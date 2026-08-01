Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da sabato 1 e domenica 2 agosto 2026 in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 1 AGOSTO



SANREMO



8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro (primo e secondo sabato di ogni mese)



9.00. Festival dei Boschi: manifestazione culturale, ecologica e sociale con incontro tra arte e natura + attività per tutte le età + escursioni e sport all'aria aperta + musica e spettacoli dal vivo + tradizionale ‘Tavola Longa’, un momento di cena e pranzo collettivo in cui ciascun partecipante porta il proprio cibo e le proprie stoviglie per condividere il pasto in allegria e a impatto zero. Località san Romolo, anche domani (il programma a questo link)



10.00. ‘SanremoCasa’, primo salone dedicato alla cultura dell’abitare e al benessere domestico: interior designer, architetti, artigiani e professionisti del settore saranno a disposizione per consulenze gratuite + accesso a promozioni speciali, prodotti e servizi unici presentati dai migliori espositori del settore + un ricco calendario di incontri, talk con esperti e workshop accompagnerà le giornate del salone. Palafiori di corso Garibaldi, fino al 2 agosto (più info)

10.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero

11.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.00. Mostra dell’artista internazionale Elena Rede dal titolo ‘Materia Viva. Lo lancio e il Sedimento’. foyer di Porta Teatro del Casinò, fino al 23 agosto



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



20.00. Festeggiamenti estivi di Poggio organizzati dal Circolo ACLI Santa Margherita: serata con servizio bar e cucina allietata dall'orchestra Domenico Cerri. Frazione Poggio (ampio parcheggio)



20.00. Chiusura dei festeggiamenti di Sant’Anna con il Carnevale Estivo animato da Dj Coach. Campo da basket della frazione di Coldirodi



21.00. Per la 27ª edizione della rassegna di teatro dialettale Nini Sappia, commedia dialettale dal titolo ‘E Rostîe Sotto A Çénie’ di Enrico Scaravelli messa in scena dalla Compagnia ‘San Fruttuoso’ di Genova. Piazza San Siro, ingresso libero

21.00. ‘One Night Summer Hits’: concerto di Baby K, Grelmoss e Lil Jolie. Pian di Nave

IMPERIA

10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



10.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



17.00 & 21.00. ImperiaPolis (69ª edizione): due partenze della manifestazione goliardica nota soprattutto per la spettacolare corsa dei carretti artigianali senza motore lungo le vie in discesa di Porto Maurizio. I partecipanti costruiscono con le proprie mani dei carretti originali, privi di motore, che sfruttano esclusivamente la forza di gravità per affrontare il percorso in discesa. Partenza da Borgo Parasio



21.45. Per ‘Musica sotto le Gru,’ la band The Passion Mode in concerto. Banchina Aicardi di Oneglia, ingresso libero



22.00. Per la rassegna ‘I Concerti delle Logge’, esibizione del Duo Casals: Felicitas Stephan (violoncello), Juan Carlos Arancibia Navarro (chitarra). Logge di S. Chiara a Porto Maurizio (ingresso 10 euro)

VENTIMIGLIA



17.00. Vernissage dell'esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata (visitabile fino al 29 agosto negli orari di apertura del Museo)



21.30. Per ‘Agosto Medievale 2026’, Asteludo’ disfida di drappi e tamburi + Corteo dei Sbandieratori e Musici + Torneo dei Sbandieratori e Musici a cura delle scuole dei Sestieri Cittadini + Spettacolo con giochi di bandiera. Piazza Costituente (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)

18.00-24.00. Festa del Basilico e Sagra du Cen: serate gastronomiche e danzanti in compagnia di Mariella Group. Centro storico di Vallecrosia al Mare, anche domani

20.00. Oratorio Summer Night: Serata gastronomica con musica. Oratorio Don Bosco



BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Total Body alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Stretch alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 29 agosto



9.00-17.30. SportInPorto: escursioni in barca a vela e cabinati, kayak, SUP e snorkeling. Nella giornata di sabato 25 luglio sarà possibile partecipare anche al battesimo del sub e a CanottoinPorto, la gara dei canotti: sfida divertente tra equipaggi, remi, travestimenti e voglia di mettersi in gioco con partenza alle 16. Porto cittadino (9/12-14.30/17.30)



