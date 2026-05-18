Il ponentino Pietro Giovannini nella storia del padel italiano: a 18 anni conquista la Prima Categoria nazionale

Il 2026 resterà un anno speciale nella carriera di Pietro Giovannini. L’atleta ponentino, classe 2008, ha infatti conquistato l’ingresso nella Prima Categoria, il massimo livello del padel italiano, entrando ufficialmente tra i 30 giocatori più forti del panorama nazionale. Un traguardo storico raggiunto ad appena 18 anni, risultato che lo proietta tra i giovani talenti più promettenti del movimento azzurro.

La passione di Pietro per il padel nasce fin da giovanissimo sui campi liguri, dove mette subito in mostra qualità fuori dal comune. Dinamismo, velocità di riflessi e una spiccata lettura del gioco diventano rapidamente i suoi punti di forza, permettendogli di emergere nelle competizioni giovanili. I risultati non tardano ad arrivare e attirano presto l’attenzione della Federazione Italiana Tennis e Padel. Dal 2022 al 2026 Giovannini veste infatti la maglia della Nazionale giovanile in tutte le categorie, costruendo un percorso di crescita costante. Con l’Under 14 si conferma protagonista nei tornei FITP, mentre con l’Under 16 inizia a mettersi in evidenza anche a livello internazionale. Il percorso si completa con l’Under 18, categoria nella quale diventa uno dei punti di riferimento della selezione italiana.

Le esperienze in azzurro gli permettono di confrontarsi con alcuni dei migliori talenti europei, consolidando non solo la tecnica ma anche la maturità mentale necessaria per affrontare il salto nel mondo senior. La svolta arriva proprio nel 2026. Dopo una stagione disputata ad alto livello nei tornei nazionali, Pietro centra l’accesso alla Prima Categoria, traguardo che rappresenta l’élite del padel italiano. Entrare così giovane in questa categoria significa confrontarsi quotidianamente con professionisti e giocatori di grande esperienza internazionale. Un risultato che conferma la qualità del percorso intrapreso dal talento ligure sin dagli esordi e che, secondo molti addetti ai lavori, rappresenta solo l’inizio.

Per Pietro Giovannini, infatti, questo traguardo non è un punto d’arrivo ma l’avvio di una nuova fase della carriera. Il 2026 segna il passaggio definitivo da promessa del settore giovanile a possibile protagonista del padel italiano senior. La sua storia dimostra come talento, lavoro quotidiano e continuità possano portare un giovane atleta ai vertici nazionali in tempi rapidissimi.