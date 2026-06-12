Ventimiglia, il Partito Democratico attacca il sindaco: “Giunta esautorata sulle scelte più importanti”

A Ventimiglia si accende lo scontro politico sulla gestione dei 120 mila euro destinati alla comunicazione istituzionale. Il Circolo PD di Ventimiglia, insieme ai consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi e al segretario del circolo Antonio Stivala, punta il dito contro il sindaco accusandolo di aver di fatto commissariato la propria giunta, escludendo gli assessori dalle decisioni più rilevanti.

“A Ventimiglia appare ormai evidente ciò che molti cittadini hanno già compreso: il Sindaco ha di fatto commissariato la propria giunta, assumendo decisioni che avrebbero meritato un confronto preventivo con gli assessori e relegando l'esecutivo comunale a un ruolo sempre più marginale”, dichiarano gli esponenti del Partito Democratico. Dopo giorni di silenzio sulla vicenda, il PD torna quindi a chiedere spiegazioni sulle risorse stanziate per la comunicazione istituzionale. Nessuno mette in discussione l'importanza della comunicazione, precisano i Dem, ma ritengono indispensabile fare chiarezza sulle modalità con cui è stata assunta la decisione.

Per questo motivo è stato presentato un accesso agli atti, al momento ancora senza risposta, oltre a un'interrogazione consiliare con l'obiettivo di portare la discussione all'interno del Consiglio comunale. Tra i principali interrogativi sollevati dall'opposizione vi sono l'assenza di un passaggio preventivo in giunta su una scelta considerata strategica, la ripartizione delle spese tra fondi del PNRR e risorse inizialmente destinate alle politiche giovanili e al turismo, oltre all'esistenza di una relazione tecnica che certifichi la copertura finanziaria dell'intervento.

Secondo il PD, infatti, resta da chiarire anche il nodo economico: il sindaco avrebbe parlato di una copertura totale dell'intervento, mentre, stando alle valutazioni dell'opposizione, il contributo disponibile non coprirebbe nemmeno la metà del costo complessivo. Nella parte finale della nota, i Dem pongono una domanda politica diretta: “Dove sono gli assessori?”. Un interrogativo che nasce dal mancato intervento pubblico dei componenti della giunta su una scelta che, secondo il Partito Democratico, modifica in maniera significativa l'impiego delle risorse comunali. “Un silenzio che rafforza l’impressione che le decisioni più importanti vengano ormai assunte esclusivamente dal Sindaco”, concludono gli esponenti del Circolo PD di Ventimiglia.