14.00-17.00. Mostra ‘Omaggio a Clarence Bicknell’ dell’artista Marco Farotto con ritratti dei grandi personaggi che hanno gravitato attorno al primo Museo della Liguria Occidentale. Museo Bicknell, via Romana 39, fino al 6 agosto (lunedì 9/13-13.30/17, martedì e mercoledì h 9/17, giovedì h 9/13, sabato h 14/17)



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922



18.30 & 19.30. ‘Passaggi Illustri – Lo Straordinario Mondo di Monet tra Arte e Vita’: spettacolo teatrale itinerante (2 partenze) ideato e realizzato da Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro X Monet / Teatro delle Dieci. Partenze da Piazza del Popolo nella città Alta, prenotazione obbligatoria: +39 347 5446651 oppure +39 347 7851494 (info e acquisto biglietti a questo link)

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)

21.00. ‘E…state in Tenco’: Roberta Bellesini Faletti & Chiara Buratti presentano ‘Io Dico’: Giorgio Faletti viene raccontato attraverso citazioni, aforismi e testi tratti dalle sue opere, interviste e canzoni + alle 21.30, Andrea Scanzi racconta le canzoni che hanno segnato la storia e le generazioni accompagnato dai Borderlobo e da musicisti internazionali che reinterpretano dal vivo brani di grandi artisti come Bob Dylan, Bruce Springsteen e Fabrizio De André. Giardini Lowe, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (più info)



OSPEDALETTI



20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.00. 57ª Sagra du Pignurin Pan e Vin: distribuzione di pesce da frittura a cura dell’Associazione “U Descu Spiaretè (consumazione a pagamento). Dalle ore 21.30 musica e ballo. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



10.00-23.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



21.30. 'For Ever Young': live show con Marianna Lanteri, spettacolo dinamico e travolgente che unisce la tradizione alla modernità della musica leggera. Piazza Cavour a Taggia

RIVA LIGURE

21.00-22.30. Festa del Mare: Santa Messa + Spettacolo Pirotecnico. Approdo Nautico



SANTO STEFANO ALMARE



19.00. Festival dei Bar con musica dal vivo sul Lungomare D’Albertis



SAN LORENZO AL MARE



21.15. Spettacolo itinerante ‘Voci a mezz’aria – Goldoniana di mezz’estate’, prodotto e curato dal Teatro dell’Albero con partenze scaglionate ogni mezz’ora. Ritrovo presso Porta di Valle dalla grande statua azzurra sulla Via Aurelia (evento gratuito)

DIANO MARINA



21.00. ‘Arsenico & Vecchi Merletti’: commedia di Joseph Kesselring messa in scena dalla compagnia Amici del Teatro Agostino Bartolomeo e Maria. Regia di Ermanno Vanoli. Villa Scarsella, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)

18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra della Costina a cura dell’Associazione Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia, fino al 2 agosto



20.30. Ballo all'aperto con Dj Lia presso Centro Incontro Sociale, Giardini 1° Maggio (tutti i sabati fino al 26 settembre)

CERVO

17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto



18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto



ENTROTERRA

BADALUCCO



17.00. Visita guidata gratuita con la guida turistica Raffaella Asdente. Partenza da Piazza Duomo



19.00. Street Food Festival in Piazza Marconi, fino al 2 agosto

BAJARDO

16.00. Biblioteca itinerante ‘Dai tigli alle stelle’. Vie e piazze del paese

18.00. Per ‘Bajardo Lectures‘, ‘Tant que vivray’: gesta, amore e morte del Cavalier Bajardo, con Marcello Spinetta e musiche di Alberto Rizzuti. Chiesa Vecchia



BORGOMARO

19.00. Sagra degli Spaghetti alla Berettüna: serata gastronomica danzante allietata dall’orchestra Giorgio Villani con una pista da ballo da 200 mq. Alle 19, apertura stand gastronomici con i celebri spaghetti alla Berettüna e tante specialità locali. Località Ville San Pietro, anche domani, ingresso libero

CAMPOROSSO

21.00. OndeSonore con i Compagni di Viaggio, Cover band di De Gregori. Lungomare De André

CASTEL VITTORIO



19.30. ‘A Cena con le Stelle - Al sorgere della Luna’: cena dalle ore 19.30 + osservazioni guidate dalle ore 21.30 di Luna, stelle doppie, ammassi stellari e nebulose. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

CERIANA

17.00. Mostra del pittore rapallese Francesco Bruzzo ‘La Metamorfosi’. Atelier En Na Cola



20.00. ‘100 anni della Compagnia Sacco’: musica, concerti, proiezioni e testimonianze. Piazza Marconi, anche domani

CIVEZZA



21.15. Concerto d’organo organizzato da Don Francesco Ramella. Piazza della Chiesa



DOLCEACQUA

20.00. Sagra dei ‘Frescioi’: serata gastronomica e danzante in Piazza Mauro

ISOLABONA



21.00. Commedia dialettale ‘Girumin U Se Vo Maria’ con la Compagnia Chelì da luna bona. I Tigli



PERINALDO



19.00 & 20.00. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), dalle 19, inizio Festa della Musica & Aikar Orkestra per le vie del borgo + alle 20, Cucina in Festival: cena in piazza a cura dell’Associazione Volontari di Perinaldo. Piazza San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)



PIEVE DI TECO



21.00. Prima finale provinciale di ‘Una Ragazza per il Cinema 2026 – Regione Liguria’: nel corso della serata, arricchita da esibizioni musicali e intrattenimento, le aspiranti artiste saranno valutate da una giuria di professionisti del settore, vivendo un'importante esperienza di formazione e visibilità. Corso Mario Pozzoni, ingresso libero per famiglie, residenti e turisti



PONTEDASSIO



19.00. ‘Te lo Friggo’, festa che celebra il piacere della buona tavola, della musica e dello stare insieme con fritto misto, porchetta con patatine e di tante altre specialità per un incontro tra i sapori del mare e quelli dell’entroterra + musica con DJ set. Piazza della Madonna a Villa Guardia



SEBORGA

20.00. ‘Sagra dei ravioli’: serata enogastronomica con piatti tipici seborghini allietata dall’orchestra ‘Luca Panama + per i più piccoli la baby dance. Piazza Martiri



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

22.00. ‘Ghost Tour Triora’: gli Storyteller di Autunnonero Kevin e Ambra guideranno i partecipanti con le loro lanterne per le strette vie del centro storico di Triora, in un viaggio notturno tra miti e leggende, conoscenze perdute e storie di stregoneria. Partenza davanti ai portici all’inizio del centro storico, info WhatsApp +39 379 1404184 (info e prenotazioni)



VALLEBONA

20.00. Sagra dei Ravioli cu pesigu: serata gastronomica al Campo sportivo



FRANCIA

MONACO



18.00. Serata di festa in Quai Albert Ier con: castelli gonfiabili per bambini (h 18/21), fuochi d'artificio piromusicali (h 21.30) e intrattenimento musicale con una serata pop-rock. Accesso libero e gratuito



NICE



18.00. Per il ‘Festival Nice Classic 2026’, secondo concerto degli allievi dell’Accademia. Cloître du Monastère de Cimiez (più info)



SAINT-JEAN-CAP-FERRAT



20.45. ‘La grande notte veneziana’: Saint-Jean-Cap-Ferrat rende omaggio alla celebre città lacustre. Al calar della sera, prenderà il via una sfilata con maschere e costumi veneziani, una processione con fiaccole, sbandieratori e gruppi carnevaleschi. A seguire, un spettacolo pirotecnico accompagnerà la sfilata, che si concluderà con una serata di balli e divertimento. Avenue Jean Mermoz (più info)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



