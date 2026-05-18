Talent for Dance, ottimi risultati per il Centro Studio Danza di Ventimiglia a Genova (Foto)

"Medaglia per 'Le lavanderine' del primo corso, premio del pubblico per 'Le lavanderine', medaglia per Anna Ruotolo per 'Bollicine di sogni', medaglia per Azzurra Reccia per 'Sotto la pioggia', medaglia per Ludovica Allavena e Lucia Albanese per 'C'era una volta una gatta', premio del pubblico per 'Chi siamo noi', medaglia per Aurora Lanziani per 'Where my demons live', medaglia per 'Il mio corpo, la mia scelta' del corso intermedio e premio per la migliore coreografia per 'Il mio corpo, la mia scelta'" - fa sapere il centro studio danza di Ventimiglia.

"Complimenti a tutti i gruppi premiati per i traguardi raggiunti e i riconoscimenti meritati" - sottolinea la direttrice del centro studio danza di Ventimiglia Giulia Belfi - "Un applauso va anche a chi non è salito sul podio: ogni progetto portato avanti con passione, impegno e dedizione ha comunque un grande valore. La vera vittoria è mettersi in gioco, crescere insieme e credere nelle proprie idee fino in fondo. Siamo fieri di tutti voi, sempre, indipendentemente dal risultato".