Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 15 e domenica 16 agosto 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 15 AGOSTO



SANREMO



9.00-23.00. ‘Saldi di Gioia’: evento a cura di Confcommercio Sanremo con negozi aperti fino alle 23. Centro Cittadino, anche domani



10.00. ‘Solennità dell'Assunta’ al Santuario della Madonna della Costa: formazione del corteo con le associazioni d’Arma e di Volontariato, le autorità civili e militari, la Famija Sanremasca e i Consoli del Mare (h 10.15) + tradizionale investitura dei Consoli del Mare (h 10.30) + solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-Sanremo



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

19.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00. Mercatino di artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto, fino al 16 agosto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Sweet Swing Trio’ formato da Ivan Galli al pianoforte, Sabrina Bonfadelli alla voce e Cristina Silvestro al violino, che propone un affascinante fusione di stili e sonorità in un repertorio vario e ricco. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



19.30-03.00. ‘Summer Party’: serata speciale all'insegna della musica, della danza e della convivialità con un ricco programma con cena all'aperto, laboratori/corsi di ballo suddivisi in quattro sale e intrattenimento musicale fino a notte fonda. Villa Ormond, info e prenotazioni Simona: +39 335 527 7225 (il programma nel dettaglio a questo link)



20.30. Vernissage della mostra con una selezione di opere di Stefan Bucuresteanu, artista nato a Piatra Neamt, in Romania, nel 1999. Dialogo con l’artista a cura della gallerista Giulietta Calzini. Galleria d'Arte Bonbonniere, corso Inglesi 1



21.00. Per ‘One Night Summer Hits’, concerto Clara. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



20.45. ‘Il cielo dell’estate – Special edition’: spettacolo dagli 8 anni in su. Il pubblico sarà guidato in un viaggio tra nebulose, gas e polveri cosmiche, dove nascono stelle e prendono forma sorprendenti giochi di luce e colore. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Gira Parasio: visita al Borgo del Parasio dopo l’eclissi di sole e le stelle cadenti. Durante il percorso si racconterà la storia del borgo antico. Appuntamento davanti alla Basilica di San Maurizio, per info e prenotazioni: 331 6992009 (Enzo)



21.00. Per ‘Imperia Unplugged Festival’ (11ª edizione), protagonisti i Roommates, band alternative rock nata nell'estremo ponente ligure e attiva dal 2012. Sul palco anche Edoardo Chiesa, raffinato cantautore genovese tra le voci più interessanti della nuova canzone d'autore italiana, in un live intenso ed energico. Banchina Aicardi, fino al 16 agosto (più info)



VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.30. Concerto cover degli 883 a cura del Gruppo Timeout. Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con buon cibo, musica e balli. Oratorio della Parrocchia di San Rocco, fino al 16 agosto



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.30. ‘Balliamoci l'Estate’: serata di musica, al ballo e al divertimento animata dallo showman Gianni Rossi. Rotonda di Sant'Ampelio.



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



16.00. Torneo sociale di doppio giallo aperto a tutti gli appassionati di tutti i livelli al circolo tennis di Ospedaletti (premi a tutti i partecipanti e rinfresco a metà serata). Prenotazione ai numeri 391.48.06.464 0 393.95.98.357.



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Ferragosto in Musica: Show musicale con 7x8 Settesotto Party Band. Piazzale al Mare

TAGGIA ARMA



8.00-16.30. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta – il forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 nel piazzale di Colle Melosa oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)

10.00-23.00. Ultimo giorno della mostra di pittura in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



22.00. ‘Zona Bastarda Dj Set’: grande pista da ballo a cielo aperto con protagonista Pau, cantante, frontman e fondatore dei Negrita, una delle band più importanti e longeve del rock italiano. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Geno and his Rockin’ Dudes: Rock and Roll e R&B anni 50/60. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

12.00. ‘Ferragosto Vista Mare’: sole, musica e relax protagonisti di una giornata speciale con musica non-stop fino a mezzanotte + maxi buffet, previsto dalle 15.00 alle 19.00, con tante sfiziosità e stuzzichini da accompagnare alla festa e una freschissima anguriata per tutti. Aregai Marina Hotel & Residence, via Gianni Cozzi 1, info 0184 610000

21.00. Messa sul mare



SAN LORENZO AL MARE



6.00. Concerto all'alba del gruppo dei Nuovi Solidi: dopo le loro rivisitazioni del Rooftop Concert in Piazza Eroi Sanremesi di alcuni anni fa e il più recente Concerto Grosso con gli arrangiamenti per archi dei brani di Lucio Battisti aggiungono questo nuovo tassello al loro importante curriculum. Porticciolo L'Ancora



19.00. Sagra di Ferragosto in piazza Marvaldi: menù fisso a 25 euro escluse bevande e vino (Antipasto misto + Trofie pesto e fagiolini + Roast beef + Patatine fritte + Dolce) + alle 21, concerto a ballo, balfolk il con Trad Plus Duo formato da Andrea Capezzuoli (organetti, voce, stomp box) e Mattia Console (violino)

23.00. Rilascio dei Lumini in mare a cura dal Circolo Nautico I Delfini. Spiaggia del Cerbero

DIANO MARINA



6.00. ‘Diano all’alba & Km 6’: corsa podistica e camminata a passo libero, aperta a tutti, con percorso di 6 km sul lungomare. Info 348 2103024

10.00-19.00. Mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco, fino al 16 agosto (h 10/12-16/19)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

18.00. ‘Estate con Schigibier’: una settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo, fino al 16 agosto (info e prenotazioni a questo link)



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)



21.00. Serata di grande divertimento a cura dello showman e speaker Paolo Bianco. Piazza della Torre

CERVO

17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA

APRICALE



21.15. ‘Al gran ballo di Venere’: ultimo giorno dello spettacolo ideato e diretto da Emanuele Conte. Una produzione di teatro immersivo a stazioni che torna in scena in un nuovo adattamento ripensato per le strade e i vicoli del borgo dell’imperiese dove il Teatro della Tosse torna ogni estate da oltre trent’anni (info e acquisto biglietti a questo link)



ARMO

16.00. Festa di San Bernardo d’Armo sul colle omonimo: Sagra du Pan Fritu 2026 (evento autentico ligure) con stand gastronomici al coperto. Pomeriggio con: Ferocity Academy + Danza acrobatica e pole dance + Serata musica e cabaret con Mike FC e il Cugino della Corte (fino al 16 agosto)



BADALUCCO

18.00. S. Messa, a seguire la tradizionale processione delle statue lungo le strade del borgo



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo

BAJARDO

21.00. Serata Discoteca con Dj Killer nella Piazza Parrocchiale



CASTELLARO

12.30. Pool Party: vera e propria festa di Ferragosto con musica, food, drink e divertimento per una giornata pensata per famiglie, gruppi di amici e per tutti coloro che desiderano trascorrere alcune ore in un contesto rilassante e informale, lontano dalla confusione ma a breve distanza dal mare. Piscina del Resort del Castellaro Golf, info 0184 1956372



COSIO D'ARROSCIA



12.00-16.00. Gara nazionale di bocce e apertura tavola calda + animazione per bambini: Truccabimbi, Baby dance, Palloncini e molto altro + alle 16, Capriole sulle Nuvole. Frazione Leverone



19.00. Sagra della Buridda (preparato a base di stoccafisso, patate, coste di bietole, pinoli e olive): Piatti tipici – Buona cucina – Musica – Divertimento per tutti Special drink & beer + DJ set fino a tarda notte con Mesci DJ. Frazione Leverone

COSTARAINERA



16.00. Serata danzante con cena conviviale. Centro storico



DOLCEACQUA

21.30. Ferragosto con i Vedo Nero: concerto tributo a Zucchero Fornaciari. Piazza Mauro



PERINALDO

19.00. Festa del volontariato: ferragosto in piazza con cena e musica folk fusion con gli Oggitani. Centro storico



PIGNA

9.00-16.30. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta – il forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 nel piazzale di Colle Melosa oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)



REZZO

20.30. Magie di Luce in notturna al Castello Clavesana

SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’Orchestra ‘Romeo Cooperfisa’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.00. Torneo di Bocce Quadre in frazione Realdo



22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Brigida guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria + 'Il Volo degli Striges' al termine. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



21.00. Concerto Gospel con il gruppo Shiny Gospel. Piazza del Castello nella città alta, ingresso gratuito (più info)



CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique sul tema ‘Nebbia di fuoco’ con protagonista l’azienda Joho Pyro Professional Fireworks Ab (Finlandia). Baia della città (più info)



MONACO



20.30. Per il ‘Monte-Carlo Summer Festival’, cena-spettacolo con il concerto di Laura Pausini. Salle des Étoiles (i dettagli a questo link)

NICE



18.00. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Levens, Belvédère, Saint-Jeannet, La Trinité, Saint-André-de-la-Roche, Châteauneuf-Villevieille e Drap), fino al 16 agosto (la programmazione a questo link)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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DOMENICA 16 AGOSTO

SANREMO



9.00-23.00. ‘Saldi di Gioia’: evento a cura di Confcommercio Sanremo con negozi aperti fino alle 23. Centro Cittadino

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21) domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.00. Mercatino di artigianato in passeggiata Salvo D’Acquisto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino al 3 settembre



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dal ‘Velvet Sound’, duo acustico guidato da Nino Putrino (chitarra acustica) accompagnato dalle voci delle cantanti Anna Mandalà e Virginia Fasolo, in un repertorio raffinato, che spazia tra i grandi classici italiani e internazionali, riarrangiati in chiave acustica. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)

21.00. ‘Balliamoci l’Estate’: spettacolo di musica e divertimento con lo showman Gianni Rossi. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



20.45. ‘Il cielo dell’estate – Special edition’: spettacolo dagli 8 anni in su. Il pubblico sarà guidato in un viaggio tra nebulose, gas e polveri cosmiche, dove nascono stelle e prendono forma sorprendenti giochi di luce e colore. Museo Navale e Planetario, Calata Anselmi (info e acquisto biglietti a questo link)



21.00. Serata conclusiva dell’11ª edizione di ‘Imperia Unplugged Festival’ dedicata al progetto Music 4 Young, nato per valorizzare i giovani artisti della città di Imperia.: Hip hop, trap, urban e cantautorato contemporaneo saranno protagonisti di un evento che offrirà un palco professionale alle nuove generazioni, proseguendo il percorso avviato con successo negli ultimi anni da Imperia Musicale insieme al collettivo M4Y. Banchina Aicardi, ingresso gratuito (più info)

VENTIMIGLIA



20.30. ‘Il cielo dal paradiso terrestre’: osservazione astronomica a cura dell’associazione Stellaria (15 euro, ragazzi 6/14 anni 12 euro). Giardini Hanbury, prenotazione obbligatoria: 0039 0184 22950 (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

19.00. Festeggiamenti Patronali di San Rocco con buon cibo, musica e balli. Oratorio della Parrocchia di San Rocco

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.20. Cinema in Giardino: proiezione film ‘IF - Gli amici immaginari’, un'avventura emozionante e divertente che celebra il valore dell'immaginazione e dell'amicizia. Giardini Lowe



OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica e Ballo con l’Orchestra Laura Fiori. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera promozionale ‘Antiquariato e piccolo collezionismo’ organizzata dall’associazione Arte & Party. Area dell’ex mercato coperto di via Lungo Argentina a Taggia



22.00. ‘Voglio tornare negli anni ’90’: live show che riporterà il pubblico indietro nel tempo attraverso le hit, i colori e le atmosfere di un decennio indimenticabile. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Tributo a Lucio Battisti con la band ‘Nuovi Solidi’. Piazza Ughetto



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (gratuito), info +39 392 3459544

DIANO MARINA

10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra 'L'omaggio degli artisti al Golfo di Diana' con una selezione di opere realizzate da 24 pittori e curata da Tiziano Gramondo in collaborazione con il Museo Civico del Lucus Bormani. I visitatori potranno ammirare vedute e suggestivi panorami di Diano Marina e delle altre località del Golfo Dianese, immortalati dalla sensibilità e dalle diverse tecniche artistiche. Sala 'Rodolfo Falchi' di Palazzo del Parco (h 10/12-16/19)



10.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra collettiva di pittura dedicata agli artisti locali e agli appassionati di pittura dianesi ‘Dipingiamo insieme’. Via Genala e via Nizza

22.30. Spettacolo pirotecnico visibile da tutto il lungomare e dalle spiagge. Colori e luci che, al ritmo di musica, illuminano il cielo e il mare di Diano Marina, in un momento di stupore ed emozione. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



18.00. ‘Estate con Schigibier’ (ultimo giorno): settimana dedicata alla birra artigianale italiana con rotazione di otto birre Schigibier esclusivamente alla spina: I'm A Peach, Karasciò, Kiss Me Lychee, Moscowa, Anatema, Imprimatur, A.K.A. IYKYK) e Nefasta. I fusti saranno proposti durante tutta la settimana, fino a esaurimento. Locanda Medievale Ai Secoli Bui, Vico delle Fate 1, Frazione Poiolo (info e prenotazioni a questo link)

