagnata tra storia, navigazione e letteratura seguendo una rotta che dal Mediterraneo conduce simbolicamente verso l'Oceano. Museo Navale e Planetario di Imperia, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie e intrattenimento musicale a Borgo Marina + tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (tutti i venerdì fino al 28 agosto)

21.00. Per ‘Imperia Unplugged Festival’ (11ª edizione): concerto di Andrea Cerrato, tra i cantautori indipendenti più apprezzati della nuova scena italiana. Serata aperta da Sappio, giovane cantautore emergente che porterà sul palco il proprio universo musicale fatto di sensibilità, ricerca e nuove sonorità. Banchina Aicardi, fino al 16 agosto (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



10.00–11.00. Aquagym nel tratto di spiaggia antistante Resentello



21.00. Nell’ambito del Festival internazionale ‘La Route Royale des Orgues, un patrimonio da ascoltare’, Concerto d’organo tenuto dal ventimigliese Silvano Rodi, organista emerito del Principato di Monaco, accompagnato alle percussioni storiche da Sonia Borella. In programma brani di autori del XVI e XVII secolo dei vari Paesi europei. Chiesa parrocchiale di Torri, ingresso libero e gratuito



VALLECROSIA AL MARE

19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con buon cibo, musica e balli. Oratorio della Parrocchia di San Rocco, fino al 16 agosto

BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

21.30. Aspettando Ferragosto con ‘Dj Tex’ in Via XX Settembre

21.30. Souvenir d’Italie con The Brilliant Tina Linetti’s in Piazza IV Novembre



TAGGIA ARMA

10.00-23.00. Mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



16.30. Visita guidata gratuita al centro storico di Taggia a cura della guida Raffaella Asdente. Ritrovo e partenza da Piazza IV Novembre a Taggia (tutti i martedì e venerdì sino al 28 agosto)

22.00. Spettacolo musicale del ‘Gigi 4ever’: un coinvolgente tributo a Gigi D’Agostino e alle sonorità che hanno reso il ‘Capitano’ una delle figure più amate della musica dance italiana. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.30. Riva Beach Party: musica Pop, Dance, Elettronica. Piazza Ughetto



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)



DIANO MARINA



9.30. 15° Torneo benefico di calcio balilla: tradizionale appuntamento di metà agosto con la competizione benefica di calcio balilla a coppie, il cui ricavato sarà devoluto all’assistenza di cure (iscrizioni l’11 e il 12 agosto, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 16, presso l’Infopoint dei Bagni Lido di Diano)



10.00-19.00. Mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco, fino al 16 agosto (h 10/12-16/19)



21.00. Visita guidata al Museo: serata con una guida esperta tra le sale della sezione Risorgimentale del Museo Civico Archeologico del Lucus Bormani, alla scoperta dei reperti che risalgono ai diversi secoli (4 euro). Palazzo del Parco, info 0183 497621

21.00. Per ‘Incontri ravvicinati con la musica’, polifonie del film ‘Il lungo Viaggio’ con proiezione dedicata alla Rete di educazione alla pace e al percorso spirituale di Franco Battiato, uno dei più apprezzati cantautori della musica italiana, con regia di Piero Maria. Presentano Stefano Senardi e Maurilio Giordana. Molo delle Tartarughe, ingresso gratuito



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



18.00. ‘Estate con Schigibier’: una settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo, fino al 16 agosto (info e prenotazioni a questo link)



19.00. Ribotta Patronale 2026: ultima di tre serate dedicate alla buona cucina, alla musica e al piacere di ritrovarsi insieme con stand gastronomici con piatti tipici, specialità a tema e tante proposte pensate per soddisfare ogni palato + Gran finale con la travolgente energia dei The Clan, popolare band che porterà sul palco uno spettacolo di autentica musica folk irlandese tra cornamuse, strumenti tradizionali e sonorità celtiche. Chiesa della Divina Misericordia



CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)



ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni. Fino al 15 agosto (info e acquisto biglietti a questo link)



ARMO

19.00. Festa di San Bernardo d’Armo sul colle omonimo: Sagra du Pan Fritu 2026 (evento autentico ligure): stand gastronomici al coperto + dalle 21, serata DJ: DJ Bruzz, Pit Mitchell, LaFatinaDJ (fino al 16 agosto)



BAJARDO



21.30. Per ‘Musica nei Borghi’, ‘Qui dove il mare luccica’: un omaggio poetico a Lucio Dalla e al suo universo musicale dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo e interpretato dalle voci di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli. Chiesa Vecchia, ingresso libero e gratuito

CIPRESSA



21.30. Balliamoci l’estate con Gianni Rossi: serata di ballo, canto e animazione sotto le stelle. Piazza Martini

CIVEZZA

18.15. Presentazione del libro ‘Il profumo è nell’aria…’ di Enzo Ferrari. Forum Ricca

DOLCEACQUA

20.00. Aspettando Ferragosto con i Dusaigoti: serata gastronomica e danzante in Piazza Mauro



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, Giorgio Passerone presenta ‘Leopardi rivoluzionario intempestivo’(parte II). Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con Licks & Brains (Jazz soul groove). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



NICE



19.00. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Levens, Belvédère, Saint-Jeannet, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, Châteauneuf-Villevieille e Drap), fino al 16 agosto (la programmazione a questo link)



SABATO 15 AGOSTO



SANREMO



10.00-19.00. ‘Saldi di Gioia’: evento a cura di Confcommercio Sanremo Centro Cittadino, anche domani



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Mercatino di artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto, fino al 16 agosto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Sweet Swing Trio’ formato da Ivan Galli al pianoforte, Sabrina Bonfadelli alla voce e Cristina Silvestro al violino, che propone un affascinante fusione di stili e sonorità in un repertorio vario e ricco. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



19.30-03.00. ‘Summer Party’: serata speciale all'insegna della musica, della danza e della convivialità con un ricco programma con cena all'aperto, laboratori/corsi di ballo suddivisi in quattro sale e intrattenimento musicale fino a notte fonda. Villa Ormond, info e prenotazioni Simona: +39 335 527 7225 (il programma nel dettaglio a questo link)



20.30. Vernissage della mostra con una selezione di opere di Stefan Bucuresteanu, artista nato a Piatra Neamt, in Romania, nel 1999. Dialogo con l’artista a cura della gallerista Giulietta Calzini. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 1



21.00. Per ‘One Night Summer Hits’, concerto Clara. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



21.00. Per ‘Imperia Unplugged Festival’ (11ª edizione), protagonisti i Roommates, band alternative rock nata nell'estremo ponente ligure e attiva dal 2012. Sul palco anche Edoardo Chiesa, raffinato cantautore genovese tra le voci più interessanti della nuova canzone d'autore italiana, in un live intenso ed energico. Banchina Aicardi, fino al 16 agosto (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.30. Concerto cover degli 883 a cura del Gruppo Timeout. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con buon cibo, musica e balli. Oratorio della Parrocchia di San Rocco, fino al 16 agosto



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.30. ‘Balliamoci l'Estate’: serata di musica, al ballo e al divertimento animata dallo showman Gianni Rossi. Rotonda di Sant'Ampelio.



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Ferragosto in Musica: Show musicale con 7x8 Settesotto Party Band. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA

10.00-23.00. Ultimo giorno della mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



22.00. ‘Zona Bastarda Dj Set’: grande pista da ballo a cielo aperto con protagonista Pau, cantante, frontman e fondatore dei Negrita, una delle band più importanti e longeve del rock italiano. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Geno and his Rockin’ Dudes: Rock and Roll e R&B anni 50/60. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

