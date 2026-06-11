Domobianca 365 e San Domenico si presentano a Milano: estate tra natura, sport ed esperienze per tutta la famiglia (Foto e Video)

Si è tenuta questa mattina a Milano, nella sede del Gruppo Altair, la presentazione della stagione estiva di Domobianca e San Domenico, due realtà di montagna del Varbano Cusio Ossola immerse nella natura, con un’offerta turistica tra loro complementare, adatta a tutti gli appassionati, agli sportivi, ma anche a tutta la famiglia e ai bambini.

“Su San Domenico abbiamo sviluppato un investimento importante per arrivare ad un nuovo modello di montagna che non fosse legato solo allo sci, ma che desse un’offerta a 360 gradi, valida per tutte le stagioni dell’anno, per vivere anche d’estate un’esperienza autentica immersi nella natura. Siamo partiti da zero, non per creare una Courmayeur 2, ma qualcosa di diverso che permettesse di fruire della montagna tutto l’anno con un pacchetto completo di proposte che oggi San Domenico è in grado di offrire” ha sottolineato Andrea Malagoni, del Gruppo Altair e nel cda di San Domenico.

“Siamo partiti in un momento contrario, nel luglio 2020 in piena emergenza Covid, ma abbiamo dato nuova vita a Domobianca, attraverso un restyling importante degli impianti e puntando sui ristori” ha aggiunto Stefano Pioda del Gruppo Altair.

Ad entrare nello specifico dell’offerta estiva delle due località ci hanno pensato i responsabili delle due strutture che si rivolgono ad un bacino potenziale di utenti che raggiunge quota sette milioni di persone, a pochi passi da Milano e dalla Svizzera.



“L’estate di Domobianca è una sfida per noi – ha affermato Federico Sciagata – la destagionalizzazione è un tassello molto importante del progetto partito nel 2020. Domobianca sta crescendo ed è sempre più accessibile grazie agli investimenti sui servizi di qualità e sugli impianti che sono stati rimessi a nuovo, senza dimenticare i tantissimi eventi che contraddistingueranno anche la prossima stagione estiva”.



“A San Domenico abbiamo puntato sulla natura, per chi ama le escursioni e raggiungere le vette fino a quasi 3 mila metri e per chi ama la bici e ci siamo aperti di più anche sul mondo dei bambini, ad esempio attraverso l’esperienza del Parco Avventura nel bosco – ha dichiarato Giorgio Sabatini – senza dimenticare le strutture ricettive di qualità, con alberghi sia in paese che poi, alzandosi in quota, con il rifugio a 1900 metri, ristoranti, aree bar ed esperienze enogastronomiche. A questo proposito mi piace citare il progetto di sostenibilità “bee cool” legato alla produzione di miele”.