Sanremo, il Consultorio trasferito trasferito nella nuova sede del Palasalute di via San Francesco

Il Consultorio di Sanremo, attualmente ospitato presso il Palafiori di corso Garibaldi, è stato trasferito nella nuova sede del Palasalute di via San Francesco.

A partire da lunedì 22 giugno, tutta l’Assistenza Consultoriale — area ginecologica, ostetrica, psicologica e assistenza sociale — sarà operativa al 3° piano del Palasalute di Sanremo, dove sono stati trasferiti i servizi finora ospitati presso il Palafiori di corso Garibaldi.

Le persone che hanno già un appuntamento programmato presso la sede del Palafiori saranno informate del cambio di sede nella fase di recall, attraverso la richiamata prevista pochi giorni prima dell’appuntamento.

Si ricorda che l’attività consultoriale è garantita dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 19 e il venerdì dalle 7.30 alle 14. Per informazioni è possibile contattare il numero 0184 536 712, attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.

Il trasferimento rientra nel percorso di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi territoriali, con l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione delle attività all’interno del Palasalute di Sanremo.