21.00. Messa sul mare



SAN LORENZO AL MARE



19.00. Sagra di Ferragosto in Piazza Marvaldi

21.00. Balfolk ‘Trad plus duo’: musiche e danze di tradizione

DIANO MARINA



6.00. ‘Diano all’alba & Km 6’: corsa podistica e camminata a passo libero, aperta a tutti, con percorso di 6 km sul lungomare. Info 348 2103024

10.00-19.00. Mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco, fino al 16 agosto (h 10/12-16/19)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

18.00. ‘Estate con Schigibier’: una settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo, fino al 16 agosto (info e prenotazioni a questo link)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)



21.00. Serata di grande divertimento a cura dello showman e speaker Paolo Bianco. Piazza della Torre

CERVO

17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: ultimo giorno dello spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni (info e acquisto biglietti a questo link)



ARMO

16.00. Festa di San Bernardo d’Armo sul colle omonimo: Sagra du Pan Fritu 2026 (evento autentico ligure) con stand gastronomici al coperto. Pomeriggio con: Ferocity Academy + Danza acrobatica e pole dance + Serata musica e cabaret con Mike FC e il Cugino della Corte (fino al 16 agosto)



BADALUCCO

18.00. S. Messa, a seguire la tradizionale processione delle statue lungo le strade del borgo



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo

BAJARDO

21.00. Serata Discoteca con Dj Killer nella Piazza Parrocchiale

COSTARAINERA



16.00. Serata danzante con cena conviviale. Centro storico



DOLCEACQUA

21.30. Ferragosto con i Vedo Nero: concerto tributo a Zucchero Fornaciari. Piazza Mauro



PERINALDO

19.00. Festa del volontariato: ferragosto in piazza con cena e musica folk fusion con gli Oggitani. Centro storico



REZZO

20.30. Magie di Luce in notturna al Castello Clavesana

SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Romeo Cooperfisa’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.00. Torneo di Bocce Quadre in frazione Realdo



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Concerto Gospel con il gruppo Shiny Gospel. Piazza del Castello nella città alta, ingresso gratuito (più info)



CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘Nebbia di fuoco’ con protagonista l’azienda Joho Pyro Professional Fireworks Ab (Finlandia). Baia della città (più info)



MONACO



20.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival’, cena-spettacolo con il concerto di Laura Pausini. Salle des Étoiles (i dettagli a questo link)

NICE



18.00. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Levens, Belvédère, Saint-Jeannet, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, Châteauneuf-Villevieille e Drap), fino al 16 agosto (la programmazione a questo link)



DOMENICA 16 AGOSTO

SANREMO



10.00-19.00. ‘Saldi di Gioia’: evento a cura di Confcommercio Sanremo Centro Cittadino, anche domani

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Mercatino di artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Velvet Sound’, duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato dalle voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo, in un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. ‘Balliamoci l’Estate’: spettacolo di musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



21.00. Serata conclusiva dell’11ª edizione di ‘Imperia Unplugged Festival’ dedicata al progetto Music 4 Young, nato per valorizzare i giovani artisti della città di Imperia.: Hip hop, trap, urban e cantautorato contemporaneo saranno protagonisti di un evento che offrirà un palco professionale alle nuove generazioni, proseguendo il percorso avviato con successo negli ultimi anni da Imperia Musicale insieme al collettivo M4Y. Banchina Aicardi, ingresso gratuito (più info)

VENTIMIGLIA



20.30. ‘Il cielo dal paradiso terrestre’: osservazione astronomica a cura dell’associazione Stellaria (15 euro, ragazzi 6/14 anni 12 euro). Giardini Hanbury, prenotazione obbligatoria: 0039 0184 22950 (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con buon cibo, musica e balli. Oratorio della Parrocchia di San Rocco

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.20. Cinema in Giardino: proiezione film ‘IF - Gli amici immaginari’, un'avventura emozionante e divertente che celebra il valore dell'immaginazione e dell'amicizia. Giardini Lowe



OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica e Ballo con l’Orchestra Laura Fiori. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera promozionale ‘Antiquariato e piccolo collezionismo’ organizzata dall’associazione Arte & Party. Area dell’ex mercato coperto di via Lungo Argentina a Taggia