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DOMENICA 2 AGOSTO

SANREMO



9.00. Festival dei Boschi: manifestazione culturale, ecologica e sociale con incontro tra arte e natura + attività per tutte le età + escursioni e sport all'aria aperta + musica e spettacoli dal vivo + tradizionale ‘Tavola Longa’, un momento di cena e pranzo collettivo in cui ciascun partecipante porta il proprio cibo e le proprie stoviglie per condividere il pasto in allegria e a impatto zero. Località san Romolo (il programma a questo link)



9.00. 70ª edizione del ‘Pierin e Martin Pescatore’: gara promozionale di pesca per bambini e ragazzi divisa in due fascia d'età: Pierin Pescatore riservata ai bambini più piccoli (fino a 12 anni). Martin Pescatore riservata ai ragazzi più grandi (dai 13 ai 16/17 anni). Ai partecipanti viene assegnata una postazione e viene fornito un kit di benvenuto contenente lenze, esche e merenda. I giovani pescatori hanno a disposizione circa un paio d'ore per sfoderare la propria abilità. Molo di Ponente del Porto Vecchio

10.00. ‘SanremoCasa’, ultimo giorno del primo salone dedicato alla cultura dell’abitare e al benessere domestico: interior designer, architetti, artigiani e professionisti del settore saranno a disposizione per consulenze gratuite + accesso a promozioni speciali, prodotti e servizi unici presentati dai migliori espositori del settore + un ricco calendario di incontri, talk con esperti e workshop accompagnerà le giornate del salone. Palafiori di corso Garibaldi (più info)

11.00. ‘Materia viva. Lo slancio e il sedimento’: mostra personale di Elena Rede promossa da FineHeart Gallery con sculture di cavalli in bronzo, in cemento, arenaria e resina lavorata a mano con terre, grandi opere ad abrasione a bulino su dibond di alluminio. Sale del Casinò municipale, fino al 23 agosto, ingresso libero



16.00-21.00. ‘Mike Bongiorno. L’uomo, il mito’: progetto espositivo, promosso e realizzato dalla Fondazione Mike Bongiorno e Allegria. La mostra, a cura di Nicolò Bongiorno, racconta la vita, la carriera e il mito di Mike Bongiorno attraverso fotografie, documenti, memorabilia e materiali audiovisivi, raramente esposti al pubblico (più info). Teatro Ariston (da martedì a sabato h 10/12.30-16/21, domenica e lunedì h 16/21, fino al 13 settembre)



17.30-23.30. Ruis: esposizione personale dell’artista fotografa Lidia Giusto con scatti a tema archeologia industriale eseguiti in Liguria, Italia ed Europa. Forte di Santa Tecla (da giovedì a domenica 17.30/23.30, venerdì anche 9/13). Forte di Santa Tecla, fino al 13 settembre (più info)



18.00-22.00. Mostra di Elvis Furlan dal titolo ‘Ho paura del buio’. Galleria civica della Pigna, via Palma 16, fino all’8 agosto



21.00. Visita guidata gratuita a cura di Marco Macchi nel Quartiere del porto e Santa Tecla. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti (info 333 3787365 da lunedì a venerdì ore 9/13, oppure cultura@comune.sanremo.im.it)

21.00. Nell’ambito della Stagione Concertistica Internazionale 2026. Concerto straordinario dal titolo ‘Amor y pasión’ con Edua Zadory (violino) e Hernan Quintela (pianoforte). Palazzo Roverizio

21.00. Spettacolo musicale ‘Monia Summer 2026’ con Monia Russo. Pian di Nave



IMPERIA



10.00-18.00. ‘Les mers veilleuses’: installazione temporanea di Bertrand Cazenave composta da 500 meduse galleggianti, realizzate a mano con materiali riciclati provenienti da discariche locali che richiama la biodiversità marina e riflette sull’impatto dell’inquinamento da plastica. Museo Navale, Calata Anselmi, fino al 27 settembre (più info)



11.00 & 15.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: visite accompagnate per scoprire la dimora del celebre artista Grock e il suo suggestivo parco. Villa Grock, via Fanny Roncati (tutte le domeniche fino a fine settembre), info 340 4956218 (più info)



