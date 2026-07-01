Enzo Iacchetti ospite del Ceriale Summer Festival In piazza della Vittoria presenta il suo ultimo libro

Proseguono gli appuntamenti del Ceriale Summer Festival con una serata dedicata alla cultura e ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Venerdì 3 luglio alle 21 in piazza della Vittoria, sarà ospite Enzo Iacchetti, che presenterà il suo libro "25 minuti di felicità. (Senza mai perdere la malinconia)", pubblicato da Bompiani nel 2025.

L'incontro, condotto da Renata Cantamessa – Fata Zucchina, offrirà al pubblico l'occasione di conoscere da vicino il volto storico della televisione italiana attraverso un racconto intimo e ironico della sua vita.

Nel volume, Iacchetti ripercorre il proprio cammino umano e artistico, dall'infanzia sulle rive del Lago Maggiore agli esordi nel cabaret milanese, fino ai grandi successi televisivi. Tra ricordi, passioni, incontri e riflessioni, emerge il ritratto di un artista che fa sorridere milioni di persone senza mai perdere quello sguardo malinconico che, come racconta lui stesso, accompagna ogni autentico comico.

Il libro attraversa le tappe fondamentali della sua carriera: gli inizi al Derby Club di Milano, l'esperienza al Maurizio Costanzo Show e il lungo percorso come protagonista di Striscia la notizia, accanto a Ezio Greggio, senza dimenticare l'attività teatrale, musicale e di autore.

L'appuntamento rientra nel programma di "Palco d'Autore e Gourmet", la vera e propria "rassegna nella rassegna" del Ceriale Summer Festival. Nato dall'evoluzione del precedente "Palco Gourmet", il progetto amplia la propria proposta affiancando agli appuntamenti dedicati al gusto incontri con autori, divulgatori e protagonisti del mondo della cultura, dell'attualità e della sostenibilità.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Assessorato alle Manifestazioni e alla Cultura del Comune di Ceriale e con la Biblioteca Civica "Agostino Sasso", oltre a inserirsi nel percorso di valorizzazione congiunta tra Liguria e Piemonte promosso insieme all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tutti gli incontri della rassegna saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale VisitCeriale, con l'obiettivo di ampliare la partecipazione del pubblico e promuovere i contenuti del festival anche oltre i confini del territorio.

«Accogliere a Ceriale un artista come Enzo Iacchetti rappresenta un motivo di grande soddisfazione e conferma la volontà di proporre un cartellone che coniuga intrattenimento e cultura con ospiti di assoluto prestigio - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. La sua presenza arricchisce ulteriormente il Ceriale Summer Festival e offre al pubblico l'opportunità di incontrare uno dei protagonisti più amati della televisione e dello spettacolo italiano, in una serata che saprà emozionare, divertire e far riflettere. Continuiamo a investire in appuntamenti di qualità, gratuiti e aperti a tutti, che rendono Ceriale un punto di riferimento culturale e turistico della stagione estiva».

L'accesso è libero e gratuito.