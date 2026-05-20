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20 maggio 2026, 16:26
Calcio: Prima Categoria. La Virtus Sanremese fa doblete conquistando la Coppa Liguria: gli scatti della finale con il Lavagna 2.0 (Foto)
la rete di Crudo vale il secondo trofeo stagionale ai matuziani
Eric Parodi
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