14.00-18.00. Mostra del Maestro Franz Pelizza dal titolo ‘Ali nel vento - Nel Mio Mondo SottoSopra’ e dedicata ad alcune delle eccellenze culturali del territorio ligure e della città di Imperia, in particolare alla famosissima Regata Storica delle Vele d’epoca di Imperia. Villa Faravelli M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea (fino all’11 settembre, giovedì e venerdì h 10/13, sabato h 10/13-14/18, domenica h 14/18)



16.30. ‘Le domeniche d'estate al MACI: una chiacchierata tra arte, storia e architettura: visita accompagnata a Villa Faravelli con la collezione Invernizzi per conoscere più da vicino il patrimonio artistico e la storia del museo (tutte le domeniche fino al 30 agosto). MACI a Villa Faravelli (più info)



22.00. Per la rassegna ‘I Concerti delle Logge’, esibizione del Duo violino e pianoforte: Giovanni Sardo (violino), Luigi Stillo (pianoforte) + Consegna Premio delle Logge 2026. Logge di S. Chiara a Porto Maurizio (ingresso 10 euro)

VENTIMIGLIA



8.00-20.00. ‘Desbaratu’: evento commerciale dove i negozi espongono all’esterno la loro merce a prezzi vantaggiosi e il centro cittadino si trasformerà in una festosa isola pedonale + attrazioni, giochi da tavolo, gonfiabili per bambini, truccabimbi, bancarelle di artigianato e musica



10.00-12.30. Esposizione di Patrizia Salles ‘Balzi Venus and Beyond’ ispirata al patrimonio archeologico dei Balzi Rossi — uno dei più importanti siti preistorici del Mediterraneo — e dei territori limitrofi. Museo Archeologico al Forte dell’Annunziata, fino al 29 agosto (dal martedì al sabato 9/12.30-15/17, prima e terza domenica del mese h 10/12.30, chiuso il lunedì)



21.15-22.45. Apertura straordinaria della nuova Sala Multimediale Immersiva in cui ci si troverà catapultati a esplorare, grazie alle proiezioni multimediali video-sonore immersive, le realtà culturali, folkloristiche, paesaggistiche, e molte altre, delle vallate del Ponente Ligure. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi'



21.15. Per ‘Hanbury che spettacolo 2026’, ‘Incontro d’autore in musica’: prima presentazione ufficiale del nuovo romanzo di Roberto Negro ‘Due delitti per Scichilone’ e del nuovo progetto musicale dei Back to the Wood, ‘Soul Scratches’. Giardini Botanici Hanbury, ingresso libero e gratuito, info 338 6273449



21.30. Per ‘Agosto Medievale 2026’, ‘Notte della Contesa’: Corteo da Parata, Lettura Bando, Cerimoniale di Giuramento, Assegnazione Corsie + ‘Campo de li Giochi’: competizione dei Sestieri in vari giochi storici (tiro alla fune, corsa con l'anello, il portatore). Piazza Costituente (più info)

VALLECROSIA AL MARE



15.30-19.00. Live Dj Set sul lungomare (ogni sabato e domenica fino al 31 agosto)



18.00-24.00. Festa del Basilico e Sagra du Cen: serate gastronomiche e danzanti in compagnia di Mariella Group. Centro storico di Vallecrosia al Mare

BORDIGHERA



7.50 & 8.30. Bordighera Sun&Fun, il programma di attività gratuite che accompagna l'estate con appuntamenti dedicati al benessere, al movimento e al divertimento per tutte le età: Risveglio alle 7.50 (Rotonda di Sant'Ampelio) + Aerotone alle 8.30 (Rotonda di Sant'Ampelio), fino al 30 agosto



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



9.00-12.00. SportInPorto: escursioni in barca a vela e cabinati, kayak, SUP e snorkeling. Porto cittadino



18.00. 'Tour Monet': un viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti da Claude Monet nella Riviera ed offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera (8 euro). Ritrovo a Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, prenotazione al numero 347 2364922

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative (a pagamento). Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 12 settembre (più info)



