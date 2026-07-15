Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 15 a domenica 19 luglio 2026 in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 15 LUGLIO

SANREMO



9.00. Per ‘Sanremo Cultura’, ‘100 Primavere’: visita guidata gratuita attraverso le più importanti sculture di Vincenzo Pasquali in città in occasione dei 100 anni della Primavera di Corso Imperatrice. Ritrovo all’ingresso del Cimitero Monumentale della Foce, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento al 333 3787365 (da lunedì a venerdì ore 9/13)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



18.00. Presentazione del libro ‘Campioni da favola’ di Mario Salvini, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Il libro racconta le storie di molti protagonisti di varie discipline, sottolineando i caratteri e le vicende particolari che hanno contraddistinto il proprio percorso sportivo e umano. Spazio di piazza Cassini 10/11



18.30. Assemblea pubblica per di ‘No al Grattacielo’ organizzata dal Comitato Vicolo Funivia-Polo Nord contro il progetto di riqualificazione promosso da Nova Matutia nell'area di vicolo Funivia. Federazione Operaia, via Corradi 47



19.00. Show & Music con Dany Animation. Piazza Eroi Sanremesi (Fontana Siro Carli)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, ‘Summer Cocktail Party’: serata esclusiva a bordo piscina affidata alle sonorità del ‘So What Trio'. Roby Blasi, eclettico chitarrista, guida questo trio acustico affiancato dall’incantevole voce di Anna Mandalà e accompagnato dal contrabbasso di Tony Mercurio. Il repertorio spazia dal pop al blues, dal jazz al funky, fino ai grandi successi della musica italiana. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Live Tour ‘Sanremo Rock’ con esibizione degli artisti del Giulietta Loves Romeo Festival di Verona (h 20) + dalle 21, Nicola Ferrari, Ferretti, Capabrò, Andrea Belfiori ed altre 3 band. Conduce Claudia Paglialunga. Pian di Nave



20.30. Per la rassegna ‘La piazza in gioco, storie, arte e giochi in piazza Nota’, laboratorio ‘I detectives del passato. Lo scavo archeologico’ dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9/13)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)



21.00. Per la rassegna ‘Un Libro aperto’, presentazione libro di Claudio Paglieri ‘Le Promesse Spose’. Conduzione ls giornalista Antonella Viale. Via Antica dell’Ospizio, ingresso libero



VENTIMIGLIA



18.00. ‘Tour infrastrutture Liguria - Le sfide aperte e le nostre proposte’: incontro con i gruppi consiliari di opposizione in Regione Liguria. Sala della Biblioteca Aprosiana, Piazza Bassi 1



21.00. Spettacolo musicale con ‘Mariella Group’ al Belvedere Resentello



VALLECROSIA AL MARE

21.00. ‘I Mercoledì d’Estate’: Street food, Musica, Artigianato e Sport. Lungomare (fino al 19 agosto)

BORDIGHERA



7.50-18.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Pilates alla Rotonda di Sant'Ampelio h 7.50 + Total Body h 8.30 alla Rotonda di Sant'Ampelio + Laboratorio Musicale alle 18.00 presso il Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina (fino al 26 agosto)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto



TAGGIA ARMA

21.30. Balliamoci l’estate: serata animata dallo showman dianese Gianni Rossi. Piazza Tiziano Cherotti ad Arma



RIVA LIGURE



21.15. Bim Bum Bam: Punk Box Show in piazza Ughetto



SANTO STEFANO AL MARE



19.00. Festival dei Bar con Musica dal vivo. Lungomare C. Colombo e centro storico



SAN LORENZO AL MARE

7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954



9.30-11.00. Snorkeling guidato per bambini e adulti (20 posti) gratuito su prenotazione

18.00. La Notte del Gusto a San Lorenzo: mercato dei prodotti delle nostre aziende dalle ore 18 + Degustazione piatti tipici dei nostri agriturismi dalle ore 20 + intrattenimento musicale by Berben Band. Piazza Renato Marvaldi nel Centro Storico

DIANO MARINA



18.30. XV Festival ‘Due parole in riva al mare’: Trekking letterario con Andrea Boscherini che presenta camminando ‘Il respiro dei boschi. Sentieri, foreste, animali: come esplorare il mondo selvatico’ (Mondadori). In collaborazione con Barbara Campanini, guida ambientale escursionistica (25 euro trekking + libro). Partenza Biblioteca Civica di Diano Marina (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.30. XXXVII Rovere d'Oro Night Live: concerto di Leonardo Priori (Violino), Mihaela Manea (Pianoforte). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 19 luglio, ingresso gratuito (più info)



CERVO



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.15. Meraviglia: spettacolo recitato dal vivo con ospite d’onore Rumi delle KPOP (per tutta la famiglia). A chiusura dello spettacolo: Disco Dance con tutti i bambini (8 euro). Giardini al Mare di Camporosso, info Paolo 338 2340259 – 331 7806045

DIANO ARENTINO

20.30. Per le ‘Escursioni Borghi di Ponente’, trekking in notturna di circa 3 ore con partenza dalla piazza di Diano Arentino (10 euro), info e iscrizioni: Davide Fornaro GAE 340 2440972

