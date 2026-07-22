Sanremo, la Giunta conferma indispensabile la Commissione locale per il paesaggio: ricognizione annuale degli organismi collegiali

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato la consueta ricognizione annuale degli organismi collegiali prevista dall'articolo 96 del Testo Unico degli Enti Locali, confermando come indispensabile la Commissione locale per il paesaggio. Il provvedimento, che deve essere adottato periodicamente dagli enti locali per verificare quali organismi siano realmente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, ribadisce quanto già stabilito nelle precedenti deliberazioni, senza introdurre modifiche sostanziali all'assetto organizzativo dell'ente.

La normativa nazionale prevede infatti che gli organismi collegiali con funzioni amministrative possano essere soppressi qualora non siano ritenuti indispensabili, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e semplificare i procedimenti amministrativi. Nel caso del Comune di Sanremo, tuttavia, la Commissione locale per il paesaggio continua ad essere considerata essenziale, poiché consente all'amministrazione di esercitare direttamente le funzioni subdelegate dalla Regione Liguria in materia di autorizzazioni paesaggistiche. In assenza di tale organismo, le competenze dovrebbero essere trasferite a livello regionale, con inevitabili rallentamenti delle procedure.

Nel corso dell'istruttoria, i vari dirigenti comunali hanno confermato la situazione già delineata negli anni precedenti. È stato inoltre preso atto che la Commissione per la formazione delle graduatorie ERP non è più operativa, poiché le relative funzioni sono state delegate ad ARTE Imperia attraverso la convenzione sottoscritta dal Comune, mentre la Conferenza dei servizi relativa ai dehors è stata da tempo ricondotta alle procedure previste dalla normativa sul SUAP e sulla Conferenza dei servizi.

La delibera conferma inoltre che numerosi altri organismi dell'ente non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 96 del TUEL oppure risultano insopprimibili perché previsti da specifiche disposizioni normative o perché svolgono funzioni di partecipazione, controllo o garanzia. Tra questi figurano il Collegio dei Revisori dei Conti, il Nucleo di Valutazione, le Commissioni consiliari permanenti, la Commissione elettorale comunale, il Comitato comunale di Protezione civile, la Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, il Comitato PEBA, la Commissione di controllo delle mense scolastiche e gli altri organismi consultivi e partecipativi dell'amministrazione.

Il provvedimento precisa infine che la conferma della Commissione locale per il paesaggio non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio comunale, in quanto ai componenti dell'organismo non è riconosciuto alcun compenso, come previsto dal vigente regolamento edilizio. La deliberazione è stata approvata all'unanimità dalla Giunta ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile.