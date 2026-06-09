Ventimiglia, affidati i lavori per la nuova rotatoria tra Corso Toscanini e il Funtanin: intervento strategico per viabilità e futuro parcheggio

Sono stati affidati alla ditta Masala i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra Corso Toscanini e il Funtanin di Ventimiglia, un intervento atteso da tempo e considerato strategico per il miglioramento della viabilità cittadina.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 120 mila euro, consentirà di rendere più sicuro e funzionale uno snodo particolarmente frequentato, agevolando la circolazione dei veicoli e migliorando l’accessibilità dell’intera area.

La realizzazione della rotatoria rappresenta inoltre un passaggio propedeutico alla futura costruzione del nuovo parcheggio del Funtanin, inserendosi all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbana che interesserà tutta la zona. L’obiettivo dell’Amministrazione è incrementare l’offerta di posti auto a servizio dei residenti e dei numerosi turisti che visitano la città, in particolare durante la stagione estiva ma anche nel resto dell’anno, favorendo così la fruizione del centro storico e delle sue attrattive.

“Si tratta di un intervento atteso e programmato con grande attenzione dagli uffici comunali – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marco Agosta –. La nuova rotatoria consentirà di fluidificare il traffico e di predisporre l’assetto definitivo dell’area in vista della realizzazione del parcheggio del Funtanin. Un progetto che guarda al futuro e che contribuirà a valorizzare uno degli accessi più importanti al centro storico, offrendo maggiori servizi sia ai residenti sia ai visitatori”.

I lavori partiranno nel mese di settembre, una scelta studiata per non creare disagi durante la stagione estiva e consentire la regolare fruizione dell’area nei mesi di maggiore afflusso.