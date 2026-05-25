SMARCA di B&P Consulting: il tool che mette ordine a scadenze, formazione e compliance

In molte PMI e organizzazioni strutturate il problema non è “fare troppe cose”, ma tenere sotto controllo tutto ciò che scade: corsi obbligatori, aggiornamenti periodici, visite di sorveglianza sanitaria, verifiche di impianti e attrezzature, rinnovi di licenze software, contratti, documenti e attività ricorrenti. Quando queste informazioni restano disperse tra fogli Excel, mail e promemoria personali, il rischio è doppio: perdere tempo e perdere il controllo.

È proprio per rispondere a questa esigenza quotidiana che nasce SMARCA, il servizio digitale proposto da B&P Consulting: un sistema pensato per gestire e monitorare attività e scadenze in modo integrato, con una logica semplice “vedere, pianificare, agire” che aiuta HR, qualità, HSE e management a lavorare con più serenità e precisione.

Un’unica regia per tutte le scadenze aziendali

Il cuore di SMARCA è la gestione delle attività e delle scadenze: una cabina di regia che ti permette di coordinare, in un unico punto, ambiti spesso gestiti separatamente. Il sistema è progettato per coprire scadenze legate a dipendenti e contratti, formazione obbligatoria, macchinari e infrastrutture, sorveglianza sanitaria, verifiche periodiche (per esempio estintori o impianti di messa a terra), rinnovi licenze software e persino la raccolta e gestione di indicatori ESG relativi a personale e fornitori.

Il vantaggio è immediato: invece di rincorrere informazioni frammentate, l’azienda può costruire una visione chiara di ciò che sta per accadere e di ciò che è già scaduto—con impatto diretto su compliance, continuità operativa e qualità dei processi.

Formazione sotto controllo: non solo “attestati”, ma competenze

Uno dei punti più interessanti per chi gestisce persone è l’area dedicata alla formazione. SMARCA consente di:

registrare con precisione la formazione svolta da ciascun lavoratore (anche su obblighi periodici, come esempi citati per ore triennali previste da CCNL)

gestire gli scadenzari degli aggiornamenti periodici, per rispettare le tempistiche normative e ridurre il rischio di “formazione scaduta”

costruire per ogni persona un Curriculum Formativo secondo lo standard del “Libretto Formativo del Cittadino”, così da avere una fotografia ordinata delle competenze acquisite nel tempo

In pratica, SMARCA aiuta a passare da una gestione “difensiva” (evitare sanzioni) a una gestione più strategica: capire dove investire, quali reparti sono allineati, quali competenze mancano e quali percorsi stanno generando valore.

Organigramma, report, notifiche: quando il gestionale diventa governance

Per chi deve governare ruoli e responsabilità, SMARCA include anche la mappatura dell’organigramma aziendale, con una rappresentazione grafica delle mansioni per reparto e delle responsabilità collegate alla sicurezza sul lavoro—un supporto utile per HR e qualità.

A questo si aggiungono:

reportistica completa e personalizzabile per analizzare attività svolte e trend nel tempo

notifiche configurabili (per periodicità e necessità) per non arrivare mai “a ridosso” delle scadenze

Sono funzioni che sembrano semplici, ma che cambiano la quotidianità: spostano l’organizzazione da una logica reattiva (“corriamo perché scade”) a una logica di controllo (“programmiamo perché sappiamo”).

Cloud (GDPR) o installazione locale: flessibilità vera

Dal punto di vista tecnico, SMARCA è proposto come servizio web Cloud SaaS conforme al GDPR, pensato per aziende, enti, scuole e professionisti; in alternativa è disponibile anche un’opzione di installazione locale su server Windows e web server IIS. Inoltre, la piattaforma è configurabile per profili e livelli, così da gestire ruoli, permessi e responsabilità in modo coerente con l’organizzazione.

Anche il modello economico è impostato in modo proporzionato: il canone annuo è calcolato in base al numero di lavoratori dell’azienda.

B&P Consulting – Via Gian Domenico Cassini 53, 10129 Torino

– Via Gian Domenico Cassini 53, 10129 Torino 011 502099 | ✉️ i nfo@bp-cons.com

Scopri di più su “SMARCA” https://www.bp-cons.com/smarca e sugli altri servizi: www.bp-cons.com















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne