Dichiarazione Mud 2026, il 3 luglio scadono i termini per la presentazione

Il 3 luglio prossimo scade il termine per presentare il Mud 2026 (Modello unico di dichiarazione ambientale), con riferimento all’anno 2025. L’adempimento annuale riguarda tutti i soggetti - imprese, enti, consorzi - che producono, trattano e smaltiscono rifiuti.
La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2026 (o l'invio per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta) può essere effettuata entro il termine del 1° settembre 2026, ed è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
Tutte le informazioni sugli adempimenti in materia ambientale e i contatti degli uffici sono disponibili sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona alla pagina Mud 2026
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici camerali scrivendo a ambiente@rivlig.camcom.it