PIGNA



21.00. Spettacolo itinerante per il centro storico messo in scena dagli allievi della Scuola di Teatro Hic et Nunc. Piazza XX Settembre Supervisione drammatica Pino Petruzzelli. Regia di Giorgia Brusco. Partenza unica alle 21 (ingresso singolo 10 euro, coppie 15 euro, gratuito per i minori di 12 anni), info 0184 241016



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-22.00. Jazz à Juan (65ª edizione): festival de jazz con esibizione di Fatoumata Diawara (h 20.30) + Goran Bregović (h 22). Pinède Gould, fino al 19 luglio (più info)



MONACO



16.00-18.00. ‘Au Cœur de Monaco’: visita guidata condotta da esperti del settore che permetteranno di scoprire tutta la diversità e gli aspetti meno conosciuti del patrimonio monegasco (10 euro). Ritrovo in Piazza del Palazzo, di fronte alla statua di Malizia (tutti i mercoledì fino al 19 agosto) (più info)



19.30-21.30. Serate musicali estive: concerti all'aperto in Piazza Gastaud e Piazza Larvotto



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...



GIOVEDI’ 16 LUGLIO



SANREMO



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. Inaugurazione mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò



17.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dall’‘Amarcord Duo’: il talento raffinato della chitarrista e cantante Marisa Fagnani, accompagnata al piano dal maestro Gianni Martini, per una ricercata proposta di jazz cantato, bossa nova, swing e pop italiano ed internazionale. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna di Coldirodi, Giochi senza frontiere per tutti in Piazza San Sebastiano in frazione Coldirodi



21.00. ‘Medusa, Scilla e la Sfinge. Donne, maghe e mostri’: spettacolo teatrale con Arianna Scommegna e musiche dal vivo di Edmondo Romano. A cura di Teatro Pubblico Ligure. Drammaturgia di Giorgio Ieranò, regia di Sergio Maifredi (acquisto biglietti a questo link). Alle 18.30, lezione spettacolo ‘Il vento che suona’ del polistrumentista e polifiatista Edmondo Romano dedicata agli strumenti a fiato. Forte di Santa Tecla (per il laboratorio acquisto biglietti a questo link)



21.00. Sanremo Rock&Trend Summer Live Tour Liguria/Piemonte (i vincitori andranno alle Finali di Zona a Ferrara e torneranno a Sanremo per le finalissime a Settembre). Pian di Nave



22.00. Format estivo dedicato alle sonorità caraibiche con lo show di ‘LDM Dancers’ + intrattenimento musicale a cura di DJ Biscochito con animazione di Breidy per far ballare tutti i presenti (cena alle h 20). Roof Garden del Casinò, prenotazioni al 388 2448828

21.15. Per ‘Cinema sotto le stelle’ (20ª edizione) a tema ‘Facciamo la pace?’, proiezione film ‘Good morning, Vietnam’ (1988), regia di Barry Levinson. Ambientata durante la guerra del Vietnam, la pellicola segue le vicende del vulcanico deejay Adrian Cronauer, inviato a condurre un programma radiofonico destinato alle truppe americane. Con il suo umorismo irriverente, la musica e una comunicazione libera dagli schemi, Cronauer riesce a conquistare i soldati, entrando però presto in contrasto con la rigida gerarchia militare. Piazza Santa Brigida nel centro storico, ingresso libero

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



18.00. ‘Golden Hour a Villa Grock’: visita accompagnata alla scoperta della dimora di Grock, tra architetture visionarie, simboli nascosti e racconti che intrecciano arte, spettacolo e vita privata del celebre clown + dalle 19, aperitivo al tramonto all’Hard Grock Café circondati dalla bellezza del parco. (tutti i mercoledì e giovedì estivi fino al 10 settembre). Villa Grock, Via Fanny Roncati Carli (info e prenotazioni a questo link)

21.00. Concerto nell’ambito del Festival Internazionale Città di Imperia - Serate Organistiche Leonardiane (XVI Edizione): ospite della serata l’organista tedesco Winfried Lichtsheidel (Germania). Concattedrale di San Maurizio, ingresso libero



VENTIMIGLIA



18.30–20.00. Lezioni gratuite di Yoga a cura di Yoga Pramiti. Terrazza del Forte dell’Annunziata



18.30. Lezioni gratuite di Pilates al Belvedere Resentello

18.30. Baby Dance nei Giardini del Corsaro

BORDIGHERA



7.50-21.00. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Stretching alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Pilates Barre alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Baby Dance alle 21.00 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 27 agosto

10.00. L'autrice Raffaella Fenoglio incontra i ragazzi della scuola estiva e il pubblico per presentare il suo romanzo ‘Dragonfly’ (Einaudi Ragazzi). Al termine i partecipanti potranno mettersi in gioco in prima persona partecipando ad un laboratorio creativo tematico, progettato per stimolare la fantasia, la manualità e la condivisione. Evento completamente gratuito e aperto alla cittadinanza

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

21.30. Per ‘È tempo di libri’, Eleonora Rossi Castelli presenta ‘Fashion Week’ (Rizzoli). In collaborazione con Libreria Ubik di Sanremo. Auditorium Comunale



TAGGIA ARMA

17.00-23.00. ‘Artigianato sotto le stelle’: mercatino di artigianato artistico sul lungomare di Arma

21.00. Tradizionale concerto in onore dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena del Bosco. A cura della Banda Musicale Pasquale Anfossi. Piazza Cavour a Taggia