21.00. ‘E…state in Tenco’: Luciano ‘Lucien’ Barbieri presenta Amilcare e Sanremo, volume dedicato ad Amilcare Rambaldi e al suo contributo alla storia della musica italiana e del Premio Tenco (h 21) + Concerto di Luca Romagnoli, tra le voci più riconoscibili della scena indipendente italiana (h 21,20) + Morgan in concerto piano e voce, tra canzone d’autore, ricerca musicale e contaminazioni sonore (h 22). Giardini Lowe, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (più info)

OSPEDALETTI

20.00. Parco giochi con gonfiabili in Piazza Europа (fino al 30 agosto)

21.30. Musica in piazza: Live Ultrapop – Renga/Nek tribute. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera promozionale: manifestazione storica ‘U Giurnu du Rebaxiu’. A cura dell’Associazione Confcommercio. Vie centrali di Arma

10.00. Giornata a gonfie vele a cura dell’Associazione Marina di Arma. Piazza Tiziano Chierotti ad Arma



10.00-23.00. Mostra di pitturai in memoria di Umberto Corradi nel ricordo del talento e dell’arte del amato e indimenticato concittadino di Taggia Arma. Villa Boselli (fino al 15 agosto, h 10/12-17/19, venerdì, sabato e domenica anche h 21/23)



21.30. ‘Gio…can…do con Ubac’: sfilata cinofila non competitiva e giochi per cani e bambini A cura dell’Associazione ‘Amici dell’Arma’. Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

21.30. La Notte del Wrestling in Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

21.30. Aspettando Santo Stefano con animazione a cura di Gianni Rossi. Piazza Baden Powell

DIANO MARINA



9.00-19.00. Diano Colleziona: mostra-mercato dedicata ad antiquariato, vintage e collezionismo. Centro cittadino (isola pedonale)

18.00. Festa Patronale di Sant’Anna: Santa Messa, processione e giochi pirotecnici in frazione Diano Serreta.

21.30. Galà ‘30 Minuti di Bellezza’, serata glamour con sfilata di moda e ospiti: Gemelli Diversi, Mario Reyes ‘Gipsy Man’, Randi, Benfy, Garfi e la conduttrice Simona Pandolfi. Direzione di Carmine Esposito e Sara Pittano. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Shopping d'Estate: mercato Val Steria Valley sul Lungomare delle Nazioni, Zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 13 settembre)



18.00-24.00. Shopping al Mare con casette sul Lungomare delle Nazioni (tutti i giorni fino al 6 settembre)



18.00-24.00: Dianoland. giochi e gonfiabili per i bambini. Beach, area turistica porticciolo (tutti i giorni fino al 13 settembre)



19.00. Sagra della Costina a cura dell’Associazione Donatori di Sangue. Piazzale Olimpia

CERVO



17.00-22.00. Mostra dal titolo ‘Tessere Relazioni – Filare, Ordire, Tramare’ dedicata ai lavori artistici di tessitura realizzati dai Bambini di Luce e curata dall'associazione Liberi Tutti. Galleria Permanente di Creatività, in Piazza Santa Caterina 2, fino al 16 agosto

18.30-22.00. Mostra ‘L’Arte, dono per la Vita’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Bastione di Mezzodì, Vico al Bastione 5, fino al 5 agosto

ENTROTERRA

BADALUCCO



19.00. Street Food Festival in Piazza Marconi

BAJARDO

21.00. Berben Band in concerto (cantautorato italiano). Giardini del Tiglio



BORGOMARO

19.00. Sagra degli Spaghetti alla Berettüna: serata gastronomica danzante allietata dall’orchestra Antonella Marchini con una pista da ballo da 200 mq. Alle 19, apertura stand gastronomici con i celebri spaghetti alla Berettüna e tante specialità locali. Località Ville San Pietro, anche domani, ingresso libero



CASTEL VITTORIO



16.00. 56ª Sagra del Turtun: Concorso del Turtun presentato dal giornalista Claudio Porchia. Alle 17, inizio della Sagra e vendita del Turtun. Alle 19.30, serata gastronomica (Turtun – Coniglio – Grigliata) e danzante con DJ Nando evento autentico ligure). Piazza XX Settembre, prenotazione tavoli: Simona 320 1876798

