Elkron, un valore aggiunto al Salone dell'Auto di Torino

Elkron, brand di riferimento per i sistemi di controllo e sicurezza di Urmet Group, ha partecipato alla terza edizione del Salone dell’Auto di Torino, conclusosi il 13 settembre scorso, mettendo le proprie tecnologie di videosorveglianza a supporto della sicurezza della manifestazione, in qualità di Technical Sponsor dell'evento.

Importante sottolineare che oltre 540 mila persone hanno visitato il Salone dell’Auto di Torino 2026 nei tre giorni della manifestazione, permettendo quindi di conseguire un ottimo risultato in termini di pubblico presente e confermando la validità della formula del salone automobilistico open air e gratuito nel centro di Torino.

«Siamo felici di aver contribuito alla piena riuscita dell’evento – afferma Aldo Rende, responsabile Marketing e Commerciale di Urmet Solutions per il brand Elkron - mettendo a disposizione le nostre tecnologie e il nostro know how per la sicurezza di una manifestazione che ha messo insieme automobili, design, storia e innovazione. Abbiamo contribuito al presidio di un’area estesa, in modo discreto, senza amplificare la sensazione di controllo delle persone e senza interferire nella loro visita, ma fornendo un supporto costante all’organizzazione».

La componente tecnica della sponsorship ha preso forma attraverso la fornitura di una soluzione di videosorveglianza integrata con speaker IP e telefoni Voip, installata lungo l'intero percorso del Salone, dai Giardini Reali alla Piazzetta Reale, fino a Piazza Castello, in collaborazione con Enderson, che ha curato le attività di sicurezza della manifestazione.

Il punto di forza del progetto è stata l'integrazione tra videosorveglianza intelligente e sistemi di comunicazione. L'analisi video basata sull'AI ha consentito di monitorare flussi di persone, gestire i picchi di affluenza e sorvegliare costantemente le auto esposte, mentre la comunicazione in tempo reale con espositori e visitatori ha contribuito a garantire un evento sicuro e sereno per tutti.

Un approccio coordinato che ha reso possibile una gestione efficace della sicurezza per tutta la durata della manifestazione. La presenza di Elkron in un contesto prestigioso come il Salone dell’Auto di Torino ha testimoniato la solidità e l’autorevolezza di un marchio italiano con oltre 50 anni di esperienza nel settore della sicurezza. Un patrimonio di storia e competenze che Elkron ha saputo evolvere nel tempo, sviluppando soluzioni sempre più innovative, capaci di rispondere alle nuove esigenze di controllo, protezione e integrazione sistemica.