21.15. Cinema in pineta con proiezione film ‘Minecraft’. Via Lido sul Lungomare

RIVA LIGURE

21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca’, Alessandro Di Battista interviene sul tema ‘L’informazione nei regimi democratici’. Conduce Claudio Porchia. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

9.30. Snorkeling… “Anche i grandi fanno snorkeling” con biologo marino. Stabilimento Balneare Il Vascello



11.00. Street Food fino a sabato 18 luglio

22.00. Rassegna San Steva Summer Live 2026 con la Shary Band



SAN LORENZO AL MARE



21.00. Serata divulgativa ‘Il Santuario catacei Pelagos’. Palco sul mare



21.00. XV Festival ‘Due parole in riva al mare’: Francesca Giannone presenta ‘Gli anni in bianco e nero’ (Nord edizioni). Con la speciale collaborazione dei ragazzi del Liceo Classico Vieusseux di Imperia. Letture a cura degli attori del Teatro dell’Albero. Hotel Riviera dei Fiori (più info)



DIANO MARINA



19.00. Sagra enogastronomica ‘Evviva l'Estate’ a Villa Scarsella (fino a domenica 19 luglio)

21.00. S. Messa ‘Stella Maris’ con processione in mare alla banchina del Porto Turistico



21.30. Per la rassegna ‘Teatro sotto le stelle’, spettacolo di David Zonta dal titolo ‘Pollici verdi’, racconti, musica e immaginazione botanica dove il verde diventa spazio di riflessione sull'ambiente. Ballo di Gorleri, info e prenotazioni 371 6557288



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.30. Camminata del Benessere con Marina Caramellino. Ritrovo in Piazza della Torre



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 06 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)

21.30. Osservazione astronomica con esperti dell’associazione Stellaria. Piazza Sottana della frazione Chiappa (più info)



21.30. XXXVII Rovere d'Oro Night Live: concerto di Raul Olmos (Chitarra). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 19 luglio, ingresso gratuito (più info)



CERVO



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)

ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



CAMPOROSSO

21.00. Terza serata della ‘Rassegna Popular Music’ con il concerto della Banda Musicale Città di Ventimiglia. Giardini pubblici di Piazza d’Armi a Camporosso Mare, ingresso gratuito



PIETRABRUNA

21.00. Concerto di Organo e flauto traverso con esibizione del Flautista M. Gianni Gollo e degli organisti M. Roberto Grasso e Giovanni Giordano con la Corale di Pietrabruna diretta da Simona Pirero. Parrocchia di San Matteo, ingresso ad offerta libera, info 349 5112955 (Giovanni)



SEBORGA

20.00. Serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Paolo Bagnasco’ + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



21.15. Per la Rassegna ‘Jazz in Valle’, ‘I Love ‘Coltrane’’: concerto del Franck Taschini Quartet formato da Franck Taschini (sax), Riccardo Anfosso (chitarra), Giuliano Raimondo (contrabbasso), Enzo Cioffi (batteria). Piazza XX Settembre, fino al 12 luglio



FRANCIA



JUAN-LES-PINS

20.30 & 22.00. ‘Jazz à Juan’ (65ª edizione): festival de jazz con esibizione di The Fearless Flyers (h 20.30) + Keziah Jones (h 22). Pinède Gould (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



21.00. Abba for Ever: concerto tributo agli Abba. Théâtre sur la Mer, Avenue Denis Séméria, ingresso gratuito (locandina)





VENERDI’ 17 LUGLIO



SANREMO



9.00-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



10.00-18.00. ‘Salute e Bellezza per la tua pelle’: evento gratuito dedicato alla Skin Care e alla Protezione Solare a cura della Farmacia Salus. In programma: Beauty School per provare un'intera routine estiva per il viso Caudalie + corner solari gratuiti e panel informativo. Bagni Euro Nettuno, Lungomare Vittorio 23, prenotazione postazione 328 457762 (Terry)



10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dai ‘So What’: duo composto da Roby Blasi, eclettico chitarrista, affiancato dal contrabbasso di Tony Mercurio. Il repertorio spazia dal pop al blues, dal jazz al funky, fino ai grandi successi della musica italiana. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, Serata gastronomica danzante ‘Ma che ne sanno i 2000’ con Luca DJ. Campo da basket di Coldirodi



21.00. Per la rassegna ‘La piazza in gioco, storie, arte e giochi in piazza Nota’, spettacolo teatrale ‘La Strega generosa’ a cura dell’associazione Talea (partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria al numero 333 3787365 (da lunedì a venerdì, ore 9/13)



21.00. Concerto Orchestra Giovanile Ponente Ligure in Piazza San Siro



21.00. Per la rassegna letteraria estiva del Casinò di Sanremo ‘Una sera con i Martedì Letterari sul mare’, Serena Bortone presenta il libro ‘Le dirimpettaie’ (Rizzoli). Pian di Nave

22.30. Per ‘Candlelight Open Air’, ‘Tributo a Lucio Dalla e cantautori italiani’: spettacolo musicale eseguito dal vivo illuminato da centinaia di candele. Villa Nobel ( info e acquisto biglietti a questo link )

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



19.00. ‘Cene in Borgo’: locali di ristorazione e bar che propongono particolari menù e apericena con specialità culinarie e intrattenimento musicale a Borgo Marina + tradizionale mercatino di genere souvenir e prodotti vari lungo la passeggiata Aicardi, nel centro della Marina (tutti i venerdì fino al 28 agosto)

VENTIMIGLIA



10.10. In occasione del 108° anniversario della morte di Clarence Bicknell, avvenuta nella pace di Casterino il 17 luglio 1918, il Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi’ organizza un’escursione didattica col Treno delle Meraviglie a Tenda e al Musée des Merveilles. Appuntamento nell'atrio della stazione di Ventimiglia alle 10.10; partenza del treno da Ventimiglia ore 10.39, ritorno da Tenda col treno delle ore 18.32 con arrivo a Ventimiglia alle ore 20.05. Prenotazione obbligatoria 0184 351181



18.30. Aquagym nel tratto di spiaggia antistante Resentello



20.30. 20miglia Run manifestazione podistica ludico-motoria aperta a tutti e organizzata da Ventimiglia Viva e Atletica Ventimiglia (tre distanze: 500 metri per i Baby Runners, nati dal 2015 al 2021, 3 km per gli Under 16, nati dal 2010 al 2014, e 6 km, su due giri, per la categoria Open) + musica di Doc Dj accompagnata da una piccola area street food. Lungomare / Belvedere Resentello (locandina)



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Postural alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) e Pilates alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 28 agosto

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.00. Concerto della Banda Borghetto S. Nicolò. Giardini Lowe, ingresso gratuito



OSPEDALETTI



9.45. ‘E...state in forma a Ospedaletti!’: Acquagym a cura di Happiness Asd. Moli di fronte al Comune (lunedì, mercoledì e venerdì di luglio e agosto)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europa, fino al 30 agosto

21.30. Musica in pista: balli e musica on the road con ‘Dj Tex’. Pista ciclabile

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Perché Sanremo è Sanremo’: un omaggio alle canzoni più belle del Festival più iconico del mondo. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma

RIVA LIGURE

21.30. Concerto Live dei NOS – New Old Stock. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE

11.00. Street Food fino a sabato 18 luglio



22.00. ‘Tribute a Gigi D’Agostino’ con Special Guest Carolina Marquez



SAN LORENZO AL MARE

16.30-22.30. Mercatino arte e artigianato in piazza sul mare + animazioni e intrattenimento (martedì e venerdì fino al 28 agosto)

DIANO MARINA



14.30-17.00. Mostra personale di Walter Maritati. Sala R. Falchi del Palazzo del Parco (da giovedì a sabato fino al 5 luglio)



18.00. (rinviato al 30 luglio) Per Estate al Museo, ‘Degustando con Diana’, degustazione di oli liguri e prodotti locali. Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, info +39 0183 497621



19.00. Sagra enogastronomica ‘Evviva l'Estate’ a Villa Scarsella (fino a domenica 19 luglio)

21.00. Per la rassegna ‘Diano Comic Show’, spettacolo con Max Pisu. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.30. Torneo di Burraco serale aperto a tutti presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i venerdì fino al 28 agosto)



21.30. XXXVII Rovere d'Oro Night Live: concerto di Raul Vicente Campos (Tromba), Inma Esplugues (Pianoforte). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 19 luglio, ingresso gratuito (più info)



CERVO



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)



21.30. Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo (63ª edizione): concerto di Aozhe Zhang (violino) e Valentina Messa (pianoforte) con musiche di Mozart, Beethoven, Prokof’ev, Paganini. Piazza del Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)



ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)



BAJARDO

16.00. Presentazione del libro di Enzo Ferrari ‘Il profumo è nell’aria. Storia delle aziende essenziali e profumiere dell’estremo Ponente Ligure’. Il libro mette al centro l’intenso legame tra uomo, terra e profumo che continua a esistere nel nostro territorio: dalla Lavanda Col di Nava alle essenze che hanno celebrato la Riviera. Chiesetta di San Rocco all’ingresso del paese (al termine firmacopie)

CAMPOROSSO

21.00. Spettacoli, musica e danza a cura dell’Ass. Famu Musica a Sangiacux con maestri e allievi in esibizione. Arena Bigauda, fino al 19 luglio



CERIANA



21.00. Festival Convegno Internazionale ‘Musiche della Terra’ con Olga dal Madagascar, la voce della foresta. Piazza Marconi



DOLCEACQUA



22.00. ‘Ghost Tour Dolceacqua’: un viaggio notturno tra miti pagani e processi alle streghe, alchimia e racconti di fantasmi alla scoperta del lato oscuro del Paese dei Doria accompagnati dagli Storyteller Giacomo e Caterina. Partenza davanti al Ponte Vecchio (info e prenotazioni)



PERINALDO



17.30. Per la rassegna Letteraria ‘Seconda stella a destra… libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo’, presentazione del libro di Roberto Magliani ‘Il Moderatore’. Sala incontri della Biblioteca civica, ingresso libero



21.45. Viaggio nella via lattea all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



SEBORGA

21.00. Per 'Seborga Culture Club', esibizione del Stefano Mati Quartet. Guidato dal noto sassofonista e musicista jazz italiano Stefano Mati, il quartetto rappresenta una delle realtà più attive e apprezzate della scena jazz tra Liguria e Piemonte. Piazza della Libertà, ingresso libero

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA



21.15. Per la Rassegna ‘Jazz in Valle’, ‘The Essence’: concerto del Flavio Boltro Quartet formato da Flavio Boltro (tromba), Tommaso Perazzo (tastiera), Rudy Cervetto (batteria), Riccardo Barbera (contrabbasso). Piazza XX Settembre, fino al 12 luglio



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

20.00. Jazz au Château (23ª edizione): serata musicale con il Laurent Epstein Quartet (Ambiance Bronx/New York)). Place du Château, Haut-de-Cagnes (più info)



JUAN-LES-PINS

20.30 & 22.00. ‘Jazz à Juan’ (65ª edizione): festival de jazz con esibizione di Samara Joy (h 20.30) + Marcus Miller ‘We Want Miles!’ (h 22). Pinède Gould (più info)



MONACO



19.30. ‘La Signora delle Camelie’: spettacolo di balletto con la coreografia di John Neumeier. Musica di Frédéric Chopin. Adattamento e regia di John Neumeier. Con Audric Bezard, Prima Ballerina, e Amandine Albisson, Étoile del Balletto dell'Opera di Parigi. Salle des Princes del Grimaldi Forum (info e prenotazioni a questo link)



SABATO 18 LUGLIO

SANREMO



9.00. Mercatino di Piccolo Brocante in Piazza San Siro



10.00. 24h Tre Ponti 2024: 24 ore di gare di beach volley no stop ai Tre ponti. Sfida sportiva di resistenza non-stop di ventiquattro ore, tra sport e spettacolo sul litorale della Riviera dei Fiori. La manifestazione viene ripresa e trasmessa in differita televisiva ad agosto

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00. Nell’ambito della rassegna ‘Swing Corner of the Fortress’ (5ª edizione), Swing da Camera con il ‘Freddy Colt’s Mandolinology Quartet’. Brani di Goodman, Barzizza, Bonfa, Ktramer, Goya, Bruzzone (intero 5 euro, ridotto 2 euro per i giovani tra i 18 ed i 25 anni). Magazzini di Ponente del Forte di Santa Tecla (più info)



19.30. Per ‘Folies Royal 2026’, 'Music Time': serata esclusiva a bordo piscina allietata dai ‘On Soul’: formazione a quattro elementi composta da Diego Pistone alla voce, Vincenzo Pisano alle tastiere, Mauro Demoro al basso e Franco Bianco alla batteria. La band propone un repertorio soul-funky ispirato agli anni ’60, ’70 e ’80, con brani di grandi autori come Bill Withers, Marvin Gaye, Stevie Wonder e altri classici del genere. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391 (per leggere la programmazione cliccare questo link)



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita: serata con servizio bar e cucina allietata dall'orchestra Paolo Bagnasco. Frazione Poggio (ampio parcheggio)



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, serata gastronomica danzante con Giacomo Mirage e la voce di Francesca. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. Spettacolo dei Gemelli di Guidonia: tre fratelli, Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino, che hanno fatto dell'intrattenimento la loro ragione di vita (a pagamento). Roof Garden del Casinò

21.00. Per la rassegna ‘One Night Summer Hits’, concerto LDA & AKA7even. Pian di Nave

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



21.15. Per la Festa della Madonna del Carmelo, ‘Dialoghi sacri tra voci e organo - Un momento di preghiera, musica e meditazione’: concerto con Veronica Ioppolo (soprano), Marco Galli (baritono), Tiziana Zunino (organo). Parrocchia di San Benedetto Revelli a Borgo Prino

VENTIMIGLIA



16.00. Presentazione del libro ‘Francesco Maccario, Internato Militare Italiano N°3494. Diario’ a cura di Paola Maccario che dialoga con lo storico Paolo Veziano. Il volume narra le vicende vissute da Francesco Maccario, originario di San Biagio della Cima, che il 9 settembre 1943 venne catturato sul Brennero diventando l’Internato Militare Italiano n. 3494. Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41

18.00. Vernissage mostra d’arte dal titolo ‘ART.E in libertà’ al Centro Culturale S. Francesco



20.30. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, saggio-spettacolo teatrale degli allievi del 22° corso di recitazione di Liber Theatrum dal titolo ‘Principessa Rosa offresi’ per la regia di Diego Marangon. Giardini Botanici Hanbury in frazione Mortola Inferiore, Corso Montecarlo 43 (più info)

20.30. Serata musicale con i Sbandieratori e Musici Città di Ventimiglia, Belvedere Resentello

21.15. Per la rassegna ‘Vox In Arena’, Roberto Mercadini in ‘La più strana delle meraviglie’: un viaggio affabulatorio nell’universo di William Shakespeare tra parole, personaggi e visioni senza tempo. Teatro Romano (info e acquisto biglietti a questo link)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



20.00. Oratorio Summer Night: serata gastronomica con musica dal vivo. Oratorio Don Bosco



BORDIGHERA

7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



18.00. Presentazione del nuovo libro di Benedetta Spada 'Il sentiero dell’eternità'. Villa Garnier, ingresso libero

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘Erika – Il segno prende forma’: inaugurazione esposizione delle opere realizzate durante il corso di nudo tenuto dal maestro Enzo Consiglio, docente dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3

21.30. ‘Vivaldiana’: concerto dell’Orchestra Note Libere nella ex Chiesa Anglicana, ingresso da Via Vittorio Veneto, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



OSPEDALETTI



8.00-20.00. ‘I Mercati Antiquari di Ospedaletti’: mercatino di antiquariato e collezionismo in Corso Regina Margherita (ogni 3° sabato del mese)



