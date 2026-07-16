Apricale accoglie il Junior Marching Band Summer Camp: quattro giorni di musica, formazione e divertimento

Apricale si prepara a diventare per quattro giorni la capitale della musica giovanile e delle marching band. Dal 20 al 23 luglio il suggestivo borgo dell'entroterra ospiterà infatti il Junior Marching Band Summer Camp, iniziativa organizzata dalla Banda Musicale Città di Ventimiglia APS in collaborazione con la Banda di Apricale. L'evento è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 7 e i 17 anni e nasce con l'obiettivo di offrire un'esperienza formativa completa, capace di coniugare l'apprendimento musicale con il movimento, la disciplina della marcia e la socializzazione. Un'opportunità che permetterà ai partecipanti di crescere sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo umano, immersi nel fascino di uno dei borghi più caratteristici della provincia di Imperia.

Le attività si svolgeranno ogni giorno dalle 9.30 alle 16.30 e saranno organizzate attraverso tre differenti percorsi didattici, pensati per rispondere alle esigenze e al livello di preparazione dei partecipanti. Il primo è il corso di Avviamento, dedicato a chi si avvicina per la prima volta alla musica o ha iniziato da poco il proprio percorso di studio. In questo caso saranno messi a disposizione dagli organizzatori strumenti a fiato e percussioni, consentendo ai giovani allievi di acquisire le basi della pratica musicale e del marching. Per questo gruppo l'attività terminerà alle 12.30, con la possibilità di proseguire la permanenza fino alle 14.00.

Accanto ai principianti sarà attivato il percorso Marching Base, rivolto ai ragazzi che possiedono già una preparazione strumentale e desiderano approfondire la particolare disciplina delle marching band. In questo caso il programma comprenderà esercizi di tecnica musicale, lettura, coordinazione del movimento e semplici coreografie, permettendo agli iscritti di acquisire maggiore sicurezza nell'esecuzione in movimento. Un percorso studiato per consolidare le competenze musicali e introdurre gradualmente gli elementi che caratterizzano le esibizioni delle bande da parata.

Per i musicisti più esperti sarà invece disponibile il corso Marching Avanzato, un vero e proprio percorso di specializzazione destinato a chi opera già in contesti di marching band. Il programma approfondirà aspetti tecnici specifici quali rudimenti, meccanica dei movimenti, postura, emissione sonora e studio di coreografie più articolate. Un'attività che punta a perfezionare le capacità individuali e a sviluppare una maggiore consapevolezza nell'esecuzione collettiva, elemento fondamentale per questo particolare genere musicale che unisce precisione, spettacolarità e coordinazione.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai momenti di aggregazione. La pausa pranzo, infatti, non rappresenterà soltanto un intervallo tra le lezioni, ma sarà concepita come un'importante occasione di condivisione e di crescita del gruppo. I partecipanti potranno usufruire del pranzo al sacco oppure aderire a un servizio convenzionato che sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Un aspetto che conferma la volontà degli organizzatori di creare un ambiente accogliente e stimolante, nel quale la musica diventi anche strumento di amicizia e collaborazione.

A sostenere l'iniziativa c'è inoltre il legame della Banda Musicale di Ventimiglia con IMSB (Italia Marching Show Bands), associazione nazionale di riferimento per la promozione e la diffusione del movimento delle marching band nel nostro Paese. IMSB opera per favorire la crescita tecnica e artistica delle realtà bandistiche giovanili e collabora con le principali istituzioni del settore, partecipando attivamente al Tavolo Permanente delle Associazioni Bandistiche Italiane. Il Summer Camp di Apricale si inserisce quindi in un progetto più ampio di valorizzazione della musica bandistica, offrendo ai giovani del territorio un'importante occasione di formazione e confronto con una realtà in continua crescita.