22.00. ‘Voglio tornare negli anni ’90’: live show che riporterà il pubblico indietro nel tempo attraverso le hit, i colori e le atmosfere di un decennio indimenticabile. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Tributo a Lucio Battisti con la band ‘Nuovi Solidi’. Piazza Ughetto



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 392 3459544

DIANO MARINA

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco (h 10/12-16/19)



10.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra collettiva di pittura dedicata agli artisti locali e agli appassionati di pittura dianesi ‘Dipingiamo insieme’. Via Genala e via Nizza

22.30. Spettacolo pirotecnico visibile da tutto il lungomare e dalle spiagge. Colori e luci che, al ritmo di musica, illuminano il cielo e il mare di Diano Marina, in un momento di stupore ed emozione. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



18.00. ‘Estate con Schigibier’ (ultimo giorno): settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo (info e prenotazioni a questo link)

CERVO



17.00-22.00. Ultimo giorno della mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

APRICALE

9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianali. Piazza del paese



ARMO

11.00. Festa di San Bernardo d’Armo sul colle omonimo: Sagra du Pan Fritu 2026 (evento autentico ligure) con stand gastronomici al coperto. Santa Messa alle 11 + Pomeriggio con: Bike Show di FEM Spettacoli + Freestyle con Diego Donadonibus + Intrattenimento per grandi e piccini + Serata con l’orchestra Alex Cabrio



BAJARDO

16.00. Letture e laboratori per bambini ai Giardino del Tiglio

21.00. Concerto di Mezz’Estate con Freddy Colt & I suoi ‘Swing Kids’, orchestra di 10 elementi oltre la voce femminile che farà rivivere l’età d’oro della canzone sincopata italiana, con brani di Kramer, Barzizza, Natalino Otto, Luttazzi e Quartetto Cetra. Giardino del Tiglio



CAMPOROSSO



21.00. ‘Razionale ed irrazionale: la matematica spiega le forme d’arte’: spettacolo di divulgazione musica e cultura a cura del Prof. Cristian Bonacini. Lungomare De André



DOLCEACQUA

21.15. Liber Theatrum presenta il ‘Teatro del Banchero’con Macbeth di William Shakespeare. Regia e traduzione di Marco Gualco (a pagamento). Castello dei Doria

PIGNA

20.00. Festa di San Rocco: serata gastronomica con la compagnia musicale de ‘I Braida’. Tensostruttura del Campo Sportivo

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

10.30. Funzioni religiose in occasione della Festa patronale di San Rocco. Frazione Verdeggia



14.00. Chiusura iscrizioni Torneo Petanque Aldo Lanteri. Frazione Verdeggia

16.00. Giochi per bambini in frazione Verdeggia

19.00. Sagra della Capra e fagioli con orchestra Cristian e la Luna Nueva in frazione Verdeggia (disponibile bus navetta)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, spettacolo dal titolo ‘Music & song from Ireland’: un viaggio tra le sonorità della tradizione gaelica affidato ai ‘Birkin Tree’, la più importante formazione italiana del genere, in un itinerario musicale tra antiche canzoni, trascinanti ballate e i ritmi tipici di reel, jig e hornpipe. Piazza XX Settembre, ingresso gratuito (più info)

FRANCIA

NICE



17.00 & 20.30. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Villa Masséna: alle 17, Cerimonia della Pace con la partecipazione di tutti i gruppi del festival + alle 20.30, Gala di chiusura

con ‘Oshala’ dal Benin, ‘Camagua’ da Cuba, il Balletto Nazionale Albanese della Macedonia del Nord, El Mariachi ‘Mi Nombre Es México’ e il gruppo folkloristico ‘Termal’ dal Messico, e il gruppo folkloristico nazionale ‘Timor Furak’ da Timor Est + Stand e cibo internazionali in loco) (la programmazione a questo link)





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