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.00. Festa delle zucchine trombette a cura dell’Associazione U Descu Spiaretè (consumazione a pagamento) + dalle ore 21.30 musica e ballo. Piazzale al mare

TAGGIA ARMA

20.30. Carnevale estivo presentato e animato dallo showman Gianni Rossi e musica affidata a DJ Prince in zona Darsena. Alle 21.30, grande sfilata: un’esplosione di allegria tra musica, balli e spettacolo, con le splendide ballerine brasiliane di Katy Silva. Lungomare di Arma



RIVA LIGURE



22.15. Spettacolo pirotecnico per la Festa della Bandiera Blu. Approdo Nautico

SANTO STEFANO ALMARE

11.00. Street Food fino a sabato 18 luglio



22.00. ‘DJ-set di Aka Tex’ con Special Guest Banfy



SAN LORENZO AL MARE



7.00. Camminiamo insieme per abitudini sane e movimento. Ritrovo IAT (evento gratuito), info +39 3923459954



19.00. Sagra della Maddalena e musica con l’Orchestra Serena e Beatrice. Piazza Marvaldi

DIANO MARINA



17.00. XV Festival ‘Due parole in riva al mare’: Paolo Ruffini presenta il libro ‘Io sono perfetto’ (La nave di Teseo). Molo delle Tartarughe (più info)



19.00. Sagra enogastronomica ‘Evviva l'Estate’ a Villa Scarsella (fino a domenica 19 luglio)



22.30. Spettacolo Pirotecnico per la Festa Patronale. Molo delle Tartarughe, spettacolo visibile da tutto il lungomare)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



20.00. Festa Patronale San Giacomo in Località Chiappa



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

21.30. XXXVII Rovere d'Oro Night Live: concerto di Joaquin Palomares (Violino), Oscar Oliver (Pianoforte). Sagrato N.S. della Rovere, fino al 19 luglio, ingresso gratuito (più info)



CERVO



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)

ENTROTERRA

BADALUCCO



15.00-19.00. ‘Sentimenti Delicati’: mostra personale della pittrice sanremese di Silvia Prati. Galleria UpArte in Piazza Duomo, ingresso libero (giovedì, venerdì e sabato, fino al 25 luglio)

19.30. Serata Rock con The Wavers 51 + DJ a cura di Pro Loco Badalucco. Piazza Marconi



BAJARDO

21.00. Spettacolo musicale Memorial Luciano Moriano. Piazza della Parrocchiale

CAMPOROSSO

21.00. Spettacoli, musica e danza a cura dell’Ass. Famu Musica a Sangiacux con maestri e allievi in esibizione. Arena Bigauda, fino al 19 luglio



CASTEL VITTORIO

19.30. Festa della Patata di Montagna (1ª edizione): tipica torta salata di Castelvittorio con Ravioli di Patate fatti a mano + Spiedini – Salsiccia – Patatine + Musica con la Berben Band. A seguire Dj Vevo. Evento in collaborazione con Patata di Langan (patate coltivate naturalmente a 1000 m di altitudine). Area festeggiamenti Busciun, prenotazioni tavoli: Simona 320 1876798

20.00. ‘A Cena con le Stelle - In Viaggio lungo la Via Lattea’: cena dalle ore 20.00 + osservazioni guidate dalle ore 22.00 di stelle doppie, ammassi stellari e nebulose. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)



CERIANA



9.00-18.00. ‘Ceriana Art’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico. Il programma di oggi: ‘Rythm and Poetry 1’, N. Winkelmann Chiesa S. Spirito (h 9/13) + ‘Fotografia 1’, M. Esser Chiesa S. Spirito (h 14/18) + ‘Work in Progress’, E. Armstrong Atelier di Valenti (h 16/19) + Concerto di apertura P. Montanelli in Piazza S. Rocco con aperitivo (h 18) (più info)



20.00. Serata gastronomico‑musicale danzante con Dj Davide Lambiase Ferrari

CIPRESSA



21.00. Concerto della Long Island. Piazza Martini

DOLCEACQUA



18.00. Il ‘Dolceacqua’ in piazza: degustazione abbinata a prodotti tipici. Piazza Mauro



PERINALDO



15.00. Festa della lavanda con distillazione

21.00. Musica in piazza, spettacolo musicale tributo a Adriano Celentano con Enzo. Centro storico



21.45. Viaggio nella via lattea all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



REZZO



19.00. 53ª Sagra della Trota a cura del Comune di Rezzo e della Pro Loco Rezzo APS: Cucina aperta dalle ore 19 (si mangia al coperto) + Servizio al tavolo + Serata danzante con l’Orchestra Bruno Mauro e la Band. A seguire: DJ set fino a notte fonda. Ingresso libero



SEBORGA

20.00. ‘Sagra delle cozze’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Orchestra Mike e i Simpatici ‘+ per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



21.00. Proiezione documentario di WildLife ‘L’energia della Valle’ con Andrea Biondo e Magdalena Negro. Centro Culturale



VALLEBONA



21.15. Per la Rassegna ‘Jazz in Valle’, ‘Miles & Trane 26/26’: concerto dell’Alberto Mandarini Quartet (Guest Bob Bonissolo) formato da Alberto Mandarini (tromba), Bob Bonissolo (sax), Riccardo Bianchi (chitarra), Dino Cerruti (contrabbasso), Rudy Cervetto (batteria). Piazza XX Settembre



VILLA FARALDI



20.00. Cena Condivisa a cura dell’Associazione Tovo nel Cuore: serata di condivisione, musica e buon cibo in cui ciascuno è invitato a portare il proprio piatto preferito e i coperti (piatti, posate, bicchieri) + animazione musicale a cura di ‘Aldo Swing and the Karibe Band Show’ e danza con ‘Le farfalle’ della scuola New Movanimart. Piazza della Chiesa Sant’Antonio Abate a Tovo Faraldi, prenotazioni obbligatorie entro il 15 luglio al 3406486051



FRANCIA

JUAN-LES-PINS

20.30 & 22.00. ‘Jazz à Juan’ (65ª edizione): festival de jazz con esibizione di New Sketches of Spain (h 20.30) + Thomas Dutronc ‘Jazz & Friends’ (h 22). Pinède Gould (più info)



MONACO



19.30. ‘La Signora delle Camelie’: spettacolo di balletto con la coreografia di John Neumeier. Musica di Frédéric Chopin. Adattamento e regia di John Neumeier. Con Audric Bezard, Prima Ballerina, e Amandine Albisson, Étoile del Balletto dell'Opera di Parigi. Salle des Princes del Grimaldi Forum (info e prenotazioni a questo link)



DOMENICA 19 LUGLIO

SANREMO



13.00. 'Juicy Sunday': appuntamento domenicale pensato per trasformare il classico pranzo in riva al mare in un'esperienza immersiva fatta di musica, spettacolo e intrattenimento fino a tarda sera. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, Info & Booking +39 324 8047852 (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. 24° incontro a Monte Bignone presso la chiesetta dedicata alla Madonna del Carmelo con Santa Messa celebrata da Don Graziano. Al termine della cerimonia verrà offerto un rinfresco per i partecipanti. Evento organizzato da: EKoclub International, Associazione Volontari Sanremo – Squadra Antincendi Boschivi San Bartolomeo, Associazione di Protezione Civile Radio Emergenza Sanremo insieme al gruppo ‘I Love Monte Bignone’



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)

17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



17.40. Nell’ambito di ‘Tecla - Esperienze creative al Forte’, ‘Tracce’: laboratorio creativo per bambini e famiglie per imparare a vedere l’arte nelle forme, nelle ombre e nelle trame delle sue mura storiche. A cura Di Roberta Di Marco. Età consigliata dai 5 anni in su (10 euro). Forte di Santa Tecla. prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti 3337805551 (più info)



20.00. Per i festeggiamenti di San’Anna, Torneo di Beer Pong con DJ Lagrek e DJ Kaaron. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. Concerto Bronx Tour 2026 dei Filodiretto. Piazza San Siro



21.00. Per ‘Sanremo Summer Simphony’: spettacolo musicale di Ana Carla Maza a cura dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (a pagamento). Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



20.30. Per la ‘Festa della Madonna del Carmelo’, Santa Messa solenne celebrata dal Rev. Sac. Giorgio Bigazzi, Parroco di San Lorenzo al Mare nella Parrocchia di San Benedetto Revelli a Borgo Prino + Processione con confraternite, banda musicale, scorta in mare e con imbarcazioni del Circolo Borgo Foce, Cappuccini e Prino (segue rinfresco)

VENTIMIGLIA



8.20. Escursione 'La Brigue – Notre Dames des Fontaines – La Cappella Sistina delle Alpi Marittime' accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna (10 euro). Ritrovo alle 9.30 nel parcheggio poco oltre il paese di La Brigue oppure ala stazione di Ventimiglia alle 8.20 (più info)



20.30. Per ‘HanburycheSpettacolo!’, serata di osservazione astronomica ‘Il cielo dal paradiso terrestre’ a cura dell’associazione Stellaria. Giardini Botanici Hanbury in frazione Mortola Inferiore, Corso Montecarlo 43 (più info)

21.00. Baby Dance Disco al Belvedere Resentello

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



20.30. ‘La memoria è il cambiamento’: serata dedicata alle vittime della strage di Via D’Amelio e a tutte le vittime innocenti delle mafie con esibizioni Bande musicali di Bordighera e Ventimiglia dirette dai Maestri Diandra Di Franco e Luca Anghinoni. A cura dei ragazzi del ‘Castello dei destini cambiati’ (Apericena ad offerta h 19). Case Libere in Via Cornice dei due Golfi 138



21.00-23.00. ‘Erika – Il segno prende forma’: esposizione delle opere realizzate durante il corso di nudo tenuto dal maestro Enzo Consiglio, docente dell’Accademia G. Balbo. Galleria dell’Accademia Balbo in Via Lamboglia 3, fino 26 luglio, ingresso libero



21.00. Presentazione libro ‘Strano, molto strano’, il nuovo romanzo di Cristina Rava, pubblicato da Rizzoli. Dialoga con l'autrice Raffaella Fenoglio e letture di alcuni brani del romanzo a cura di Pia Orsini e Laura Mingione. Evento promosso dall'Associazione Culturale ‘Il Festival delle Ragazze’. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero aperto a tutti (al termine l'autrice sarà a disposizione dei lettori per firma copie)



21.20. Cinema all’aperto con proiezione film ‘Romantiche’. Giardini Lowe, ingresso gratuito

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Commedia dialettale ‘I Mestieri’ a cura della Compagnia Nasciui pè Rie. Auditorium Comunale,