CERVO



17.00-22.00. Ultimo giorno della mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2



18.00-21.00. Mostra ‘Il cartoliniere cervolante’ con cartoline, disegni, sculture, buche postali e incisioni di Antonio Mascia. Bastione di Mezzodì (dal giovedì alla domenica fino al 4 settembre)

ENTROTERRA



ARMO

11.00. Festa di San Bernardo d’Armo sul colle omonimo: Sagra du Pan Fritu 2026 (evento autentico ligure) con stand gastronomici al coperto. Santa Messa alle 11 + Pomeriggio con: Bike Show di FEM Spettacoli + Freestyle con Diego Donadonibus + Intrattenimento per grandi e piccini + Serata con l’orchestra Alex Cabrio



BAJARDO

16.00. Letture e laboratori per bambini ai Giardino del Tiglio

21.00. Concerto di Mezz’Estate con Freddy Colt & I suoi ‘Swing Kids’, orchestra di 10 elementi oltre la voce femminile che farà rivivere l’età d’oro della canzone sincopata italiana, con brani di Kramer, Barzizza, Natalino Otto, Luttazzi e Quartetto Cetra. Giardino del Tiglio



CAMPOROSSO



21.00. ‘Razionale ed irrazionale: la matematica spiega le forme d’arte’: spettacolo di divulgazione musica e cultura a cura del Prof. Cristian Bonacini. Lungomare De André



DOLCEACQUA

21.15. Liber Theatrum presenta il ‘Teatro del Banchero’con Macbeth di William Shakespeare. Regia e traduzione di Marco Gualco (12 euro - 8/14 anni 8 euro). Castello dei Doria, info e prenotazioni: 351 9249236



MOLINI DI TRIORA



9.00. Per ‘Bici in Comune’, escursione guidata gratuita nell’Alta Valle Argentina con percorso Molini – Drego – Molini (anello) ideale per chi desidera esplorare i versanti panoramici sopra Molini di Triora (tipologia consigliata: MTB / E-MTB). Ritrovo a Molini (escursione in sicurezza con l'accompagnamento di guide cicloturistiche esperte), info e prenotazioni telefono e WhatsApp: 333.9306797

PIGNA

20.00. Festa di San Rocco: serata gastronomica con la compagnia musicale de ‘I Braida’. Tensostruttura del Campo Sportivo

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

10.30. Funzioni religiose in occasione della Festa patronale di San Rocco. Frazione Verdeggia



14.00. Chiusura iscrizioni Torneo Petanque Aldo Lanteri. Frazione Verdeggia

16.00. Giochi per bambini in frazione Verdeggia

19.00. Sagra della Capra e fagioli con orchestra Cristian e la Luna Nueva in frazione Verdeggia (disponibile bus navetta)



VALLEBONA



20.30. Mostra personale di Patrick Moya curata da Fabio Falone. Area Arte – Palazzo Comunale. Piazza XX Settembre, fino al 23 agosto (dal mercoledì alla domenica h 19/22.30)



21.15. Per la rassegna ‘Musica nei Castelli di Liguria’, spettacolo dal titolo ‘Music & song from Ireland’: un viaggio tra le sonorità della tradizione gaelica affidato ai ‘Birkin Tree’, la più importante formazione italiana del genere, in un itinerario musicale tra antiche canzoni, trascinanti ballate e i ritmi tipici di reel, jig e hornpipe. Piazza XX Settembre, ingresso gratuito (più info)

FRANCIA

NICE



17.00 & 20.30. ‘La Farandole’, festival internazionale del folklore he celebra le tradizioni e le culture del mondo con spettacoli gratuiti, dal Messico al Benin (evento gratuito). Luoghi vari (Villa Masséna: alle 17, Cerimonia della Pace con la partecipazione di tutti i gruppi del festival + alle 20.30, Gala di chiusura

con ‘Oshala’ dal Benin, ‘Camagua’ da Cuba, il Balletto Nazionale Albanese della Macedonia del Nord, El Mariachi ‘Mi Nombre Es México’ e il gruppo folkloristico ‘Termal’ dal Messico, e il gruppo folkloristico nazionale ‘Timor Furak’ da Timor Est + Stand e cibo internazionali in loco) (la programmazione a questo link)





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