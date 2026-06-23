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Economia | 23 giugno 2026, 10:08

Dichiarazione Mud 2026, il 3 luglio scadono i termini per la presentazione

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2026 può essere effettuata entro il termine del 1° settembre 2026, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro

Dichiarazione Mud 2026, il 3 luglio scadono i termini per la presentazione

Il 3 luglio prossimo scade il termine per presentare il Mud 2026 (Modello unico di dichiarazione ambientale), con riferimento all’anno 2025. L’adempimento annuale riguarda tutti i soggetti - imprese, enti, consorzi - che producono, trattano e smaltiscono rifiuti.

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2026 (o l'invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 1° settembre 2026, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

Tutte le informazioni sugli adempimenti in materia ambientale e i contatti degli uffici sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona alla pagina Mud 2026

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici camerali scrivendo a ambiente@rivlig.camcom.it


 

Redazione

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