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

20.00. ‘100 anni della Compagnia Sacco’: musica, concerti, proiezioni e testimonianze. Piazza Marconi, anche domani



COSTARAINERA



21.00. Teatro dialettale ligure ‘I cum… prumesci spuuxi’ messo in scena dalla Compagnia Stabile di Sanremo. Piazza V. Emanuele II

DOLCEACQUA

16.00. Visita guidata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione di prodotti tipici, info e prenotazioni: +39 0184 206 666 (entro le ore 17 del giorno precedente)

21.30. ‘Magico Varietà’ con l’illusionista Gaspar & Serena e Mago Gentile, il Mago della Tv. Piazza Mauro



DOLCEDO

21.00. Rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (12ª edizione), musica Jazz con il quartetto ‘Con...Fusi 4et’ il cui spettacolo fa parte dell'iniziativa ‘Oltre la Riva - L'entroterra in musica’. Piazzetta della Chiesa Parrocchiale di San Tommaso



LUCINASCO

16.30-23.00. Per il progetto ‘Civiltà dell'Ulivo’, trekking guidato alla scoperta del paesaggio rurale e dei luoghi simbolo di Lucinasco (16.30) + concerto ‘Musica nei Frantoi’ con il musicista internazionale Ludwig Hampe + show cooking dedicato alla storica Torta Verde di Borgoratto, con Floriana Strappazzon e Renata Briano + degustazioni delle eccellenze agroalimentari proposte dalle aziende del territorio + proiezione del docufilm del regista Sandro Bozzolo, dedicato ai borghi e ai muretti a secco dell'entroterra ligure + spettacolo ‘Teatro Civile dell'Ulivo’ di Pino Petruzzelli (locandina con il programma)

PERINALDO



11.30. Per ‘Perinaldo Festival – Terre di Confine’ (20ª edizione), concerto di chiusura del ‘Perinaldo Festival Strings Ensemble’ e dell’Orchestra d’archi del Perinaldo Festival. Chiesa di San Nicolò (la brochure con gli approfondimenti)

PIGNA

21.00. Commedia brillante messa in scena dalla Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu. Tensostruttura del Campo Sportivo

POMPEIANA



21.15. ‘Poesia sotto le stelle’: serata di letture poetiche e momenti musicali con letture a cura degli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al mare, le musiche a cura del Maestro Alessandra Asso. Piazza San Giuseppe, tra la torre dei Panei e la cappella di San Giuseppe (prima della serata, dalle 20.30 alle 21.10, possibilità di visita alla torre dei Panei)



PONTEDASSIO



21.30. ‘Swing d'autore a lume di candela’: un concerto del Trio Harmonic Box, con un raffinato repertorio per arpa celtica, pianoforte, flauto traverso, sottoflauto e voce. Piazza della chiesa della frazione Villa Viani, ingresso libero



REZZO

21.00. Concerto del Duo acustico Fabrizio Barbera e Maurizio Dedoni in frazione Lavina

SEBORGA



21.00. Concerto con il coro ‘Voci e note sotto le stelle’. Piazza Martiri

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni fino al 30 settembre 2026, h 10.30/12-15/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

11.00. Festa del Redentore sul Monte Saccarello



FRANCIA

MENTON



18.00. 77e Festival de Musique de Menton: concerto con tre giovani pianisti selezionati dai più prestigiosi concorsi internazionali che si cimenteranno nel formato del concerto. Saranno accompagnati da Juliette Journaux, che eseguirà le parti orchestrali. Palais de l'Europe (più info)

MONACO



21.30. Concerto dell’Orchestra Filarmonica di Mone-Carlo con Martin Rajna (direttore) & Zoltán Fejérvári (piano). Cortile d'onore del Palazzo del Principe (più info)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

10.30-18.00. La leggenda del trono: Giornata Medievale che rievocherà la vita quotidiana delle guarnigioni e degli abitanti durante il Medioevo. Un'esperienza coinvolgente per tutta la famiglia, dove la storia prende vita davanti ai vostri occhi. Castello di Roquebrune-Cap-Martin (il programma)





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