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Fiera promozionale Antiquariato e piccolo collezionismo. Ex Mercato Coperto a Taggia

18.00. Per i Festeggiamenti in onore di Santa Maria Maddalena, la Compagnia Stabile Città di Sanremo presenta ‘La donna in antica festa religiosa’: rievocazione storica della vita e della donna nella religione medievale attraverso danze e balli d’epoca. Piazza Cavour e Via Soleri a Taggia



RIVA LIGURE

21.30. Tributo a Francesco De Gregori dei Compagni di Viaggio. Piazza Matteotti



DIANO MARINA



19.00. Sagra enogastronomica ‘Evviva l'Estate’ a Villa Scarsella



20.30. Festa Patronale N.S. del Monte Carmelo con processione solenne in piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



21.30. XXXVII Rovere d'Oro Night Live: serata finale. Sagrato N.S. della Rovere, fino al 19 luglio, ingresso gratuito (più info)



CERVO



17.30-22.00. ‘Una dolcezza feroce’: mostra dedicata al pittore torinese Sergio Saroni, a lungo ospite del borgo di Cervo. Bastione di Mezzodì (fino al 25 luglio, h 17.30/19.30-20.30/22)



21.30. Per ‘Cervo ti Strega’ (13ª edizione), incontro con Michele Mari, vincitore del LXXX Premio Strega 2026 con intervista a cura del conduttore televisivo Pino Strabioli. Introduce Francesca Rotta Gentile e intermezzi musicali a cura dall'Ines Aliprandi Trio, e delle scuole (Istituto Baruffi di Ceva-Ormea e Liceo Vieusseux di Imperia). A conclusione, degustazione di cioccolatini e liquore Strega. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti)

ENTROTERRA

APRICALE



9.30-16.30. Mercatino con prodotti locali e artigianato. Piazza del paese (ogni terza domenica del mese)



BAJARDO



10.00-18.00. Sagra dei Crustoli



CAMPOROSSO

21.00. Spettacoli, musica e danza a cura dell’Ass. Famu Musica a Sangiacux con maestri e allievi in esibizione. Arena Bigauda, fino al 19 luglio



CERIANA



10.00-21.00. ‘Ceriana Art’: mostra a cielo aperto + laboratori per tutte le età + spettacoli musicali + teatro e altre iniziative culturali diffuse nel centro storico. Il programma di oggi: ‘Fragment de Mémoire’, C. Rivallan Infopoint in C. Italia 108 (h 10/11.30) + ‘Rythm and Poetry 2’, N. Winkelmann, Chiesa S. Spirito (h 16/20) + ‘Fotografia 2’, M. Esser, Chiesa S. Spirito (h 16/20) + ‘Work in Progress’, E. Armstrong, Atelier di Valenti (h 16/19) + ‘La Tavola delle Storie’: Apericena Infopoint, C. Italia 108 (h 19) + ‘Tra passato e presente: personaggi, storie e leggende’ Teatro itinerante della Compagnia Teatro a 360°, Piazza Marconi (h 21) (più info)



COSIO D’ARROSCIA



10.00. Festa delle Erbe & della Lavanda: giornata dedicata ai profumi, ai sapori e alle tradizioni dell’entroterra ligure, tra lavanda, erbe aromatiche, artigianato e intrattenimento per tutta la famiglia. Apertura degli stand espositivi alle h 10 + apertura degli stand gastronomici h 12.30 + Erbe aromatiche e lavanda + Mercatini e prodotti del territorio + Musica e spettacoli + Musei aperti + Giochi gonfiabili per i più piccoli + Stand olistici (servizio navetta attivo dalle 10.30 fino al termine della manifestazione)



ISOLABONA



20.00. Serata Gastronomica all'insegna del buon cibo + concerto speciale ‘Tributo a Celentano e non solo’, band capitanata da Enzo. Campo Sportivo ‘Renato Noaro’



PERINALDO



21.45. Viaggio nella via lattea all’Osservatorio Astronomico Comunale Cassini



PIGNA



9.30-18.00. Festa della Lavanda: distillazione della lavanda e bancarelle con prodotti tipici + Mostra fotografica ‘Fuori sentiero’ a cura di Mattia Pozzolo. Centro storico

PIEVE DI TECO

10.00-18.00. Mostra collettiva ‘Incontro - Pitture e Sculture’ curata da Claudia Andreotta e Francesca Bogliolo e realizzata da Arroscia Residency ThinkArt. Spazi di Corso Mario Ponzoni 14, ingresso libero (h 10/12-16/18)



SEBORGA



21.00. ‘Spettacolo teatrale con la Compagnia di Teatri Ventimigliesi. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



11.00. Triora Bimbi con Parco giochi e servizio ristoro



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30. ‘Jazz à Juan’ (ultimo appuntamento della 65ª edizione): festival de jazz con esibizione di Linda Lee Hopkins & Gospel pour 100 Voix. Pinède Gould (più info)

MONACO



19.30. ‘La Signora delle Camelie’: spettacolo di balletto con la coreografia di John Neumeier. Musica di Frédéric Chopin. Adattamento e regia di John Neumeier. Con Audric Bezard, Prima Ballerina, e Amandine Albisson, Étoile del Balletto dell'Opera di Parigi. Salle des Princes del Grimaldi Forum (info e prenotazioni a questo link)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate