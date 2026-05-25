SMARCA di B&P Consulting: il tool che mette ordine a scadenze, formazione e compliance

In molte PMI e organizzazioni strutturate il problema non è “fare troppe cose”, ma tenere sotto controllo tutto ciò che scade: corsi obbligatori, aggiornamenti periodici, visite di sorveglianza sanitaria, verifiche di impianti e attrezzature, rinnovi di licenze software, contratti, documenti e attività ricorrenti. Quando queste informazioni restano disperse tra fogli Excel, mail e promemoria personali, il rischio è doppio: perdere tempo e perdere il controllo.
È proprio per rispondere a questa esigenza quotidiana che nasce SMARCA, il servizio digitale proposto da B&P Consulting: un sistema pensato per gestire e monitorare attività e scadenze in modo integrato, con una logica semplice “vedere, pianificare, agire” che aiuta HR, qualità, HSE e management a lavorare con più serenità e precisione.
Un’unica regia per tutte le scadenze aziendali
Il cuore di SMARCA è la gestione delle attività e delle scadenze: una cabina di regia che ti permette di coordinare, in un unico punto, ambiti spesso gestiti separatamente. Il sistema è progettato per coprire scadenze legate a dipendenti e contratti, formazione obbligatoria, macchinari e infrastrutture, sorveglianza sanitaria, verifiche periodiche (per esempio estintori o impianti di messa a terra), rinnovi licenze software e persino la raccolta e gestione di indicatori ESG relativi a personale e fornitori.
Il vantaggio è immediato: invece di rincorrere informazioni frammentate, l’azienda può costruire una visione chiara di ciò che sta per accadere e di ciò che è già scaduto—con impatto diretto su compliance, continuità operativa e qualità dei processi.
Formazione sotto controllo: non solo “attestati”, ma competenze
Uno dei punti più interessanti per chi gestisce persone è l’area dedicata alla formazione. SMARCA consente di:
- registrare con precisione la formazione svolta da ciascun lavoratore (anche su obblighi periodici, come esempi citati per ore triennali previste da CCNL)
- gestire gli scadenzari degli aggiornamenti periodici, per rispettare le tempistiche normative e ridurre il rischio di “formazione scaduta”
- costruire per ogni persona un Curriculum Formativo secondo lo standard del “Libretto Formativo del Cittadino”, così da avere una fotografia ordinata delle competenze acquisite nel tempo
In pratica, SMARCA aiuta a passare da una gestione “difensiva” (evitare sanzioni) a una gestione più strategica: capire dove investire, quali reparti sono allineati, quali competenze mancano e quali percorsi stanno generando valore.
Organigramma, report, notifiche: quando il gestionale diventa governance
Per chi deve governare ruoli e responsabilità, SMARCA include anche la mappatura dell’organigramma aziendale, con una rappresentazione grafica delle mansioni per reparto e delle responsabilità collegate alla sicurezza sul lavoro—un supporto utile per HR e qualità.
A questo si aggiungono:
- reportistica completa e personalizzabile per analizzare attività svolte e trend nel tempo
- notifiche configurabili (per periodicità e necessità) per non arrivare mai “a ridosso” delle scadenze
Sono funzioni che sembrano semplici, ma che cambiano la quotidianità: spostano l’organizzazione da una logica reattiva (“corriamo perché scade”) a una logica di controllo (“programmiamo perché sappiamo”).
Cloud (GDPR) o installazione locale: flessibilità vera
Dal punto di vista tecnico, SMARCA è proposto come servizio web Cloud SaaS conforme al GDPR, pensato per aziende, enti, scuole e professionisti; in alternativa è disponibile anche un’opzione di installazione locale su server Windows e web server IIS. Inoltre, la piattaforma è configurabile per profili e livelli, così da gestire ruoli, permessi e responsabilità in modo coerente con l’organizzazione.
Anche il modello economico è impostato in modo proporzionato: il canone annuo è calcolato in base al numero di lavoratori dell’azienda.
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