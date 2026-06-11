Passerella di Ventimiglia, il PD attacca il centrodestra: «Divisioni interne mentre la città attende risposte»

Il Circolo PD di Ventimiglia torna a puntare il dito contro la maggioranza di centrodestra, accusandola di essere più concentrata sulle proprie tensioni politiche che sulle esigenze della città.

Al centro della polemica c’è la vicenda della ricostruzione della passerella, sulla quale – secondo i democratici – si starebbe consumando un evidente scontro interno alla coalizione di governo cittadina. Da una parte la Lega promuove una raccolta firme a sostegno dei lavori, dall’altra Forza Italia e Fratelli d’Italia avrebbero bocciato l’iniziativa di un loro stesso alleato, facendo emergere una frattura politica all’interno della maggioranza.

“Un cortocircuito che certifica le profonde divisioni all’interno della maggioranza”, afferma il Circolo PD, sottolineando come una questione strategica per la città non dovrebbe diventare terreno di contrapposizione politica.

I democratici ribadiscono di auspicare che la ricostruzione della passerella venga completata nel minor tempo possibile, nell’interesse dei cittadini e del territorio. Per questo criticano il clima di scontro che si è creato attorno all’opera, chiedendo invece un’accelerazione concreta delle procedure necessarie alla sua realizzazione.

“Ventimiglia ha bisogno di risposte concrete, di opere realizzate e di amministratori capaci di lavorare con efficacia per restituire alla città la sua passerella nel più breve tempo possibile”, conclude il Circolo PD, rivolgendo un appello alla maggioranza affinché abbandoni iniziative divisive e sterili contrapposizioni per concentrarsi esclusivamente sull’obiettivo comune.