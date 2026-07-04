Sanremo, due squadre della scuola di pallavolo Mazzucchelli volano alle finali nazionali CSI di categoria a Cesenatico

E' appena terminata un'esperienza davvero bella e significativa per le ragazze della scuola di pallavolo Mazzucchelli. Dal 27 giugno al 1 luglio due squadre della scuola di pallavolo, Big Mat Mazzu e Conad City Mazzu, hanno avuto l'onore di partecipare alle finali nazionali CSI di categoria a Cesenatico.

"Un'esperienza formativa unica, divertente ed emozionante che porteranno sicuramente sempre nel cuore. Sono state giornate molto importanti da un punto di vista sportivo e umano, a cominciare dalla Cerimonia di Apertura, con l'Inno Nazionale, la condivisione e la lettura della carta etica del CSI per poi giocare e conoscere squadre provenienti da tutte le parti d'Italia molto preparate e motivate" - fanno sapere dalla scuola di pallavolo Mazzucchelli - "Sicuramente siamo rientrati tutti a casa arricchiti, con tanta voglia di pallavolo e desiderio di riprendere presto gli allenamenti per crescere con questo meraviglioso sport!".

"Ringraziamo i tecnici Giorgio Lanteri, Salvatore Salerno, Alessandro Spataro, Daniela Bordoli, i dirigenti Elena Vinai e Elvira Molinaro che hanno seguito con entusiasmo le ragazze durante la stagione e in queste giornate speciali" - sottolinea - "Un sentito ringraziamento anche ai nostri sponsor Lounge Bar Paulo, Calcio Bar Sanremo, Impresa Costruzioni Decarli che hanno aiutato le famiglie a sostenere le spese per la trasferta. Un applauso a tutte le atlete partecipanti per l'impegno e la dedizione con l'augurio che queste giornate intense, ricche di forti emozioni, sudore e stanchezza, sorrisi e lacrime, paure e risate, possano accompagnare il loro cammino verso nuove sfide e nuove avventure".