Azzardo, Ioculano: “Ventimiglia aprì la strada, oggi la Regione torni a essere in prima linea“

“Accolgo con grande interesse la giornata di confronto ‘Universo Azzardo’ promossa a Genova da Mettiamoci in Gioco. Da sindaco di Ventimiglia ho firmato una delle prime ordinanze contro il gioco d’azzardo, una scelta che ha fatto scuola in molti Comuni italiani e che ho difeso anche davanti ai ricorsi" .

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano su gioco d’azzardo in vista dell’incontro di oggi organizzato da Mettiamoci in gioco.

"Oggi, da vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, ribadisco la mia disponibilità a lavorare per rafforzare prevenzione, cura e contrasto alla ludopatia. Dietro un mercato che muove miliardi di euro ci sono persone, famiglie e comunità che pagano un prezzo altissimo. La politica e le istituzioni hanno il dovere di continuare a intervenire con coraggio e responsabilità”.