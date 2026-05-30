Calcio, Ventimiglia atteso alla semifinale regionale: domani a Pietra Ligure la sfida decisiva contro la Campese

Domani, 31 maggio, il Ventimiglia disputerà sul campo neutro di Pietra Ligure la semifinale regionale di categoria contro i genovesi della Campese con inizio alle ore 19 in un confronto che deciderà chi fra le due affronterà la vincente dell'altra semifinale in svolgimento oggi fra le due genovesi del Borgo Incrociati e il Casarza Ligure.I frontalieri, rispetto le tre squadre genovesi, non ha dovuto disputare i play-off provinciali, risultando così relativamente più riposati delle altre contendenti che al contrario hanno dovuto affrontare l'iter eliminatorio per qualificarsi alle semifinali. Le qualità dei granata si scontreranno contro le formazioni genovesi con la speranza per i ragazzi di mister Oneglio di riuscire nell'impresa di vincere i due incontri che permetterebbero loro di accedere nuovamente nel prossimo campionato di Promozione. Nell'incontro di domani, in caso di parità al termine dei tempi regolari, si proseguirà con i supplementari con eventuali calci di rigore finali per conoscere chi delle due approderà nella finale di domenica 7 giugno.